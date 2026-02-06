Skip to content
6 lut 2026
Blog – Brawl Stars

Ważne zmiany w Sezonie pucharowym!

Pracujemy nad nowym systemem pucharów, który omówimy w całości w Brawl-Gadce 21 lutego.

Oto kilka rzeczy, które musicie wiedzieć, aby bez problemów przejść na nowy system. Poniższe zmiany będą wprowadzone w aktualizacji podczas przerwy technicznej 24 lutego:

  • Usunięte zostaną sezony pucharowe oraz skrzynki pucharów.

  • Każdy gracz otrzyma skrzynkę pucharów, której zawartość zależeć będzie od tego, ile pucharów sezonowych posiadali przed aktualizacją.

  • Prestiż w tabeli wyników zostanie usunięty i upamiętniony jako statystyka w profilu gracza.

  • Po aktualizacji każdy gracz otrzyma również ultraskrzynkę pucharów. Oznacza to, że jeśli przed 24 lutego uda się Wam zdobyć 3000 pucharów, możecie otrzymać nawet dwie ultraskrzynki pucharów!

  • Ultraskrzynki pucharów oraz inne rodzaje skrzynek pucharów od czasu do czasu nadal będą pojawiać się w postaci nagród podczas wydarzeń społecznościowych.

  • Każdy Zadymiarz posiadający więcej niż 1000 pucharów zostanie zresetowany z powrotem do 1000.

Co więc pojawi się w następnej aktualizacji?

  • Nowy system pucharów, który:

    • zachęca graczy do zdobywania nowych wyników;

    • nagrodzi ambitnych i utalentowanych graczy kompletnie nowym tytułem w nowym kolorze, aby mogli chwalić się swoim osiągnięciem (więcej na ten temat powiemy Wam w przyszłym tygodniu);

    • ulepsza tryb łączenia graczy (wykorzystując system MMR).

  • Do tego wydarzenie „Szał zasobów”, za które można zdobyć więcej nagród za każdy wygrany mecz.

  • Wprowadzimy również ulepszenia, dzięki którym będzie można zdobyć więcej buffies:

    • buffies do zdobycia w megamisjach w każdym sezonie (wciąż nad tym pracujemy);

    • jeden darmowy buffie w każdym nowym automacie z chwytakiem;

    • jeden losowy buffie w cenie 79 klejnotów;

    • oraz oczywiście w ”Szale zasobów”, o którym wspomnieliśmy wcześniej.

Więcej szczegółów na te tematy pojawi się w Brawl-Gadce, a w przyszłym tygodniu opublikujemy nowy post, aby zebrać pomysły na nowy tytuł.

Do zobaczenia!