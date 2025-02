Vá até a aba Notícias e VOTE em um dos dois Brawlers que estão disputando a atenção do Bo.

Além da votação, você acumulará recompensas que serão liberadas quando o evento terminar, no dia 20 de fevereiro!

E tem mais! Se a comunidade tiver uma determinada quantidade de votos, as recompensas da votação serão DUPLICADAS! A quantidade específica de votos será exibida em cada votação!

Uma nova disputa acontece a cada 2 dias e, entre eles, terá início um evento bônus diferente, como XP duplo, Domínio Doido e Sorteios Starr diários em dobro!

No último dia do evento, acontecerá a última votação entre os finalistas, em que todas as pessoas da comunidade se reunirão para escolher QUEM GANHARÁ O PRIMEIRO BEIJINHO DO BO!