AS APOSTAS DA FINAL MUNDIAL ESTÃO NO AR
ANTES DE IR...
Confira tudo o que você precisa saber sobre a final mundial de 2025 no DreamHack Estocolmo!
Local: DreamHack Estocolmo no Stockholmsmässan
Datas: 28 a 30 de novembro
Início das transmissões: 12h45 EET (10h45 UTC)
O que esperar: as 16 melhores equipes do MUNDO lutarão pelo título e parte do prêmio de US$ 1.000.000! Vai ser um fim de semana INTENSO. Venha se divertir!
GANHE RECOMPENSAS
Faça as suas apostas: envie AGORA as suas apostas para o dia 1 e lembre-se de apostar antes de cada dia do evento (dias 2 e 3) para ganhar XP do Pro Pass! E para ficar ainda mais emocionante... vamos dar 10.000 GEMAS a quem acertar todas as apostas.
Use a hashtag #BSWF25 nas redes sociais para compartilhar as suas apostas (ou copiar as de alguém!)
Em quem eu devo votar? Confira os perfis das equipes para fazer a sua escolha!
Recompensas dos visitantes: quem comparecer ao evento ganhará uma reação exclusiva, que pode ser resgatada pessoalmente ao conferir as ativações.
Fique ligado: assista à transmissão e receba brindes diários como sorteios Starr, waffles e XP do Pro Pass. Você pode até faturar uma caixa da Gigi especial e uma reação exclusiva da transmissão!
SÓ NA FINAL MUNDIAL
Sessões com as celebridades: prepare-se para conhecer os seus criadores, as suas equipes e os seus gerentes da comunidade favoritos antes que eles subam ao palco!
Atividades no local: ficou com vontade de jogar? Visite a estação de combate, desafie os amigos e mostre as suas melhores jogadas. Precisando desacelerar? Faça isso na zona de relaxamento. Temos algo para todos os gostos.
Produtos: temos itens EXCLUSIVOS do Brawl Stars que você só encontra na final mundial. E isso é só o começo. De agora em diante, teremos produtos do jogo em todos os nossos eventos ao vivo!
ONDE NOS ENCONTRAR
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars