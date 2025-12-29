Ten rok wiele nas nauczył, dlatego przygotowujemy się na kilka dużych zmian:

Lepsza strategia:

W czasie finału światowego mieliśmy okazję oglądać rozmaite struktury drużyn. W nadchodzącym roku nadal chcemy mieć oko na najbardziej wszechstronnych graczy.

W roku 2026 wprowadzimy system wyboru map, dopracujemy blokowanie Zadymiarzy (dodamy ogólne oraz widoczne blokowanie Zadymiarzy w meczach), a w przyszłości być może dodamy też nowe tryby gry, kontynuując nasze eksperymenty.

Miejcie oczy szeroko otwarte, bo w styczniu zorganizowany zostanie turniej dla zaproszonych.

Zmiana priorytetów przy wydarzeniach LAN: ponieważ Brawl Cup oraz finał światowy mają stanowić główny filar tegorocznych gier, zmieniamy to, na czym skupiamy się w każdym z wydarzeń LAN:

W Brawl Cup udział weźmie 12 drużyn, dzięki czemu w nadchodzącym sezonie wcześniej zobaczymy drużyny z całego świata. Powiększy się także pula nagród oraz liczba punktów MŚBS, jakie będą mogli zdobyć gracze. Dzięki temu warto będzie starać się już od początku sezonu, ponieważ zwiększy to szanse drużyn na udział w finale światowym.

W KOS udział weźmie 8 drużyn, dzięki czemu rywalizacja będzie dla zawodników bardziej emocjonująca. Do finału światowego zakwalifikują się 2 drużyny.

Finał światowy pozostaje najbardziej prestiżowym wydarzeniem roku. Weźmie w nim udział 12 drużyn. Chcemy, by rozgrywki były wyższej jakości, harmonogramy meczów były ściślejsze, a mecze poza sceną zostały wyeliminowane.

Azja Południowo-Wschodnia / Azja Południowa: te dwa regiony będą mogły zakwalifikować się w alternatywny sposób w 2026 roku. Więcej informacji w osobnym ogłoszeniu.

Podsumowując, przydział miejsc będzie wyglądał następująco: