Zmiany w błyskotkach, katalogu i sklepie!
Jeśli oglądaliście najnowszy filmik pt. „W tym filmiku NIE MA planów”, wiecie już, że chcielibyśmy rozwiązać kilka problemów związanych z przedmiotami kosmetycznymi i błyskotkami. A jeśli go nie oglądaliście… cóż, teraz już wiecie!
Mamy obecnie pewne problemy z tym, jak przedmioty kosmetyczne są postrzegane, dystrybuowane i sprzedawane w Brawl Stars. Oczywiście nie spodziewamy się ogarnąć wszystkiego naraz, ale omówimy kwestie, które uważamy za problematyczne oraz to, jak zamierzamy się z nimi uporać.
W następnej aktualizacji wypróbujemy nową wersję naszego systemu przedmiotów kosmetycznych – zaczniemy od błyskotek, katalogu i sklepu.
Błyskotki powstały po to, żeby przedmioty kosmetyczne były dostępne dla każdego gracza. Chcieliśmy, by zapowiedzi i premiery przebrań oraz przedmiotów kosmetycznych były ekscytujące dla wszystkich, a nie jedynie dla nielicznych, którzy mogli je kupić. Liczyliśmy na to, że ograniczenie monetyzacji przedmiotów kosmetycznych przełoży się na znaczny wzrost zaangażowania graczy. Tak się nie stało, za to mogło to obniżyć ogólną wartość przedmiotów kosmetycznych w grze.
Obecnie jednym z problemów jest to, iż błyskotki bywają niechcianą nagrodą, a gracze mają więcej przebrań niż kiedykolwiek, więc nowe po prostu nie cieszą ich już tak jak kiedyś.
Do tego mamy dostępnych przez cały czas katalog przebrań, w którym gracze mogą swobodnie wydawać błyskotki na dowolne przebrania i przedmioty kosmetyczne. Mimo to błyskotki jako waluta stale tracą na wartości (wielu graczy po prostu je zbiera i nigdy ich nie wykorzystuje), ponieważ brakuje silnej zachęty, by je wydawać. Nie chodzi tu o brak opcji, a raczej o to, iż przebrań jest dziś tak dużo, że przejrzenie ich wszystkich i wybranie tych, które cieszą oko, wymaga sporo wysiłku.
Jest to oczywiście nasza interpretacja aktualnych zachowań obserwowanych wśród graczy. W związku z tym wprowadzamy następujące zmiany:
Usuwamy możliwość korzystania z błyskotek w katalogu – będzie je można wydawać zamiast tego w nowej sekcji sklepu. Każde przebranie dostępne w katalogu nadal będzie się pojawiać w rotacji. Usuwamy jedynie opcję ich kupna w dowolnym momencie.
Uważamy, że wybór stanie się dużo łatwiejszy, gdy codziennie będziecie mieli do przemyślenia zaledwie kilka opcji. Samo przeglądanie ofert zamieni się w angażującą czynność.
W nowej sekcji sklepu pojawią się zestawy za błyskotki. Zestawy będą zawierać przedmioty kosmetyczne (np. przebrania, odznaki, ikony profilu czy spreje) oraz dropy Starr i skrzynki.
Oznacza to, że za błyskotki będzie można teraz kupować postępy!
Aby odkryć zawartość pakietu trzeba będzie go stuknąć, a każde stuknięcie daje odrobinę błyskotek.
Zestawy za błyskotki oferują szeroki zakres zniżek – od zerowej DO AŻ 100%!
Zestawy te mogą też zawierać przebrania mityczne i legendarne.
Niektóre pakiety pozwolą graczom wybrać przebranie danej rzadkości z ogromnej listy opcji, prawie tak, jakby przeglądali oni katalog – po prostu nie będzie on teraz dostępny przez cały czas.
Sklep również przeszedł gruntowne zmiany, o których opowiemy więcej w Brawl-Gadce.
Inne zmiany, których można spodziewać się w nowej aktualizacji
Wprowadzamy kilka zmian w źródłach pozyskiwania zasobów za darmo:
Dodajemy nową megamisję nagradzającą błyskotkami w każdym sezonie (nie zastąpi ona żadnej z poprzednich megamisji).
Dodajemy więcej błyskotek do darmowej ścieżki Karnetu Zadymiarskiego.
Zmniejszamy szanse na otrzymanie przebrań z dropów Starr, dropów chaosu i skrzynek Zadymiarzy.
Dzięki tym zmianom osoby grające za darmo nadal będą zdobywać średnio taką samą liczbę przebrań, ale będą mieć większą kontrolę nad tym, które przebrania zdobędą i będą mogły aktywnie podejmować decyzje o zdobyciu większej liczby przebrań z pakietów za błyskotki. Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom przebrania będą miały dla Was większe znaczenie, ponieważ to Wy będziecie wybierać większość z nich.
Pewnie zadajecie sobie pytania:
Wydać błyskotki TERAZ? A może poczekać na aktualizację?
Ogólnie rzecz biorąc, większą wartość za wydane błyskotki zyskacie po aktualizacji. To dlatego, że nowy system da Wam szansę wydawać błyskotki na pakiety łączące w sobie zniżki, postępy, a czasem też dostęp do przebrań o większej rzadkości.
Jednak jeśli naprawdę BARDZO zależy Wam na konkretnym przebraniu, które jest teraz w katalogu, to lepiej będzie kupić je jeszcze przed aktualizacją, byście nie musieli czekać, aż pojawią się w nowym systemie rotacji w sklepie.
Jak zdobyć błyskotki JUŻ TERAZ?
Rozgrywajcie mecze rankingowe (i zbierajcie nagrody w Karnecie Pro).
Wygrywajcie codziennie 6 meczy.
Używajcie kluczy zasobów (jeśli jeszcze ich nie użyliście).
Zdobądźcie je w małym wydarzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu (tydzień 30 marca).
Jak zawsze – to jest plan na następną aktualizację i najprawdopodobniej będziemy go korygować (lub nie) w zależności od tego, jak się sprawdzi.
Mamy jeszcze długą listę zmian, które chcemy wprowadzić w związku z przedmiotami kosmetycznymi, ale te opisane powyżej są pierwszymi, za które zabieramy się w nadchodzącej aktualizacji.
Na razie to wszystko! Więcej informacji podamy w Brawl-Gadce w tym miesiącu.
Na razie!