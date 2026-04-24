Wzmocnienia

Lumi

Zwiększono prędkość pocisków podstawowego ataku z 3200 na 3500.

Zwiększono bazowe PŻ z 3100 na 3500.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Lumi była jedną z najsłabiej radzących sobie postaci – i to w dość znacznym stopniu. Wprowadzamy zmiany, które wzmocnią jej podstawowy arsenał, aby umożliwić graczom szybsze skorzystanie ze zdolności kontroli przestrzeni jej gadżetów. Ponadto dzięki rozszerzonej bazowej puli punktów życia dajemy jej więcej czasu na wymianę obrażeń.

Lola

Zmniejszono spadek obrażeń superataku z 50% do 35%, gdy Ego znajduje się w pobliżu Loli.

Lola radzi sobie przeciętnie lub poniżej przeciętnej, dlatego zasługuje na wzmocnienie na tle innych Zadymiarzy. Celem tych zmian jest zwiększenie jej możliwości w zakresie kontroli przestrzeni za pomocą Ego oraz ułatwienie korzystania z niego.

Kieł

Zwiększono bazowe PŻ z 4500 na 4800.

Kieł jest obecnie zbyt niestabilny. Celem tej zmiany jest umożliwienie mu bezpieczniejszej gry agresywnej oraz bezpieczniejszego wywierania presji i wygrywania wymian z większą liczbą Zadymiarzy.

Surge

Zwiększono współczynnik ładowania superdoładowania z superataku z 70 do 75.

Surge jest już prawie optymalnie wyważony. Potrzeba mu tylko drobnego wzmocnienia, by szybciej zyskiwał na sile i skuteczniej kontrolował mapę. Ta zmiana pomoże mu wykorzystać przewagę podczas agresywnego używania superataku, co z kolei ułatwi mu aktywowanie tej zdolności w krótkich odstępach czasu.

Maisie

Zwiększono obrażenia gwiezdnej mocy „Szczegółowa precyzja” z 20% do 25%.

Obecnie w grze mamy wielu potężnych strzelców wyborowych, a Maisie nieznacznie odstaje od tej grupy. Zwiększając jej obrażenia na maksymalnym zasięgu, mamy nadzieję dać jej możliwość skuteczniejszego rywalizowania z innymi popularnymi Zadymiarzami.

Draco

Zwiększono odporność na obrażenia podczas superataku z 15% do 20%.

Zwiększono szybkość ruchu podczas superataku z 15% do 20%.

Obecnie czołgi zajmują bardzo silną pozycję w grze, a Draco nie ma wystarczająco wytrzymałości/siły, by konkurować z resztą. Te zmiany pomogą mu odzyskać pozycję, jaką zajmował niegdyś dzięki niesamowitej presji i kontroli przestrzeni po osiągnięciu superataku.

Jae-Yong

Skrócono czas odnowienia gadżetu „Czas na balladę” z 15 do 12 sekund.

Ogólnie rzecz biorąc, Jae radzi sobie dobrze, ale jego gadżety są dość nierówne pod względem mocy, a naszym celem jest sprawienie, by oba były bardziej użyteczne.

Darryl

Zwiększono obrażenia superataku z 400 do 660.

Darryl jest niezwykle skuteczny w niektórych sytuacjach, ale przydałaby mu się większa wszechstronność i większa siła rażenia, zwłaszcza gdy popularne są inne czołgi mające BARDZO duży wpływ na trendy w grze.

Gigi

Zwiększono premię do prędkości ruchu podstawowego ataku z 30% do 35%.

Zwiększono maksymalną amunicję podstawowego ataku z 8 do 10.

Gigi przydałoby się nieco więcej mobilności do unikania pocisków i ścigania wrogich Zadymiarzy. Dzięki tym zmianom Gigi może częściej wykorzystywać swój podstawowy atak jako środek przemieszczania się oraz radzić sobie z Zadymiarzami z większą pulą punktów życia.

Glowy

Zwiększono zasięg podstawowego ataku z 20 do 22.

Ostatnia seria zmian była nieco zbyt surowa dla Glowy'ego, przez co został on wprawdzie dobrym, ale bardzo niszowym uzdrowicielem. Chcemy przywrócić go do stanu równowagi, tak aby nadal miał szeroki wpływ na przebieg rozgrywki, ale nie dominował każdej mapy.

Osłabienia

Najia

Drugi pocisk podstawowego ataku Najii nie będzie już automatycznie namierzał wrogich Zadymiarzy po wystrzeleniu pierwszego pocisku, jeśli nie zostanie wydana komenda. Stuknięcie w odpowiednim momencie nadal celuje w najbliższego wroga.

Zmniejszono bazową liczbę PŻ węży z superataku i gwiezdnej mocy z 1600 do 1200.

Węże z superataku i gwiezdnej mocy nie wybuchają już, gdy zostaną pokonane. Wybuchają tylko wtedy, gdy uderzą we wrogiego Zadymiarza.

Podstawowy atak Najii jest niesamowicie łatwy w użyciu i STANOWCZO zbyt użyteczny jako narzędzie do sprawdzania krzaków. Ponadto jej węże stanowią ogromne wyzwanie dla wielu Zadymiarzy, którzy muszą zużyć sporo amunicji, by je pokonać. Z kolei Zadymiarze walczący w zwarciu mają bardzo ograniczone możliwości radzenia sobie z nimi, ponieważ nie są w stanie ich bezpiecznie zniszczyć. Dzięki tym zmianom Zadymiarze walczący w zwarciu powinni być w stanie łatwiej sobie z nią radzić i się do niej zakradać.

Leon

Poprawka błędu: premia do szybkości ruchu z gwiezdnej mocy „Zadymienie” i z „Lizaczka” już się nie kumuluje.

Zmniejszono bazowe PŻ z 3600 do 3300.

Leon pozostaje jednym z najlepiej radzących sobie Zadymiarzy, ponieważ jest bezpiecznym i niezawodnym źródłem obrażeń oraz dysponuje świetnymi wzmocnieniami drużynowymi za sprawą swojego gadżetu. Ostatnie poprawki błędów oraz zmniejszenie bazowej puli jego punktów życia powinny sprawić, że stanie się on w większym stopniu mało odpornym zabójcą o ogromnych obrażeniach, który musi polegać na odpowiednim pozycjonowaniu, aby w moc w pełni wykorzystać swoje możliwości.

Ziggy

Zwiększono opóźnienie pocisków w ramach podstawowego ataku z 700 na 750.

Zmniejszono współczynnik superdoładowania z 85 do 80.

Wydłużono czas odnowienia gadżetu „Elektryczne ruchy” z 13 do 17 sekund.

Ziggy szybko stał się jednym z najsilniejszych Zadymiarzy. Wynika to głównie ze znacznie większej skuteczności w trafianiu podstawowym atakiem, co czyni go niezwykle dominującym mistrzem kontroli. Nie chcemy przywracać czasu podstawowego ataku do stanu sprzed wzmocnienia, ale musimy odrobinę wydłużyć czas między atakami, aby ułatwiać ich unikanie. Ponadto uznaliśmy, że z uwagi na presję, jaką wywiera jego gadżet „Elektryczne ruchy”, musimy trochę wydłużyć jego czas odnowienia.

Grom

Zmniejszono obrażenia podstawowego ataku z 1140 do 1040.

Zwiększono dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Współczynnik X” z 30% na 35%.

Grom od dawna jest postrachem graczy, ale ostatnimi czasy zaczął piąć się zarówno pod względem popularności, jak i skuteczności na wyższych poziomach. Trafił nawet do pierwszej piętnastki Zadymiarzy z najwyższym współczynnikiem zwycięstw w meczach na poziomie od Legendy 3 wzwyż. W ramach tych zmian nie chcemy odebrać mu całej mocy, a jedynie sprawić, by zadawanie nim obrażeń wymagało większych umiejętności. Ograniczy to presję, jaką wywiera on w meczach z początkującymi graczami, ale jednocześnie pozwoli lepszym graczom nadal odnosić z nim zwycięstwa.

Mortis

Zmniejszono redukcję obrażeń gwiezdnej mocy „Zwinięty wąż” z 40% do 35%.

Mortis jest bardo chętnie wybieranym Zadymiarzem, a ponadto utrzymuje bardzo wysoki współczynnik wygranych. Ta zmiana sprawi, że gracze będą czuli się nieco mniej pewnie, atakując przeciwników z w pełni naładowanym sprintem, co zmusi ich do bardziej rozważnego wybierania okazji do ataku.

Pierce

Zmniejszono obrażenia superataku z 1600 do 1400.

Zmniejszono spowolnienie gwiezdnej mocy „Mokra robota” z 30% do 25%.

Wreszcie znaleźliśmy Pierce'a! Po wprowadzeniu hiperdoładowania jego superatak wydaje się zbyt przytłaczający, a „Mokra robota” stała się dominującą gwiezdną mocą. Te zmiany powinny go nieznacznie osłabić, pozostawiając jednak jego podstawowy zestaw zdolności nadal potężnym.

Clancy

Zmniejszono zasięg podstawowego ataku z 25 do 23.

Po ostatniej serii zmian krab stał się ODROBINĘ za silny. Ogólnie rzecz biorąc, jego trzeci etap daje ogromną frajdę z gry i pasuje do jego postaci, ale dzięki dodatkowym PŻ i zasięgowi dotarcie do niego stało się zbyt proste i mało wymagające. Ograniczenie jego zasięgu zmniejszy liczbę sytuacji, w których będzie dobrym wyborem, oraz liczbę Zadymiarzy, nad którymi ma przewagę. W efekcie otrzymamy bardziej zrównoważonego skorupiaka.

Bibi

Zmniejszono dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Turbo” z 20% do 15%.

Zmniejszono leczenie z następnego ataku w ramach gadżetu „Wzmacniacz witaminowy” z 60% do 50%.

Nawet po ostatniej serii zmian Bibi wciąż jest postrachem areny z największym współczynnikiem zwycięstw na wyższych poziomach. Ograniczenie ilości obrażeń zadawanych przez nią w krótkim czasie oraz jej możliwości odnawiania PŻ powinno sprawić, że będzie rzadziej zdobywała asy, a częściej kończyła na trzeciej bazie lub zostawała wyautowana.

Zmiany