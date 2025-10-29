São 20 portas e 20 recompensas escondidas atrás de cada uma.

Mas só é possível abrir dez portas!

A comunidade tem até o fim de cada dia para completar 80 milhões de missões e ganhar a chave de uma porta. Para que seja mais fácil alcançar essa meta, missões adicionais e megamissões especiais serão adicionadas ao jogo regularmente!

Para decidir qual porta será aberta, a comunidade deve acessar o jogo e votar na aba de notícias. Se você está lendo isto, é porque sabe como chegar lá (ou aqui)!

Às 8h (UTC) de cada dia, a porta aberta e as recompensas serão reveladas em vídeos pré-gravados nos canais do Brawl nas redes sociais.

Só será possível abrir uma porta por dia, exceto no último dia, quando a comunidade poderá abrir três portas de uma vez!

RECOMPENSAS:

1 sorteio Starr de hipercarga

10 sushis

10 sorteios Starr aleatórios

1 sorteio Starr aleatório

3 caixas de abóboras

Visual de hipercarga Kenji Mangá

2 megacaixas

1 ultracaixa de troféus

20 gemas

1 gema

Lumi (ou 1.000 vales)

1.000 pontos de poder

500 pontos de poder

200 pontos de poder

1.000 moedas

200 moedas

1 moeda

500 vales

Spray de Halloween do Brawl

O Mortis é apagado do jogo por dois dias inteiros!

SORTEIO ESPECIAL

Dez jogadores podem receber 1 MILHÃO DE GEMAS!

Basta compartilhar uma captura de tela da porta em que você pretende votar a cada dia nas redes sociais com as hashtags #ScaryDoors e #BrawlStars. Quanto mais dias, mais chances de ganhar!

PERGUNTAS FREQUENTES

Quando vou receber as recompensas do dia?

Às 8h (UTC) de cada dia do evento caso a chave seja desbloqueada, mesmo que a barra seja preenchida antes desse horário.

É possível receber a mesma recompensa várias vezes?

Não. Depois de aberta, a porta é removida da votação.

Completei todas as minhas missões. O que mais posso fazer para ajudar?

Avise os amigos para que façam o mesmo!

Não tenho o Kenji. Como posso receber o visual de hipercarga Kenji Mangá?

Se você não tiver o Kenji, o visual de hipercarga Kenji Mangá será adicionado ao banco de visuais!