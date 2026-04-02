Zmiany w błyskotkach, katalogu i sklepie!

Jeśli oglądaliście najnowszy filmik pt. „W tym filmiku NIE MA planów”, wiecie już, że chcielibyśmy rozwiązać kilka problemów związanych z przedmiotami kosmetycznymi i błyskotkami. A jeśli go nie oglądaliście… cóż, teraz już wiecie!

Mamy obecnie pewne problemy z tym, jak przedmioty kosmetyczne są postrzegane, dystrybuowane i sprzedawane w Brawl Stars. Oczywiście nie spodziewamy się ogarnąć wszystkiego naraz, ale omówimy kwestie, które uważamy za problematyczne oraz to, jak zamierzamy się z nimi uporać.

W następnej aktualizacji wypróbujemy nową wersję naszego systemu przedmiotów kosmetycznych – zaczniemy od błyskotek, katalogu i sklepu.

Błyskotki powstały po to, żeby przedmioty kosmetyczne były dostępne dla każdego gracza. Chcieliśmy, by zapowiedzi i premiery przebrań oraz przedmiotów kosmetycznych były ekscytujące dla wszystkich, a nie jedynie dla nielicznych, którzy mogli je kupić. Liczyliśmy na to, że ograniczenie monetyzacji przedmiotów kosmetycznych przełoży się na znaczny wzrost zaangażowania graczy. Tak się nie stało, za to mogło to obniżyć ogólną wartość przedmiotów kosmetycznych w grze.

Obecnie jednym z problemów jest to, iż błyskotki bywają niechcianą nagrodą, a gracze mają więcej przebrań niż kiedykolwiek, więc nowe po prostu nie cieszą ich już tak jak kiedyś.

Do tego mamy dostępnych przez cały czas katalog przebrań, w którym gracze mogą swobodnie wydawać błyskotki na dowolne przebrania i przedmioty kosmetyczne. Mimo to błyskotki jako waluta stale tracą na wartości (wielu graczy po prostu je zbiera i nigdy ich nie wykorzystuje), ponieważ brakuje silnej zachęty, by je wydawać. Nie chodzi tu o brak opcji, a raczej o to, iż przebrań jest dziś tak dużo, że przejrzenie ich wszystkich i wybranie tych, które cieszą oko, wymaga sporo wysiłku.