Aby uczcić nadchodzącą premierę Bolta i jego zamiłowanie do wyścigów, do gry zawita wydarzenie Formuły Brawl, które trwać będzie od 7 do 12 czerwca. Podczas tego wydarzenia 10 kulek, z których każda reprezentuje innego Zadymiarza, walczyć będzie o tytuł mistrza w trzech wyścigach na prawdziwym minitorze Parku Starr.

Wytypuj zwycięzcę przed każdym wyścigiem i zdobądź dropy chaosu w liczbie zależnej od pozycji na mecie wytypowanego Zadymiarza.