Przedstawiamy: Brawl Stars Challengers!
Czym jest Brawl Stars Challengers?
Brawl Stars Challengers to nowa klasa lokalnych zawodów e-sportowych, oferująca zorganizowaną ścieżkę do kwalifikacji ostatniej szansy na mistrzostwa Brawl Stars. Organizatorzy turniejów regionalnych oferują zróżnicowane formaty dopasowane do upodobań ich bazy graczy, dzięki czemu droga na główną scenę otwiera się dla większego grona zawodników grających na poziomie lokalnym.
Regiony
Zawody Brawl Stars Challengers dostępne będą w wielu regionach na całym świecie:
DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
Francja
Hiszpania
Włochy
Turcja
Azja Południowa
Azja Południowo-Wschodnia
Ameryka Północna (USA, Kanada, Meksyk)
Korea Południowa
Japonia
Brazylia
Ameryka Południowa – Zachód
Każdy region będzie miał swoje własne turnieje, formaty oraz reguły kwalifikacji.
Kto może rywalizować?
Możecie wziąć udział w zawodach bez względu na to, czy jesteście doświadczonymi zawodnikami, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę na poziomie pro. Stwórzcie drużyny i rywalizujcie w swoim regionie!
Główne wymagania:
Ukończony 16 rok życia.
Przynajmniej 2 z 3 graczy w drużynie musi zamieszkiwać w regionie, w którym odbywają się dane zawody.
Gracze mogą uczestniczyć w zawodach Challengers oraz Mistrzostwach Świata Brawl Stars (MŚBS) w tym samym sezonie.
Gracze zakwalifikowani do finałów Challengers do 1 sierpnia muszą zadecydować, czy przejdą do MŚBS, czy wezmą udział w finałach Challengers.
Najważniejsze daty:
Od marca do 1 sierpnia: zawody regionalne
5–6 września: finał Brawl Stars Challengers
Finał Brawl Stars Challengers:
Najlepsze drużyny z każdego regionu (12 drużyn w sumie) przejdzie do finału Brawl Stars Challengers, który odbędzie się w Stambule w Turcji od 5 do 6 września.
Będzie to wydarzenie na żywo, podczas którego najlepsze drużyny w zawodach Challengers z każdego regionu stoczą walkę o miejsce w kwalifikacjach ostatniej szansy na mistrzostwa Brawl Stars. Sprzedaż biletów rozpocznie się 1 czerwca.
Od czego zacząć:
Wszystko na temat Brawl Stars Challengers, w tym zapisy, zasady oraz linki do regionalnych zawodów znajduje się na poświęconej im stronie: supr.cl/brawlstarschallengers. Wypatrujcie hasztagu #brawlchallengers na mediach społecznościowych.
Obserwujcie oficjalne kanały e-sportowe Brawl Stars, aby nie przegapić nowości i sprawdźcie lokalne strony zawodów Challengers, by dowiedzieć się tego, jak wziąć w nich udział.