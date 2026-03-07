Além do Buzz Lightyear, criamos uma série de visuais de Toy Story em janeiro de 2025, um evento temporário vinculado ao Arcade do Pizza Planet com variações dos modos de jogo 2x2, além de modos inéditos, como o (controverso) Hóquei-brawl. Na temporada de janeiro, os jogadores podiam liberar novos visuais, o novo Brawler, Meeple, e o grande prêmio: um visual do Buzz Lightyear para o Wattson DE GRAÇA! Tudo isso somado à série de vídeos do Buzz Lightyear com os personagens do Brawl Stars, que acumulou mais de 40 milhões de visualizações. Estamos orgulhosos da qualidade do conteúdo que criamos dentro e fora do jogo.

Na teoria, tudo parece maravilhoso. Mas como as coisas correram?

Infelizmente, preciso admitir: não foi legal. Embora tenhamos angariado muita atenção com o Buzz Lightyear no Brawl Stars, o lançamento temporário dele prejudicou o jogo de várias formas: ele era muito poderoso, estava em todos os lugares e acabou atrapalhando tanto o pareamento quanto o fluxo do jogo. Era nítido que o Buzz havia causado dor de cabeça na comunidade, mas muita gente se divertiu ao jogar com ele. Isso ficou evidente quando o removemos, pois a atividade no jogo caiu na hora.

E tem mais. Em vez de lançarmos o Meeple como os outros Brawlers, no fim do mês (em dezembro de 2024), achamos que seria interessante liberá-lo de GRAÇA para todos os jogadores como parte do evento do Arcade do Pizza Planet. Isso foi um erro que trouxe algumas consequências inesperadas. Os créditos do Brawl Pass de quem já tinha desbloqueado todos os Brawlers antes do fim da temporada foram para o sistema de fama, e isso não foi nada bom.

Pior, os visuais que podiam ser liberados na loja do evento não tinham relação com Toy Story, o que transmitiu uma sensação de inconsistência e até mesmo de aleatoriedade. Para completar a situação, um erro relacionado à moeda do evento acabou gerando uma confusão daquelas. O evento de janeiro de 2025 deixou a desejar em todos os sentidos, algo que ficou evidente nos resultados: a receita e o número de jogadores ativos caíram cerca de 20% entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

A sazonalidade existe, e é comum que o comportamento e a interação dos usuários mudem no período de volta às aulas ou depois das férias, mas, em janeiro e fevereiro de 2025, perdemos mais jogadores ativos diários do que o esperado. Foi uma mudança brusca. Percebemos essa tendência em janeiro, mas não estávamos preparados para agir a tempo da próxima atualização.

A atualização 60 saiu no fim de fevereiro de 2025, centrada nos problemas dos jogadores veteranos e na reformulação do Ranqueado. Também lançamos dois novos Brawlers que foram muito bem recebidos, Finx e Lumi, e tivemos uma colaboração com o jogo de cartas UNO™.