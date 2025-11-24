MOŻNA JUŻ TYPOWAĆ W FINALE ŚWIATOWYM!
ZANIM ZACZNIESZ…
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Finale Światowym 2025, edycja DreamHack Sztokholm!
Miejsce: DreamHack Sztokholm w Stockholmsmässan
Data: 28–30 listopada
Rozpoczęcie transmisji: godzina 12:45 czasu EET (10:45 czasu UTC)
Czego oczekiwać: 16 najlepszych drużyn świata będzie rywalizować o tytuł mistrzów oraz swoją część miliona dolarów nagrody! Szykuj się na weekend pełen wrażeń i dołącz z nami do zabawy!
ZDOBYWAJ NAGRODY
Wytypuj swoich faworytów: prześlij nam swoje typy JUŻ TERAZ i nie zapomnij typować przed każdym kolejnym dniem wydarzenia (2 i 3), by zdobyć PD w ramach Karnetu Pro. A żeby było jeszcze lepiej… rozdajemy 10 000 KLEJNOTÓW dla tych, którzy poprawnie wytypują zwycięzców wszystkich meczów.
Użyj hasztagu #BSWF25 w mediach społecznościowych, by podzielić się swoimi typami (albo ściągnąć z kogoś).
Na kogo mam głosować? Sprawdź profile drużyn, by łatwiej było Ci zadecydować.
Nagrody dla odwiedzających: Ci, którzy pojawią się na wydarzeniu w Sztokholmie, otrzymają ekskluzywną odznakę. Możecie odebrać ją we własnej osobie, aktywując ją na miejscu.
Nie przegap: obejrzyj transmisję i zgarnij codzienne nagrody, takie jak dropy Starr, gofry oraz PD w ramach Karnetu Pro, a może nawet specjalną skrzynkę Gigi i ekskluzywną odznakę.
WYDARZENIA FINAŁU ŚWIATOWEGO
Spotkania: przygotuj się, by poznać swoich ulubionych menadżerów społecznościowych, twórców oraz członków drużyn i nakręć się, zanim jeszcze wejdą na scenę.
Atrakcje na miejscu: czujesz inspirację? Odwiedź stację starcia, rzuć wyzwanie znajomym i pokaż, na co Cię stać. Albo skocz do strefy luzu, by zrobić sobie przerwę. Znajdzie się coś dla każdego.
Merch: na miejscu znajdziesz stoisko z EKSKLUZYWNYM dripem Brawl Stars, który można zdobyć tylko na finale światowym, a to dopiero początek. Merch można będzie zdobyć na każdym przyszłym wydarzeniu na żywo!
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars