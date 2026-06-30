Ogólna uwaga dotycząca Zadymiarzy, u których zmieniono obrażenia podstawowych ataków: o ile nie zaznaczono inaczej, nie zmienia się liczba ataków potrzebnych do naładowania ich superataków.

Wzmocnienia

Piper

Zwiększono PŻ z 2500 do 2800

Zwiększono maks. obrażenia od ataku podstawowego z 1700 do 1800

Piper już od jakiegoś czasu pozostaje w cieniu innych strzelców wyborowych. Dlatego wzmocnimy ją przez dodatkowe PŻ, które pomogą jej w wymianie ciosów, i zwiększenie obrażeń od podstawowego ataku, co umożliwi jej szybkie pokonanie większego grona Zadymiarzy.

Mandy

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1300 do 1400

Gwiezdna moc – Twarde cukierki: tarcza zwiększona z 40% do 50%

Podobnie jak Piper, Mandy przestała być brana pod uwagę przy wyborze strzelców wyborowych po zmianach obrażeń jej superataku/hiperdoładowania. Nie chodzi nam o to, żeby jednym strzałem likwidowała każdego wątlejszego Zadymiarza, ale chcemy, by jej obrażenia były porównywalne z innymi strzelcami wyborowy.

Gale

Zwiększono obrażenia superataku z 600 do 800

Agresywna meta powinna pozwolić Gale'owi błyszczeć, ale jego ogólna siła jest nieco zbyt niska, by był atrakcyjnym wyborem. Zwiększone obrażenia superataku powinny pozwolić mu wywierać presję na agresywnych Zadymiarzach i zyskać większą przewagę na mapie.



Tara

Szybkość przeładowania podstawowego ataku zmniejszona z 2000 do 1800

Podstawowy wachlarz opcji Tary jest nadal niezwykle potężny, ale brak mu spójności, dlatego chcemy nieco wydłużyć czas działania jej obrażeń, co umożliwi większą kontrolę i presję.



Shelly

Gwiezdna moc – Szok bitewny: spowolnienie zmieniono z 350 na 55%

Gadżet – Alleluja i do przodu: czas odnowienia skrócono z 20 s do 16 s

Podobnie jak Gale, Shelly świetnie sprawdza się przeciwko agresywnym meta Zadymiarzom, ale nie do końca udaje jej się pokonać tak potężnych agresorów. Aby zapewnić jej nieco większą presję i mobilność, zwiększamy częstotliwość jej sprintów i poprawiamy kontrolę nad tłumem Szokiem bitewnym.



Dynamike

Zmniejszono szybkość przeładowania z 1600 do 1400

Podobnie jak strzelcy wyborowi, miotacze mają trudności w bardzo agresywnej mecie. Dzięki tym zmianom Mike będzie mógł wywierać większą presję i zyska większą kontrolę nad mapą.

Larry i Lawrie

Zwiększono obrażenia superataku ze 150 do 200

Superatak – PŻ Lawrie'ego zwiększono z 3000 do 3300

Podobnie jak w przypadku Mike’a, chcemy dać więcej mocy miotaczom. Jeśli chodzi o Larry’ego, wzmacniamy jego bliźniaka poprzez zwiększenie obrażeń i wytrzymałości, aby mógł wywierać większą presję, gdy aktywuje superatak.



Kiełek

Szybkość przeładowania podstawowego ataku zmniejszono z 1700 do 1500

Zwiększono obrażenia ataku podstawowego z 1040 do 1100

Kiełek potrzebuje nieco większej spójności i większych obrażeń podstawowych, aby mógł się bardziej wyróżnić, gdy nadarzy się okazja, by go wybrać. Większa szybkość przeładowania sprawi, że groźne wybuchy będą pojawiać się częściej i będą bardziej skuteczne po trafieniu.



Barley

Zwiększono prędkość pocisków superataku z 1504 na 1700

Zwiększono prędkość pocisków hiperdoławania superataku z 2104 na 2300

Barley jest obecnie często wykorzystywany w trybach takich jak Gorąca strefa, gdzie oferuje i obrażenia, i leczenie. Uważamy, że głównym czynnikiem ograniczającym jego potencjał jest obecnie tempo, z jakim zadaje obrażenia i kontroluje tłum, dlatego dostosowujemy prędkość pocisków w obu formach jego superataku.



Juju

Superatak – PŻ GriGri zwiększono z 3600 do 4000

Podstawowy atak Juju sprawdza się znakomicie, ale Grigri jest nieco za słaby w porównaniu z innymi pupilami. Dodatkowe PŻ powinny pomóc Grigri utrzymywać pozycję i pozwolić Juju znacznie lepiej kontrolować mapę.

Gray

Gadżet – Fortepian: szybkość fortepianu zmniejszono z 2500 do 1500

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1160 do 1280

Opcje dostępne dla Graya nadal świetnie sprawdzają się w określonych kompozycjach drużyn, ale brak siły rażenia oznacza, że najlepiej radzi sobie w parze z Zadymiarzem, który w pełni wykorzystuje potencjał jego portali. Zwiększenie jego podstawowych obrażeń i zrównoważenie mocy jego gadżetów powinno sprawić, że będzie bardziej konsekwentny i wszechstronny.



Surge

Szybkość ruchu na etapie 0 zwiększono z 650 do 680

Premia do szybkości od etapu 1 zmniejszona ze 170 do 140

Surge często ma trudności z wyjściem z pierwszego etapu, więc nieco wyrównujemy premie uzyskane od pierwszego etapu i przenosimy je do etapu zerowego, aby zapewnić mu nieco większą moc od początku.

Starr Nova

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 1000 do 1100

Zwiększono PŻ z 3700 do 4000

Gwiezdna moc – Mistyczna technika Starr: efekt leczenia zwiększono z 162 do 216

Starr Nova ma spore trudności w porównaniu z innymi zabójcami z dłuższymi okresami intensywnego ataku, a także z trudem udaje jej się prowadzić skuteczne wymiany ciosów ze względu na krótki zasięg i przeciętną liczbę PŻ. Poza tym jej Mistyczna technika Starr nie spełnia oczekiwań pod względem wartości, więc dodanie dodatkowego leczenia powinno zwiększyć jej atrakcyjność przy wyborze gwiezdnych mocy.

Buzz

Zwiększono szybkość ładowania superataku z 96 do 100

Zwiększono szybkość ładowania hiperdoładowania z 25 do 30

Meta opiera się na zabójcach i agresji, ale nikt nie zaprosił Buzza do wspólnej zabawy. Jest już całkiem blisko pożądanego poziomu, więc niewielkie poprawki dostępności superataku i hiperdoładowania pomogą mu częściej wkraczać do akcji.

Lou

Zwiększono rozmiar pocisków podstawowego ataku z 50 na 60

Często trudno jest w pełni wykorzystać potencjał podstawowego ataku Lou. Nie chcemy zbytnio w niego ingerować, bo gdy staje się za silny, może być niezwykle przytłaczający, więc zwiększenie skuteczności jego podstawowego ataku powinno pomóc mu lepiej się wykazać, nie doprowadzając do dominacji na mapie.

Carl

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 740 do 820

Carl to wzór spójności – rzadko zdarza mu się grać słabo lub mało skutecznie, ale w tej chwili po prostu nie jest wystarczająco efektywny, by stanowić atrakcyjną opcję w porównaniu z obecną grupą maszyn zniszczenia i anty-czołgów. Dodatkowe obrażenia podstawowe powinny sprawić, że będzie mógł częściej zabłysnąć.



Pearl

Zużycie ciepła przy ataku podstawowym zmniejszono z 450 do 380

Ostatnie zmiany zużycia ciepła przez Pearl utrudniły jej wykorzystanie gwiezdnych mocy, dlatego zmniejszamy podstawowe zużycie ciepła podczas ataku podstawowego, aby ułatwić jej utrzymanie się powyżej 80%.

R-T

Podstawowy atak (Statyczne zadławienie) – Obrażenia zwiększono z 740 do 1240

Po ostatnich poprawkach oznaczania przez R-T możemy bezpiecznie przywrócić obrażenia jego superataku do poprzedniego poziomu!

Osłabienia

Mortis

Gadżet — Spinner combo: czas odnowienia wydłużono z 15 s do 18 s

Gadżet — Spinner combo: dodatkowe obrażenia zadawane wrogom z niskim poziomem PŻ zmniejszono z 50% do 30%

Gadżet — Nocna Kreatura: obrażenia i leczenie zmniejszono z 760 do 700

Mortis jest najczęstszym wyborem wśród zabójców i trwa to już od dłuższego czasu. Gadżety zapewniają mu potencjał niesamowitych obrażeń w krótkim czasie, więc te zmiany go ograniczą i zmniejszą częstotliwość, z jaką ma do nich dostęp. Dzięki zmniejszeniu obrażeń zadawanych przez Spinner combo powinno być mniej sytuacji, w których będzie on w stanie pokonać Zadymiarza dwoma podstawowymi atakami i gadżetem.



Colette

Gadżet – Nie-ee!: czas odnowienia wydłużono z 17 s do 22 s

Gwiezdna moc – Składka zdrowotna: obniżono redukcję obrażeń podczas superataku z 75% do 60%

Zmniejszono szybkość ładowania superataku ze 100 do 90

Dzięki swoim buffies Colette stała się świetnym wyborem w większości trybów i na większości map. Jest ona nieco zbyt wszechstronna, dlatego chcemy nieco ograniczyć częstotliwość dostępu do superataku, dodatkową odporność ze Składki zdrowotnej oraz częstotliwość korzystania z tej potężnej zdolności. Te zmiany powinny sprawić, że pozostanie silna, ale nie aż tak przytłaczająca.



Kruk

Czas trwania trucizny podstawowego ataku skrócono z 4 s do 3 s

Zwiększono szybkość przeładowania podstawowego ataku z 1400 do 1600

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 320 do 420

Zmniejszono PŻ z 3000 do 2800

Hiperdoładowanie – zmniejszono obrażenia powracających pocisków podstawowego ataku z -30% do -40%

Kruk, podobnie jak Colette, jest niezwykle bezpiecznym wyborem w większości trybów i na większości map. Aby osłabić jego ogólną siłę, ograniczamy część jego stałych obrażeń oraz kontrolę nad polem widzenia poprzez skrócenie czasu trwania trucizny, osłabiamy jego wytrzymałość poprzez zmniejszenie liczby PŻ oraz ograniczamy czas zadawania obrażeń poprzez spowolnienie szybkości przeładowania. Ponadto uważamy, że jego hiperdoładowanie zadaje nieco zbyt duże obrażenia w krótkim czasie w połączeniu z buffie, dlatego nieco zmniejszamy dodatkowe obrażenia.

Leon

Gadżet – Lizaczek: zmniejszono PŻ z 1500 do 1000

Leon jest filarem mety od wprowadzenia jego buffie, a to głównie za sprawą Lizaczka. Często sięga po niego w sytuacjach, gdy reszta dostępnych dla niego opcji się nie sprawdza – wyłącznie ze względu na potężną moc tego gadżetu. Obniżenie PŻ powinno znacznie ułatwić walkę z nim i zmniejszyć częstotliwość natykania się na niego w grze.

Chester

Obrażenia od wybuchu superataku zmniejszono z 1880 do 1600

Obrażenia od wybuchu hiperdoładowanego superataku zmniejszono z 1880 do 1600

Gadżet – Słodkie fasolki: zwiększenie obrażeń zmniejszono z 25% do 20%

Gadżet – Słodkie fasolki: szybkość przeładowania zmniejszono z 200 do 150

Chester jest niezwykle wszechstronny i bezpieczny. Stanowi on idealną odpowiedź na większość obecnej mety, więc nie chcemy zbyt mocno go osłabiać, ponieważ zmiana mety może zmniejszyć jego wartość. Chcemy jednak nieco ograniczyć jego efektywność, gdy gadżet Słodkie fasolki osiąga wysokie wartości, a także zmniejszyć obrażenia od wybuchu superataków niszczących ściany.



Edgar

Gadżet – Polatajmy: czas odnowienia wydłużono z 14 s do 18 s

Gwiezdna moc – Rękoczyny: leczenie po pokonaniu wroga zmniejszono z 30% do 20%

Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 33

Dzięki ulepszonemu gadżetowi Polatajmy oraz buffie Edgar może całkowicie zdominować słabe drużyny i wyjść z tego starcia praktycznie bez szwanku. Chcemy zmniejszyć częstotliwość wykorzystania Polatajmy, a także ograniczyć jego żywotność przy próbie wykańczania słabszych Zadymiarzy. Dzięki temu wkroczenie do akcji powinno wymagać głębszego przemyślenia i stać się rzadsze, ale nie stracić na mocy. Poza tym jego hiperdoładowanie jest niezwykle potężne, ale używane jest zbyt często, biorąc pod uwagę jego siłę.

Mina

Zmniejszono obrażenia trzeciego podstawowego ataku z 2000 do 1800

Gadżet – Wiatrak: skrócono czas trwania z 1,5 s do 1 s

Mina jest niesamowicie trudna w obsłudze, co nam się bardzo podoba – to Zadymiarz wymagający dużych umiejętności, ale dający w zamian ogromne korzyści. Uznaliśmy jednak, że jej ostatnie uderzenie w ramach podstawowego ataku jest zbyt silne, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednio zsynchronizowanym superatakiem co często uniemożliwia przeciwnikowi reakcję. Ponadto Wiatrak pozwala jej być nieco zbyt skuteczną w trybach, które normalnie byłyby dla niej niekorzystne, takich jak Gorąca strefa, więc ograniczamy jego moc.

Ruffs

Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 35

Ruffs, podobnie jak Chester, jest Zadymiarzem, który czerpie korzyści ze sprzyjającej mety. W związku z tym nie chcemy zbytnio osłabiać jego opcji, ale chcemy ograniczyć częstotliwość, z jaką może rozdawać darmowe hiperdoładowania.

Meeple

Gadżet – Niepokonany gracz: wydłużono czas odnowienia z 18 na 20 s.

Gadżet – Niepokonany gracz: zmniejszono promień działania z 2000 do 1600

Meeple stał się świetnym kontratakiem na agresywną metę, głównie dzięki kontroli przestrzeni oraz bezpieczeństwu zapewnianemu przez Niepokonanego gracza, gdy staje się celem zabójcy. Zmiany te nie zmniejszą znacznie mocy Meeple, ale osłabią skuteczność w walce z wieloma zabójcami.

Shade

Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania z 40 do 34

Shade to kolejny Zadymiarz, który znacznie się poprawił po ostatniej aktualizacji balansu. Jest w całkiem niezłej formie – to świetny późny wybór w selekcji, a jego superatak sprawdza się na określonych mapach i w konkretnych trybach, ale obecnie zbyt łatwo osiąga hiperdoładowanie, a my chcemy ograniczyć tę częstotliwość.



Lumi

Gadżet – Mroźnie i ponuro: czas trwania skrócono z 3,9 s do 3 s

Gadżet – Mroźnie i ponuro: rozmiar zmniejszono z 700 do 600

W odpowiednich rękach Lumi jest jednym z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszym Zadymiarzem. Chcemy mieć pewność, że nie stanie się ona ponownie postacią bezużyteczną, ale jednocześnie zależy nam na ograniczeniu zakresu kontroli przestrzeni i presji, jaką może wywierać na całej mapie za pomocą gadżetu Mroźnie i ponuro.



Najia

Superdoładowanie z superataku zmniejszono z 80 do 50

Hiperdoładowanie – PŻ węży zmniejszono z 2000 do 1500

Najia jest ostatnio ogólnie na znacznie lepszej pozycji, ale nadal przydałoby się jej nieco ustabilizować jej superatak i hiperdoładowanie. Dzięki tym zmianom znacznie trudniej będzie jej zapętlić superataki, a jej węże z hiperdoładowania powinny stać się znacznie łatwiejsze do opanowania.

Pierce

Gadżet – Magazynki bez dna: czas odnowienia wydłużono z 18 s do 22 s

Gadżet – Cicha woda: czas odnowienia wydłużono z 12 s do 18 s

Pierce nadal pozostaje strzelcem wyborowym wybieranym w 90% przypadków dzięki połączeniu niesamowitej odporności na agresywnych zadymiarzy oraz ogromnej presji, jaką wywiera, wykorzystując efekt pętli ostatnich strzałów. Chcemy, aby pozostawał świetnym strzelcem i nagradzać jego niesamowitą celność, ale jednocześnie zmniejszyć bezpieczeństwo i niezawodność powtarzania ostatnich strzałów poprzez ograniczenie ich dostępności.



Bolt

Podstawowy atak – zmniejszono maks. obrażenia z 900 do 760

Superatak – zwiększono obrażenia z 550 do 700

Ładowanie superataku przy użyciu superataku – zmniejszono ze 100 do 90

Gwiezdna moc – Niepowstrzymany – Bolt jest odporny na efekty kontroli nad tłumem i zyskuje 15% maksymalnej prędkości podczas superataku → Bolt jest odporny na efekty kontroli nad tłumem przez 1 sekundę po aktywacji superataku.

Bolt pędzi po mapie z prędkością dźwięku, ale zadaje nieco zbyt duże obrażenia i trudno go spowolnić, gdy wybierze Gwiezdną moc „Niepowstrzymany“. Zamierzamy skrócić czas trwania odporności Niepowstrzymanego na efekty kontroli, a także przenieść część jego obrażeń podstawowego ataku do śladu superataku, aby jego natychmiastowe obrażenia po wkroczeniu na mapę nie zwiększały się tak gwałtownie.

Zmiany

Spike

Zwiększono obrażenia od ataku podstawowego z 490 do 540

Ładowanie superdoładowania zmniejszono ze 106 do 90 (teraz 4 ataki zamiast 3)

Gwiezdna moc – Nawóz: leczenie zwiększono z 50% do 75%



Griff

Gadżet – Deszcz monet: obrażenia zwiększono z 200 do 300

Gadżet – Deszcz monet: czas odnowienia skrócono z 20 s do 15 s

Gadżet – Deszcz monet: czas trwania wydłużono z 5 s do 6 s

Gadżet – Skarbonka: maks. zasięg wybuchu zmniejszono z 1200 do 1000

Gwiezdna moc – Reszty nie trzeba: teraz wystrzelenie czwartej salwy zajmuje tyle samo czasu co trzeciej



Damian

Superatak: głośniki przestają działać po odbiciu wrogiego Zadymiarza

Superatak: obrażenia zadawane przez głośniki zwiększono z 600 do 800

Hiperdoładowanie: zwiększono obrażenia z 400 do 600

Zmiany dotyczące wyłącznie Areny Zadymy

Damian

Skalowanie obrażeń zmniejszono z 3 do 1

Skalowanie PŻ zmniejszono z 750 do 500



Starr Nova

Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 120

Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 6

Skalowanie PŻ zmniejszono z 450 do 400



Lola

Skalowanie obrażeń zmniejszono z 5 do 4

Shade

Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono ze 150 do 125

Chester

Skalowanie obrażeń zmniejszono z 6 do 5

Gigi

Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150

Penny

Skalowanie szybkości ruchu zmniejszono z 8 do 6

Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150

Jessie

Skalowanie szybkości przeładowania zmniejszono z 200 do 150

Squeak

Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3

Amber

Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4

El Primo

Skalowanie szybkości przeładowania zwiększono ze 150 do 200

Sam

Skalowanie obrażeń zwiększono z 4 do 5

Skalowanie PŻ zwiększono z 450 do 500

Charlie

Skalowanie obrażeń zwiększono z 5 do 6

R-T

Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3



Bull

Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750

Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4

Bibi

Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750

Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4

Sirius

Skalowanie obrażeń zwiększono z 2 do 3

Frank

Skalowanie PŻ zwiększono z 750 do 850

Sandy

Skalowanie obrażeń zwiększono z 4 do 5

Buster

Skalowanie PŻ zwiększono z 650 do 750

Skalowanie obrażeń zwiększono z 3 do 4

Doug