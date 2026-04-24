Informacje o wersji – kwiecień 2026
Zmiany w sklepie
Całkowicie przeprojektowaliśmy sklep, aby ułatwić Wam wyszukiwanie ofert, przełączanie się między sekcjami oraz znajdowanie tego, czego szukacie.
Teraz sklep jest podzielony na zakładki, z których każda zawiera odrębny zestaw ofert. Zakładki bez aktywnych ofert pozostają ukryte, by uniknąć bałaganu. Podczas przewijania zakładki jej rozmiar się zmniejsza, aby w oknie przeglądania było więcej miejsca.
W danym momencie może być widocznych do siedmiu zakładek.
Stuknięcie oferty otwiera widok szczegółowy, w którym znajduje się więcej informacji o każdym z jej elementów.
Każdy przedmiot ma teraz opis w widoku szczegółowym.
Sklep Osobliwości
Spersonalizowane oferty zmieniające się każdego dnia to nowy sposób na zdobywanie przebrań za błyskotki!
Co 24 godziny będą pojawiały się nowe zestawy przebrań, które można kupić za błyskotki, a co 48 godzin – nowa oferta zakupu błyskotek za klejnoty. Każdy gracz otrzymuje własne, spersonalizowane oferty.
Stukajcie, aby każdego dnia odkryć nowe oferty. Za każde stuknięcie otrzymacie 10 błyskotek.
Gracze będą mieli większą szansę na otrzymanie przebrania dla najczęściej używanych przez siebie Zadymiarzy, tych niedawno odblokowanych lub znajdujących się na 11. poziomie mocy.
Zestawy:
Typy ofert: normalna (1 przebranie i 2 pomniejsze nagrody) oraz duża (2 przebrania i 4 pomniejsze nagrody).
Typy przebrań przyznawanych w nagrodę: konkretne przebranie lub przebranie do wyboru z określonego poziomu rzadkości.
Typy pomniejszych nagród: drop Starr (losowy), drop Starr (legendarny), drop Starr hiperdoładowania, drop chaosu, skrzynka pucharów (od małej po omega), megaskrzynka, anielski, demoniczny drop, rolka sushi, mechaskrzynka, odznaka, sprej, ikona.
Rabaty mogą wynieść od 0% do 100%.
Będzie tam też Juju reagująca za pomocą odzywek, dymków tekstowych i póz!
NOWI Zadymiarze
Damian – Mityczny – Czołg
Damian UWIELBIA hałas. Jest liderem kapeli, w której gra jego brat, Draco, ale muzyka wpędza go w niekontrolowany szał, podczas którego niszczy wszystko w zasięgu wzroku. W czasie występów rozwala zazwyczaj wszystko wokół sceny… włączając w to innych Zadymiarzy.
Cecha: ładuje superatak, otrzymując obrażenia.
Atak (Tercet mocy): Damian zadaje paskudny cios. Po zadaniu dwóch z rzędu, jego następny atak to wybuchowy kopniak, który odpycha i podpala wrogów. Po pewnym czasie ogień wybucha i rozprzestrzenia się na pobliskich wrogów.
Superatak (Pogo): Damian skacze i tworzy arenę pogo. Złapani wrogowie są odpychani przy kontakcie z głośnikami, otrzymując 1400 pkt. obrażeń.
Gadżet (Duchowe leczenie): Damian rzuca swój mikrofon na wyznaczony obszar. Pierwszy sojusznik, który go podniesie, zostanie uleczony.
Gadżet (Ściana dźwięku): Damian przyzywa na chwilę ścianę niezniszczalnych wzmacniaczy!
Gwiezdna moc (Zamurowało): wepchnięcie wroga na ścianę ogłusza go.
Gwiezdna moc (Prostacki pokaz pięści): podczas superataku pięść Damiana płonie i podpala trafionych wrogów.
Hiperdoładowanie (Skok w ogień): superatak Damiana podpala też podłoże przy lądowaniu, zadając obrażenia na sekundę przeciwnikom uwięzionym w Pogo.
Starr Nova – Mityczna – Zabójczyni
Cosplayerka, która uważa się za postać z anime o imieniu Starr Nova! Czasem bywa niezręcznie, ponieważ wierzy, że problemy można rozwiązywać przy pomocy ogromnego miecza także w prawdziwym świecie.
Attack (Dalej, włosy Novy!): Starr Nova używa swojej fantazyjnej fryzury jako broni, wystrzeliwując dwa blond pociski.
Superatak (Kryształ Novy, transformacja!): Starr Nova biegnie i przybiera swoją ostateczną formę, przywołując swój miecz Novy! Otrzymuje przyspieszenie, zmienia otrzymane obrażenia w PŻ, a jej podstawowy atak zmienia swój kształt. Transformacja trwa 7 sekund.
Gadżet (Latanko): Starr Nova rozstawia urządzenie antygrawitacyjne, które pozwala jej sojusznikom unosić się w obszarze jego działania.
Gadżet (Lśniąca gwiazda przyjaźni i sprawiedliwości): Starr Nova wystrzeliwuje kulę energii, która zadaje obrażenia przeciwnikom i leczy sojuszników. Starr Nova może też teleportować się do kuli zanim trafi ona wroga.
Gwiezdna moc (Maksimum mocy): trafienie wrogiego Zadymiarza podczas transformacji zwiększa Twoje obrażenia o 5%, do maksymalnie 30%.
Gwiezdna moc (Mistyczna technika Starr): podstawowy atak Starr Novy także leczy członków drużyny.
Bolt – Epicki – Czołg
Bolt to zabawka z serii Battle Bumperz, zaprojektowana tak, by poczynić jak największe zniszczenia przy kolizji. Mimo tego zawsze chciał być samochodem wyścigowym i spełniać swoje marzenia, osiągając niebezpieczne prędkości. Lepiej nie stawać mu na drodze!
Cecha: szybkość ruchu rośnie w trakcie poruszania się.
Atak (Z drogi śledzie): Bolt może ranić Zadymiarzy, zderzając się z nimi. Im większa jego prędkość ruchu, tym większe zadaje obrażenia. Za pomocą podstawowego ataku Bolt wypuszcza skumulowane ciepło, zadając dwukrotność obrażeń od zderzenia jako obrażenia obszarowe i zyskując prędkość ruchu.
Superatak (Rozpęd): Bolt rozpędza się, zdobywając prędkość ruchu i zmniejszając przyjmowane obrażenia. Ponadto zostawia za sobą ślad, który zadaje obrażenia.
Gadżet (Wymiana oleju): Bolt otrzymuje tarczę odpowiadającą jego aktualnej prędkości ruchu.
Gadżet (Gumowa piłeczka): Bolt skacze w wyznaczone miejsce i zadaje obrażenia obszarowe. Niszczy elementy otoczenia, ale również traci całą prędkość przy lądowaniu.
Gwiezdna moc (Wyrzut): Bolt wyrzuca wrogów w powietrze przy maksymalnej prędkości.
Gwiezdna moc (Niepowstrzymany): podczas superataku Bolt jest odporny na efekty kontroli nad tłumem, a jego maksymalna prędkość zwiększa się o 15%.
Wydarzenie Starr Novy
Podczas wydarzenia Starr Novy gracze mogą bezpłatnie odblokować przebranie Finx Władca Otchłani oraz podnieść poziom transformacji dziewczyn Starr w wybranych trybach gry. Modyfikator transformacji jest aktywny w wyselekcjonowanych trybach gry i losowych trybach pucharowych.
Gdy modyfikator Starr Novy jest aktywny, podczas meczu pojawiają się kryształy. Zbierzcie jednego z nich, aby na jakiś czas przemienić się w jedną z pięciu dziewczyn Starr.
Dziewczyny Starr dysponują unikatowym zestawem umiejętności (są to wariacje Starr Novy, Spike‘a, Bea, Juju, lub Amber) i są znacznie silniejsze od podstawowych wersji tych Zadymiarzy.
Efekt transformacji jest widoczny przed jej zakończeniem.
Modyfikatory są dwa: jeden ze Starr Novą, drugi bez niej (zostanie ona dodana podczas wydarzenia).
Dziewczyny Starr rozpoczynają na 11. poziomie mocy i można je ulepszyć do poziomu 30., otwierając dropy Novy.
Wyjątek: Starr Nova rozpoczyna z maksymalną mocą. Kryształ Starr Novy zostanie wprowadzony w drugim tygodniu wydarzenia.
Uzyskanie następnego poziomu dziewczyny Starr z dropu Novy aktywuje przycisk obrażeń dla tej dziewczyny na ekranie wydarzenia. Stuknięcie go aktywuje atak, który zadaje obrażenia Finxowi. Zadajcie wystarczająco obrażeń Finxowi, aby zdobyć jego przebranie. Gdy już uda Wam się odblokować przebranie Finx Władca Otchłani, nadal będziecie otrzymywać nagrody zastępcze.
NOWE Buffies
Colette
Gadżet 1: Nie-ee! [PRZERÓBKA]
Colette wystrzeliwuje pocisk, który oczarowuje Zadymiarza na 1 s. Zużywa amunicję.
Z buffie: pocisk przebija elementy otoczenia i Zadymiarzy.
Gadżet 2: Mam cię! [PRZERÓBKA]
Colette wystrzeliwuje pocisk, który leczy o 80% zadanych obrażeń. Po 3 użyciach aktywuje się czas odnowienia. Zużywa amunicję.
Z buffie: może wyleczyć ponad maks. PŻ, tworząc tarczę o wartości maks. 1000 pkt.
Gwiezdna moc 1: Dociśnięcie
Wszyscy Zadymiarze przeciwnika pod wpływem superataku Colette są przenoszeni do najdalszego miejsca strefy ataku! Po osiągnięciu maksymalnego zasięgu zostają też ogłuszeni na 0,2 s.
Z buffie: szybkość szarży w czasie superataku znacznie wzrasta.
Gwiezdna moc 2: Składka zdrowotna
Colette otrzymuje o 75% mniej obrażeń podczas superataku i tarczę zmniejszającą o 30% otrzymywane obrażenia, jeżeli trafi innego Zadymiarza.
Z buffie: superatak Colette kradnie 33% amunicji każdemu trafionemu Zadymiarzowi.
Hiperdoładowanie z buffie: Nastoletni duch
Po podstawowym ataku Colette wyprowadza podobny, słabszy podstawowy atak, który zadaje mniej obrażeń.
Griff
Gadżet 1: Skarbonka
Griff rzuca skarbonką, która po chwili wybucha, zadając obrażenia, niszcząc elementy otoczenia wokół oraz odpychając Zadymiarzy.
Z buffie: Griff może trafić w skarbonkę podstawowym atakiem, co spowoduje, że zasięg wybuchu i zadawane obrażenia będą większe. Skarbonka wybuchnie sama, gdy zostanie w pełni naładowana.
Gadżet 2: Deszcz monet [PRZERÓBKA]
Griff zsyła na wskazany obszar deszcz monet, który zadaje rozłożone w czasie obrażenia Zadymiarzom znajdującym się w jego obrębie.
Z buffie: rozmiar deszczu monet rośnie z czasem.
Gwiezdna moc 1: Reszty nie trzeba [PRZERÓBKA]
Atak Griffa staje się nieznacznie szerszy o dodatkowy rząd monet.
Z buffie: w atakach wystrzelonych, gdy Griff miał pełny zapas amunicji, znajduje się megamoneta, która zadaje dodatkowe obrażenia w centrum.
Gwiezdna moc 2: Łeb do interesów
Griff leczy się o 15% brakujących PŻ co 2 sekundy.
Z buffie: kiedy pociski z superataku Griffa wracają do niego, leczą go o 5% brakujących PŻ.
Hiperdoładowanie z buffie: Zwrot podatku
Podstawowy atak Griffa teraz przeszywa wrogów podczas hiperdoładowania.
Edgar
Gadżet 1: Polatajmy [PRZERÓBKA]
Edgar wyrzuca swoje szaliki, które przyczepiają się do najbliższego Zadymiarza lub najbliższej ściany. Następnie Edgar przeskakuje za trafionego Zadymiarza lub przez trafioną ścianę.
Z buffie: gdy Edgar trafi ścianę lub Zadymiarza, otrzymuje także krótkotrwałe przyspieszenie.
Gadżet 2: Hardkor
Edgar otrzymuje tarczę absorbującą 3700 pkt. obrażeń. Tarcza słabnie w miarę upływu czasu.
Z buffie: otrzymuje także niewrażliwość na efekty kontroli nad tłumem na 1 sekundę.
Gwiezdna moc 1: Twarde lądowanie
Edgar zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom podczas lądowania po użyciu swojego superataku lub gadżetu „Polatajmy”. Zadymiarze znajdujący się bliżej miejsca lądowania otrzymują więcej obrażeń.
Z buffie: jeżeli Zadymiarz znajdzie się w epicentrum, Edgar ładuje swój superatak.
Gwiezdna moc 2: Rękoczyny
O 30% zwiększa leczenie z podstawowych ataków.
Z buffie: gdy Edgar dokona eliminacji, natychmiast odzyskuje procentową wartość swoich PŻ.
Hiperdoładowanie z buffie: Wyładowanie
Edgar rzuca dwoma dodatkowymi szalikami, które lecą dalej, ale zadają mniej obrażeń. Przeciwnicy znajdujący się blisko Edgara mogą zostać trafieni zarówno przez podstawowe szaliki, jak i przez te z hiperdoładowania.
NOWE hiperdoładowanie!
Hiperdoładowanie Najii (Nieograniczona moc!): podczas superataku Najia wyrzuca sześć słojów, a wypełzające z nich węże zostawiają trujące ślady.
Sezony i przebrania
Sezon: Patrol Starr
SPIKE Z PATROLU STARR | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
SPIKE ZWIADOWCA STARR | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
SPIKE STRAŻNIK STARR | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
COLETTE Z OTCHŁANI | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
BIAŁY KARZEŁ COLETTE | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
COLETTE Z CZARNEJ DZIURY | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
JUJU Z PATROLU STARR | MITYCZNE | 149 klejnotów
BEA Z PATROLU STARR | EPICKIE | 149 klejnotów
AMBER Z PATROLU STARR | LEGENDARNE | 299 klejnotów
AMBER OTCHŁANI | LEGENDARNE | 299 klejnotów
FINX WŁADCA OTCHŁANI | MITYCZNE | 199 klejnotów
Sezon: Piłkarze Zadymiarze
SUPERPIŁKARZ GENE | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
BRAMKARZ GENE | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
GENE ŁAPACZ PIŁEK | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
SUPERPIŁKARZ CARL | EPICKIE | Karnet Zadymiarski
NAPASTNIK CARL | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
KOPACZ CARL | EPICKIE | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
SUPERNAPASTNIK LOU | LEGENDARNE | 299 klejnotów
SURGE TABLICA WYNIKÓW | MITYCZNE | 199 klejnotów
FUTBOLOWY OTIS | MITYCZNE | 199 klejnotów
ARBITER MEEPLE | MITYCZNE | 199 klejnotów
Różne przebrania
My Hero Academia
ALL MIGHT: EL PRIMO | LEGENDARNE | 299 klejnotów
TOMURA SHIGARAKI: GUS | MITYCZNE | 199 klejnotów
URAVITY: JANET | EPICKIE | 149 klejnotów
DEKU: KIEŁ | EPICKIE | 149 klejnotów
BAKUGO: EDGAR | MITYCZNE | 199 klejnotów
E-sporty
E-SPORTOWA JACKY | EPICKIE | 149 klejnotów
Srebrne i złote przebrania
ZŁOTA NAJIA
SREBRNA NAJIA
Przeróbki przebrań
Mityczne i legendarne przebrania zawierają teraz dodatkowe efekty!
Dopracowaliśmy także animacje otwierania przebrań dla poszczególnych poziomów rzadkości.
Z wyjątkiem przebrań My Hero Academia, nowe przebrania nie będą zawierały odznak, sprejów ani ikon.
Zmiany w zakresie balansu
Wzmocnienia
Lumi
Zwiększono prędkość pocisków podstawowego ataku z 3200 na 3500.
Zwiększono bazowe PŻ z 3100 na 3500.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Lumi była jedną z najsłabiej radzących sobie postaci – i to w dość znacznym stopniu. Wprowadzamy zmiany, które wzmocnią jej podstawowy arsenał, aby umożliwić graczom szybsze skorzystanie ze zdolności kontroli przestrzeni jej gadżetów. Ponadto dzięki rozszerzonej bazowej puli punktów życia dajemy jej więcej czasu na wymianę obrażeń.
Lola
Zmniejszono spadek obrażeń superataku z 50% do 35%, gdy Ego znajduje się w pobliżu Loli.
Lola radzi sobie przeciętnie lub poniżej przeciętnej, dlatego zasługuje na wzmocnienie na tle innych Zadymiarzy. Celem tych zmian jest zwiększenie jej możliwości w zakresie kontroli przestrzeni za pomocą Ego oraz ułatwienie korzystania z niego.
Kieł
Zwiększono bazowe PŻ z 4500 na 4800.
Kieł jest obecnie zbyt niestabilny. Celem tej zmiany jest umożliwienie mu bezpieczniejszej gry agresywnej oraz bezpieczniejszego wywierania presji i wygrywania wymian z większą liczbą Zadymiarzy.
Surge
Zwiększono współczynnik ładowania superdoładowania z superataku z 70 do 75.
Surge jest już prawie optymalnie wyważony. Potrzeba mu tylko drobnego wzmocnienia, by szybciej zyskiwał na sile i skuteczniej kontrolował mapę. Ta zmiana pomoże mu wykorzystać przewagę podczas agresywnego używania superataku, co z kolei ułatwi mu aktywowanie tej zdolności w krótkich odstępach czasu.
Maisie
Zwiększono obrażenia gwiezdnej mocy „Szczegółowa precyzja” z 20% do 25%.
Obecnie w grze mamy wielu potężnych strzelców wyborowych, a Maisie nieznacznie odstaje od tej grupy. Zwiększając jej obrażenia na maksymalnym zasięgu, mamy nadzieję dać jej możliwość skuteczniejszego rywalizowania z innymi popularnymi Zadymiarzami.
Draco
Zwiększono odporność na obrażenia podczas superataku z 15% do 20%.
Zwiększono szybkość ruchu podczas superataku z 15% do 20%.
Obecnie czołgi zajmują bardzo silną pozycję w grze, a Draco nie ma wystarczająco wytrzymałości/siły, by konkurować z resztą. Te zmiany pomogą mu odzyskać pozycję, jaką zajmował niegdyś dzięki niesamowitej presji i kontroli przestrzeni po osiągnięciu superataku.
Jae-Yong
Skrócono czas odnowienia gadżetu „Czas na balladę” z 15 do 12 sekund.
Ogólnie rzecz biorąc, Jae radzi sobie dobrze, ale jego gadżety są dość nierówne pod względem mocy, a naszym celem jest sprawienie, by oba były bardziej użyteczne.
Darryl
Zwiększono obrażenia superataku z 400 do 660.
Darryl jest niezwykle skuteczny w niektórych sytuacjach, ale przydałaby mu się większa wszechstronność i większa siła rażenia, zwłaszcza gdy popularne są inne czołgi mające BARDZO duży wpływ na trendy w grze.
Gigi
Zwiększono premię do prędkości ruchu podstawowego ataku z 30% do 35%.
Zwiększono maksymalną amunicję podstawowego ataku z 8 do 10.
Gigi przydałoby się nieco więcej mobilności do unikania pocisków i ścigania wrogich Zadymiarzy. Dzięki tym zmianom Gigi może częściej wykorzystywać swój podstawowy atak jako środek przemieszczania się oraz radzić sobie z Zadymiarzami z większą pulą punktów życia.
Glowy
Zwiększono zasięg podstawowego ataku z 20 do 22.
Ostatnia seria zmian była nieco zbyt surowa dla Glowy'ego, przez co został on wprawdzie dobrym, ale bardzo niszowym uzdrowicielem. Chcemy przywrócić go do stanu równowagi, tak aby nadal miał szeroki wpływ na przebieg rozgrywki, ale nie dominował każdej mapy.
Osłabienia
Najia
Drugi pocisk podstawowego ataku Najii nie będzie już automatycznie namierzał wrogich Zadymiarzy po wystrzeleniu pierwszego pocisku, jeśli nie zostanie wydana komenda. Stuknięcie w odpowiednim momencie nadal celuje w najbliższego wroga.
Zmniejszono bazową liczbę PŻ węży z superataku i gwiezdnej mocy z 1600 do 1200.
Węże z superataku i gwiezdnej mocy nie wybuchają już, gdy zostaną pokonane. Wybuchają tylko wtedy, gdy uderzą we wrogiego Zadymiarza.
Podstawowy atak Najii jest niesamowicie łatwy w użyciu i STANOWCZO zbyt użyteczny jako narzędzie do sprawdzania krzaków. Ponadto jej węże stanowią ogromne wyzwanie dla wielu Zadymiarzy, którzy muszą zużyć sporo amunicji, by je pokonać. Z kolei Zadymiarze walczący w zwarciu mają bardzo ograniczone możliwości radzenia sobie z nimi, ponieważ nie są w stanie ich bezpiecznie zniszczyć. Dzięki tym zmianom Zadymiarze walczący w zwarciu powinni być w stanie łatwiej sobie z nią radzić i się do niej zakradać.
Leon
Poprawka błędu: premia do szybkości ruchu z gwiezdnej mocy „Zadymienie” i z „Lizaczka” już się nie kumuluje.
Zmniejszono bazowe PŻ z 3600 do 3300.
Leon pozostaje jednym z najlepiej radzących sobie Zadymiarzy, ponieważ jest bezpiecznym i niezawodnym źródłem obrażeń oraz dysponuje świetnymi wzmocnieniami drużynowymi za sprawą swojego gadżetu. Ostatnie poprawki błędów oraz zmniejszenie bazowej puli jego punktów życia powinny sprawić, że stanie się on w większym stopniu mało odpornym zabójcą o ogromnych obrażeniach, który musi polegać na odpowiednim pozycjonowaniu, aby w moc w pełni wykorzystać swoje możliwości.
Ziggy
Zwiększono opóźnienie pocisków w ramach podstawowego ataku z 700 na 750.
Zmniejszono współczynnik superdoładowania z 85 do 80.
Wydłużono czas odnowienia gadżetu „Elektryczne ruchy” z 13 do 17 sekund.
Ziggy szybko stał się jednym z najsilniejszych Zadymiarzy. Wynika to głównie ze znacznie większej skuteczności w trafianiu podstawowym atakiem, co czyni go niezwykle dominującym mistrzem kontroli. Nie chcemy przywracać czasu podstawowego ataku do stanu sprzed wzmocnienia, ale musimy odrobinę wydłużyć czas między atakami, aby ułatwiać ich unikanie. Ponadto uznaliśmy, że z uwagi na presję, jaką wywiera jego gadżet „Elektryczne ruchy”, musimy trochę wydłużyć jego czas odnowienia.
Grom
Zmniejszono obrażenia podstawowego ataku z 1140 do 1040.
Zwiększono dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Współczynnik X” z 30% na 35%.
Grom od dawna jest postrachem graczy, ale ostatnimi czasy zaczął piąć się zarówno pod względem popularności, jak i skuteczności na wyższych poziomach. Trafił nawet do pierwszej piętnastki Zadymiarzy z najwyższym współczynnikiem zwycięstw w meczach na poziomie od Legendy 3 wzwyż. W ramach tych zmian nie chcemy odebrać mu całej mocy, a jedynie sprawić, by zadawanie nim obrażeń wymagało większych umiejętności. Ograniczy to presję, jaką wywiera on w meczach z początkującymi graczami, ale jednocześnie pozwoli lepszym graczom nadal odnosić z nim zwycięstwa.
Mortis
Zmniejszono redukcję obrażeń gwiezdnej mocy „Zwinięty wąż” z 40% do 35%.
Mortis jest bardo chętnie wybieranym Zadymiarzem, a ponadto utrzymuje bardzo wysoki współczynnik wygranych. Ta zmiana sprawi, że gracze będą czuli się nieco mniej pewnie, atakując przeciwników z w pełni naładowanym sprintem, co zmusi ich do bardziej rozważnego wybierania okazji do ataku.
Pierce
Zmniejszono obrażenia superataku z 1600 do 1400.
Zmniejszono spowolnienie gwiezdnej mocy „Mokra robota” z 30% do 25%.
Wreszcie znaleźliśmy Pierce'a! Po wprowadzeniu hiperdoładowania jego superatak wydaje się zbyt przytłaczający, a „Mokra robota” stała się dominującą gwiezdną mocą. Te zmiany powinny go nieznacznie osłabić, pozostawiając jednak jego podstawowy zestaw zdolności nadal potężnym.
Clancy
Zmniejszono zasięg podstawowego ataku z 25 do 23.
Po ostatniej serii zmian krab stał się ODROBINĘ za silny. Ogólnie rzecz biorąc, jego trzeci etap daje ogromną frajdę z gry i pasuje do jego postaci, ale dzięki dodatkowym PŻ i zasięgowi dotarcie do niego stało się zbyt proste i mało wymagające. Ograniczenie jego zasięgu zmniejszy liczbę sytuacji, w których będzie dobrym wyborem, oraz liczbę Zadymiarzy, nad którymi ma przewagę. W efekcie otrzymamy bardziej zrównoważonego skorupiaka.
Bibi
Zmniejszono dodatkowe obrażenia gwiezdnej mocy „Turbo” z 20% do 15%.
Zmniejszono leczenie z następnego ataku w ramach gadżetu „Wzmacniacz witaminowy” z 60% do 50%.
Nawet po ostatniej serii zmian Bibi wciąż jest postrachem areny z największym współczynnikiem zwycięstw na wyższych poziomach. Ograniczenie ilości obrażeń zadawanych przez nią w krótkim czasie oraz jej możliwości odnawiania PŻ powinno sprawić, że będzie rzadziej zdobywała asy, a częściej kończyła na trzeciej bazie lub zostawała wyautowana.
Zmiany
Chmura trucizny zadaje teraz dodatkowe obrażenia Zadymiarzom znajdującym się pod jej wpływem. Im bliżej środka chmury, tym obrażenia są większe.
Zmiany w mapach, trybach gry, otoczeniu i rotacji
Walki z bossami: Colette z Otchłani i Finx Władca Otchłani
Nowi bossowie z zupełnie nowymi wyzwaniami! Od teraz we wszystkich walkach z bossami bierze udział pięciu graczy.
Colette z Otchłani: odnajdźcie gniazda mrocznej księgi albo zaleje Was fala mini Colette z otchłani!
Finx Władca Otchłani: dwuetapowa walka z bossem. Raz pokonany Finx powraca jeszcze silniejszy i staje się Władcą Otchłani! Wieża na środku raz pomaga Zadymiarzom, a raz zadaje im obrażenia. Finx przyzwie swojego kociego przyjaciela, Kita, który pomoże mu w starciu z Zadymiarzami.
Walka z czasem: po pokonaniu bossa na najwyższym poziomie trudności, możecie sprawdzić swój najlepszy czas dla danego wyniku.
Gdy członek Waszej drużyny polegnie, wypadną z niego wszystkie kostki mocy, a nie tylko połowa.
Nowe sezonowe tryby gry
Wydarzenie Adidas
Gra Brawl Stars i marka Adidas przygotowały ograniczone czasowo wydarzenie społecznościowe z piłkarskim motywem! Wyjdźcie na boisko w zupełnie nowym trybie Superpiłka, rywalizujcie w Superpucharze Starr Adidas oraz zagrajcie na zupełnie nowej Arenie Adidas!
Superzadyma piłkarska:
Doładowana wersja Superzadymy z nowymi mechanikami, które nagradzają grę zespołową i precyzję!
Zadymiarze mogą wykonywać naładowane strzały, gdy są w posiadaniu piłki.
Przytrzymanie przycisku ataku ładuje strzał.
Maksymalne naładowanie zadaje obrażenia Zadymiarzom.
Ładunek utrzymuje się przez chwilę na piłce, gdy przejmie ją Zadymiarz z tej samej drużyny (szybkie podania).
Bramkarz:
Obie drużyny mają bramkarza.
Może on poruszać się w pobliżu własnej bramki.
Zawsze ustawia się tak, żeby być pomiędzy piłką a bramką.
Automatycznie broni strzały, które przelatują wystarczająco blisko niego – wtedy piłka odbija się od niego jak od ściany.
Bramkarza można pokonać, co ogłuszy go to na krótki czas.
Otoczenie
Usunięto:
Dziwny cyrk
Lodowa wyspa
Retropolis
Zadymiarska dżungla
Pokaz kaskaderski
Bazar Tary
Dodano:
Arena Adidas (nowość)
(Superpiłka) Murawa
Biokopuła
Sklep z gadżetami
Sklep Osobliwości
Scena Poco
Starcie – Misja w piramidzie (nowość)
Starcie – Złomowisko (nowość)
Starr Toons
Starcie – Starr Toons (nowość)
Tropikalna wyspa
Mapy
Superpiłka
Arena Adidas:
Arena niemożliwości
Kącik bramkarza
Koloseum kopniaków
Zamieszanie przy bramce
Murawa:
W sieci
Agresywny napastnik
Park karniaków
Szaleństwo w centrum
Tryb rankingowy
Sezon 1
Wyselekcjonowany tryb gry: Gorąca strefa
Wyselekcjonowane mapy: Na pograniczu, Szybka podróż
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Epicki: Grom
Mityczny: Mina
Legendarny: Kruk
Sezon 2
Wyselekcjonowany tryb gry: Nokaut
Wyselekcjonowane mapy: Pływające Źródła, Wąwóz złotorękiego
Rotacja darmowych Zadymiarzy:
Epicki: Bea
Mityczny: Finx
Legendarny: Spike
Arena Zadymy
Oto świeża seria zmian w zakresie balansu związanych z Areną Zadymy, dzięki której rozgrywka na najwyższym poziomie będzie sprawiedliwa i pełna emocji!
Pierce
Zmniejszono obrażenia z 4% do 2%
Skrócono przeładowanie z 100 do 50
Mortis
Skrócono przeładowanie z 200 do 150
Zmniejszono PŻ z 650 do 500
EMZ
Zmniejszono obrażenia z 2% do 1%
Sirius
Zmniejszono prędkość ruchu z 8 do 6
Colt
Zmniejszono obrażenia z 6% do 3%
Tick
Zmniejszono obrażenia z 8% do 7%
Skrócono przeładowanie z 250 do 225
Bibi
Zmniejszono PŻ z 750 do 650
Zmniejszono obrażenia z 4% do 3%
Shade
Zmniejszono PŻ z 450 do 350
Jae-Yong
Wydłużono czas przeładowania z 2 do 200 (tak, naprawdę wynosił 2 😅)
Jacky
Zwiększono obrażenia z 2% do 4%
Wydłużono przeładowanie z 150 do 200
Ash
Zwiększono obrażenia z 2% do 3%
Finx
Wydłużono przeładowanie z 200 do 300
Eve
Zwiększono obrażenia z 4% do 5%
Lola
Zwiększono obrażenia z 4% do 5%
Wydłużono przeładowanie z 150 do 200
Mico
Wydłużono przeładowanie z 200 do 300
Max
Zwiększono obrażenia z 5% do 6%
Stałe ulepszenia i poprawa jakości rozgrywki
Wkrótce pojawią się nowe, świetne funkcje społecznościowe i ulepszenia, dzięki którym gra w Brawl Stars będzie jeszcze przyjemniejsza!
Ulubieni znajomi (funkcja dostępna później w ramach aktualizacji):
Dodawajcie znajomych do listy ulubionych, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się online, i zapraszać ich do wspólnej gry!
Dodaliśmy także możliwość wyciszenia powiadomień o znajomych logujących się do gry i opcję ukrycia swojego statusu, aby inni nie otrzymywali powiadomień, gdy włączacie grę.
Odświeżony ekran listy znajomych (dostępny później w ramach aktualizacji):
Teraz możecie korzystać z następujących filtrów sortowania znajomych: wspólne zwycięstwa, łączna liczba pucharów, łączny prestiż, pozycja oraz status online.
Naprawiliśmy statystykę „wspólne zwycięstwa”. Teraz gra będzie poprawnie śledziła Wasze zwycięstwa ze znajomymi.
Macie możliwość dodawania notatek do znajomych, by pamiętać, dlaczego ich dodaliście lub kim są (widoczne tylko dla autora notatek).
W menu znajomych możecie wybrać ustawienia „Blokuj zaproszenia do znajomych” oraz „Otrzymuj powiadomienia od ulubionych znajomych”.
Zaktualizowaliśmy listę proponowanych znajomych, na której pojawiać się będą także gracze z Game Center.
Zgłaszanie graczy w grach pucharowych:
Dodaliśmy funkcję zgłaszania graczy do trybu gier pucharowych (wcześniej dostępną tylko w grach rankingowych).
Teraz gracze mają reputację w ramach trybu gier pucharowych (śledzoną niezależnie od tej w trybie rankingowym).
Osoby, które zostaną zgłoszone zbyt wiele razy za sabotowanie rozgrywki lub oszukiwanie, zostaną tymczasowo zawieszone w meczach pucharowych. Zgłoszenia „randomowych leszczy” nie wpływają na reputację.
Najpierw gracz otrzyma ostrzeżenie, a jeśli zgłoszenia będą się nasilały, będzie musiał dłużej czekać na dołączenie do kolejki wyszukiwania, a w kolejnym kroku zostanie zawieszony w udziale w grach. Jeżeli gracz dalej będzie zgłaszany, czas zawieszenia będzie się wydłużał.
Gracze zawieszeni w możliwości brania udziału w meczach pucharowych nadal mogą grać w starciach solo i na mapach z edytora.
W ramach Megaświni i wydarzeń premierowych także działa system zgłoszeń i opóźnień w dołączaniu do kolejki wyszukiwania.
Reputację można odbudować, rozgrywając „czyste” mecze (czyli takie mecze w trybie pucharowym, w których gracz nie otrzyma zgłoszenia).
Ulepszenia efektów wizualnych przebrań:
Nita Shiba otrzymała odświeżony zestaw efektów wizualnych! Wcześniej to popularne przebranie nie miało niestandardowych efektów wizualnych dla podstawowego ataku ani dla pocisku ataku niezwykłego – dwóch efektów, które w grze pojawiają się najczęściej. Dodaliśmy nowy efekt wizualny dla podstawowego ataku z motywem pieska Shiba, całkowicie przerobiliśmy wygląd pocisku ataku niezwykłego, dając do niego nowy wzór psa Shiba, oraz podnieśliśmy jakość wszystkich efektów wizualnych, aby spełniały współczesne standardy Brawl Stars.
Nita Shiba pojawi się w sklepie podczas Złotego tygodnia!
Aktualizacje efektów wizualnych starszych przebrań:
Rozważamy odświeżenie przebrań, których efekty wizualne wyglądają na trochę przestarzałe. Nita Shiba to pierwsze przebranie, które otrzymało nowy wygląd. W przyszłości możemy zaktualizować inne starsze przebrania, gdy uznamy to za konieczne. Będziemy informować o tym na bieżąco.
Różne:
Automaty będą teraz zawierały buffies dla trzech Zadymiarzy, więc będziecie mieli większą szansę na otrzymanie tego, co chcecie.
Przez 14 dni po aktualizacji w sklepie dostępna będzie oferta z losowym buffie.
Zmieniono zachowanie piłki w trybie Zadymy i Hokejowej zadymy, wykorzystując obliczenia oparte na fizyce. Uderzanie piłki lub krążka powinno sprawiać nieco inne wrażenie, ale odległość i czas przemieszczania się obiektu nie powinny ulec zmianie. To rozwiązanie usuwa problemy związane z sytuacjami, w których piłka czasami zaczynała się niekontrolowanie obracać po zniszczeniu otoczenia.
Dodano karty bitewne dla 100. i 200. poziomu prestiżu.
Wskaźnik podstawowego ataku Kła pokazuje teraz dodatkowy zasięg zapewniany przez jego but.
Zmieniono napis „Dragonforce” na „Dragonforge”.
Poprawki
Poprawki ogólnych błędów
Naprawiono błąd powodujący sporadyczne wydłużone wyszukiwanie gry w trybie duetów i tercetów.
Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji na systemie Android podczas zamykania jej za pomocą przycisku „Wstecz” i ponownego uruchamiania gry.
Poprawki błędów dotyczących Zadymiarzy
Naprawiono błąd, który powodował, że Hank mógł wykonać niewidzialny atak, szybko obracając się podczas podstawowego ataku.
Opis gadżetu Nity „Sztuczne futro” jest teraz zgodny z jego działaniem w grze.
Naprawiono błąd, który powodował, że Zadymiarz, który rzucił przedmiotem, będąc pod wpływem „Złego uroku” Willow, nie mógł później wykonywać ataków podstawowych i superataków.
Naprawiono błąd, który powodował, że podstawowy atak Willow nie ładował superataku po użyciu gadżetu „Oczarowanie”.
Wartość obrażeń zadawanych przez Glowy'ego oraz statystyki obrażeń na sekundę na kolejnym poziomie są teraz wyświetlane poprawnie.
Naprawiono błąd, który powodował, że superatak Gigi nie ładował się, gdy pociski przeciwnika były wystrzeliwane z obszaru ładowania tego superataku.
Naprawiono błąd, który powodował, że dodatkowa prędkość ruchu Leona z gwiezdnej mocy „Zadymienie” nieprawidłowo kumulowała się z dodatkową prędkością ruchu z gadżetu „Lizaczek”.
Naprawiono szereg problemów związanych z efektami dźwiękowymi: odtwarzanie efektu dźwiękowego podstawowego ataku w smoczym przebraniu Maisie zarówno na początku, jak i na końcu animacji, dwukrotne odtwarzanie efektu dźwiękowego ataku Franka oraz brakujące efekty dźwiękowe przebrania Dmuchana Melodie.
Naprawiono błąd, w wyniku którego superatak Gene'a oraz gadżet Graya mogły pomijać odporność na kontrolę nad tłumem.
Naprawiliśmy błąd, w wyniku którego klony Zadymiarzy przyzwane przez atak Siriusa mogły atakować bez końca, jeśli skopiowany został Zadymiarz z wieloma rodzajami ataku, np. Kenji.
Naprawiono błąd, który powodował, że hiperdoładowany podstawowy atak Douga mógł trafiać wrogów pod Janet, kiedy była w locie.
Naprawiono błąd, w wyniku którego gadżet „Pękająca poduszka na szpilki” nie zadawał obrażeń zależnych od zasięgu, zarówno w podstawowej wersji, jak i po wzmocnieniu przez buffie.