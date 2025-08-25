Jak w tytule. Logo Brawl zmieni się na nowe wraz z kolejną aktualizacją.

Powody zmiany w skrócie:

Stare logo zaczęło wydawać się przestarzałe i zbyt złożone w porównaniu z bardziej nowoczesnymi projektami konkurencji.

Duchem marki jest „zadyma”, stare logo nie wyrażało tego dość dobitnie.

Chcieliśmy, by logo gry i ikony aplikacji były sobie bliższe.

Po krótkich badaniach rynku oraz zebraniu opinii użytkowników stworzyliśmy odświeżoną wersję logo Brawl. Powinno ono teraz być znacznie czytelniejsze i świeższe, jednocześnie wciąż zachowując znajome kolory i kształty, które nadawały mu jego charakter.

DŁUGA WERSJA

Chcielibyśmy też podzielić się z Wami szczegółami na temat powodów zmiany logo i związanych z tym procesów.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z POPRZEDNIM LOGO

Brak nacisku na zadymę : „brawl” to rdzeń całej marki i najbardziej rozpoznawalne słowo w nazwie gry, którym wszyscy się do niej odnoszą. A jednak to słowo „stars” najbardziej rzucało się w oczy w starym logo, ze względu na rozmiar i kolor czcionki.

Złożoność : stare logo składało się z wielu różnych elementów, przez co mogło być nieczytelne w zależności od jego rozmiaru i innych czynników.

Małe możliwości adaptacyjne : w związku z powyższym, umieszczanie starego logo gdziekolwiek poza grą lub naszymi kanałami (reklamami, towarami, w kolaboracjach itd.) było trudne i często dawało mierne rezultaty.

Przestarzały wygląd : staranie się o przykucie uwagi użytkowników nie jest łatwe, a stare logo zaczynało odstawać od wielu innych marek, które przeszły już podobną zmianę.

Logo gry różniło się też zbytnio od logo aplikacji – w tym pierwszym czaszka jest zaledwie szczegółem, w przeciwieństwie do tego drugiego.

Chęć zmiany jest powodowana przede wszystkim potrzebą sprostania tym wyzwaniom. Nasza hipoteza jest taka, że nowy wygląd może poprawić rozpoznawalność marki i sposób, w jaki jest postrzegana.

Nie chcemy jednak zmiany na tyle drastycznej, by nowe logo przestało mieć cokolwiek wspólnego z poprzednim, ponieważ ma to być jedynie ewolucja lub aktualizacja, a nie zmiana marki.

Mimo to, przetestowaliśmy kilka opcji, od niewielkich zmian, po te bardziej drastyczne (w imię nauki). Otrzymaliśmy rezultaty, które poparły naszą hipotezę. Nowe logo najlepiej sprawdziło się funkcjonalnie i zyskało najwięcej pozytywnych opinii wśród testujących je użytkowników. Część z nich myślała nawet, że jest to oficjalne logo przez jego wizualne powiązanie z logo aplikacji.