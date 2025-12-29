PIERWSZY RZUT OKA NA MŚBS 2026!
Po zakończeniu finału światowego 2025 (gratulacje dla Crazy Raccoon!), pora zerknąć na rok 2026.
Możecie spodziewać się znajomego harmonogramu, zaktualizowanych formatów i kilku wygodnych ulepszeń.
KALENDARZ NA ROK 2026
Dwa etapy, trzy LANy, jeden wspaniały rok!
Etap wiosenny: startuje 30 stycznia wraz z wyzwaniem mistrzowskim w grze.
Harmonogram comiesięcznych finałów w lutym:
Azja Wschodnia – 14 lutego
Europa, Bliski Wschód i Afryka – 15 lutego
Ameryka Południowa – 22 lutego
Ameryka Północna – 23 lutego
Wydarzenia światowe: Brawl Cup pozostanie śródrocznym filarem wśród wydarzeń, zaś kwalifikacje ostatniej szansy oraz finał światowy będą zamykać rok. W tym roku odwiedzimy też trzy nowe kraje (więcej informacji pod koniec stycznia)!
DROGA DO FINAŁU ŚWIATOWEGO
W nadchodzącym roku możecie oczekiwać znajomej podróży. Jeśli to Wasz pierwszy raz, na początek sprawdźcie nasz przewodnik na rok 2025.
ZMIANY W FORMATACH
Ten rok wiele nas nauczył, dlatego przygotowujemy się na kilka dużych zmian:
Lepsza strategia:
W czasie finału światowego mieliśmy okazję oglądać rozmaite struktury drużyn. W nadchodzącym roku nadal chcemy mieć oko na najbardziej wszechstronnych graczy.
W roku 2026 wprowadzimy system wyboru map, dopracujemy blokowanie Zadymiarzy (dodamy ogólne oraz widoczne blokowanie Zadymiarzy w meczach), a w przyszłości być może dodamy też nowe tryby gry, kontynuując nasze eksperymenty.
Miejcie oczy szeroko otwarte, bo w styczniu zorganizowany zostanie turniej dla zaproszonych.
Zmiana priorytetów przy wydarzeniach LAN: ponieważ Brawl Cup oraz finał światowy mają stanowić główny filar tegorocznych gier, zmieniamy to, na czym skupiamy się w każdym z wydarzeń LAN:
W Brawl Cup udział weźmie 12 drużyn, dzięki czemu w nadchodzącym sezonie wcześniej zobaczymy drużyny z całego świata. Powiększy się także pula nagród oraz liczba punktów MŚBS, jakie będą mogli zdobyć gracze. Dzięki temu warto będzie starać się już od początku sezonu, ponieważ zwiększy to szanse drużyn na udział w finale światowym.
W KOS udział weźmie 8 drużyn, dzięki czemu rywalizacja będzie dla zawodników bardziej emocjonująca. Do finału światowego zakwalifikują się 2 drużyny.
Finał światowy pozostaje najbardziej prestiżowym wydarzeniem roku. Weźmie w nim udział 12 drużyn. Chcemy, by rozgrywki były wyższej jakości, harmonogramy meczów były ściślejsze, a mecze poza sceną zostały wyeliminowane.
Azja Południowo-Wschodnia / Azja Południowa: te dwa regiony będą mogły zakwalifikować się w alternatywny sposób w 2026 roku. Więcej informacji w osobnym ogłoszeniu.
Podsumowując, przydział miejsc będzie wyglądał następująco:
WYGODNE ULEPSZENIA
Dzięki Waszym opiniom udało nam się zaplanować kilka poprawek. Oto nasze priorytety na rok 2026:
Nagrody za rywalizację: gracze powinni być nagradzani na każdym kroku. Mamy w planach wprowadzenie nagród dla zawodników na poziomie comiesięcznych kwalifikacji.
Nagrody za zaangażowanie: unikatowe dropy wracają na event.brawlstars.com. Znajdują się wśród nich odznaki, spreje oraz ikony, których nie można zdobyć nigdzie indziej.
Uproszczenie kwalifikacji: odchodzimy od kwalifikowania graczy o randze pro do comiesięcznych kwalifikacji. Droga każdego gracza ku MŚBS będzie wyglądać tak samo.
Punkty: punkty MŚBS z etapu letniego zostaną zmniejszone z 2x do 1,5x, w myśl nagradzania całorocznych starań.
A to zaledwie kilka planów na początek. Dzięki za wspaniały rok 2025 – widzimy się w następnym!
Podpisano:
– Pan Brawl Esports