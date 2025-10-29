Skip to content
28/10/2025
Informações do evento da comunidade Portas Apavorantes

É o evento da comunidade Portas Apavorantes!

São 20 portas e 20 recompensas escondidas atrás de cada uma.

Mas só é possível abrir dez portas!

A comunidade tem até o fim de cada dia para completar 80 milhões de missões e ganhar a chave de uma porta. Para que seja mais fácil alcançar essa meta, missões adicionais e megamissões especiais serão adicionadas ao jogo regularmente!

Para decidir qual porta será aberta, a comunidade deve acessar o jogo e votar na aba de notícias. Se você está lendo isto, é porque sabe como chegar lá (ou aqui)!

Às 8h (UTC) de cada dia, a porta aberta e as recompensas serão reveladas em vídeos pré-gravados nos canais do Brawl nas redes sociais.

Só será possível abrir uma porta por dia, exceto no último dia, quando a comunidade poderá abrir três portas de uma vez!

RECOMPENSAS:

  • 1 sorteio Starr de hipercarga

  • 10 sushis

  • 10 sorteios Starr aleatórios

  • 1 sorteio Starr aleatório

  • 3 caixas de abóboras

  • Visual de hipercarga Kenji Mangá

  • 2 megacaixas

  • 1 ultracaixa de troféus

  • 20 gemas

  • 1 gema

  • Lumi (ou 1.000 vales)

  • 1.000 pontos de poder

  • 500 pontos de poder

  • 200 pontos de poder

  • 1.000 moedas

  • 200 moedas

  • 1 moeda

  • 500 vales

  • Spray de Halloween do Brawl

  • O Mortis é apagado do jogo por dois dias inteiros!

SORTEIO ESPECIAL

Dez jogadores podem receber 1 MILHÃO DE GEMAS!

Basta compartilhar uma captura de tela da porta em que você pretende votar a cada dia nas redes sociais com as hashtags #ScaryDoors e #BrawlStars. Quanto mais dias, mais chances de ganhar!

PERGUNTAS FREQUENTES

Quando vou receber as recompensas do dia?
Às 8h (UTC) de cada dia do evento caso a chave seja desbloqueada, mesmo que a barra seja preenchida antes desse horário.

É possível receber a mesma recompensa várias vezes?
Não. Depois de aberta, a porta é removida da votação.

Completei todas as minhas missões. O que mais posso fazer para ajudar?
Avise os amigos para que façam o mesmo!

Não tenho o Kenji. Como posso receber o visual de hipercarga Kenji Mangá?
Se você não tiver o Kenji, o visual de hipercarga Kenji Mangá será adicionado ao banco de visuais!