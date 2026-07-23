Osiem drużyn. Dwa miejsca w finale światowym. Ostateczna szansa.



W kwalifikacjach ostatniej szansy Mistrzostw Brawl Stars do walki stają ostatnie drużyny, które wciąż liczą na miejsce w finale światowym. Przez dwa pełne akcji dni będą przebijać się przez grupy, mecze eliminacyjne i serię rozstrzygającą, aż zostaną tylko dwie.



Podczas KOS osiem pełnych nadziei drużyn zjedzie na turniej LAN, by wykorzystać ostatnią szansę na zdobycie miejsca w finale światowym. Turniej LAN odbędzie się 17–18 października w Chinach.