Informacje o wersji – wrzesień 2025
Nowe wydarzenie! Brawl Stars x Subway Surfers
Nasza najnowsza współpraca zabierze Cię pod ziemię! W pewnym sensie…
Podczas tego wydarzenia będziesz podróżować przez cztery różne miasta, korzystać z nowych tymczasowych superataków Subway, grać w nowym trybie gry Bieg Subway, zdobywać nagrody Subway Surfers (w tym przebranie Ollie Jake) i nie tylko!
Ale żeby to wszystko osiągnąć, musisz robić postępy na torze nagród, zbierając szyny. Jak zbierać szyny?
Codzienne zwycięstwa, zamiast codziennych dropów Starr
Co tydzień nowy zestaw misji!
Wydarzenie klubowe MEGAPOCIĄG
Konkursy
Nagrody od twórców treści (aby je zdobyć, warto obserwować ulubionych twórców)
|Źródło
|Tory (maks. ilość do zebrania)
|Konkurs
|100 (jeśli nie masz życia)
|Codzienne zwycięstwa
|189
|Misje specjalne
|150
|Wydarzenie klubowe Megapociąg
|160
|Sklep Supercell
|5
|Prezenty od twórców
|20
|Razem
|624
Boomboxy
Dzięki postępom na torze zdobędziesz także boomboxy!
Każdy boombox jest wypełniony różnego rodzaju fantami, w tym nagrodami za udział w wydarzeniach specjalnych, takimi jak przebrania Subway Surfers, streatwearowe i grafficiarskie oraz inne przedmioty kosmetyczne. Każdy boombox zapewnia także superatak Subway!
Pamiętaj, że nie wszystkie związane z wydarzeniem przebrania można znaleźć w boomboxach:
Ollie Jake (nagroda na ścieżce wydarzenia)
Streetwearowa Emz, Hypebeastka Emz i Techwearowa Emz (przebrania z Karnetu Zadymiarskiego i Karnetu Zadymiarskiego plus)
Leon Grafficiarz (przebranie wydarzenia klubowego)
Mina Grafficiara (część skrzynki premierowej Miny)
Superataki Subway
Dostępnych jest 8 różnych superataków Subway, a każdy ma 3 poziomy ulepszenia.
Zdolności tych używa się w trakcie meczu przy użyciu dodatkowego joysticka, tak jak superataków.
Superataki Subway będą dostępne we wszystkich trybach gry z modyfikatorem Superatak Subway.
Poniżej znajduje się lista superataków Subway dostępnych podczas tego wydarzenia:
Super Sneakersy: przeskocz przez przeszkodę, a po wylądowaniu zyskasz tymczasowe przyspieszenie i tarczę.
Magnes zadymiarski: złap Zadymiarza i przyciągnij go do siebie.
Doładowanie deskolotki: przechodź przez przeszkody i przeciwników, zadając im obrażenia i ogłuszając ich na końcu.
Barierka blokująca: blokuj wrogów kolejowymi barierkami.
Jetpack: wzbij się na chwilę w powietrze i atakuj wrogów z góry, pozostawiając spowalniające spreje.
Szybki tor: strzelaj torami kolejowymi, które zadają obrażenia. Później możesz po nich surfować, aby szybciej się poruszać.
Radio bum: wywołaj muzyczną falę, która odpycha przeciwników i leczy sojuszników.
Pogo chwyt: przyciągaj się do przeciwników lub przeszkód.
Bieg Subway
Wyścig dla 10 graczy na różnych mapach! Pierwszy gracz, który zaliczy 10 punktów kontrolnych, wygrywa!
Po porażce wracasz do ostatniego zaliczonego punktu kontrolnego.
Wyeliminowanie innego gracza zapewnia tymczasowe przyspieszenie.
Na każdej mapie jest strażnik, który będzie Cię gonił!
Przez mapę przejeżdżają pociągi, które zadają obrażenia, jeśli Cię uderzą.
Harmonogram wydarzenia
Tydzień 1 – Nowy Jork
Tryb gry Bieg Subway.
Tydzień 2 – Berlin
Wydarzenie klubowe: MEGAPOCIĄG – zbieraj szyny wraz z członkami swojego klubu i rób postępy na wspólnym torze klubu. Wszyscy członkowie klubu otrzymają nagrody, a Leon Grafficiarz jest nagrodą główną!
Tydzień 3 – Rio
Wydarzenie premierowe nowej Zadymiary Miny – więcej informacji poniżej.
Tydzień 4 – Tokio
Codzienne konkursy → wybieraj spośród 3 trybów gry, rywalizuj i próbuj uzyskać najwyższy wynik w każdym meczu. Im wyższa pozycja, tym więcej szyn!
W każdy weekend wydarzenia dostępny będzie też tryb gry z nowym modyfikatorem Deszcz monet:
Monety pojawiają się losowo podczas meczów. Zbieraj je, aby na koniec meczu otrzymać dodatkowe nagrody.
Otrzymujesz także monety zebrane przez członków swojej drużyny.
Monety zatrzymasz tylko wtedy, gdy wygrasz.
W przypadku tego modyfikatora istnieje dzienny limit monet.
Wydarzenie Subway Surfers rozpocznie się 4 września i potrwa do 30 września.
Wydarzenie Brawl-O-Ween
W tym roku zaczynamy obchody Brawl-O-Ween wcześniej, organizując specjalne wydarzenie, podczas którego będziesz zbierać cukierki i wymieniać je na nagrody. Sprawdzisz też swoje umiejętności w walce z przerażającymi bossami z mrocznego, nieznanego wymiaru!
Cukierki
Zbieraj cukierki i wymieniaj je na nagrody, takie jak:
Dyniowa skrzynka, z której natychmiast wypadają nagrody.
Cukierkowa skrzynka, którą można ulepszać i otworzyć później podczas wydarzenia, aby zdobyć większą nagrodę.
Zdobywaj cukierki, odnosząc codzienne zwycięstwa, wykonując misje specjalne i pokonując bossów Brawl-O-Ween!
Cukrowy szał
Tylko w wybrane weekendy!
Aktywuj raz dziennie na ekranie trybu gry.
Przez 10 minut zwycięstwa zapewniają bonusowe cukierki.
Resetuje się codziennie o godzinie 8:00 czasu UTC.
Jeśli wygaśnie w trakcie meczu, nadal zdobędziesz dodatkowe cukierki.
Tryb bossów Brawl-O-Ween
Walcz z bossami na wielu etapach o rosnącym poziomie trudności.
Każdy etap zapewnia nagrodę w postaci cukierków.
Każdy boss stosuje inne umiejętności i taktyki. Oto bossy, z którymi się zmierzysz:
Kruk Doktor Plagi – wysoka mobilność i trujące ataki.
Tick Bez Głowy – przywołuje wybuchowe miniony, które kontrolują obszar.
Spike Carreta – umiejętności o dalekim zasięgu i efekty łańcuchowe.
Kenji Kizu – widmowy wojownik, który potrafi przywołać potężnego klona, Mega Kenji.
R-T Gargulec – dobra obrona i strategiczna kontrola obszaru.
Podwodny Duch Rico – piekło pocisków!
Wydarzenie Brawl-O-Ween będzie toczyło się przez cały październik. Daty podamy później!
Nowi Zadymiarze
Mina
Mityczna maszyna zniszczenia
Cecha: Po każdym ataku zaczyna wypełniać się pasek, informując o tym, jak długo Mina musi używać ataku z kolejnego etapu. Gdy upłynie czas, cykl ataku wraca do pierwszego etapu.
Podstawowy atak: COMBO CAPOEIRA
Mina może cyklicznie przełączać się między atakami w krótkich odstępach czasu. Jeśli nie zaatakuje dość szybko, combo zostanie przerwane i cykl rozpocznie się od nowa. Każdemu atakowi Miny towarzyszy także krótka szarża.
Atak 1: daleki zasięg i mała szerokość
Atak 2: średni zasięg i średnia szerokość
Atak 3: krótki zasięg i duża szerokość
Superatak: FURACÃO 3000
Mina uderza w powietrze, tworząc potężny huragan, który zadaje poważne obrażenia i odpycha przeciwników znajdujących się przed nią.
Gwiezdna moc 1: ZUM ZUM ZUM
Trzeci atak combo Miny leczy również o 50% zadanych obrażeń.
Gwiezdna moc 2: DMUCHAWA
Superatak Miny dodatkowo uziemia wrogów na 0,5 s.
Gadżet 1: WIATRAK
Tworzy ścianę wiatru, która blokuje pociski przez 3 s.
Gadżet 2: CAPO-CO?
Przy trafieniu przeciwnika superatak Miny zostaje natychmiast naładowany.
Tytuł: Huragan
Ziggy
Mityczny mistrz kontroli
Podstawowy atak: TADAM!
Ziggy przywołuje błyskawicę w obrany na cel obszar. Po krótkim opóźnieniu błyskawica uderza (JAK MAGIA!) i zadaje obrażenia obszarowe.
Superatak: FANTASTYCZNA BURZA ZIGGY‘EGO
Ziggy prezentuje swoją największą sztuczkę – wielką burzę elektryczną, która przemieszcza się z zatrważającą szybkością! Zadaje ona obrażenia przeciwnikom, których złapie, i zwalnia, gdy w jej promieniu znajduje się wrogi Zadymiarz.
Gwiezdna moc 1: PORAŻENIE
Po otrzymaniu obrażeń przez superatak Ziggy‘ego Zadymiarze poruszają się o 20% wolniej przez 1 s.
Gwiezdna moc 2: WIELKI ZIGGINI
Udane uderzenie piorunem zwiększa obrażenia kolejnego ataku podstawowego o 30%.
Gadżet 1: ELEKTRYCZNE RUCHY
Ziggy uderza piorunami najbliższego wroga co sekundę przez 5 s. Ataki te nie zużywają amunicji.
Gadżet 2: TERAZ MNIE WIDAĆ...
Ziggy teleportuje się w miejsce kolejnego uderzenia pioruna.
Tytuł: Czary i magia
Premierowe wydarzenia nowych Zadymiarzy
Zmieniamy sposób udostępniania Zadymiarzy! Teraz możesz wziąć udział w 10-dniowym wydarzeniu, podczas którego masz szansę zdobyć nowego Zadymiarza za darmo!
Codziennie dostaniesz 3 bilety, które uprawniają do udziału w wydarzeniu.
Biletów nie można gromadzić, więc muszą być codziennie wykorzystane. Następnego dnia zostaną one uzupełnione.
Jeśli chcesz zagrać ze znajomymi, wszyscy należący do drużyny gracze muszą mieć dostępny bilet.
Dzięki biletom możesz brać udział w meczach rozgrywanych w losowych trybach gry. Obejmują one fazę wyboru, podobną do tej w trybie Megaświnia. Można też będzie wybrać za darmo nowego Zadymiarza na maksymalnym poziomie mocy!
Tryby gry:
Mina – Zadyma, Batalia, Zbiory klejnotów
Ziggy – Gorąca strefa, Nokaut, Nagroda
Za każde 2 zwycięstwa (w przypadku mitycznych Zadymiarzy – dla innych rzadkości mogą obowiązywać odmienne zasady) otrzymujesz specjalną skrzynkę tematyczną Zadymiarza, która może zawierać nowego Zadymiarza, specjalne przedmioty kosmetyczne, postępy oraz waluty, w tym klejnoty!
Po otwarciu określonej liczby skrzynek (14 w przypadku Miny i Ziggy‘ego) masz gwarancję otrzymania nowego Zadymiarza.
Jeśli uda Ci się wcześniej zdobyć Zadymiarza ze skrzynek, po otwarciu 14 skrzynek otrzymasz specjalne mityczne przebranie!
Wszelkie nowe przebrania nowego Zadymiarza, które dostaniesz ze skrzynek przed otrzymaniem samej postaci, trafią do banku przebrań.
Skrzynki są także sprzedawane w sklepie. Liczą się one do łącznej wymaganej liczby skrzynek gwarantującej otrzymanie darmowego Zadymiarza.
Odbędzie się wydarzenie starć w meczach lustrzanych, podczas którego wszyscy będą grać nowym Zadymiarzem na maksymalnym poziomie, aby opanować nową postać.
Po zakończeniu wydarzenia nowy Zadymiarz trafi na drogę Starr (przed zakończeniem sezonu Karnetu Zadymiarskiego), więc wszystkie zaoszczędzone kredyty będzie można przeznaczyć na nowego Zadymiarza, jeśli nie udało się go zdobyć podczas wydarzenia.
Nowe hiperdoładowania
Ollie: SUPEROWANIE NA CAŁEGO
Ollie potrafi teraz skakać! Jego muzyczny wybuch ma większy zasięg i nie zużywa amunicji podczas ładowania.
Byron: MIESZANKA WYBUCHOWA
Superatak Byrona wystrzeliwuje teraz jego atak podstawowy we wszystkie strony z miejsca uderzenia superataku.
Finx: PODRÓŻE CZASOWE
Finx aktywuje wokół siebie dodatkowy obszar superataku, który porusza się wraz z nim.
Jae-yong: ULUBIENIEC PUBLICZNOŚCI
Superatak Jae-yonga ma skrócony czas odświeżenia podczas hiperdoładowania, a każda aktywacja jest wzmocniona.
Juju: BOKOR
Juju przywołuje większego Gris-Grisa, który ma większe igły, zadaje większe obrażenia, porusza się szybciej ORAZ ma więcej punktów życia.
Meeple: OSTATNI WŁADCA ZASAD
Superatak Meeple pokrywa większy obszar. Meeple i członkowie drużyny mogą przechodzić przez ściany i nad wodą.
Larry i Lawrie: PROBLEM TRZYROBOTOWY
Larry wzywa posiłki, przywołując drugiego prototypowego Lawriego, który zadaje więcej obrażeń i ma więcej punktów życia niż zwykły Lawrie. Gadżety, które mają wpływ na Lawriego, nie oddziałują na prototyp.
Trunk: ODDRZEW
Superatak Trunka zostawia na wrogach mrówki zadające obrażenia rozłożone w czasie.
Nowe przebrania
Subway Surfers i sztuka uliczna
Streetwearowa Emz | Karnet Zadymiarski
Hypebeastka Emz | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
Techwearowa Emz | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
DJ Poco | Hiperdoładowanie
Skreczer Poco | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 1
Poco Mistrz Beatu | Hiperdoładowanie | Chromatyczne 2
Przebojowy Hank | Mityczne
Ollie Jake | Epickie
Janet Tricky | Epickie
Byron Frank | Epickie
Leon Grafficiarz | Rzadkie
Stu Grafficiarz | Rzadkie
Alli Grafficiara | Rzadkie
Mina Grafficiara | Rzadkie
Brawl-O-Ween
Kruk Doktor Plagi | Karnet Zadymiarski
Kruk Wartownik Śmierci | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 1
Kruk Stary Łowca | Karnet Zadymiarski | Chromatyczne 2
Podwodny Duch Rico | Mityczne
R-T Gargulec | Mityczne
Nastoletni Ruffs | Epickie
Tick Bez Głowy | Legendarne
Kenji Kizu | Hiperdoładowanie
Inne przebrania
Carreta Brawl
El Grilo | Epickie
Szalony Klaun Carl | Epickie
Spike Carreta | Epickie
Akademia Brawl
Barley Profesor Upiorstwa | Epickie
Figlarz Chester | Epickie
Wagarowiczka Penny | Epickie
Supercell ID
Rybak Buzz | Epickie
Złote i srebrne przebrania
Srebrna Alli
Złota Alli
Srebrny Trunk
Złoty Trunk
Zmiany w balansie
Wzmocnienia
Bibi
Pasek homerunu teraz ładuje się po użyciu, niezależnie od ilości amunicji
Otis
Zwiększono PŻ: 3200 → 3400
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku: 3 × 460 → 3 × 500
Shelly
Gadżet Alleluja i do przodu teraz także przeładowuje całą amunicję przy aktywacji
8-bitowiec
Zwiększono obrażenia od podstawowego ataku: 6 × 640 → 6 × 680
Chuck
Zwiększono tempo hiperdoładowania: 20 → 30
Gale
Obrażenia: 6 × 560 → 6 × 600
Clancy
Zmniejszono próg poziomu 1: 9 → 7 trafień
Zmniejszono próg poziomu 2: 8 → 7 trafień
Zmniejszono początkową liczbę żetonów gwiezdnej mocy Zwiad: 3 → 2, ale zmniejszono też liczbę trafień niezbędnych do zwiększenia poziomu: 6 → 5
Ruffs
Zwiększono prędkość pocisków podstawowego ataku o 10%
Leon
Zwiększono obrażenia na krótkim dystansie: 30% → 35%
Trunk
Ma teraz cechę „Czołg”
Osłabienia
R-T
Zmniejszono obrażenia z hiperdoładowania: 25% → 15%
Zmniejszono tarczę z hiperdoładowania: 25% → 15%
Tara
Zwiększono czas odnowienia gadżetu Mroczne wsparcie: 15 s → 17 s
Kit
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania: 8 → 10 trafień
Pan P
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania: 35 → 30
Bo
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania: 45 → 40
Lily
Zmniejszono szybkość pocisków hiperdoładowanego superataku: 5600 → 5000
Bonnie
Zmniejszono szybkość ładowania hiperdoładowania: 40 → 35
Zmiany Areny Zadymy
Wzmocnienia
Gene
Zwiększono obrażenia: 6% → 7%
Zwiększono szybkość ruchu: 8 → 10
Zwiększono prędkość przeładowania: 2% → 2,5%
El Primo
Zwiększono liczbę PŻ: 880 → 900
Zwiększono obrażenia: 4% → 5%
Darryl
Zwiększono liczbę PŻ: 880 → 900
Zwiększono obrażenia: 4% → 5%
Leon
Zwiększono obrażenia: 5% → 6%
Bea
Zwiększono obrażenia: 6% → 8%
Maks
Zwiększono liczbę PŻ: 600 → 700
Kaze
Zwiększono liczbę PŻ: 450 → 600
Osłabienia
Shade
Zmniejszono obrażenia: 5% → 3%
Zmniejszono prędkość przeładowania: 2% → 1,5%
Juju
Zmniejszono liczbę PŻ: 550 → 450
Zmniejszono prędkość przeładowania: 2% → 1,5%
Barley
Zmniejszono obrażenia: 3% → 2%
Mandy
Zmniejszono obrażenia: 9% → 7%
Larry i Lawrie
Zmniejszono liczbę PŻ: 550 → 450
Bull
Zmniejszono obrażenia: 4% → 3%
Jae
Zmniejszono liczbę PŻ: 550 → 450
Alli
Zmniejszono obrażenia: 4% → 3%
Zmniejszono prędkość przeładowania: 2% → 1,5%
Bonnie
Zmniejszono obrażenia: 9% → 7%
R-T
Zmniejszono obrażenia: 4% → 2%
Doug
Zmniejszono liczbę PŻ: 500 → 450
Zmniejszono prędkość przeładowania: 2,5% → 2%
Czasy odrodzenia na arenie Zadymy skalują się teraz i zwiększają się wraz z poziomem.
Czasy odrodzenia są teraz widoczne podczas meczów.
Zwiększono liczbę pucharów traconych w przegranych meczach o 50%.
Zmiany dotyczące trybów gry, map i rotacji
Zmiany rotacji stałych trybów gry:
Zadyma, Nokaut, Air Hockey, Nokaut 5 na 5, Zbiory klejnotów i Arena Zadymy nie będą zmieniać się z innymi trybami gry.
Napad, Gorąca strefa i Żetonowy wyścig będą zmieniać się między sobą (1 miejsce).
Zbijak, Zadyma pod siatką i Zadyma pod koszem będą zmieniać się między sobą (1 miejsce).
Batalia, Nagroda i Pojedynki będą zmieniać się między sobą (1 miejsce).
Nowe mapy Biegu Subway:
Parowe miasteczko
Rozwałka w metrze
Peronowa zadyma
Pokręcona linia
Tęczowa trasa
Ciuchciowe starcie
Pociągowa gorączka
Otoczenie
Dodano:
Subway Surfers
Starcie Subway Surfers
Starcie Kostnicy Mortisa
Usunięto:
Bagno Miłości
Starcie Królestwa katany
Tryb rankingowy
Sezon 1
Wyselekcjonowany tryb gry: Gorąca strefa (2 dodatkowe mapy w puli)
Rotacja darmowych Zadymiarzy: Larry i Lawrie, Lily oraz Amber
Sezon 2
Wyselekcjonowany tryb gry: Nagroda (2 dodatkowe mapy w puli)
Rotacja darmowych Zadymiarzy: Bo, Kiełek oraz Kenji
Emblematy Alei Pucharów i pucharów zadymiarskich
Nowe emblematy pucharów zadymiarskich:
Emblematy zostały przerobione tak, aby odzwierciedlały ikony poszczególnych Zadymiarzy.
Emblematy Zadymiarzy będą widoczne na Twojej karcie bitewnej i obok całkowitej liczby pucharów zadymiarskich.
Dodano nowe klasy pucharów powyżej 1000 pucharów, przy 1200, 1500 i 2000 pucharów.
Po osiągnięciu tych nowych klas gracz otrzyma na stałe odpowiednie emblematy dla danego Zadymiarza.
Puchary sezonowe nadal resetują się do 1000.
Łączenie graczy w trybach pucharowych zostało skorygowane powyżej 1000 pucharów tak, aby gracze byli konsekwentniej łączeni z innymi graczami o podobnej liczbie pucharów.
Aleja Pucharów otrzymuje 3 dodatkowe obszary, w tym:
Ranczo strażnika
Kopalnie Mike'a
Miasto na Dzikim Zachodzie
Zmiany Karnetu Zadymiarskiego i wyczynów
Zasoby z (usuniętych) poziomów mistrzowskich nowych Zadymiarzy dodano do darmowej ścieżki Karnetu Zadymiarskiego:
Klasa 0: +500 monet
Klasa 1: +500 punktów mocy
Klasa 25: losowy drop Starr zastąpiono 300 kredytami
Klasa 26: zamieniono miejscem z klasą 28
Klasa 48: +2500 monet
Zmiany wyczynów
Bull: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do odepchnięcia w jednym meczu z 8 do 3
Buzz: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do ogłuszenia jednym superatakiem z 3 do 2
Chester: zmniejszono liczbę superataków do użycia podczas jednego hiperdoładowania z 3 do 2
Colt: zmniejszono obrażenia do zadania jednym superatakiem z 15 000 do 10 000
Doug: zmniejszono liczbę sojuszników, których trzeba przywrócić do życia w jednym meczu, do 3
Edgar: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania w starciu solo z 3 do 2
Frank: zmniejszono liczbę wrogów do ogłuszenia jednym superatakiem w jednym meczu z 2 do 1
Jacky: zmniejszono obrażenia, które trzeba przetrwać w jednym meczu, z 50 000 do 25 000
Jae-yong: zmniejszono liczbę PŻ do wyleczenia w jednym meczu w starciu solo z 10 000 do 7000
Kaze: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania jednym superatakiem w formie ninja z 3 do 2
Kit: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania po przyczepieniu się do sojusznika w jednym meczu z 3 do 2
Leon: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania w jednym meczu bez utraty życia z 6 do 4
Meeple: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania przez ściany do 3
Mortis: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do trafienia jednym sprintem w jednym meczu z 3 do 1
Nita: zmniejszono obrażenia, które musi zadać niedźwiedź Nity, z 50 000 do 10 000
Ollie: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do zmylenia jednym superatakiem w jednym meczu z 3 do 1
Piper: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania z maksymalnej odległości w jednym meczu do 3
Surge: zmniejszono liczbę Zadymiarzy do wyeliminowania na maksymalnym etapie do 3
Hiperdoładowania: zmniejszono liczbę hiperdoładowań do użycia w jednym meczu z 3 do 2
Dodano wyczyny związane z Areną Zadymy:
Zdobądź 3 wzmocnienia Kaiju w jednym meczu.
Wyeliminuj Zadymiarza, który posiada 5 poz. więcej od Ciebie.
To tylko niektóre ze zmian, jakie planujemy wprowadzić w przypadku wyczynów. Zastanawiamy się nad przyszłością wyczynów i w późniejszym terminie przedstawimy więcej szczegółów dotyczących tych planów.
Zmiany w globalnych cenach
Testy globalnych cen, które rozpoczęliśmy na początku roku, zakończyły się sukcesem!
Oznacza to, że zmiany lokalnych cen zostaną wprowadzone 2 września (wraz z tą aktualizacją) w ponad 100 krajach w regionach takich jak Ameryka Łacińska, Afryka, Europa Wschodnia oraz Azja Południowo-Wschodnia i Środkowa.
Gracze z regionów, w których obowiązują niższe ceny, nie mogą przekazywać za pośrednictwem sklepu Supercell prezentów graczom z regionów z wyższymi cenami.
Poprawki błędów i poprawa grywalności
Poprawiono opis Nowej perspektywy Graya tak, aby odpowiadał jej funkcjonalności.
Naprawiono celownik w trybie Zadymy w przypadku piłki i innych rzucanych przedmiotów, aby wskazywał prawidłowy kierunek.
Naprawiono błąd, który powodował, że superatak Angelo nie zadawał obrażeń po pokonaniu Angelo.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał niektórym Zadymiarzom atakowanie podczas niesienia pucharu w trybie Złodzieje pucharów.
Wieże w Wojnie duchów mogą teraz trafiać niewidzialne cele.
Naprawiono błąd, przez który pociski wystrzeliwane przez superataki Kruka bez względu na przebranie używały efektów domyślnego przebrania.
Superdoładowanie Bulla ma nowe efekty wizualne, które zależą od używanego przebrania.
Zmniejszamy liczbę biletów Megaświni z 15 do 6 oraz zmieniamy liczbę zwycięstw potrzebnych, by ją wypełnić.