Informações do evento da comunidade Portas Apavorantes
É o evento da comunidade Portas Apavorantes!
São 20 portas e 20 recompensas escondidas atrás de cada uma.
Mas só é possível abrir dez portas!
A comunidade tem até o fim de cada dia para completar 80 milhões de missões e ganhar a chave de uma porta. Para que seja mais fácil alcançar essa meta, missões adicionais e megamissões especiais serão adicionadas ao jogo regularmente!
Para decidir qual porta será aberta, a comunidade deve acessar o jogo e votar na aba de notícias. Se você está lendo isto, é porque sabe como chegar lá (ou aqui)!
Às 8h (UTC) de cada dia, a porta aberta e as recompensas serão reveladas em vídeos pré-gravados nos canais do Brawl nas redes sociais.
Só será possível abrir uma porta por dia, exceto no último dia, quando a comunidade poderá abrir três portas de uma vez!
RECOMPENSAS:
1 sorteio Starr de hipercarga
10 sushis
10 sorteios Starr aleatórios
1 sorteio Starr aleatório
3 caixas de abóboras
Visual de hipercarga Kenji Mangá
2 megacaixas
1 ultracaixa de troféus
20 gemas
1 gema
Lumi (ou 1.000 vales)
1.000 pontos de poder
500 pontos de poder
200 pontos de poder
1.000 moedas
200 moedas
1 moeda
500 vales
Spray de Halloween do Brawl
O Mortis é apagado do jogo por dois dias inteiros!
SORTEIO ESPECIAL
Dez jogadores podem receber 1 MILHÃO DE GEMAS!
Basta compartilhar uma captura de tela da porta em que você pretende votar a cada dia nas redes sociais com as hashtags #ScaryDoors e #BrawlStars. Quanto mais dias, mais chances de ganhar!
PERGUNTAS FREQUENTES
Quando vou receber as recompensas do dia?
Às 8h (UTC) de cada dia do evento caso a chave seja desbloqueada, mesmo que a barra seja preenchida antes desse horário.
É possível receber a mesma recompensa várias vezes?
Não. Depois de aberta, a porta é removida da votação.
Completei todas as minhas missões. O que mais posso fazer para ajudar?
Avise os amigos para que façam o mesmo!
Não tenho o Kenji. Como posso receber o visual de hipercarga Kenji Mangá?
Se você não tiver o Kenji, o visual de hipercarga Kenji Mangá será adicionado ao banco de visuais!