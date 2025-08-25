Zmieniamy logo Brawl Stars!
Jak w tytule. Logo Brawl zmieni się na nowe wraz z kolejną aktualizacją.
Powody zmiany w skrócie:
Stare logo zaczęło wydawać się przestarzałe i zbyt złożone w porównaniu z bardziej nowoczesnymi projektami konkurencji.
Duchem marki jest „zadyma”, stare logo nie wyrażało tego dość dobitnie.
Chcieliśmy, by logo gry i ikony aplikacji były sobie bliższe.
Po krótkich badaniach rynku oraz zebraniu opinii użytkowników stworzyliśmy odświeżoną wersję logo Brawl. Powinno ono teraz być znacznie czytelniejsze i świeższe, jednocześnie wciąż zachowując znajome kolory i kształty, które nadawały mu jego charakter.
DŁUGA WERSJA
Chcielibyśmy też podzielić się z Wami szczegółami na temat powodów zmiany logo i związanych z tym procesów.
WYZWANIA ZWIĄZANE Z POPRZEDNIM LOGO
Brak nacisku na zadymę: „brawl” to rdzeń całej marki i najbardziej rozpoznawalne słowo w nazwie gry, którym wszyscy się do niej odnoszą. A jednak to słowo „stars” najbardziej rzucało się w oczy w starym logo, ze względu na rozmiar i kolor czcionki.
Złożoność: stare logo składało się z wielu różnych elementów, przez co mogło być nieczytelne w zależności od jego rozmiaru i innych czynników.
Małe możliwości adaptacyjne: w związku z powyższym, umieszczanie starego logo gdziekolwiek poza grą lub naszymi kanałami (reklamami, towarami, w kolaboracjach itd.) było trudne i często dawało mierne rezultaty.
Przestarzały wygląd: staranie się o przykucie uwagi użytkowników nie jest łatwe, a stare logo zaczynało odstawać od wielu innych marek, które przeszły już podobną zmianę.
Logo gry różniło się też zbytnio od logo aplikacji – w tym pierwszym czaszka jest zaledwie szczegółem, w przeciwieństwie do tego drugiego.
Chęć zmiany jest powodowana przede wszystkim potrzebą sprostania tym wyzwaniom. Nasza hipoteza jest taka, że nowy wygląd może poprawić rozpoznawalność marki i sposób, w jaki jest postrzegana.
Nie chcemy jednak zmiany na tyle drastycznej, by nowe logo przestało mieć cokolwiek wspólnego z poprzednim, ponieważ ma to być jedynie ewolucja lub aktualizacja, a nie zmiana marki.
Mimo to, przetestowaliśmy kilka opcji, od niewielkich zmian, po te bardziej drastyczne (w imię nauki). Otrzymaliśmy rezultaty, które poparły naszą hipotezę. Nowe logo najlepiej sprawdziło się funkcjonalnie i zyskało najwięcej pozytywnych opinii wśród testujących je użytkowników. Część z nich myślała nawet, że jest to oficjalne logo przez jego wizualne powiązanie z logo aplikacji.
Ostateczna wersja otrzymała też kilka poprawek przed zatwierdzeniem, by upewnić się, że tożsamość logo pozostała nienaruszona dzięki zachowaniu podobieństwa w motywie czaszki, kolorach oraz stylu czcionki, co nadal pozwala identyfikować je z Brawl.
Na koniec chcemy jeszcze raz podkreślić: to nie jest zmiana Brawl jako marki. Jest to jedynie aktualizacja logo, która ma pomóc mu pozostać na czasie, wyrażać tożsamość Brawl i dostosować je do każdej sytuacji, w której może zostać ono wykorzystane.
Pytania i odpowiedzi
Kiedy nowe logo zastąpi stare?
Od kolejnej aktualizacji, która jest zaplanowana na pierwszy tydzień września 2025 r.
Czy to oznacza, że Brawl Stars zmieni się jako marka?
Zmiana dotyczy jedynie logo, nie całej marki. Brawl będzie wciąż tą samą grą, którą znacie i której nienawidzicie.
Czy otrzymam rekompensatę za zmianę logo Brawl Stars?
¯\_(ツ)_/¯
Czy zlokalizowane i powiązane z nimi logo też się zmienią?
Tak, aktualizacja wpływa na wszystkie logo Brawl. Inne logo związane z Brawl, na przykład logo Mistrzostw Brawl Stars lub Brawl-Gadki, także zmienią się w przyszłości, a ich styl będzie podobny do nowego logo gry.