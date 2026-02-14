Neste Brawlentine, você finalmente poderá realizar o seu sonho de curtir um ENCONTRO ROMÂNTICO com um Brawler!

De 14 a 25 de fevereiro, você terá a chance de ir a um encontro com cinco Brawlers e ainda ganhar recompensas por isso!

ENCONTROS

Todos os encontros acontecerão na aba de notícias do jogo, e, assim como na vida real, cada um deles será dividido em duas fases:

FASE 1 : a comunidade terá um dia para alcançar a meta de 20 milhões de eliminações com o Brawler que estiver disponível para o encontro. Assim que a meta for alcançada, todo mundo receberá uma caixa do amor, e o encontro será desbloqueado!

FASE 2: o encontro de verdade começará! Você conversará com o Brawler, conhecerá a sua vida difícil ​​e lhe dará apoio emocional, mas a diversão mesmo só começará no FIM, pois a comunidade precisará tomar uma decisão final em conjunto. Essa escolha afetará o paixômetro do Brawler, e, quanto mais feliz ele estiver, melhor será a recompensa para todos!

PAIXÔMETRO

A escolha final afetará o paixômetro, ou seja, quanto mais alta for a sua marcação, melhores serão as recompensas!

A comunidade terá um dia inteiro para debater e decidir qual é a melhor opção! Para fazer a melhor escolha, tente pensar no que cada Brawler gostaria, levando em conta os seus interesses e personalidades. Você poderá alterar a sua escolha pessoal enquanto o paixômetro estiver ativo, mas, assim que a contagem regressiva terminar, o marcador será congelado e determinará o nível da recompensa!

RECOMPENSAS

Alcançar a meta na fase 1 concederá uma caixa do amor, e, no fim de cada encontro, você também receberá uma recompensa que aumentará de acordo com a escolha da comunidade.

ENCONTRO 1 : 500, 1.000 ou até 2.000 moedas

ENCONTRO 2 : 500, 1.000 ou até 2.000 pontos de poder

ENCONTRO 3 : 2, 5 ou até 8 sorteios caóticos

ENCONTRO 4 : um spray, uma reação ou o visual lendário Stu Atleta

ENCONTRO 5 : 1.000 duplicadores de XP, 1.000 XP do Pro Pass ou um Brawler grátis

ENCONTRO 6: ¯\_(ツ)_/¯

SORTEIO DA COMUNIDADE

Dez jogadores aleatórios receberão dois pacotes de 1 milhão de gemas: um para o vencedor e outro para alguém especial de sua escolha!

Para participar:

Compartilhe uma captura de tela nas redes sociais com a sua escolha final para cada encontro e use as hashtags #Brawlentines e #BrawlStars.

Quanto mais dias você compartilhar, mais chances terá de ganhar!

O primeiro encontro já está disponível, então consiga 20 milhões de eliminações com a Amber para desbloquear o seu encontro com ela!