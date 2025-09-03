Nasza najnowsza współpraca zabierze Cię pod ziemię! W pewnym sensie…

Podczas tego wydarzenia będziesz podróżować przez cztery różne miasta, korzystać z nowych tymczasowych superataków Subway, grać w nowym trybie gry Bieg Subway, zdobywać nagrody Subway Surfers (w tym przebranie Ollie Jake) i nie tylko!

Ale żeby to wszystko osiągnąć, musisz robić postępy na torze nagród, zbierając szyny. Jak zbierać szyny?

Codzienne zwycięstwa, zamiast codziennych dropów Starr

Co tydzień nowy zestaw misji!

Wydarzenie klubowe MEGAPOCIĄG

Konkursy

Nagrody od twórców treści (aby je zdobyć, warto obserwować ulubionych twórców)

Źródło Tory (maks. ilość do zebrania) Konkurs 100 (jeśli nie masz życia) Codzienne zwycięstwa 189 Misje specjalne 150 Wydarzenie klubowe Megapociąg 160 Sklep Supercell 5 Prezenty od twórców 20 Razem 624

Boomboxy

Dzięki postępom na torze zdobędziesz także boomboxy!

Każdy boombox jest wypełniony różnego rodzaju fantami, w tym nagrodami za udział w wydarzeniach specjalnych, takimi jak przebrania Subway Surfers, streatwearowe i grafficiarskie oraz inne przedmioty kosmetyczne. Każdy boombox zapewnia także superatak Subway!

Pamiętaj, że nie wszystkie związane z wydarzeniem przebrania można znaleźć w boomboxach: Ollie Jake (nagroda na ścieżce wydarzenia) Streetwearowa Emz, Hypebeastka Emz i Techwearowa Emz (przebrania z Karnetu Zadymiarskiego i Karnetu Zadymiarskiego plus) Leon Grafficiarz (przebranie wydarzenia klubowego) Mina Grafficiara (część skrzynki premierowej Miny)



Superataki Subway

Dostępnych jest 8 różnych superataków Subway, a każdy ma 3 poziomy ulepszenia.

Zdolności tych używa się w trakcie meczu przy użyciu dodatkowego joysticka, tak jak superataków.

Superataki Subway będą dostępne we wszystkich trybach gry z modyfikatorem Superatak Subway.

Poniżej znajduje się lista superataków Subway dostępnych podczas tego wydarzenia: Super Sneakersy: przeskocz przez przeszkodę, a po wylądowaniu zyskasz tymczasowe przyspieszenie i tarczę. Magnes zadymiarski: złap Zadymiarza i przyciągnij go do siebie. Doładowanie deskolotki: przechodź przez przeszkody i przeciwników, zadając im obrażenia i ogłuszając ich na końcu. Barierka blokująca: blokuj wrogów kolejowymi barierkami. Jetpack: wzbij się na chwilę w powietrze i atakuj wrogów z góry, pozostawiając spowalniające spreje. Szybki tor: strzelaj torami kolejowymi, które zadają obrażenia. Później możesz po nich surfować, aby szybciej się poruszać. Radio bum: wywołaj muzyczną falę, która odpycha przeciwników i leczy sojuszników. Pogo chwyt: przyciągaj się do przeciwników lub przeszkód.



Bieg Subway

Wyścig dla 10 graczy na różnych mapach! Pierwszy gracz, który zaliczy 10 punktów kontrolnych, wygrywa!

Po porażce wracasz do ostatniego zaliczonego punktu kontrolnego.

Wyeliminowanie innego gracza zapewnia tymczasowe przyspieszenie.

Na każdej mapie jest strażnik, który będzie Cię gonił!

Przez mapę przejeżdżają pociągi, które zadają obrażenia, jeśli Cię uderzą.

Harmonogram wydarzenia

Tydzień 1 – Nowy Jork

Tryb gry Bieg Subway.

Tydzień 2 – Berlin

Wydarzenie klubowe: MEGAPOCIĄG – zbieraj szyny wraz z członkami swojego klubu i rób postępy na wspólnym torze klubu. Wszyscy członkowie klubu otrzymają nagrody, a Leon Grafficiarz jest nagrodą główną!

Tydzień 3 – Rio

Wydarzenie premierowe nowej Zadymiary Miny – więcej informacji poniżej.

Tydzień 4 – Tokio

Codzienne konkursy → wybieraj spośród 3 trybów gry, rywalizuj i próbuj uzyskać najwyższy wynik w każdym meczu. Im wyższa pozycja, tym więcej szyn!

W każdy weekend wydarzenia dostępny będzie też tryb gry z nowym modyfikatorem Deszcz monet:

Monety pojawiają się losowo podczas meczów. Zbieraj je, aby na koniec meczu otrzymać dodatkowe nagrody.

Otrzymujesz także monety zebrane przez członków swojej drużyny.

Monety zatrzymasz tylko wtedy, gdy wygrasz.

W przypadku tego modyfikatora istnieje dzienny limit monet.

Wydarzenie Subway Surfers rozpocznie się 4 września i potrwa do 30 września.