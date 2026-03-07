Retrospectiva 2025: publicação do Frank
Retrospectiva 2025
Pensamos em fazer algo diferente: será que a comunidade tem interesse em saber como foi o ano de 2025 para a equipe de desenvolvimento? Só tem um jeito de saber!
Em dezembro de 2024, tivemos a atualização 59, quando fizemos uma colaboração com Toy Story, da Disney™, e lançamos o primeiro Brawler temporário do jogo, o Buzz Lightyear. Com essa atualização, entraríamos em 2025 com tudo e criaríamos uma base sólida para o ano que estava por vir. A ideia, pelo menos, era essa.
Colaborar com a Disney™ foi a realização de um sonho. Foi incrível trabalhar com os criadores de uma das franquias mais queridas do mundo. A colaboração com a Disney™ e a Pixar™ fluiu muito bem desde o primeiro dia, e ambos os lados se inspiraram muito.
O Buzz Lightyear foi um dos Brawlers mais ambiciosos que já havíamos criado, e apostar nessa ideia exigiu um investimento pesado da nossa parte. Se contarmos com toda a parte do design de interface e de experiência de usuário, o esforço exigido para lançar esse conteúdo com a qualidade que esperávamos foi o equivalente a criar três Brawlers.
Além do Buzz Lightyear, criamos uma série de visuais de Toy Story em janeiro de 2025, um evento temporário vinculado ao Arcade do Pizza Planet com variações dos modos de jogo 2x2, além de modos inéditos, como o (controverso) Hóquei-brawl. Na temporada de janeiro, os jogadores podiam liberar novos visuais, o novo Brawler, Meeple, e o grande prêmio: um visual do Buzz Lightyear para o Wattson DE GRAÇA! Tudo isso somado à série de vídeos do Buzz Lightyear com os personagens do Brawl Stars, que acumulou mais de 40 milhões de visualizações. Estamos orgulhosos da qualidade do conteúdo que criamos dentro e fora do jogo.
Na teoria, tudo parece maravilhoso. Mas como as coisas correram?
Infelizmente, preciso admitir: não foi legal. Embora tenhamos angariado muita atenção com o Buzz Lightyear no Brawl Stars, o lançamento temporário dele prejudicou o jogo de várias formas: ele era muito poderoso, estava em todos os lugares e acabou atrapalhando tanto o pareamento quanto o fluxo do jogo. Era nítido que o Buzz havia causado dor de cabeça na comunidade, mas muita gente se divertiu ao jogar com ele. Isso ficou evidente quando o removemos, pois a atividade no jogo caiu na hora.
E tem mais. Em vez de lançarmos o Meeple como os outros Brawlers, no fim do mês (em dezembro de 2024), achamos que seria interessante liberá-lo de GRAÇA para todos os jogadores como parte do evento do Arcade do Pizza Planet. Isso foi um erro que trouxe algumas consequências inesperadas. Os créditos do Brawl Pass de quem já tinha desbloqueado todos os Brawlers antes do fim da temporada foram para o sistema de fama, e isso não foi nada bom.
Pior, os visuais que podiam ser liberados na loja do evento não tinham relação com Toy Story, o que transmitiu uma sensação de inconsistência e até mesmo de aleatoriedade. Para completar a situação, um erro relacionado à moeda do evento acabou gerando uma confusão daquelas. O evento de janeiro de 2025 deixou a desejar em todos os sentidos, algo que ficou evidente nos resultados: a receita e o número de jogadores ativos caíram cerca de 20% entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.
A sazonalidade existe, e é comum que o comportamento e a interação dos usuários mudem no período de volta às aulas ou depois das férias, mas, em janeiro e fevereiro de 2025, perdemos mais jogadores ativos diários do que o esperado. Foi uma mudança brusca. Percebemos essa tendência em janeiro, mas não estávamos preparados para agir a tempo da próxima atualização.
A atualização 60 saiu no fim de fevereiro de 2025, centrada nos problemas dos jogadores veteranos e na reformulação do Ranqueado. Também lançamos dois novos Brawlers que foram muito bem recebidos, Finx e Lumi, e tivemos uma colaboração com o jogo de cartas UNO™.
A reformulação do Ranqueado trouxe exigências de nível de poder mais altas, Brawlers gratuitos no nível máximo disponíveis a cada temporada, filas únicas, uma conexão direta com o circuito do Campeonato Mundial de Brawl Stars, o novo Pro Pass e visuais de progresso. O plano era agradar os jogadores mais dedicados, aumentar o número de jogadores no Ranqueado (!) e expandir o interesse pelo cenário competitivo.
O primeiro mês do Ranqueado 3.0 foi promissor: o tempo de jogo dos jogadores com uma quantidade intermediária de troféus subiu 27% em relação ao pico de março de 2024 e mais do que triplicou em comparação com a última temporada. A participação dos jogadores com mais de 25 mil troféus, por outro lado, caiu 50% em relação ao último pico, ainda que tenha crescido 180% entre uma temporada e outra. Infelizmente, em poucos meses, as taxas de participação e de tempo de jogo voltaram aos valores das temporadas anteriores.
A reformulação realmente deixou as coisas mais acessíveis para os novos jogadores: quem tinha até 5 mil troféus jogou 90% a mais do que no último pico, e quase 300% a mais em comparação com a última temporada. Embora os números tenham se normalizado depois, o tempo de jogo se manteve em um nível consideravelmente superior ao que tínhamos antigamente.
No geral, não estávamos felizes com o estado do Ranqueado. Ainda não estamos, na verdade. Investimos muitos recursos de desenvolvimento na reformulação, mas não alcançamos os nossos objetivos. Pior ainda: o Ranqueado é, por natureza, um sistema voltado ao público mais dedicado. Isso significa que a atualização falhou em duas frentes: não trouxe melhorias para os jogadores casuais (e por isso não freou o declínio do jogo) e nem conseguiu aprimorar a experiência de quem é mais ativo no competitivo. É mole?
A atualização 61, lançada no fim de abril, trouxe o evento Batalha do Reino das Katanas, um arco que começou um ano antes, no lançamento do Kenji. Adotamos conceitos já testados e experimentamos coisas novas, como uma aba exclusiva para o evento. Também tivemos poderes wasabi, sushis, novas batalhas contra chefões PvE, visuais, um mangá dentro do jogo, uma animação de dois minutos e, por último, mas não menos importante, a primeira Brawler ultralendária, Kaze.
O evento foi um sucesso. O número de novos jogadores e de veteranos voltando ao jogo atingiu o pico em maio de 2025. Em alguns países, como no Japão, batemos recordes históricos de usuários ativos. O meta ficou mais dinâmico do que em eventos anteriores, e o tema foi um grande acerto. Para nós, esse foi um dos melhores eventos de 2025, o que é ainda mais legal porque ele surgiu de uma mudança de planos de última hora. Inicialmente, estávamos planejando uma colaboração com outra franquia.
Nesse mês, também tivemos o nosso primeiro evento do Campeonato Mundial de Brawl Stars em solo estadunidense: a Copa Brawl, que ocorre no meio da temporada, foi sediada no DreamHack Dallas e contou com a presença das oito melhores equipes do mundo. A campeã mundial de 2024, HMBL(EMEA), dominou a competição e garantiu mais uma vaga na final mundial para a sua região, e a Symantec levou o título de MVP do evento. A Toxic Lotus também encantou a todos ao assegurar a maior posição já alcançada por uma equipe da China continental nas competições oficiais do Brawl Stars.
Mas nem tudo foram flores. Depois do lançamento pouco impactante do Jae-yong no fim de abril, o otimismo com a Kaze e a sua jogabilidade sumiu depressa devido ao preço de... US$ 50. Tecnicamente, a decisão fazia sentido: a diferença estava alinhada à nossa estratégia de precificação, mas vimos na prática o limite do que os jogadores consideram aceitável, e, para a maioria da comunidade, esse preço claramente não era razoável para um Brawler. O preço não era o problema em si, mas o fato de que essa era a única forma de liberar a Kaze.
Ainda nessa atualização, também tivemos a Arena Brawl: um modo de jogo experimental mais extenso com melhorias de poder durante a partida e mecânicas ao estilo MOBA. O tempo de jogo subiu no início, mas o modo logo se estabilizou e não manteve o interesse dos jogadores em alta. A popularidade caiu para níveis semelhantes a Roubo e Zona Estratégica em todas as faixas de troféus.
E então veio a atualização 62. Colocamos no ar a tão esperada reformulação do caminho de troféus e transformamos os domínios em registros. O novo caminho de troféus trouxe melhorias importantes para o progresso dos novos jogadores, o que impactou positivamente a retenção inicial. Os registros, no entanto, são outra história. Em resumo, podemos dizer que eles não tiveram o efeito desejado de atrair mais pessoas para o sistema. Quer saber mais sobre esse assunto? Assista ao episódio mais recente do Time to Explain, com a discussão de Quinn, Dani, Adrian e Gonzalo.
Falamos pouco sobre o desafio de desenvolver os registros. Raramente caímos em um "limbo do desenvolvimento" em jogos como serviço, mas o ciclo desse recurso chegou bem perto disso. Enfrentamos trocas de liderança com visões distintas, prazos apertados, redução de escopo, muitos impasses, novos integrantes caindo de paraquedas no caos... Não falhamos apenas com a comunidade em relação aos registros, mas também com toda a equipe do Brawl Stars. Os aprendizados que tiramos disso foram, talvez, os mais importantes de 2025.
Olhando pelo lado bom, os dois novos Brawlers, Trunk e Alli, encontraram as suas próprias comunidades. A Alli recebeu muito carinho dos artistas da comunidade, e a história da origem de Trunk foi emocionante o suficiente para fazer muitos marmanjos chorarem.
A atualização 63 foi ao ar no começo de setembro, e aproveitamos a colaboração com o Subway Surfers para fazer outros experimentos:
Uma nova moeda de evento com o próprio caminho de prêmios.
Reforços com os próprios controles direcionais.
Mudanças no botão "Jogar" para conceder prêmios com três vitórias em vez de oito.
Paralelamente a isso, nossos amigos da SYBO Games celebraram o Brawl Stars no Subway Surfers. Pela primeira vez, eles apresentaram para o seu público global uma versão para três jogadores do seu estilo clássico.
Aprendemos muito com essa colaboração, o que trouxe lições valiosas para as próximas atualizações. Os eventos são oportunidades incríveis para conhecermos melhor os nossos jogadores.
Mas a atualização teve muito mais conteúdo do que isso. O que mais me marcou? As novas batalhas contra chefões do Halloween do Brawl, de outubro, e os eventos de lançamento de Brawler! Estamos aprendendo sobre o lançamento de novos eventos até hoje, e permitir que mais jogadores tenham acesso ao conteúdo mais recente logo após o lançamento foi um passo importante. Os primeiros Brawlers lançados dessa forma foram a Mina (meio apelona) e o Ziggy (talvez fraco demais). Outra lição que tiramos foi sobre a Mina: nos concentramos muito na conexão dela com a cultura brasileira e deixamos de lado o encaixe dela com o universo do Starr Park. O lançamento da Mina fazia parte de um plano estratégico para aumentar a nossa presença no Brasil, juntamente com o evento da classificatória final de e-sports em São Paulo e da colaboração com a Rayssa Leal. Deveríamos e poderíamos ter equilibrado melhor as coisas, como já fizemos em lançamentos semelhantes. Bons exemplos disso são os lançamentos do Kenji, da Kaze e da Melodie. Novamente, isso nos serviu de aprendizado para os próximos lançamentos.
A classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars em São Paulo foi o nosso primeiro evento de e-sports do Brawl Stars na América do Sul. O público não decepcionou e recebeu 16 equipes de todo o mundo. A competição foi acirrada, e o público presenciou a eliminação dos favoritos locais, a Casa Brawl E-Sports. Alguns meses mais tarde, quatro equipes garantiram o seu lugar na final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon e Papara SuperMassive. Eu e outros poucos membros da equipe do Brawl Stars aproveitamos a oportunidade para conhecer alguns criadores de conteúdo locais e discutir o ecossistema do jogo e os desafios que enfrentam na região. Ficamos muito gratos a todos os criadores que contribuíram para o evento e passaram um tempo conosco, especialmente durante as sessões de debate. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
Tivemos outra lição difícil: uma reformulação que ninguém pediu. Pensada como uma mudança de qualidade de vida, decidimos renovar os ícones dos troféus. Essa mudança não teve a aceitação que esperávamos, e, como vocês já devem ter reparado, fizemos outro ajuste para melhorar a experiência de todos.
Contudo, a atualização 63 fez algo por nós que poucos perceberam: ela estabilizou os índices de retenção e interrompeu a queda de usuários ativos diários.
Em meados de novembro, lançamos a atualização 64 em colaboração com Stranger Things para celebrar a última temporada na Netflix. Aproveitamos também para realizar melhorias relevantes como a reformulação das vitórias diárias e das megamissões.
Os visuais foram meio controversos: alguns fãs os elogiaram, e outros demonstraram pouco interesse. Por outro lado, as mecânicas da atualização foram muito elogiadas pela comunidade, e as pessoas continuaram jogando Combate Invertido com os baralhos dos Brawlers. Esse foi um dos raros momentos em que um novo modo aumentou o tempo de jogo no Brawl Stars de maneira significativa.
Ainda estamos pensando em como trazer esse modo de volta no futuro!
Além da colaboração com Stranger Things, tivemos o lançamento da Gigi (é, outra algoz para a conta). A temática de robôs da temporada das Festas Brawl pode ter sido uma decisão ainda mais controversa do que os visuais de Stranger Things. Robôs sempre tiveram um forte apelo, e o Brawl Pass em si teve um dos melhores desempenhos desde o verão do hemisfério norte, mas, de novo, o Natal nos deu um choque de realidade: será que essa temática é apropriada para essa época do ano?
Em 28 de novembro, a comunidade e diversos criadores do Brawl Stars celebraram a final mundial do Campeonato Mundial de Brawl Stars no DreamHack Winter, em Estocolmo. O que estava em jogo? Uma premiação total de US$ 1 milhão e o eterno direito de se gabar. ;)
Após a apresentação ao vivo do tema original do Brawl Stars, "My Only Trophy", os ex-campeões mundiais da HMBLE (EMEA) enfrentaram a Crazy Raccoon (Leste Asiático). Invertendo os papéis da disputa do título de 2024, a Crazy Raccoon deu o troco na HMBLE em um 3 a 0, faturou US$ 400 mil e levou a coroa. Milkreo, um dos competidores mais antigos do nosso programa de e-sports, ficou com o título de MVP. Confira no YouTube o documentário "Chasing Glory", quatro vídeos que exibem alguns dos melhores momentos do ano passado!
Pouca gente sabe, mas quase toda a equipe do Brawl Stars viajou para Estocolmo para acompanhar a final mundial pessoalmente. Também convidamos 20 dos nossos maiores criadores de conteúdo de todo o mundo para o evento e aproveitamos a oportunidade para conversar sobre o jogo e dar um gostinho do nosso planejamento para 2026 a eles.
Encerramos o ano com a atualização 65, que trouxe mudanças profundas para o jogo:
Buffies
Brawl Pass 3.0
Sorteios caóticos
Essa atualização deu o que falar, e vimos como o assunto rendeu várias discussões no Reddit e no X. No Time to Explain mais recente, a equipe esclareceu boa parte das questões relacionadas ao tema e tratou de algumas melhorias para os buffies.
No quesito desempenho, a atualização 65 foi a melhor do ano. Com a estabilidade alcançada nas duas atualizações anteriores, a atividade no jogo cresceu bastante já no primeiro dia, o que nos preparou muito bem para o início de 2026. Spoiler: janeiro (e fevereiro até agora) manteve o ritmo positivo, e estamos tendo um ótimo começo de ano.
Para fechar, preciso falar do evento de lançamento do Pierce. O primeiro tiro preciso lendário teve uma recepção muito positiva, e a estratégia dos vídeos no YouTube com o evento no jogo funcionou muito bem. Sejamos diretos: o evento foi um sucesso.
Mas a que custo? Parte da comunidade não gostou do humor ácido, e o tema em si talvez fosse mais apropriado para uma temporada de verão. Deveríamos ter escolhido um momento diferente para ele, mas, mais uma vez, fica o aprendizado. Tecnicamente falando, criamos novos recursos narrativos e novas ferramentas para os próximos eventos. Já usamos algumas dessas ferramentas durante o evento Brawlentine, e estou ansioso para ver o que mais a equipe fará com essa nova tecnologia.
O que mais aconteceu em 2025?
De janeiro de 2025 para cá, contratamos mais de 20 pessoas e estamos prestes a chegar à marca de 100 colaboradores. Quando tudo começou, em dezembro de 2019, nossa equipe era formada por apenas 19 pessoas.
A grande novidade foi a formação de uma nova equipe técnica no time do Brawl Stars. Na Supercell, o padrão é que todas as equipes de jogo contem com o suporte de uma equipe técnica central. Porém, com o crescimento da empresa e vários projetos de jogos acontecendo ao mesmo tempo, inclusive novos, definir prioridades ficou cada vez mais complicado. A solução para isso foi criar alguns recursos internos, e fico feliz em dizer que a equipe está formada e que já vimos um impacto positivo tanto do lado do cliente (velocidades de carregamento) quanto nas ferramentas para os nossos artistas. Olhando para a frente, a equipe técnica se concentrará nestas prioridades:
Desempenho do cliente, como uso de memória.
Melhores ferramentas para a equipe de desenvolvimento.
Operabilidade do serviço, como ajustes de equilíbrio em tempo real.
Desbloqueio de mecânicas de jogo inéditas.
Ainda precisamos trabalhar na infraestrutura dos servidores, mas já estamos cuidando disso. Aproveito o momento para dizer que estamos sempre em busca de novos talentos. Confira uma visão geral das nossas oportunidades de trabalho em supercell.com.
Nosso CEO, Ilkka, comentou sobre o desempenho da Supercell em sua publicação anual. Para o Brawl Stars, 2025 foi um ano de aprendizado, e a primeira metade do ano foi difícil, especialmente se comparada ao ano de 2024, que foi um sucesso. Dito isso, as coisas se estabilizaram em setembro de 2025, e, desde então, o jogo vem crescendo a cada mês. No fim das contas, 2025 foi o segundo melhor ano da história do Brawl Stars, tanto em usuários ativos mensais quanto em receita (nosso terceiro melhor ano foi 2020).
Quero terminar agradecendo aos jogadores casuais e profissionais, criadores, narradores e parceiros que não nos abandonam, mesmo nos momentos de falha. Sem vocês, não teríamos alcançado tudo o que alcançamos!
Que 2026 seja incrível! Fiquem de olho no vídeo "NÃO É UM CRONOGRAMA", que sai em algum momento de março de 2026.
Agradecemos pela leitura!
Frank,
Gerente-geral do Brawl Stars