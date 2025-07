Derrote o Mortis para ganhar recompensas!

De HOJE até o dia 8 de julho, TODO MUNDO poderá jogar com o Mortis de forma GRATUITA!

Você ganhará recompensas eliminando o Mortis E TAMBÉM ao eliminarem você enquanto estiver jogando com ele!

Receba nossas boas-vindas aos Jogos do Mortis, um minievento da comunidade!

Desta vez, temos duas barras diferentes, uma para cada objetivo da comunidade:

300 milhões de eliminações com o Mortis

300 milhões de Mortis eliminados

RECOMPENSAS

Número de eliminações com o Mortis e de Mortis eliminados: recompensa

50 M de eliminações com o Mortis e Mortis eliminados: 5 sorteios Starr nas duas barras

100 M: 2 caixas-carcaça e uma reação de lágrimas de alegria

200 M: hipercarga do Mortis* e um sorteio lendário

300 M: ícones de jogador ''Mortis entalado'' e ''Bumbum do Mortis''

*Para resgatar essa recompensa, é necessário ter o Mortis de nível 11. Se já tiver a hipercarga do Mortis, você receberá 1.000 moedas como compensação.

SORTEIO

Os sorteios da comunidade VOLTARAM!

Você pode ganhar 999.991 gemas!

E, para participar, é simples: é só compartilhar sua melhor jogada com o Mortis em qualquer rede social usando as hashtags #MortisGames e #BrawlStars​! No fim do evento, dez pessoas serão escolhidas e ganharão 999.991 gemas cada! Não, você não leu errado!

MAIS COISAS ACONTECENDO AGORA, TUDO AO MESMO TEMPO!

Evento Hipercarga Caótica com a segunda hipercarga GRÁTIS.

Visual Bonnie Ícaro GRÁTIS como recompensa ao concluir o desafio.

Primeira leva das novas hipercargas para Doug, Lumi, Bonnie, Draco e Shade.

Novo modo de jogo Dodge-brawl e retorno dos modos Volei-brawl e Basquete-brawl.

Nova temporada do Brawl Pass: Lendas do Submundo.

Megacofre com todos os modos de jogo de temas esportivos.

O evento começa JÁ e termina no dia 8 de julho. Não perca tempo, vá e mostre a criatura noturna que há em você!