Masz szansę na zdobycie za darmo nowych przebrań hiperdoładowania: DEMONA MORTISA i ANIOŁA EDGARA podczas sezonu Anioły i Demony.

Jak będzie przebiegać sezon:

Każdego dnia o 10:00 czasu CET rzucasz monetą losu, aby zdecydować, czy tego dnia zagrasz aniołem, czy demonem.

W zależności od wyroków losu Twoje codzienne dropy Starr staną się dropami anielskimi lub demonicznymi.

Otwieraj anielskie lub demoniczne dropy, aby odkrywać kolejne strony KODEKSU ZAGŁADY. W ten sposób możesz odblokować 12 unikatowych zdolności aniołów i demonów.

W weekendy otrzymasz WOLNĄ WOLĘ, która pozwoli Ci wybrać frakcję na dany dzień.

Wykorzystuj nowe zdolności w zupełnie nowych konkursach.

Zdobywaj więcej anielskich i demonicznych dropów, zajmując czołowe miejsca w tabeli wyników konkursu.

Nowy konkurs będzie odbywał się co 3 dni, od początku sezonu.

Otwieraj anielskie i demoniczne dropy do końca sezonu #AngelsVsDemons, aby zyskać szansę na zdobycie Demona Mortisa, Anioła Edgara i pozostałych przebrań demonów i aniołów.

Anielskie i demoniczne dropy

Pojawił się nowy przedmiot, który daje więcej zasobów postępów (monety/punkty mocy) niż średni drop Starr oraz szansę na odblokowanie anielskich i demonicznych przebrań.

Codziennie rzut monetą losu zdecyduje, czy danego dnia będziesz grać Aniołem, czy Demonem. To z kolei określi rodzaj dropu Starr, który otrzymasz. W weekendy to Ty będziesz decydować, za którą stroną się opowiesz, i od razu otrzymasz drop Starr przynależny Twojej frakcji.

Gdy los zadecyduje, Twój codzienny drop Starr będzie zastępowany przez nową anielską lub demoniczną wersję. Tak będzie to działać przez cały sezon (wciąż możesz zdobyć normalne dropy Starr z innych miejsc, takich jak Karnet Zadymiarski czy Aleja Pucharów).

Aby otworzyć drop, należy stuknąć i przytrzymać ekran. Im dłużej trwa otwieranie, tym lepsza nagroda.

W anielskich i demonicznych dropach możesz znaleźć:

Monety

Punkty mocy

Gadżety

Gwiezdne moce

Hiperdoładowania

Podwajacze PD

Klejnoty

Kredyty (tylko jeśli masz wszystkich Zadymiarzy określonego poziomu rzadkości)

Zadymiarzy

Przebrania powiązane z motywem przewodnim

Anielskie i demoniczne przedmioty kosmetyczne (odznaki, spreje itp.)

Anielskie i demoniczne przebrania (w tym Demona Mortisa i Anioła Edgara)

Szanse na uzyskanie anielskich i demonicznych dropów znajdziesz w tabeli w końcowej części tego artykułu.

Zdolności aniołów i demonów oraz KODEKS ZAGŁADY

W tym sezonie wszyscy Zadymiarze otrzymają anielskie i demoniczne zdolności. Wszystkie zdolności są opisane w KODEKSIE ZAGŁADY (ikona książki na głównym ekranie).

Zdolności aniołów można będzie używać tylko w anielskie dni – tak samo w przypadku demonów.

Możesz używać tylko jednej zdolności naraz, więc jeśli uznasz, że chcesz korzystać z innej, musisz ją wyposażyć w KODEKSIE ZAGŁADY.

Aby je odblokować, musisz zebrać określoną liczbę anielskich i demonicznych dropów. Zaczyna się od 1 dropu Starr, po czym liczba systematycznie się zwiększa wraz z odblokowaniem większej liczby zdolności. Oba paski działają niezależnie.

Można ich używać tylko w trybach gry z modyfikatorami tego sezonu.

Gdzie zdobyć anielskie i demoniczne dropy

Możesz je zdobyć w codziennych dropach Starr, wydarzeniach weekendowych, konkursach i w sklepie (1 anielski i 1 demoniczny drop Starr za darmo w sklepie – więcej możesz kupić za klejnoty).

Jeśli będziesz grać przez cały sezon i zdobędziesz wszystkie dostępne anielskie i demoniczne dropy dostępne za darmo, powinieneś mieć ponad 100 anielskich i demonicznych dropów (50 na każdą frakcję). Wyliczenia:

3 codzienne dropy Starr przez 28 dni = 84

2 codzienne dropy Starr w 3 weekendy = 18

9 konkursów (co 3 dni) = 0 do 180*

2 darmowe dropy w sklepie (1 anielski i 1 demoniczny)

W sumie od 104 do 284.

* Liczba anielskich i demonicznych dropów Starr zależy od Twoich wyników w konkursach. Im wyższa pozycja, tym więcej zyskujesz.

WAŻNE: aby odblokować wszystkie wzmocnienia tego sezonu, potrzebujesz 116 dropów Starr (58 z każdej frakcji).

Czym jest KONKURS?

Jest sposób na uzyskanie więcej anielskich i demonicznych dropów, ale wymaga to trochę umiejętności. Każdego dnia zdobędziesz 5 biletów, które umożliwią Ci udział w rywalizacji z innymi graczami w ramach tabeli wyników. Im lepsze masz wyniki, tym więcej dropów otrzymasz.

Konkurs jest dostępny tylko w nowych sezonowych trybach gry. Możesz trenować na nadchodzącej mapie, zanim zostanie ona przeniesiona do konkursu (jest dostępna po lewej stronie od normalnych trybów gry).

Nowy konkurs jest rozgrywany co 3 dni – wykorzystaj bilety przed rozpoczęciem kolejnego, bo przepadną.

Tryby gry:

W tym sezonie pojawią się 3 tryby gry. (Zbiór dusz, Starcie z tercetem, Wojny duchów)

Zbiór dusz:

w tym trybie gracze będą upuszczać duszę za każdym razem, kiedy zostaną pokonani.

Im więcej dusz zbierzesz, tym więcej punktów dostaniesz.

Możesz bronić dusze upuszczone przez towarzyszy – znikną one po jakimś czasie.

Wygrywa pierwsza drużyna, która zbierze 6 dusz lub na koniec rozgrywki będzie miała najwięcej dusz.

Starcie z tercetem:

tak jak w Starciu w trybie duo, ale z 3 graczy, dlatego to Starcie z tercetem.

Wojny duchów:

zniszcz wrogie wieżyczki obronne. To nowy rodzaj oblężenia.

Zbieraj amulety, aby przywoływać duchy do bitwy (każdy mecz składa się z 3 bitew).

Amulety losowo pojawiają się w centrum mapy.

Złap amulet i przytrzymaj go przez kilka sekund, aby go aktywować.

Po rozpoczęciu bitwy możesz przywołać tyle duchów, ile masz amuletów. Możesz przywołać ograniczoną liczbę duchów. Jeśli zbierzesz więcej amuletów, Twoje duchy staną się tym silniejsze, im więcej nadliczbowych amuletów masz.

WSKAZÓWKA OD PROFESJONALNEGO GRACZA: nie atakuj wieżyczek bez wspierających Cię duchów.

PYTANIA

Czy mogę po prostu kupić anielskie i demoniczne przebrania?

Odp.: przebrania hiperdoładowania Anioł Edgar i Demon Mortis są dostępne w ramach oferty zastępczej, jeśli wykupisz wszystkie sezonowe dropy w sklepie i nie zdobędziesz tych przebrań i ich wersji kolorystycznych. Wszystkie pozostałe anielskie i demoniczne przebrania (oraz przedmioty kosmetyczne) będą dostępne za klejnoty (i błyskotki) po zakończeniu sezonu Anioły i Demony.

Czy po zakończeniu sezonu Anioły i demony możliwe będzie zdobycie Anioła Edgara i Demona Mortisa?

Odp.: tak! Zostaną dodane do ultraskrzynki pucharów w grudniowej aktualizacji i mogą być dostępne w wydarzeniach specjalnych. Może się to zmienić w przyszłości, ale na ten moment taki jest plan.

Czy mogę zdobyć wszystkie anielskie i demoniczne zdolności za darmo?

Odp.: tak, ale jednak TROCHĘ zależy to od Twoich umiejętności. Jeśli przegrasz wszystkie mecze w konkursach, ale zbierzesz wszystko inne, zdobędziesz 104 anielskie/demoniczne dropy. Ale to najgorszy możliwy scenariusz. Kilka wygranych w konkursie powinno Ci zapewnić wszystkie (116) anielskie/demoniczne dropy wymagane do ukończenia Kodeksu Zagłady.

