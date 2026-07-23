Format Ostatniej Szansy
CZAS NA KWALIFIKACJE OSTATNIEJ SZANSY!
Osiem drużyn. Dwa miejsca w finale światowym. Ostateczna szansa.
W kwalifikacjach ostatniej szansy Mistrzostw Brawl Stars do walki stają ostatnie drużyny, które wciąż liczą na miejsce w finale światowym. Przez dwa pełne akcji dni będą przebijać się przez grupy, mecze eliminacyjne i serię rozstrzygającą, aż zostaną tylko dwie.
Podczas KOS osiem pełnych nadziei drużyn zjedzie na turniej LAN, by wykorzystać ostatnią szansę na zdobycie miejsca w finale światowym. Turniej LAN odbędzie się 17–18 października w Chinach.
W skrócie
Osiem drużyn walczy w Chinach o ostatnią szansę na awans do finału światowego Brawl Stars.
Wydarzenie odbywa się 17–18 października.
Drużyny przebijają się przez grupy GSL, a stamtąd trafiają do serii rozstrzygającej w podwójnym systemie.
Dwie najlepsze awansują do finału światowego.
Reszta stawki podzieli się pulą nagród w wysokości 18 000 USD.
JAK TO DZIAŁA
W KOS zagra osiem drużyn podzielonych na dwie grupy GSL po cztery drużyny każda.
Każda grupa rozegra mecze w formacie GSL, w którym stawką jest miejsce w serii rozstrzygającej. Najlepsi przechodzą dalej, reszta odpada.
Proste? Tak. Emocjonujące? Również tak.
DZIEŃ 1 │ ETAP GRUPOWY
Pierwszego dnia na scenę wchodzi całe osiem drużyn, a przed nami osiem meczów do trzech wygranych.
Otwierające mecze etapu grupowego nadadzą ton całemu wydarzeniu. Magiczna liczba to dwa. Kończycie dzień z wynikiem 2-0 albo 2-1? Awansujecie. Wynik 0-2 oznacza eliminację.
DZIEŃ 2 │ MECZE ELIMINACYJNE I SERIA ROZSTRZYGAJĄCA
Drugi dzień zaczyna sześć drużyn pozostałych w rywalizacji.
Ostatnia runda etapu grupowego GSL wskaże dwie, które odpadną. Najlepsza czwórka pojedzie dalej – do serii rozstrzygającej.
A potem czas na ostateczne starcie.
Seria rozstrzygająca toczy się w podwójnym systemie pucharowym, a pięć meczów wyłoni dwie drużyny z biletem na finał światowy.
O CO TOCZY SIĘ GRA?
Dwie najlepsze drużyny KOS awansują do finału światowego Brawl Stars, w którym do wygrania jest 1 000 000 USD.
W Chinach czeka pula nagród w wysokości 18 000 USD, którą podzieli się reszta stawki.
Nie będzie drugich szans. Nie będzie kolejnego wydarzenia. To ostatni przystanek przed finałem światowym.