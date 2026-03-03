Jeśli rywalizujecie na tym etapie, to po pierwsze należą Wam się gratulacje – naprawdę wymiatacie! Podczas gdy gracze biorący udział w comiesięcznych finałach walczą o swoją część puli nagród o wartości 2 milionów dolarów oraz szansę na zakwalifikowanie się do wydarzeń na żywo, takich jak Brawl Cup, kwalifikacje ostatniej szansy oraz finały światowe, chcemy mieć pewność, że udział w rywalizacji na tym etapie również zostaje nagrodzony w grze, dlatego uczestnicy comiesięcznych finałów również otrzymają drop chaosu za każdą ukończoną rundę.

Cieszymy się, że możemy zaoferować te nagrody w sezonie MŚBS26. Przez najbliższy rok nagrody mogą być w rotacji zależnej od innych czynników, takich jak wydarzenia w grze, ale ich wartość pozostanie taka sama.