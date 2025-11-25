Hiperdoładowania

Ogólne zmiany w statystykach hiperdoładowań dla wszystkich Zadymiarzy:

Atak: +5%

Tarcza: +5%

Szybkość ruchu: +20%

Wyjaśnienie: hiperdoładowania zapewniają odrobinę zbyt duże wzmocnienie, przez co wyjątkowo ciężko się z nimi mierzyć. Zmniejszenie przyznawanych przez nie bonusów powinno poprawić balans rozgrywki.

Finał światowy nadciąga wielkimi krokami i nasze statystyki wskazują, że meta strategie nie sprawiają wielu problemów, oczywiście z pewnymi wyjątkami, które próbowaliśmy rozwiązać w przeszłości zmianami w hiperdoładowaniach. Naszym zamiarem było zbliżenie współczynnika wygranych do 45%–55% dla wszystkich Zadymiarzy i sprawienia, aby gwiezdne moce oraz gadżety były przydatniejsze, aby uniknąć strategii, w których hiperdoładowanie zapewniało niezawodną wygraną.

Pam: MATCZYNA MIŁOŚĆ Wieżyczka Pam leczy po rozstawieniu. Leczy Zadymiarzy ponad maks. PŻ, zapewniając im tymczasową tarczę.

Alli: PODGRYZANIE Alli leczy się o 20% zadanych obrażeń podczas hiperdoładowania, natomiast jej główny atak zadaje obrażenia bazujące na maks. PŻ celu, zamiast na jego aktualnym procencie PŻ.

Mina: HURATRÓJKA Superatak wypuszcza 3 huragany w formie stożka, które mogą się odbijać. (Uwaga: gadżet odświeżający superatak nie ma synergii z hiperdoładowanym superatakiem)

Ziggy: WIELKI WIR Hiperdoładowany superatak wraca do Ziggy’ego po wyczerpaniu zasięgu lub czasu działania.



Więcej przebrań

Sezon: Mecha Święta

Mecha Mandy | Karnet Zadymiarski | Epickie Mecha Osa Mandy | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1 Mecha Mroczna Mandy | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2

Mecha Piper

Mecha Lotosowa Piper | Hiperdoładowanie Mecha Kwitnąca Piper | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1 Mecha Różana Piper | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1

Mecha Jessie | Legendarne Mecha Balonowa Jessie | Chromatyczne 1 Mecha Błyszcząca Jessie | Chromatyczne 2



Różne przebrania

Pan Paker | Bardzo rzadkie

Ruchliwa Melodie | Epickie

Gimnastyczna Charlie | Epickie

Królowa Łuczniczek Penny | Supercell ID Rewards | Epickie

Przebrania z karnetem pro

Tygrysi Leon | Wersja 1

Tygrysi Leon Mroczny | Wersja 2 (hiperdoładownie)

Tygrysi Leon Biały | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1

Tygrysi Leon Przyczajony | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 2

Przebrania za 199 klejnotów

Gigi na Wróble | Mityczne Jesienna Gigi na Wróble | Mityczne | Chromatyczne 1 Zimowa Gigi na Wróble | Mityczne | Chromatyczne 2



Zmiany dotyczące map, trybów gry i rotacji

INNE NOWE TRYBY GRY

Batalia z tercetem

Batalia z czterema drużynami rywalizującymi o to, której drużynie uda się osiągnąć jak najwięcej eliminacji.

Cztery trzyosobowe drużyny (niebieska, czerwona, pomarańczowa i żółta).

Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dokona 10 eliminacji.

Członkowie drużyny na prowadzeniu oznaczeni są koroną.

Zbiory klejnotów z tercetem

Wariant tradycyjnych Zbiorów klejnotów z czterema rywalizującymi drużynami.

Cztery trzyosobowe drużyny (niebieska, czerwona, pomarańczowa i żółta).

Gra rozpoczyna się z klejnotami rozrzuconymi po mapie.

Liczba kopalni klejnotów różni się na każdej mapie.

Kiedy odliczanie do zwycięstwa jest aktywne, Zadymiarz z prowadzącej drużyny, który posiada największą liczbę klejnotów, oznaczony jest wskaźnikiem dla wszystkich przeciwników.

Otoczenie

USUNIĘTO: Piłka plażowa Królestwo katany Zaczarowany Las Subway Surfers

DODANO: Sklep Osobliwości (Gigi) Dziwny cyrk (Brawl-O-Ween) Bagno miłości (Brawl-O-Ween)

ZAMIENIONO: Tropikalna wyspa → Lodowa wyspa (Arena Zadymy oraz tryby 5 na 5)



Mapy

Batalia 4x3 Zabójcza zatoka Niezdobyty bastion Rześka przełęcz Mroźne zalewisko

Zbiory klejnotów 4x3 Polarna odpłata Wszystkie będą moje Pod presją skarbu Zimna kasa

Starcie po drugiej stronie Krokiet Lotos Osiedle strzeżone

Megaboss Frank Vecna



Miejsce dla społeczności

Starcie Krokiet Lotos Osiedle strzeżone Prowizoryczne rusztowanie

Zbiory klejnotów Napad kolejowy

Gorąca strefa Rozłam strefy Bilet do grobu

Nokaut Rycerskość



Tryb rankingowy

Sezon 1

Wyselekcjonowany tryb gry: Zadyma Po spirali Trawiasty węzeł

Rotacja darmowych Zadymiarzy: Nani Buzz Draco



Sezon 2

Wyselekcjonowany tryb gry: Gorąca strefa

Rotacja darmowych Zadymiarzy: Berry Lumi Leon



Trwałe ulepszenia i usprawnienia

Codzienne zwycięstwa

Codziennie czeka na Ciebie inny zestaw nagród do zdobycia!

Nowy system przyznaje nagrodę za pierwsze sześć wygranych danego dnia.

Nagrody każdego dnia są losowe. Poniżej lista możliwych nagród: Dropy Starr (najczęstsza nagroda) Dropy hiperdoładowania Anielskie dropy Starr Demoniczne dropy Starr Rolki sushi Megaskrzynki Prezenty (dostępne sezonowo) Mechaskrzynki (bardzo limitowane)



Każdego dnia istnieje szansa, że będzie to „szczęśliwy dzień”, w którym otrzymasz lepsze nagrody za codzienne zwycięstwa, takie jak megaskrzynki, a nawet nawet drop hiperdoładowania.

Walcz drużynowo

Zmiany w trybie drużynowym Przycisk „Walcz drużynowo” został przesunięty bliżej Zadymiarza. Lista trybu drużynowego pokazuje graczy, wraz z którymi ostatnio wygrano, aby można było wysłać im zaproszenie. Dodatkowe opcje kontrolowania i wyciszania zaproszeń. Zmieniono nazwę funkcji „Znajdź drużynę” na „Szybko dołącz”.

Po zakończeniu bitwy dostępny jest przyciski „Zagraj ponownie”, aby szybciej wrócić do gry drużynowej.

Megamisje

Nowe misje łańcuchowe z mega nagrodami!

Megamisje mają po dwie nagrody: pierwsza może się różnić, a druga to duża garść PD w ramach Karnetu Zadymiarskiego.

Dwa typy misji: megamisje i omegamisje. Nagrody za omegamisje są dwa razy lepsze!

Każdy sezon Karnetu Zadymiarskiego ma nowy łańcuch siedmiu megamisji. Ostatnia megamisja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy Karnetu Zadymiarskiego. Nieukończone megamisje wygasają na koniec sezonu karnetu.

Wymagania megamisji mogą się różnić. Mogą być związane z konkretnymi trybami gry lub Zadymiarzami albo ogólniejsze (np. zdobycie określonej liczby pucharów, zadanie określonej sumy obrażeń lub wyeliminowanie Zadymiarzy).

Jeśli nie podoba Ci się Twoja obecna megamisja, istnieje opcja zamiany na inną.

Jeśli jednak to zrobisz, stracisz dotychczasowe postępy w aktualnej misji.

Zmiany w PD

Usuwamy PD za bitwy. Zastąpią je PD do zdobycia poprzez nowe megamisje.

Od teraz podwajacze PD będą znacznie przydatniejsze. Dawniej podwajały one wyłącznie PD za bitwy, teraz będą podwajać PD za misje, które są znacznie lepszym źródłem PD!

Mechaskrzynka

Począwszy od grudnia dostępne będą mechaskrzynki! Są to bardzo atrakcyjne skrzynki, które mogą zawierać mecha przebrania oraz inne przydatne rzeczy, takie jak gwiezdne moce, dropy hiperdoładowań, gadżety i wiele więcej!

Więcej szczegółów na ten temat poznasz na portalu Supercell.

Zmiany w trybie łączenia graczy

W październiku 2024 r. zmieniliśmy system ogólnych pucharów dla konta gracza na puchary Zadymiarzy (w uproszczeniu). Znacznie przyspieszyło to łączenie graczy. Zauważyliśmy jednak, spadek jakości w niektórych zakresach pucharowych. W poprzednich aktualizacjach eksperymentowaliśmy z kolejkami i zauważyliśmy pozytywne efekty, dlatego zmieniliśmy je dla wszystkich stałych trybów gry pod koniec aktualizacji 63.

Tryb łączenia bierze teraz pod uwagę:

Umiejętności Zadymiarza (w oparciu o liczbę pucharów wybranego Zadymiarza )

Ogólne umiejętności gracza (w oparciu o średnią liczbę pucharów najlepszych Zadymiarzy gracza)

Jak to działa:

Im wyższa liczba pucharów danego Zadymiarza, tym bardziej tryb łączenia graczy bierze go pod uwagę.

Im niższa liczba pucharów danego Zadymiarza, tym większy wpływ na tryb łączenia mają umiejętności samego gracza.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany:

Bardziej spójny poziom trudności meczy.

Zapewnienie ochrony dla nowych graczy (koniec z totalnymi porażkami podczas pierwszego dnia w grze, gdy system sparuje początkującego i zaawansowanego gracza).

Pomoże to doświadczonym graczom wypróbować nowych Zadymiarzy bez ryzyka dominacji w początkujących meczach oraz chronić nowych graczy przed zbyt szybką rywalizacją z przeciwnikami o wyższym poziomie zaawansowania.

Zachęcenie do gry różnymi Zadymiarzami bez zmniejszenia sprawiedliwości rozgrywki.

Zmiany w zakresie balansu

WZMOCNIENIA

Ziggy Obrażenia od ataku: 1760 → 1900 Okazało się, że wcale nie był tak potężny, jak by tego chciał. ALE zobaczymy, czy to wzmocnienie na to zaradzi. Być może będziemy musieli jeszcze wprowadzić kilka drobnych zmian do jego głównego ataku, aby ułatwić celność uderzeń.

Pearl Cecha: zadawane obrażenia rosną szybciej z czasem → 8% Mimo że była dość często używana w wyższych rangach w niektórych trybach gry, widoczne były również pewne słabości, zwłaszcza w przypadku niższych rang. Zmiana ta ma na celu zapewnić większą elastyczność poprzez szybszą regenerację ciepła, zwiększenie zadawanych obrażeń, zwiększenie częstotliwości superataków oraz większą obecność na mapie. Mamy również nadzieję, że zwiększy przydatność obu gwiezdnych mocy.

Maisie PŻ: 7200 → 7400 Jak na ironię, snajperzy są pod ostrzałem w aktualnych strategiach meta, ale Maisie nie jest zwykłą snajperką. Przez opóźnienie czasami ciężko wycelować nią udany strzał, dlatego chcemy dać jej odetchnąć, aby mogła przetrwać dłużej i łatwiej zbliżyć się do swoich przeciwników. Czy dodatkowe 3% PŻ robi jakąś różnicę? Być może! Ale największą różnicę można poczuć, przestając używać automatycznego celowania.

Surge Odnowienie gadżetu „Potęga mocy”: 15 s → 13 s Do tej pory Surge był często używany w meczach niższych rang, ale chcemy, aby był częściej wybierany również w wyższych rangach. Jego siła leży w nabijaniu poziomów i ich zachowywaniu (czyli pozostawaniu przy życiu), co może być czasem ciężkie… dlatego szybsze odnawianie i więcej amunicji może tu pomóc!

Pam PŻ działka: 5600 → 6080 To będzie naprawdę duża aktualizacja dla Pam. Nie tylko dostanie w końcu swoje hiperdoładowanie, ale wzmocnione zostanie również jej leczące działko. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom jej wsparcie będzie jeszcze przydatniejsze, a sama Pam stanie się kluczową zawodniczką w Zbiorach na klejnoty, gdzie szczególnie liczy się kontrola centralnej części mapy.

Maks Tempo hiperdoładowania: 35 → 45 (30 strzałów zamiast 40) Odnowienie gadżetu „Cichobiegi”: 10 s → 8 s Po premierze Jae-Yonga zauważyliśmy spadek popularności Maks w trybach rywalizacyjnych. Jej gadżet „Cichobiegi” powinien być teraz atrakcyjnym wyborem, jako że jego odnowienie jest teraz jednym z najszybszych w całej grze. BIEGIEM!

Poco PŻ: 7400 → 7600 „Da Capo!” Leczenie gwiezdnej mocy: 962 → 988 Prosta sprawa: Poco powinien być wsparciem dla członków swojej drużyny, ale najpierw musi być w stanie przetrwać TROSZECZKĘ dłużej.

Penny Szybkość ataku działem: +6%



Penny już dawno nie otrzymała gruntownych zmian, dlatego chcieliśmy dać kopa jej „Dalekiemu strzałowi”, aby dołożyć trochę presji i wzmocnić jej pozycję, jak na mistrza kontroli przystało.

Melodie PŻ: +3%



Pozwoli jej to wyróżnić się na tle innych zabójców i nie będzie już taka łatwa do wykończenia.

Colette PŻ: +3%



To wzmocnienie powinno pozwolić jej zadać dodatkowy cios i przetrwać bezpośrednie starcie z Zadymiarzem w roli czołgu.

Sam Obrażenia podstawowego ataku bez łomopięści: +25% Zwiększono tempo ładowania superataku: +25% (10 → 8 strzałów)



Owszem, wiemy, co czują fani Sama (cała ich trójka) i po dodaniu jego hiperdoładowania chcieliśmy również pomóc mu szybciej naładować superatak. Chcieliśmy, aby jego forma bez łomopięści była silniejsza, aby gracze nie musieli próbować jak najszybciej ich odzyskać.

Edgar Gwiezdna moc: Rękoczyny – PŻ od zadawanych obrażeń: 25% → 30% Gwiezdna moc: Twarde lądowanie – wzmocnienie obrażeń +10% (1350 → 1490)



To dobry dzień dla fanów Edgara, jako że wzmacniamy obie z jego gwiezdnych mocy. Wiemy, że jest to jeden z popularniejszych i bardziej uwielbianych Zadymiarzy, ale niepoprawnie kontrolowany może sabotować własną drużynę. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom gracze wybierający Edgara zasłużą w końcu na miano odlotowych randomów.

Rosa Gwiezdna moc: Życiodajna flora – leczenie w krzakach 300 PŻ → 400 PŻ na sekundę



W parze ze swoim gadżetem Rosa wykorzysta moce natury, aby zdobyć dodatkowe wzmocnienie ze stworzonych przez nią krzaków oraz z map, na których może spędzić więcej czasu z roślinnością.

Ash PŻ: +4% Gadżet: Pigułka na uspokojenie – odzyskiwane PŻ 3240 → 3360



Dzięki temu wzmocnieniu Ash będzie jednym z najlepszych Zadymiarzy pod względem punktów życia. Do tej pory polegał on głównie na swoim hiperdoładowaniu. Z odrobiną dodatkowych punktów życia teraz gracze będą mogli wybrać, który z jego gadżetów lepiej odpowiada ich stylowi rozgrywki.

Nani Obrażenia: +8% Gwiezdna moc: Autofokus – obrażenia +8%



Wykonanie udanego uderzenia przy pomocy Nani bywało trudne, dlatego gracze preferujący tę Zadymiarę od razu odczują tę zmianę. Ale mamy też nadzieję, że zachęci ona więcej osób do wypróbowania jej na polu bitwy.

Trunk Obrażenia: +7%



Podczas ostatnich kwalifikacji ostatniej szansy widzieliśmy naprawdę dobre zagrania przy użyciu Trunka, jednak wydawało nam się, że potrzebował trochę więcej obrażeń na korzyść graczy na mniej zaawansowanym poziomie.

Stu Tempo ładowania hiperdoładowania +16% (38 → 32 strzały)



Po zmianach w hiperdoładowaniu wciąż istotne jest, aby Stu miał więcej mobilności, a zaradzi na to większa częstotliwość hiperdoładowań.

Gale Tempo ładowania superataku +20% (18 → 15 uderzeń) Gale zawsze był trudną postacią pod względem balansu, z uwagi na to, że nie wszystkie pociski z jego szerokich strzałów są w stanie trafić w cel. Dzięki tej zmianie łatwiej powinno być teraz naładować superatak i rozprawić się z wrogami.



OSŁABIENIA

Mina Odnowienie gadżetów: 18 s → 20 s Obrażenia od trzeciego ataku: 4400 → 4000 Tempo ładowania superataku: 5 → 7 MINA BYŁA OP

Lumi Zmniejszono szybkość pocisków o około 9% (w praktyce). Pociski nadal powracają szybko, by nie traciła mocy na krótkim dystansie.Lumi była ogólnie bardzo silna, jednak w rękach dobrych graczy siała prawdziwy chaos. To osłabienie nie powinno mieć zbyt dużego wpływu na zwykłych graczy i powinno sprawić, że będzie mniej popularnym wyborem na wyższych rangach.

Cordelius Obrażenia gwiezdnej mocy „Kombogrzyby”: 30% -> 20% Obrażenia drugiego grzyba: 2080 -> 1920 Ostatnio wzmocniliśmy jego atak i okazało się, że jest nieco zbyt silny w połączeniu z jego gwiezdną mocą. Osłabienie gwiezdnej mocy powinno pozwolić na kontrę, jeśli gracz spodziewa się ataku z jego strony lub po prostu na szybką reakcję umiejętnością zapewniającą kontrolę nad tłumem.

Bonnie Zmniejszono tempo ładowania superataku: 4 -> 6 strzałów (3 -> 5 z epickim wyposażeniem) Tempo ładowania hiperdoładowania 10 -> 12 strzałów (11 z wyposażeniem) Jej superatak ładował się zbyt szybko, a zwłaszcza gdy używała gadżetu. Fani Bonnie nie powinni się jednak martwić – ta zmiana raczej nie usunie jej z mety.

Pan P Zmniejszono prędkość ładowania superataku: 6 -> 8 strzałów Czy kogoś to uraziło? Z pewnością. Czy taki był nasz cel? ABSOLUTNIE NIE. Pan P to koszmar każdego strzelca w trybach gry Nagroda oraz Nokaut, więc teraz będzie trzeba nakarmić go nieco bardziej, zanim wprowadzi swoją pingwinią tyranię.

Draco Obrażenia superataku: 2560 -> 2240 (na sekundę) Prędkość ruchu: 20% -> 15% Koniec z wygrywaniem gry jednym przyciskiem! Mistrz Parku Starr wciąż jest silny, ale bardziej podatny na kontry (przynajmniej taką mamy nadzieję).

Kit Szybkość hiperdoładowania: 40 -> 30 Czas odnowienia gadżetu „Karton”: 20 s → 23 s Zmniejszono szybkość superdoładowania 4 → 5 ataków Kit, który ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM miał działać jako wsparcie, był zbyt agresywny. Zwłaszcza z ciągłą niewidzialnością zapewnianą przez jego gadżet. Mamy nadzieję, że teraz nasz kotek będzie wiedział, gdzie jego miejsce (przy towarzyszach).

Finx Szybkość hiperdoładowania: 35 -> 30 Gwiezdna moc „Wypisane w hieroglifach”: 30% -> 25% Finx potrzebuje trochę CZASU dla siebie, hehe, łapiecie? Jego hiperdoładowanie ładowało się zbyt szybko! Na dodatek jego gwiezdna moc była nieco zbyt drastyczna dla Zadymiarzy, którzy powoli przeładowują amunicję.

Byron Szybkość hiperdoładowania: 40 -> 30

Kaze Szybkość hiperdoładowania: 45 -> 30 Byron i Kaze są w podobnej sytuacji: dobry wybór dla graczy stawiających na rywalizację i niezbyt popularni wśród zwykłych graczy. Na dodatek ich hiperdoładowania ładowały się zbyt szybko, co skutkowało zbyt wieloma ich użyciami na mecz. Zmniejszenie tempa ich ładowania powinno poprawić balans w bitwach kompetytywnych, a przy okazji nie zaszkodzić ich reputacji wśród normalnych graczy.



ODŚWIEŻENI ZADYMIARZE

El Primo Wzmocnienie* Prędkość ładowania superataku przy ataku: 12 -> 11 ataków Osłabienie* Zmniejszyliśmy nieco tempo ładowania superataku przy wykonywaniu superataków.Gdy ostatnio dodaliśmy cechę Czołg do Zadymiarzy-czołgów, El Primo był wcieleniem meta strategii. Chcemy, by znów znalazł swoje miejsce w mecie, ale tym razem jesteśmy ostrożniejsi ze wzmocnieniem i osłabieniem. Mamy nadzieję, że znów wskoczy (cóż za błyskotliwa gra słów) do gier kompetytywnych.

Tara Osłabienie* Zmniejszono prędkość ładowania superataku przy ataku: 10 -> 12 ataków Wzmocnienie* Zwiększono superdoładowanie z superataku: 17% -> 25%Czarna dziura to esencja Tary. A ponieważ użycie jej jest dla niej tak ważne, chcieliśmy dodatkowo nagrodzić graczy, którym uda się trafić tym superatakiem. Z drugiej strony, pudła będą teraz niosły ze sobą większe konsekwencje... choć biorąc pod uwagę, jak silny jest jej superatak, powinna być to słuszna decyzja.

Ollie Osłabienie* Szybkość hiperdoładowania: 30 -> 25* Tymczasowa tarcza z gwiezdnej mocy „Renegat”: 4000-> 3000* Hiperdoładowanie Ollie'ego nie pozwala mu już skakać. Zamiast tego szarżuje, jak przy użyciu superataku.Ollie już wcześniej był silny, więc oczywistym było, że jego hiperdoładowanie nie wpływa dobrze na metę. Teraz można uniknąć jego zmyły podobnie jak przy unikaniu jego superataku. Mimo to hiperdoładowany Ollie nadal jest straszny.

Kenji Usunięto teleportację przy hiperdoładowaniu. Usunęliśmy przycisk natychmiastowej śmierci Kenjiego.

Jae-yong Osłabienie* Obrażenia gadżetu „Weekendowy wojownik”: 2300 → 2100* Nieznacznie wydłużono czas między atakami* Gadżet „Czas na balladę”: większy % spowolnienia 20% → 30% oraz 0,75 s → 1,25 sJae był jednym z najlepszych wsparć poprzednich strategii meta. KONIEC Z TYM! Nie osłabiliśmy go całkowicie, ale chcieliśmy dodać trochę opcji poprzez wzmocnienie jego gadżetu „Czas na balladę”, który nie cieszył się popularnością. Pam nadal będzie z niego dumna.



Poprawki błędów i ulepszenia