Informacje o wersji październik 2025
Przerwa techniczna – 25 listopada
Nadchodzi przerwa techniczna, która wprowadzi zmiany w balansie dla wydarzenia Stranger Things, ALE NAJPIERW poświęćmy chwilę na omówienie nadużywania błędów dotyczących pakietów kart oraz przebrań Stranger Things ⚠️
Bug dziwniejszych pakietów:
• Graczom udało się znaleźć sposób na sprawdzenie, co zawierają dziwniejsze pakiety przed ich otworzeniem.
• Niestety naprawienie tego problemu wymagałoby nowej aktualizacji klienta, dlatego zostawimy to bez zmian do końca wydarzenia.
Chcielibyśmy również rozwiać wątpliwości na temat tego, jak działa prawdopodobieństwo w dziwniejszych pakietach:
• Gra decyduje o nagrodzie znajdującej się w dziwniejszym pakiecie w momencie jej uruchomienia (nie w momencie otworzenia pakietu). Oznacza to, że jeśli gra nie zostanie otwarta, szanse nie ulegną zmianom.
• Po otwarciu gry zawartość dziwniejszych pakietów zostanie ponownie wylosowana i podlega szansom opisanym na naszym portalu wsparcia.
• Oferty odświeżają się co godzinę, dlatego jeśli jesteś w tym czasie online, system ponownie wylosuje zawartość dziwniejszych pakietów.
• W zamierzeniu, gdy gracz nie może „zobaczyć, co znajduje się w pakiecie” przed jego otwarciem, nie ma znaczenia, kiedy zostają wylosowane nagrody, ponieważ wynik końcowy będzie taki sam w momencie otwarcia.
• Działa to na podobnej zasadzie co tajemnicze skrzynki w sklepach. Ich zawartość jest ustalona zawczasu, a gracz płaci, aby je otworzyć. To samo dotyczy kolekcjonerskich gier karcianych itp.
• Dlatego w przypadku tego błędu może wydawać się, że gracz musi się zalogować podczas swojej „szczęśliwej godziny”, ale w rzeczywistości szanse zostają wylosowane w momencie otwarcia gry. Nie ulegają one zmianom co godzinę, jeśli gracz nie jest online.
• Dziwniejsze pakiety zostały zaprojektowane w ten sposób z kilku powodów, m.in. obciążenia serwerów oraz optymizacji gry. Miało to też na celu uniknięcia wpływania na szanse poprzez zamykanie gry podczas otwierania dziwniejszych pakietów, co za każdym razem mogłoby zmienić ich zawartość. Istnieją również inne rozwiązania tych problemów, jednak ten wybrany przez nas powinien wystarczyć, gdyby nie błąd wykryty podczas wydarzenia.
• System działa tak, jak powinien i gwarantuje równe szanse dla wszystkich graczy podczas każdej godziny, gdy są online.
⚖️ Zmiany w balansie wydarzenia Stranger Things ⚖️
🔺 Otaczające kule ognia:
• obrażenia 500 → 1000
🔺 Obrażenia dające tymczasową tarczę:
• proporcja 35/30% → 40/35%
• czas działania 2 s → 5 s
• limit 2000 → 4000
🔺 Tarcza:
• 10% → 15%
• 5% → 10%
🔺 Leczenie:
• 80/50/30% → 100/60/40%
• 50/30/20% → 90/50/30%
🔺 Leczenie obrażeniami od ataku:
• 30% → 35%
🔺 Odświeżenie gadżetów (w niektórych taliach):
• 50/30/10% → 60/30/10%
🔺Wcześniejsza regeneracja PŻ:
• 50% → 80%
🔺 Odbijanie pocisków (Rico):
• tempo odbicia: 50/100/200% → 80/150/250%
• maks. liczba odbić: 5 → 6
🔺 Piper:
• 50% szybsze odświeżenie gadżetów → obrażenia +35%
• odświeżenie gadżetów (bardzo rzadka karta) zastąpione prędkością pocisków (bardzo rzadką kartą)
• odświeżenie gadżetów (epicka karta) zastąpione prędkością pocisków (epicką kartą)
🔺 Colt:
• zasięg ataku +2 → obrażenia +35%
🔺 Mandy:
• karty odświeżenia gadżetów zastąpione kartami szybkości ruchu
🔺 Chuck, Buzz, Kieł:
• obrażenia dają tymczasową tarczę → tarcza (nie zmniejsza się z czasem, ale podczas otrzymywania obrażeń)
• Chuck: obrażenia dają 35% tymczasowej tarczy → 30% tarczy
• Kieł/Buzz: obrażenia dają 30% tymczasowej tarczy → 25% tarczy
🔻 Naprowadzanie pocisków:
• tempo -20%
Przerwa techniczna — 12 listopada
ZMIANY W BALANSIE ⚖️
Ollie
• Zmniejszono obrażenia 2000 → 1800
• Wydłużono czas odświeżenia gadżetu „Wszystkie oczy na mnie” 15 s → 18 s
Mina
• Zmniejszono PŻ 8200 → 7400
• Zmniejszono obrażenia drugiego strzału 2800 → 2000
Cordelius
• Podczas superataku: zmiejszono bonusowe przyspieszenie ruchu 20% → 10%
• Zmniejszono prędkość przeładowania 30% → 20%
Byron
• Zmniejszono liczbę rzutek podczas hiperdoładowania 12 → 6
• Nieznacznie zmniejszono szybkość pocisków
Kaze
• Czas działania gadżetu niewidzialności 2 s → 1,5 s (wartość podstawowa)
• Zmniejszono wstępne obrażenia superataku ninja „Pięści zadymiarskiej gwiazdy” 3000 → 2720 oraz zmniejszono prędkość sprintu do 20%
Meeple
• Zmniejszono czas trwania hiperdoładowanego superataku 12 s → 10 s
Moe
• Hiperdoładowany superatak zaczyna używać amunicji od razu po aktywacji
Zmiany w balansie ARENY ZADYMY ⚖️
WZMOCNIENIA 🔺
Eve
• Zwiększono PŻ 450 → 600
• Zwiększono prędkość przeładowania 1,5% → 2%
Lumi
• Zwiększono PŻ 300 → 400
Jae
• Zwiększono PŻ 450 → 550
Willow
• Zwiększono obrażenia 2% → 3%
OSŁABIENIA 🔻
Meeple
• Zmniejszono PŻ 650 → 600
• Zmniejszono obrażenia 6% → 5%
Nani
• Zmniejszono PŻ 600 → 500
Trunk
• Zmniejszono obrażenia 4% → 3%
Zmiany w balansie STARCIA PO DRUGIEJ STRONIE ⚖️
OSŁABIENIA 🔻
Hank
• Zmniejszono rozmiar bańki 35/25/15% → 25/15/10%
• Zmniejszono prędkość ruchu 15/20/25% → 10/15/20%
• Zmniejszono prędkość superataku 30/60%/100% → 25/50/75%
Shelly
• Zmniejszono tarczę 15/25% → 5/10%
• Zmniejszono prędkość superataku 30/60% → 25/50%
• Więcej PŻ (zmniejszono legendarne 2000 → 1500)
• Zasięg pocisków → usunięto mniejsze rozproszenie
Lily
• Skrócono czas odnowienia gadżetu (legendarny) 50% → 40%
Belle/Ziggy/Gale
• Zmniejszono moc spowalniającej karty o 20%
WZMOCNIENIA 🔺
Ogólne wzmocnienia kart pupili
• Zwiększono PŻ pupili 20/40/60% → 40/60/80%
• Zwiększono szybkość ruchu pupili 20/35% → 30/50%
• Zwiększono szybkość pasywnego ładowania superataku +20%
Ustawienia talii
• Meg: karta ładowania hiperdoładowania zastąpiona kartą szybkości
• Moe: karta ładowania hiperdoładowania zastąpiona kartą tarczy
• Kaze: karta ładowania hiperdoładowania zastąpiona kartą widoczności w krzakach
• Pan P: karta powiększająca rozmiar pocisków zwiększa również obszar obrażeń od pocisków
Karty zasięgu ataku zamieniono na karty ładowania superataku
• Colette: zduplikowana epicka karta zasięgu zastąpiona kartą obrażeń +25% dla wrogów powyżej 50% PŻ
• Colt: zmieniono statystyki legendarnej karty zasięgu z +1 do +2
POPRAWKI
🐛 Zwycięstwa graczy na różnych etapach Łowów w Hawkins liczyły się jako porażki, jeśli grali oni w tej samej drużynie.
🐛 Piłka w Zadymie zderzała się z niewidzialną ścianą, jeśli którykolwiek z graczy zniszczył w tym samym czasie ścianę.
🐛 Wyciszenie zaproszeń do drużyny wywoływało problem z ładowaniem po wygaśnięciu (ekran ładowania zawieszał się na 87%).
🐛 Jeśli gracz używał w bitwie dla znajomych Zadymiarza, który nie był maksymalnie rozwinięty, jego wyposażenie nie działało.
🐛 Jeśli Pam rozstawiła wieżyczkę tuż przed tym, jak została pokonana, występował błąd serwera 44.
🐛 Boty na Arenie Zadymy utykały w miejscu.
🐛 Moe nie mógł używać amunicji podczas wykonywania hiperdoładowanego superataku.
🐛 W Zadymie wyświetlały się czerwone wskaźniki, gdy piłka była przejęta przez członka drużyny przeciwnej, który znajdował się poza ekranem.
🐛 Niektóre alternatywne formy Zadymiarzy wciąż korzystały ze starych wartości wzmocnień podczas hiperdoładowania.
**Na systemach iOS oraz Android dostępna jest opcjonalna aktualizacja, która naprawia następujące błędy:**🪲 Ikona megamisji Zadymiarza nie znika nawet po jej wypełnieniu.
🪲 Podczas tworzenia mapy do trybu Nagroda w edytorze map następuje awaria.
🪲 Przycisk Subway Surfers nadal jest widoczny w jaskini treningowej.
🪲 Awarie gry przy odbieraniu przedmiotów w sklepie.
🪲 Licznik nieodebranych nagród nie pojawia się na przycisku Karnetu Zadymiarskiego, jeśli gracz posiada nieodebrane nagrody dodatkowe.
Legendarne Dropy Starr nie będą już zawierać bardzo rzadkich przebrań – jedynie epickie!
Robi się dziwnie...
Kolaboracja ze Stranger Things, Zadymiara-balerina Gigi, zmiany w hiperdoładowaniach, nowe przebrania mecha i dużo więcej!
Przebrania sezonowe
Lumi Jedenastka | Karnet Zadymiarski | Epickie
Lumi Retro Nastka | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
Lumi Popowa Nastka | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
Draco Eddie | Mityczne
Bull Hopper | Epickie
Gus Will | Epickie
Berry z Lodziarni Ahoj | Epickie
Nita Dustin | Hiperdoładowanie
Nita Retro Dustin | Chromatyczne 1
Nita Dustin z Przyszłości | Chromatyczne 2
Walcz w Starciu po drugiej stronie
Nowy tryb gry w stylu rogue-lite! Zbieraj karty i stwórz unikalną talię z mocami, dzięki którym zwyciężysz rundę!
Wybierz Zadymiarza, z którym chcesz zacząć rundę.
Każdy etap to Starcie po drugiej stronie z 10 graczami, w którym każdy walczy z każdym.
Na każdym etapie wybierz jedną z trzech unikalnych mocy, która będzie wyposażona do końca rundy.
Każda talia zawiera karty mocy o różnych poziomach rzadkości: epickie, mityczne oraz legendarne. Im wyższa rzadkość, tym lepsza moc.
Najlepsza czwórka graczy na każdym etapie przechodzi do kolejnego.
Im lepszą zajmiesz pozycję w pierwszej czwórce, tym rzadszą kartę dostaniesz na kolejny etap. Drugie miejsce dostanie jedną kartę o rzadkości mitycznej lub wyższej, a pierwsze miejsce ma zagwarantowaną jedną legendarną kartę.
Za wygranie każdego etapu dostaniesz gofry, dopóki nie osiągniesz limitu na dany etap.
Gdy rozpoczniesz rundę, musisz ją zakończyć, wygrywając lub przegrywając.
Przegranie etapu zakończy rundę i umożliwi Ci rozpoczęcie nowej.
Etapy drugiej strony pozostają otwarte przez trzy dni. Nowe rundy można zaczynać aż do zamknięcia etapu, gdy wszelkie aktualne rundy zostaną zakończone.
Po wygraniu pięciu etapów uda Ci się uciec z drugiej strony ze zdobytymi nagrodami. Po każdej rundzie możesz odebrać swoje puchary i gofry.
Talie Zadymiarzy i gofry
Zbieraj gofry i wymieniaj je w sklepie wydarzenia na pakiety kart.
Gofry można zdobywać w Starciu po drugiej stronie, Łowach w Hawkins (walce z bossem), megamisjach, codziennych wygranych oraz gratisach.
Podczas wydarzenia codziennie można odebrać darmowe gofry!
Każdego dnia w sklepie wydarzenia dostępne są nowe pakiety kart.
Każdy pakiet zawiera pełną talię kart mocy dla określonego Zadymiarza, a niektóre mogą zawierać też postępy oraz przedmioty kosmetyczne.
Dziwniejszy pakiet zawiera jedną talię bez dodatkowych nagród.
Najdziwniejszy pakiet zawiera jedną talię oraz potencjalnie waluty i przedmioty kosmetyczne.
Po odblokowaniu talii Zadymiarza możesz z nim wziąć udział w Starciu po drugiej stronie.
Łowy w Hawkins (walka z bossem)
Trzech graczy przeciwko jednemu bossowi w pięciu etapach o wzrastającym poziomie trudności.
Za wygranie każdego etapu gracze otrzymują, dopóki nie osiągną limitu.
Bossowie: Vecna oraz Demogorgon! …I Rycerz Ducha Frank.
Strefa wydarzenia
Można tutaj zobaczyć wszystkie talie oraz te, które już odblokowano. Wyróżniony jest również Zadymiarz, który bierze udział w aktualnej rundzie.
Przy każdym Zadymiarzu można też zobaczyć numer wskazujący, ile rund udało się nim już wygrać.
Za zebranie przynajmniej 60 pakietów kart możesz odebrać przebranie Nita Dustin.
Pełna kolekcja przebrań wydarzenia
Za ukończenie całej kolekcji można zdobyć wyjątkowy sprej wydarzenia.
Nowa Zadymiara!
Gigi: mityczna zabójczyni
Przeklęta marionetka o niepokojącej energii. Gigi nigdy nie rozstaje się ze swoją rękawiczką magika. Można ją znaleźć zatraconą w tańcu między regałami w Sklepie Osobliwości.
Cecha (NOWA): ta Zadymiara ładuje superatak w pobliżu pocisków oraz ataków wręcz przeciwników.
Atak: WZMOCNIONY PIRUET
Gigi obraca się, zadając obrażenia wszystkim wrogom wokół i zyskuje przyspieszenie.
Superatak: MROCZNA MARIONETKA
Gigi ładuje się, po czym pojawia się w wybranym miejscu. Może naładować się ponownie, by wrócić na pozycję startową i zadać obrażenia w opuszczonym obszarze.
Gadżet: DŁUGIE SZNURKI
Większy obszar ładowania superataku.
Gadżet: SZTUCZKA ZE ZNIKANIEM
Gigi tworzy obszar, który tymczasowo daje jej i jej sojusznikom niewidzialność.
Gwiezdna moc: ŁATWE NICZYM PLIÉ
Zwiększa szybkość ładowania superataku, jeśli przez określony czas nie otrzymano obrażeń.
Gwiezdna moc: POMOCNA DŁOŃ
Superatak leczy podczas teleportacji.
Tytuł: Kukiełka
Hiperdoładowania
Ogólne zmiany w statystykach hiperdoładowań dla wszystkich Zadymiarzy:
Atak: +5%
Tarcza: +5%
Szybkość ruchu: +20%
Wyjaśnienie: hiperdoładowania zapewniają odrobinę zbyt duże wzmocnienie, przez co wyjątkowo ciężko się z nimi mierzyć. Zmniejszenie przyznawanych przez nie bonusów powinno poprawić balans rozgrywki.
Finał światowy nadciąga wielkimi krokami i nasze statystyki wskazują, że meta strategie nie sprawiają wielu problemów, oczywiście z pewnymi wyjątkami, które próbowaliśmy rozwiązać w przeszłości zmianami w hiperdoładowaniach. Naszym zamiarem było zbliżenie współczynnika wygranych do 45%–55% dla wszystkich Zadymiarzy i sprawienia, aby gwiezdne moce oraz gadżety były przydatniejsze, aby uniknąć strategii, w których hiperdoładowanie zapewniało niezawodną wygraną.
Pam: MATCZYNA MIŁOŚĆ
Wieżyczka Pam leczy po rozstawieniu. Leczy Zadymiarzy ponad maks. PŻ, zapewniając im tymczasową tarczę.
Alli: PODGRYZANIE
Alli leczy się o 20% zadanych obrażeń podczas hiperdoładowania, natomiast jej główny atak zadaje obrażenia bazujące na maks. PŻ celu, zamiast na jego aktualnym procencie PŻ.
Mina: HURATRÓJKA
Superatak wypuszcza 3 huragany w formie stożka, które mogą się odbijać. (Uwaga: gadżet odświeżający superatak nie ma synergii z hiperdoładowanym superatakiem)
Ziggy: WIELKI WIR
Hiperdoładowany superatak wraca do Ziggy’ego po wyczerpaniu zasięgu lub czasu działania.
Więcej przebrań
Sezon: Mecha Święta
Mecha Mandy | Karnet Zadymiarski | Epickie
Mecha Osa Mandy | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
Mecha Mroczna Mandy | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
Mecha Piper
Mecha Lotosowa Piper | Hiperdoładowanie
Mecha Kwitnąca Piper | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1
Mecha Różana Piper | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1
Mecha Jessie | Legendarne
Mecha Balonowa Jessie | Chromatyczne 1
Mecha Błyszcząca Jessie | Chromatyczne 2
Różne przebrania
Pan Paker | Bardzo rzadkie
Ruchliwa Melodie | Epickie
Gimnastyczna Charlie | Epickie
Królowa Łuczniczek Penny | Supercell ID Rewards | Epickie
Przebrania z karnetem pro
Tygrysi Leon | Wersja 1
Tygrysi Leon Mroczny | Wersja 2 (hiperdoładownie)
Tygrysi Leon Biały | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1
Tygrysi Leon Przyczajony | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 2
Przebrania za 199 klejnotów
Gigi na Wróble | Mityczne
Jesienna Gigi na Wróble | Mityczne | Chromatyczne 1
Zimowa Gigi na Wróble | Mityczne | Chromatyczne 2
Zmiany dotyczące map, trybów gry i rotacji
INNE NOWE TRYBY GRY
Batalia z tercetem
Batalia z czterema drużynami rywalizującymi o to, której drużynie uda się osiągnąć jak najwięcej eliminacji.
Cztery trzyosobowe drużyny (niebieska, czerwona, pomarańczowa i żółta).
Wygrywa drużyna, która jako pierwsza dokona 10 eliminacji.
Członkowie drużyny na prowadzeniu oznaczeni są koroną.
Zbiory klejnotów z tercetem
Wariant tradycyjnych Zbiorów klejnotów z czterema rywalizującymi drużynami.
Cztery trzyosobowe drużyny (niebieska, czerwona, pomarańczowa i żółta).
Gra rozpoczyna się z klejnotami rozrzuconymi po mapie.
Liczba kopalni klejnotów różni się na każdej mapie.
Kiedy odliczanie do zwycięstwa jest aktywne, Zadymiarz z prowadzącej drużyny, który posiada największą liczbę klejnotów, oznaczony jest wskaźnikiem dla wszystkich przeciwników.
Otoczenie
USUNIĘTO:
Piłka plażowa
Królestwo katany
Zaczarowany Las
Subway Surfers
DODANO:
Sklep Osobliwości (Gigi)
Dziwny cyrk (Brawl-O-Ween)
Bagno miłości (Brawl-O-Ween)
ZAMIENIONO:
Tropikalna wyspa → Lodowa wyspa (Arena Zadymy oraz tryby 5 na 5)
Mapy
Batalia 4x3
Zabójcza zatoka
Niezdobyty bastion
Rześka przełęcz
Mroźne zalewisko
Zbiory klejnotów 4x3
Polarna odpłata
Wszystkie będą moje
Pod presją skarbu
Zimna kasa
Starcie po drugiej stronie
Krokiet
Lotos
Osiedle strzeżone
Megaboss
Frank
Vecna
Miejsce dla społeczności
Starcie
Krokiet
Lotos
Osiedle strzeżone
Prowizoryczne rusztowanie
Zbiory klejnotów
Napad kolejowy
Gorąca strefa
Rozłam strefy
Bilet do grobu
Nokaut
Rycerskość
Tryb rankingowy
Sezon 1
Wyselekcjonowany tryb gry: Zadyma
Po spirali
Trawiasty węzeł
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Nani
Buzz
Draco
Sezon 2
Wyselekcjonowany tryb gry: Gorąca strefa
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Berry
Lumi
Leon
Trwałe ulepszenia i usprawnienia
Codzienne zwycięstwa
Codziennie czeka na Ciebie inny zestaw nagród do zdobycia!
Nowy system przyznaje nagrodę za pierwsze sześć wygranych danego dnia.
Nagrody każdego dnia są losowe. Poniżej lista możliwych nagród:
Dropy Starr (najczęstsza nagroda)
Dropy hiperdoładowania
Anielskie dropy Starr
Demoniczne dropy Starr
Rolki sushi
Megaskrzynki
Prezenty (dostępne sezonowo)
Mechaskrzynki (bardzo limitowane)
Każdego dnia istnieje szansa, że będzie to „szczęśliwy dzień”, w którym otrzymasz lepsze nagrody za codzienne zwycięstwa, takie jak megaskrzynki, a nawet nawet drop hiperdoładowania.
Walcz drużynowo
Zmiany w trybie drużynowym
Przycisk „Walcz drużynowo” został przesunięty bliżej Zadymiarza.
Lista trybu drużynowego pokazuje graczy, wraz z którymi ostatnio wygrano, aby można było wysłać im zaproszenie.
Dodatkowe opcje kontrolowania i wyciszania zaproszeń.
Zmieniono nazwę funkcji „Znajdź drużynę” na „Szybko dołącz”.
Po zakończeniu bitwy dostępny jest przyciski „Zagraj ponownie”, aby szybciej wrócić do gry drużynowej.
Megamisje
Nowe misje łańcuchowe z mega nagrodami!
Megamisje mają po dwie nagrody: pierwsza może się różnić, a druga to duża garść PD w ramach Karnetu Zadymiarskiego.
Dwa typy misji: megamisje i omegamisje.
Nagrody za omegamisje są dwa razy lepsze!
Każdy sezon Karnetu Zadymiarskiego ma nowy łańcuch siedmiu megamisji. Ostatnia megamisja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy Karnetu Zadymiarskiego. Nieukończone megamisje wygasają na koniec sezonu karnetu.
Wymagania megamisji mogą się różnić. Mogą być związane z konkretnymi trybami gry lub Zadymiarzami albo ogólniejsze (np. zdobycie określonej liczby pucharów, zadanie określonej sumy obrażeń lub wyeliminowanie Zadymiarzy).
Jeśli nie podoba Ci się Twoja obecna megamisja, istnieje opcja zamiany na inną.
Jeśli jednak to zrobisz, stracisz dotychczasowe postępy w aktualnej misji.
Zmiany w PD
Usuwamy PD za bitwy. Zastąpią je PD do zdobycia poprzez nowe megamisje.
Od teraz podwajacze PD będą znacznie przydatniejsze. Dawniej podwajały one wyłącznie PD za bitwy, teraz będą podwajać PD za misje, które są znacznie lepszym źródłem PD!
Mechaskrzynka
Począwszy od grudnia dostępne będą mechaskrzynki! Są to bardzo atrakcyjne skrzynki, które mogą zawierać mecha przebrania oraz inne przydatne rzeczy, takie jak gwiezdne moce, dropy hiperdoładowań, gadżety i wiele więcej!
Więcej szczegółów na ten temat poznasz na portalu Supercell.
Zmiany w trybie łączenia graczy
W październiku 2024 r. zmieniliśmy system ogólnych pucharów dla konta gracza na puchary Zadymiarzy (w uproszczeniu). Znacznie przyspieszyło to łączenie graczy. Zauważyliśmy jednak, spadek jakości w niektórych zakresach pucharowych. W poprzednich aktualizacjach eksperymentowaliśmy z kolejkami i zauważyliśmy pozytywne efekty, dlatego zmieniliśmy je dla wszystkich stałych trybów gry pod koniec aktualizacji 63.
Tryb łączenia bierze teraz pod uwagę:
Umiejętności Zadymiarza (w oparciu o liczbę pucharów wybranego Zadymiarza)
Ogólne umiejętności gracza (w oparciu o średnią liczbę pucharów najlepszych Zadymiarzy gracza)
Jak to działa:
Im wyższa liczba pucharów danego Zadymiarza, tym bardziej tryb łączenia graczy bierze go pod uwagę.
Im niższa liczba pucharów danego Zadymiarza, tym większy wpływ na tryb łączenia mają umiejętności samego gracza.
Dlaczego wprowadzamy te zmiany:
Bardziej spójny poziom trudności meczy.
Zapewnienie ochrony dla nowych graczy (koniec z totalnymi porażkami podczas pierwszego dnia w grze, gdy system sparuje początkującego i zaawansowanego gracza).
Pomoże to doświadczonym graczom wypróbować nowych Zadymiarzy bez ryzyka dominacji w początkujących meczach oraz chronić nowych graczy przed zbyt szybką rywalizacją z przeciwnikami o wyższym poziomie zaawansowania.
Zachęcenie do gry różnymi Zadymiarzami bez zmniejszenia sprawiedliwości rozgrywki.
Zmiany w zakresie balansu
WZMOCNIENIA
Ziggy
Obrażenia od ataku: 1760 → 1900
Okazało się, że wcale nie był tak potężny, jak by tego chciał. ALE zobaczymy, czy to wzmocnienie na to zaradzi. Być może będziemy musieli jeszcze wprowadzić kilka drobnych zmian do jego głównego ataku, aby ułatwić celność uderzeń.
Pearl
Cecha: zadawane obrażenia rosną szybciej z czasem → 8%
Mimo że była dość często używana w wyższych rangach w niektórych trybach gry, widoczne były również pewne słabości, zwłaszcza w przypadku niższych rang. Zmiana ta ma na celu zapewnić większą elastyczność poprzez szybszą regenerację ciepła, zwiększenie zadawanych obrażeń, zwiększenie częstotliwości superataków oraz większą obecność na mapie. Mamy również nadzieję, że zwiększy przydatność obu gwiezdnych mocy.
Maisie
PŻ: 7200 → 7400
Jak na ironię, snajperzy są pod ostrzałem w aktualnych strategiach meta, ale Maisie nie jest zwykłą snajperką. Przez opóźnienie czasami ciężko wycelować nią udany strzał, dlatego chcemy dać jej odetchnąć, aby mogła przetrwać dłużej i łatwiej zbliżyć się do swoich przeciwników. Czy dodatkowe 3% PŻ robi jakąś różnicę? Być może! Ale największą różnicę można poczuć, przestając używać automatycznego celowania.
Surge
Odnowienie gadżetu „Potęga mocy”: 15 s → 13 s
Do tej pory Surge był często używany w meczach niższych rang, ale chcemy, aby był częściej wybierany również w wyższych rangach. Jego siła leży w nabijaniu poziomów i ich zachowywaniu (czyli pozostawaniu przy życiu), co może być czasem ciężkie… dlatego szybsze odnawianie i więcej amunicji może tu pomóc!
Pam
PŻ działka: 5600 → 6080
To będzie naprawdę duża aktualizacja dla Pam. Nie tylko dostanie w końcu swoje hiperdoładowanie, ale wzmocnione zostanie również jej leczące działko. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom jej wsparcie będzie jeszcze przydatniejsze, a sama Pam stanie się kluczową zawodniczką w Zbiorach na klejnoty, gdzie szczególnie liczy się kontrola centralnej części mapy.
Maks
Tempo hiperdoładowania: 35 → 45 (30 strzałów zamiast 40)
Odnowienie gadżetu „Cichobiegi”: 10 s → 8 s
Po premierze Jae-Yonga zauważyliśmy spadek popularności Maks w trybach rywalizacyjnych. Jej gadżet „Cichobiegi” powinien być teraz atrakcyjnym wyborem, jako że jego odnowienie jest teraz jednym z najszybszych w całej grze. BIEGIEM!
Poco
PŻ: 7400 → 7600
„Da Capo!” Leczenie gwiezdnej mocy: 962 → 988
Prosta sprawa: Poco powinien być wsparciem dla członków swojej drużyny, ale najpierw musi być w stanie przetrwać TROSZECZKĘ dłużej.
Penny
Szybkość ataku działem: +6%
Penny już dawno nie otrzymała gruntownych zmian, dlatego chcieliśmy dać kopa jej „Dalekiemu strzałowi”, aby dołożyć trochę presji i wzmocnić jej pozycję, jak na mistrza kontroli przystało.
Melodie
PŻ: +3%
Pozwoli jej to wyróżnić się na tle innych zabójców i nie będzie już taka łatwa do wykończenia.
Colette
PŻ: +3%
To wzmocnienie powinno pozwolić jej zadać dodatkowy cios i przetrwać bezpośrednie starcie z Zadymiarzem w roli czołgu.
Sam
Obrażenia podstawowego ataku bez łomopięści: +25%
Zwiększono tempo ładowania superataku: +25% (10 → 8 strzałów)
Owszem, wiemy, co czują fani Sama (cała ich trójka) i po dodaniu jego hiperdoładowania chcieliśmy również pomóc mu szybciej naładować superatak. Chcieliśmy, aby jego forma bez łomopięści była silniejsza, aby gracze nie musieli próbować jak najszybciej ich odzyskać.
Edgar
Gwiezdna moc: Rękoczyny – PŻ od zadawanych obrażeń: 25% → 30%
Gwiezdna moc: Twarde lądowanie – wzmocnienie obrażeń +10% (1350 → 1490)
To dobry dzień dla fanów Edgara, jako że wzmacniamy obie z jego gwiezdnych mocy. Wiemy, że jest to jeden z popularniejszych i bardziej uwielbianych Zadymiarzy, ale niepoprawnie kontrolowany może sabotować własną drużynę. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom gracze wybierający Edgara zasłużą w końcu na miano odlotowych randomów.
Rosa
Gwiezdna moc: Życiodajna flora – leczenie w krzakach 300 PŻ → 400 PŻ na sekundę
W parze ze swoim gadżetem Rosa wykorzysta moce natury, aby zdobyć dodatkowe wzmocnienie ze stworzonych przez nią krzaków oraz z map, na których może spędzić więcej czasu z roślinnością.
Ash
PŻ: +4%
Gadżet: Pigułka na uspokojenie – odzyskiwane PŻ 3240 → 3360
Dzięki temu wzmocnieniu Ash będzie jednym z najlepszych Zadymiarzy pod względem punktów życia. Do tej pory polegał on głównie na swoim hiperdoładowaniu. Z odrobiną dodatkowych punktów życia teraz gracze będą mogli wybrać, który z jego gadżetów lepiej odpowiada ich stylowi rozgrywki.
Nani
Obrażenia: +8%
Gwiezdna moc: Autofokus – obrażenia +8%
Wykonanie udanego uderzenia przy pomocy Nani bywało trudne, dlatego gracze preferujący tę Zadymiarę od razu odczują tę zmianę. Ale mamy też nadzieję, że zachęci ona więcej osób do wypróbowania jej na polu bitwy.
Trunk
Obrażenia: +7%
Podczas ostatnich kwalifikacji ostatniej szansy widzieliśmy naprawdę dobre zagrania przy użyciu Trunka, jednak wydawało nam się, że potrzebował trochę więcej obrażeń na korzyść graczy na mniej zaawansowanym poziomie.
Stu
Tempo ładowania hiperdoładowania +16% (38 → 32 strzały)
Po zmianach w hiperdoładowaniu wciąż istotne jest, aby Stu miał więcej mobilności, a zaradzi na to większa częstotliwość hiperdoładowań.
Gale
Tempo ładowania superataku +20% (18 → 15 uderzeń)
Gale zawsze był trudną postacią pod względem balansu, z uwagi na to, że nie wszystkie pociski z jego szerokich strzałów są w stanie trafić w cel. Dzięki tej zmianie łatwiej powinno być teraz naładować superatak i rozprawić się z wrogami.
OSŁABIENIA
Mina
Odnowienie gadżetów: 18 s → 20 s
Obrażenia od trzeciego ataku: 4400 → 4000
Tempo ładowania superataku: 5 → 7
MINA BYŁA OP
Lumi
Zmniejszono szybkość pocisków o około 9% (w praktyce). Pociski
nadal powracają szybko, by nie traciła mocy na krótkim dystansie.Lumi była ogólnie bardzo silna, jednak w rękach dobrych graczy siała prawdziwy chaos. To osłabienie nie powinno mieć zbyt dużego wpływu na zwykłych graczy i powinno sprawić, że będzie mniej popularnym wyborem na wyższych rangach.
Cordelius
Obrażenia gwiezdnej mocy „Kombogrzyby”: 30% -> 20%
Obrażenia drugiego grzyba: 2080 -> 1920
Ostatnio wzmocniliśmy jego atak i okazało się, że jest nieco zbyt silny w połączeniu z jego gwiezdną mocą. Osłabienie gwiezdnej mocy powinno pozwolić na kontrę, jeśli gracz spodziewa się ataku z jego strony lub po prostu na szybką reakcję umiejętnością zapewniającą kontrolę nad tłumem.
Bonnie
Zmniejszono tempo ładowania superataku: 4 -> 6 strzałów (3 -> 5 z epickim wyposażeniem)
Tempo ładowania hiperdoładowania 10 -> 12 strzałów (11 z wyposażeniem)
Jej superatak ładował się zbyt szybko, a zwłaszcza gdy używała gadżetu. Fani Bonnie nie powinni się jednak martwić – ta zmiana raczej nie usunie jej z mety.
Pan P
Zmniejszono prędkość ładowania superataku: 6 -> 8 strzałów
Czy kogoś to uraziło? Z pewnością. Czy taki był nasz cel? ABSOLUTNIE NIE. Pan P to koszmar każdego strzelca w trybach gry Nagroda oraz Nokaut, więc teraz będzie trzeba nakarmić go nieco bardziej, zanim wprowadzi swoją pingwinią tyranię.
Draco
Obrażenia superataku: 2560 -> 2240 (na sekundę)
Prędkość ruchu: 20% -> 15%
Koniec z wygrywaniem gry jednym przyciskiem! Mistrz Parku Starr wciąż jest silny, ale bardziej podatny na kontry (przynajmniej taką mamy nadzieję).
Kit
Szybkość hiperdoładowania: 40 -> 30
Czas odnowienia gadżetu „Karton”: 20 s → 23 s
Zmniejszono szybkość superdoładowania 4 → 5 ataków
Kit, który ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM miał działać jako wsparcie, był zbyt agresywny. Zwłaszcza z ciągłą niewidzialnością zapewnianą przez jego gadżet. Mamy nadzieję, że teraz nasz kotek będzie wiedział, gdzie jego miejsce (przy towarzyszach).
Finx
Szybkość hiperdoładowania: 35 -> 30
Gwiezdna moc „Wypisane w hieroglifach”: 30% -> 25%
Finx potrzebuje trochę CZASU dla siebie, hehe, łapiecie? Jego hiperdoładowanie ładowało się zbyt szybko! Na dodatek jego gwiezdna moc była nieco zbyt drastyczna dla Zadymiarzy, którzy powoli przeładowują amunicję.
Byron
Szybkość hiperdoładowania: 40 -> 30
Kaze
Szybkość hiperdoładowania: 45 -> 30
Byron i Kaze są w podobnej sytuacji: dobry wybór dla graczy stawiających na rywalizację i niezbyt popularni wśród zwykłych graczy. Na dodatek ich hiperdoładowania ładowały się zbyt szybko, co skutkowało zbyt wieloma ich użyciami na mecz. Zmniejszenie tempa ich ładowania powinno poprawić balans w bitwach kompetytywnych, a przy okazji nie zaszkodzić ich reputacji wśród normalnych graczy.
ODŚWIEŻENI ZADYMIARZE
El Primo
Wzmocnienie* Prędkość ładowania superataku przy ataku: 12 -> 11 ataków
Osłabienie* Zmniejszyliśmy nieco tempo ładowania superataku przy wykonywaniu superataków.Gdy ostatnio dodaliśmy cechę Czołg do Zadymiarzy-czołgów, El Primo był wcieleniem meta strategii. Chcemy, by znów znalazł swoje miejsce w mecie, ale tym razem jesteśmy ostrożniejsi ze wzmocnieniem i osłabieniem. Mamy nadzieję, że znów wskoczy (cóż za błyskotliwa gra słów) do gier kompetytywnych.
Tara
Osłabienie* Zmniejszono prędkość ładowania superataku przy ataku: 10 -> 12 ataków
Wzmocnienie* Zwiększono superdoładowanie z superataku: 17% -> 25%Czarna dziura to esencja Tary. A ponieważ użycie jej jest dla niej tak ważne, chcieliśmy dodatkowo nagrodzić graczy, którym uda się trafić tym superatakiem. Z drugiej strony, pudła będą teraz niosły ze sobą większe konsekwencje... choć biorąc pod uwagę, jak silny jest jej superatak, powinna być to słuszna decyzja.
Ollie
Osłabienie* Szybkość hiperdoładowania: 30 -> 25* Tymczasowa tarcza z gwiezdnej mocy „Renegat”: 4000-> 3000* Hiperdoładowanie Ollie'ego nie pozwala mu już skakać. Zamiast tego szarżuje, jak przy użyciu superataku.Ollie już wcześniej był silny, więc oczywistym było, że jego hiperdoładowanie nie wpływa dobrze na metę. Teraz można uniknąć jego zmyły podobnie jak przy unikaniu jego superataku. Mimo to hiperdoładowany Ollie nadal jest straszny.
Kenji
Usunięto teleportację przy hiperdoładowaniu.
Usunęliśmy przycisk natychmiastowej śmierci Kenjiego.
Jae-yong
Osłabienie* Obrażenia gadżetu „Weekendowy wojownik”: 2300 → 2100* Nieznacznie wydłużono czas między atakami* Gadżet „Czas na balladę”: większy % spowolnienia 20% → 30% oraz 0,75 s → 1,25 sJae był jednym z najlepszych wsparć poprzednich strategii meta. KONIEC Z TYM! Nie osłabiliśmy go całkowicie, ale chcieliśmy dodać trochę opcji poprzez wzmocnienie jego gadżetu „Czas na balladę”, który nie cieszył się popularnością. Pam nadal będzie z niego dumna.
Poprawki błędów i ulepszenia
Naprawiono błąd, przez który efekt wyposażenia szybkości przeładowania nie oddziaływał na ego Loli.
Naprawiono błąd, przez który żetony hiperdoładowania w trybie Wyzwolenie hiperdoładowania nie ładowały w pełni hiperdoładowania Stu.
Naprawiono płynność celowania nad przeszkodami i wodą w przypadku superataku Mico.
Naprawiono błąd, przez który gwiezdna moc Colta „Niezłe buty” nie zwiększała szybkości ruchu.
Naprawiono błąd, przez który gracz był przywracany do gry bez superataku, jeśli użył gadżetu Miny „Capo-co?” i został wyeliminowany przed użyciem superataku.
Naprawiono błąd, przez który efekt osłabienia nie działał w przypadku superataków Kruka i Trunka.
Naprawiono błąd, przez który pociski nie rejestrowały zniknięcia ściany, jeśli uderzyły w to samo miejsce zaraz po jej zniszczeniu.
Naprawiono błąd, przez który niektóre zdolności Zadymiarzy nie były w stanie zadać obrażeń Zadymiarzom zaklętym przez superatak Willow.
Zoptymalizowano czaty klubowe na słabszych urządzeniach.