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Blog – Brawl Stars
5 cze 2026

WYDARZENIE FORMUŁY BRAWL JUŻ TU JEST!

Aby uczcić nadchodzącą premierę Bolta i jego zamiłowanie do wyścigów, do gry zawita wydarzenie Formuły Brawl, które trwać będzie od 7 do 12 czerwca. Podczas tego wydarzenia 10 kulek, z których każda reprezentuje innego Zadymiarza, walczyć będzie o tytuł mistrza w trzech wyścigach na prawdziwym minitorze Parku Starr.

Wytypuj zwycięzcę przed każdym wyścigiem i zdobądź dropy chaosu w liczbie zależnej od pozycji na mecie wytypowanego Zadymiarza.

JAK TO DZIAŁA

Wydarzenie ma trzy rundy, z których każda ma taką samą strukturę:

  • Dzień 1

    • Dzień typowania: wytypuj Zadymiarza, który Twoim zdaniem wygra następny wyścig.

  • Dzień 2

    • Dzień wyścigu: obejrzyj wyścig, zobacz, jak poradzi sobie wytypowany przez Ciebie Zadymiarz i odbierz nagrodę.

Pamiętaj, by sprawdzić tabelę mistrzostw i odebrać nagrody po każdym wyścigu.

NAGRODY

Każdy wytypowany Zadymiarz gwarantuje przynajmniej jeden drop chaosu na wyścig. Wytypuj poprawnie wszystkich trzech zwycięzców i zdobądź do 15 dropów chaosu!

Pozycja na mecieDropy chaosu
1. miejsce5
2. miejsce3
3. miejsce2
4.–10. miejsce1

* Pamiętaj, by odebrać nagrody do 15 czerwca do 08:00 czasu UTC .

DNI TYPOWANIA

Ekran typowania

  • To tutaj gracze mogą typować. Wyświetlana będzie lista 10 Zadymiarzy, z których można będzie wybrać jednego. Po zatwierdzeniu swojego typu możesz zmienić go, dopóki nie zakończy się czas pozostały na typowanie.

Tabela mistrzostw

  • Tabela pokazuje pozycje zawodników w wyścigu, łącznie z punktami mistrzostw i aktualną pozycją w rankingu po każdej rundzie.

  • Po wszystkich trzech wyścigach Zadymiarz z największą liczbą punktów mistrzostw otrzyma koronę mistrza świata Formuły Brawl!

DNI WYŚCIGÓW

Wyścigi odbędą się 8, 10 i 12 czerwca i można je będzie oglądać na ekranie wydarzenia, kanale Brawl Stars na YouTubie oraz dowolnym z naszych oficjalnych profilów w mediach społecznościowych o 15:00 czasu UTC. Upewnij się tylko, że zatwierdzisz swój typ przed rozpoczęciem wyścigu.

Po zakończeniu wyścigu wróć na ekran wydarzenia, gdzie można będzie odtworzyć nagranie z całego wyścigu lub przeskoczyć od razu do ekranu wyników, by zobaczyć końcowe pozycje zawodników i odebrać nagrodę.

Powodzenia w typowaniu i niech wygra najlepszy Zadymiarz! Głosuj już TERAZ!