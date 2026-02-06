Pracujemy nad nowym systemem pucharów, który omówimy w całości w Brawl-Gadce 21 lutego.

Oto kilka rzeczy, które musicie wiedzieć, aby bez problemów przejść na nowy system. Poniższe zmiany będą wprowadzone w aktualizacji podczas przerwy technicznej 24 lutego:

Usunięte zostaną sezony pucharowe oraz skrzynki pucharów.

Każdy gracz otrzyma skrzynkę pucharów, której zawartość zależeć będzie od tego, ile pucharów sezonowych posiadali przed aktualizacją.

Prestiż w tabeli wyników zostanie usunięty i upamiętniony jako statystyka w profilu gracza.

Po aktualizacji każdy gracz otrzyma również ultraskrzynkę pucharów. Oznacza to, że jeśli przed 24 lutego uda się Wam zdobyć 3000 pucharów, możecie otrzymać nawet dwie ultraskrzynki pucharów!

Ultraskrzynki pucharów oraz inne rodzaje skrzynek pucharów od czasu do czasu nadal będą pojawiać się w postaci nagród podczas wydarzeń społecznościowych.

Każdy Zadymiarz posiadający więcej niż 1000 pucharów zostanie zresetowany z powrotem do 1000.

Co więc pojawi się w następnej aktualizacji?

Nowy system pucharów, który: zachęca graczy do zdobywania nowych wyników; nagrodzi ambitnych i utalentowanych graczy kompletnie nowym tytułem w nowym kolorze, aby mogli chwalić się swoim osiągnięciem (więcej na ten temat powiemy Wam w przyszłym tygodniu); ulepsza tryb łączenia graczy (wykorzystując system MMR).

Do tego wydarzenie „Szał zasobów”, za które można zdobyć więcej nagród za każdy wygrany mecz.

Wprowadzimy również ulepszenia, dzięki którym będzie można zdobyć więcej buffies: buffies do zdobycia w megamisjach w każdym sezonie (wciąż nad tym pracujemy); jeden darmowy buffie w każdym nowym automacie z chwytakiem; jeden losowy buffie w cenie 79 klejnotów; oraz oczywiście w ”Szale zasobów”, o którym wspomnieliśmy wcześniej.



Więcej szczegółów na te tematy pojawi się w Brawl-Gadce, a w przyszłym tygodniu opublikujemy nowy post, aby zebrać pomysły na nowy tytuł.

Do zobaczenia!