Jak już wspomnieliśmy, poziomy mistrzowskie miały być dla graczy kolejnym celem do osiągnięcia w grze po ukończeniu wszystkich misji. Niestety nie stały się tym dla większości graczy... Powodem mogły być nagrody, grind lub po prostu to, jak trudno dostępna / ukryta jest ta funkcja. Niezależnie od przyczyny, faktem jest, że poziomy mistrzowskie nie są wystarczająco pociągające jak na ilość zasobów, którą oferują.

Dlatego właśnie przenosimy te zasoby w lepiej dostępne miejsca:

Duża ich część znajdzie się w nowej Alei Pucharów.

Większość zostanie przeniesiona tam jako czysta waluta.

Pozostałą ich część zamienimy na legendarne i losowe dropy Starr.

Część kredytów zostanie zamieniona na więcej Zadymiarzy w nowej Alei Pucharów.

Dodamy też do niej błyskotki.

Przedmioty kosmetyczne za poziomy mistrzowskie (ikony gracza, odznaki i tytuły) przenosimy do nowej funkcji wyczynów.

Zostanie tam też przeniesiona część zasobów za poziomy mistrzowskie.

Liczby (bo co może być lepszego niż Brawl Stars? Matma!)

MONETY PUNKTY MOCY KREDYTY CAŁOŚĆ NAGRÓD ZA POZIOMY MISTRZOWSKIE 230 500 34 500 24 225 PRZECHODZĄ DO NOWEJ ALEI PUCHARÓW (jako zasoby) 100 400 10 800 0 PRZECHODZĄ DO NOWEJ ALEI PUCHARÓW (jako dropy Starr i Zadymiarze) 58 514 697 13 115 PRZECHODZĄ DO WYCZYNÓW (jako dropy Starr) 80 364 2587 16 606 POZOSTAŁE ZASOBY -8778 (ogólne zwiększenie wartości monet) 20 416 (znaczne zmniejszenie wartości punktów mocy) -6642 (niewielkie wzmocnienie wartości kredytów)

Za poziomy mistrzowskie wszystkich 92 Zadymiarzy można zdobyć:

230 500 monet

34 500 punktów mocy

24 225 kredytów

A oto co przeniesiemy z powyższych nagród jako zasoby:

100 400 monet

10 800 punktów mocy

Żadnych kredytów (ale zaczekajcie chwilę!!!)

Reszta zasobów zostanie zamieniona na: o wiele więcej legendarnych dropów Starr, rzadkich / bardzo rzadkich Zadymiarzy w nowej Alei Pucharów oraz misje Zadymiarzy*

58 514 monet

697 punktów mocy

13 115 kredytów (7535 z dropów Starr + 5580 z rzadkich / bardzo rzadkich Zadymiarzy w nowej Alei Pucharów)

* Misje Zadymiarzy zostaną dodane jedynie dla rzadkich i bardzo rzadkich Zadymiarzy odblokowanych w Alei Pucharów po aktualizacji. Ponadto, jest to jedynie niewielka część nagród – większość z nich zdobędziecie z 18 nowo dodanych legendarnych dropów Starr.

I wreszcie oto co dodajemy do wyczynów jako losowe dropy Starr i legendarne dropy (wartości mogą nie być precyzyjne, ponieważ wciąż nad nimi pracujemy)

80 364 monety

2587 punktów mocy

16 606 kredytów

Oznacza to, że balans zasobów z nagród zmieni się w następujący sposób:

-8778 monet

Oznacza to, że niepłacący gracze będą mogli po zmianie systemu zdobyć więcej monet niż wcześniej.

-20 416 punktów mocy

Usuwamy dużą liczbę punktów mocy z powodu ich nadmiernej inflacji, którą mogą odczuć weterani gry. Nowa Aleja Pucharów dostarczy Wam jednak więcej punktów mocy wtedy, gdy gracze ich najbardziej potrzebują, zanim ich wartość stanie się mniej odczuwalna. Nadal możecie zdobyć te punkty mocy zanim znikną, osiągając poziomy mistrzowskie.

-6642 kredytów

Co oznacza, że ogólnie dodamy więcej kredytów do ekonomii gry.

4800 błyskotek (lub równowartość 32051 błyskotek, jeśli liczyć dropy Starr)

Te błyskotki zostaną dodane do ekonomii gry. Nigdzie ich nie przenosimy.

Należy podkreślić, że te wartości zostały przeliczone z ekonomicznej wartości dropów Starr. Oto ich średnia wartość:

Losowy drop Starr – Średnia wartość

Monety – 66,11

Punkty mocy – 13,76

Kredyty – 12,16

Błyskotki – 87,51

Legendarny drop Starr – Średnia wartość

Monety – 1358,7

Punkty mocy – 0

Kredyty – 286,4

Błyskotki – 1095,1

Gruntowna zmiana Alei Pucharów

Puchary to jedna z najważniejszych rzeczy w Brawl Stars, a Aleja Pucharów wprowadza nowych graczy do świata gry. Jej aktualny model nie jest jednak tak ekscytujący, jak mógłby być. Dlatego, by urozmaicić tę podróż i lepiej nagradzać wszystkich graczy, dodajemy do niej więcej postępów do osiągnięcia i zmieniamy jej oprawę wizualną, by lepiej oddawała ducha gry!

Nowa Aleja Pucharów będzie pełna lepszych nagród, które możecie zdobyć, po prostu zbierając puchary, nieważne jak długo już gracie.

Dodajemy też znacznie więcej błyskotek do nowej Alei Pucharów i więcej kamieni milowych do 100 tys. pucharów.

Poniżej możecie zobaczyć porównanie starej i nowej Alei Pucharów: