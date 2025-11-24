Sessões com as celebridades: prepare-se para conhecer os seus criadores, as suas equipes e os seus gerentes da comunidade favoritos antes que eles subam ao palco!

Atividades no local: ficou com vontade de jogar? Visite a estação de combate, desafie os amigos e mostre as suas melhores jogadas. Precisando desacelerar? Faça isso na zona de relaxamento. Temos algo para todos os gostos.

Produtos: temos itens EXCLUSIVOS do Brawl Stars que você só encontra na final mundial. E isso é só o começo. De agora em diante, teremos produtos do jogo em todos os nossos eventos ao vivo!