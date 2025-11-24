Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
23 lis 2025
Blog – Brawl Stars

MOŻNA JUŻ TYPOWAĆ W FINALE ŚWIATOWYM!

ZANIM ZACZNIESZ…

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Finale Światowym 2025, edycja DreamHack Sztokholm!

  • Miejsce: DreamHack Sztokholm w Stockholmsmässan

  • Data: 28–30 listopada

  • Rozpoczęcie transmisji: godzina 12:45 czasu EET (10:45 czasu UTC)

  • Czego oczekiwać: 16 najlepszych drużyn świata będzie rywalizować o tytuł mistrzów oraz swoją część miliona dolarów nagrody! Szykuj się na weekend pełen wrażeń i dołącz z nami do zabawy!

ZDOBYWAJ NAGRODY

  • Wytypuj swoich faworytów: prześlij nam swoje typy JUŻ TERAZ i nie zapomnij typować przed każdym kolejnym dniem wydarzenia (2 i 3), by zdobyć PD w ramach Karnetu Pro. A żeby było jeszcze lepiej… rozdajemy 10 000 KLEJNOTÓW dla tych, którzy poprawnie wytypują zwycięzców wszystkich meczów.

Użyj hasztagu #BSWF25 w mediach społecznościowych, by podzielić się swoimi typami (albo ściągnąć z kogoś).

  • Na kogo mam głosować? Sprawdź profile drużyn, by łatwiej było Ci zadecydować.

  • Nagrody dla odwiedzających: Ci, którzy pojawią się na wydarzeniu w Sztokholmie, otrzymają ekskluzywną odznakę. Możecie odebrać ją we własnej osobie, aktywując ją na miejscu.

  • Nie przegap: obejrzyj transmisję i zgarnij codzienne nagrody, takie jak dropy Starr, gofry oraz PD w ramach Karnetu Pro, a może nawet specjalną skrzynkę Gigi i ekskluzywną odznakę.

WYDARZENIA FINAŁU ŚWIATOWEGO

Spotkania: przygotuj się, by poznać swoich ulubionych menadżerów społecznościowych, twórców oraz członków drużyn i nakręć się, zanim jeszcze wejdą na scenę.

Atrakcje na miejscu: czujesz inspirację? Odwiedź stację starcia, rzuć wyzwanie znajomym i pokaż, na co Cię stać. Albo skocz do strefy luzu, by zrobić sobie przerwę. Znajdzie się coś dla każdego.

Merch: na miejscu znajdziesz stoisko z EKSKLUZYWNYM dripem Brawl Stars, który można zdobyć tylko na finale światowym, a to dopiero początek. Merch można będzie zdobyć na każdym przyszłym wydarzeniu na żywo!

GDZIE NAS ZNALEŹĆ