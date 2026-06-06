WYDARZENIE FORMUŁY BRAWL JUŻ TU JEST!
Aby uczcić nadchodzącą premierę Bolta i jego zamiłowanie do wyścigów, do gry zawita wydarzenie Formuły Brawl, które trwać będzie od 7 do 12 czerwca. Podczas tego wydarzenia 10 kulek, z których każda reprezentuje innego Zadymiarza, walczyć będzie o tytuł mistrza w trzech wyścigach na prawdziwym minitorze Parku Starr.
Wytypuj zwycięzcę przed każdym wyścigiem i zdobądź dropy chaosu w liczbie zależnej od pozycji na mecie wytypowanego Zadymiarza.
JAK TO DZIAŁA
Wydarzenie ma trzy rundy, z których każda ma taką samą strukturę:
Dzień 1
Dzień typowania: wytypuj Zadymiarza, który Twoim zdaniem wygra następny wyścig.
Dzień 2
Dzień wyścigu: obejrzyj wyścig, zobacz, jak poradzi sobie wytypowany przez Ciebie Zadymiarz i odbierz nagrodę.
Pamiętaj, by sprawdzić tabelę mistrzostw i odebrać nagrody po każdym wyścigu.
NAGRODY
Każdy wytypowany Zadymiarz gwarantuje przynajmniej jeden drop chaosu na wyścig. Wytypuj poprawnie wszystkich trzech zwycięzców i zdobądź do 15 dropów chaosu!
|Pozycja na mecie
|Dropy chaosu
|1. miejsce
|5
|2. miejsce
|3
|3. miejsce
|2
|4.–10. miejsce
|1
* Pamiętaj, by odebrać nagrody do 15 czerwca do 08:00 czasu UTC .
DNI TYPOWANIA
Ekran typowania
To tutaj gracze mogą typować. Wyświetlana będzie lista 10 Zadymiarzy, z których można będzie wybrać jednego. Po zatwierdzeniu swojego typu możesz zmienić go, dopóki nie zakończy się czas pozostały na typowanie.
Tabela mistrzostw
Tabela pokazuje pozycje zawodników w wyścigu, łącznie z punktami mistrzostw i aktualną pozycją w rankingu po każdej rundzie.
Po wszystkich trzech wyścigach Zadymiarz z największą liczbą punktów mistrzostw otrzyma koronę mistrza świata Formuły Brawl!
DNI WYŚCIGÓW
Wyścigi odbędą się 8, 10 i 12 czerwca i można je będzie oglądać na ekranie wydarzenia, kanale Brawl Stars na YouTubie oraz dowolnym z naszych oficjalnych profilów w mediach społecznościowych o 15:00 czasu UTC. Upewnij się tylko, że zatwierdzisz swój typ przed rozpoczęciem wyścigu.
Po zakończeniu wyścigu wróć na ekran wydarzenia, gdzie można będzie odtworzyć nagranie z całego wyścigu lub przeskoczyć od razu do ekranu wyników, by zobaczyć końcowe pozycje zawodników i odebrać nagrodę.
Powodzenia w typowaniu i niech wygra najlepszy Zadymiarz! Głosuj już TERAZ!