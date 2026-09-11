E-sports do Brawl Stars: perguntas e respostas
Depois de revelar nossos planos para o e-sports do Brawl Stars em 2027, fizemos a primeira sessão de perguntas e respostas do CMBS!
Rose, Pedro e Kim, da equipe de e-sports do Brawl Stars, se reuniram para responder ao máximo de perguntas possível no Reddit, no X e no Instagram. Abaixo, apresentamos uma seleção de perguntas e respostas com alguns dos temas que mais interessavam à comunidade.
Vamos nessa! 👇
CMBS 2027
1) Por que há planos de deixar o formato mais complexo? Não acho que o Brawl Stars precise de algo assim no cenário do e-sports... (por Academic-Letter-857 no Reddit)
Vemos isso como uma forma de trazer mais oportunidades (ao integrar os Challengers) e de aumentar a competitividade e a participação das melhores equipes (com a introdução do nível principal).
Estamos otimistas com essa nova direção, mas vamos continuar avaliando e fazendo ajustes ao longo do caminho, se for preciso.
- Kim
2) As classificatórias vão continuar existindo? Caso contrário, como vão definir as melhores equipes de cada região? (por kleyzzit no Reddit)
Estamos estruturando tudo isso. Sim, vamos organizar um torneio regional por convite (on-line) para definir as 8 melhores equipes do primeiro segmento de 2027. A ideia é que isso aconteça depois da final mundial, então provavelmente em janeiro.
Precisamos levar em conta quais equipes convidar, os prazos para mudanças na escalação e o envolvimento dos clubes.
- Rose
3) Nós vamos ter mapas novos no futuro? (por @hsh41229926 no X)
Ótima pergunta! Recebemos sugestões da comunidade de criação de mapas (Brawl Craft) e estamos estruturando o fluxo de integração de novos mapas no Ranqueado e no CMBS.
- Rose
4) A classificatória final vai acabar no ano que vem? Nesse caso, o que vai acontecer com as equipes de cada região que não se classificarem? (por @arisenBS no X)
A classificatória final se transformou num torneio que dá às equipes do meio da tabela de cada região uma última chance de chegar ao mundial. Com a reformulação da estrutura competitiva, essa classificatória adicional deixou de fazer sentido. O novo circuito deve garantir que as melhores equipes cheguem aos nossos eventos internacionais.
Pode parecer meio drástico, mas preferimos canalizar a empolgação e o investimento para o sistema de promoção e rebaixamento.
No fim das contas, queremos que a final mundial se torne o torneio mais competitivo da história do Brawl Stars.
- Pedro
5) Depois dos primeiros 3 meses, fica um espaço em branco no calendário: "maio, junho e julho". Um deles é reservado à Copa Brawl, mas e os outros dois? (por @Echo8vi no X)
O mês de maio fica reservado aos eventos regionais do Challengers, e junho à Copa Brawl. Nossa meta é atrair investimentos de terceiros para os meses livres e preencher o calendário competitivo!
- Rose
Programa de Parceria
1) Vocês poderiam explicar como funciona o Programa de Parceria e detalhar as expectativas em relação aos parceiros, além dos requisitos para participar? (por @Imfern0listico no X)
O Programa de Parceria é um modelo de compartilhamento de receita entre a Supercell e alguns clubes de e-sports selecionados. O objetivo do programa é ajudar os clubes a manter operações mais sustentáveis para os projetos do Brawl Stars. Além disso, ao acompanharem as equipes favoritas, os fãs encontram mais formas de se relacionar com o e-sports do Brawl Stars.
O desempenho competitivo certamente influencia, mas não é o fator principal nem o único considerado. Também analisamos aspectos como audiência, participação dos fãs, relevância regional, histórico em outros jogos e compromisso com o Brawl Stars no longo prazo.
Quem tem interesse no Programa de Parceria pode conferir a nova página dos clubes aqui!
- Pedro
2) Como o Programa de Parceria vai funcionar no CMBS 2027? Vai ter alguma mudança? Vai ficar mais fácil de entrar? Vai ter mais vantagens ou itens de personalização no jogo para as equipes parceiras? (por @Gabriel30PT no X)
Não vamos incluir nenhum tipo de vantagem competitiva no programa.
Quanto à personalização, estamos explorando maneiras de permitir que os fãs expressem ainda mais seu apoio aos clubes, mas ainda não temos nada para compartilhar.
Quanto ao ingresso no programa, estamos tornando o processo mais transparente para que os clubes interessados saibam exatamente o que fazer e em que etapa do processo se encontram.
À medida que mais clubes aderem ao programa, e nós aumentamos o retorno financeiro para quem participa, nossas expectativas em relação aos parceiros também aumentam.
- Pedro
3) Serão 8 organizações parceiras por região? Caso os pontos do CMBS pertençam aos jogadores, eles vão precisar escolher uma das organizações parceiras para participar da liga? Valeu! Tenho certeza de que falo em nome de toda a comunidade ao dizer que essa foi a melhor decisão para o CMBS (por @DaaNTzBS no X)
Não necessariamente. Ser uma organização parceira não garante uma vaga na nossa liga principal. Um dos nossos objetivos com essa mudança é tornar a liga principal a mais competitiva possível, e é por isso que introduzimos o sistema de promoção e rebaixamento.
Ainda estamos definindo a quem os pontos pertencem e como eles serão distribuídos e vamos compartilhar mais informações assim que possível.
- Pedro
4) O que mais importa na hora de fechar parceria com uma organização? Por que algumas organizações entram no programa na hora e outras têm que esperar um ano? (por @catut4a no X)
A entrada de um novo clube no programa depende do nível de preparação dele (se tem a comissão técnica necessária, escalação fechada etc.) e das nossas metas para o ano.
Neste ano, nossa final mundial vai ser no Japão, então quisemos acelerar a entrada de novas equipes japonesas. Para as outras regiões, nosso foco é encontrar parceiros que compartilhem das nossas ambições para o jogo.
O que mais pesa para nós é uma combinação de fatores: desempenho de marketing, interação com a torcida, histórico competitivo e presença de torcida em regiões onde queremos crescer, entre outros.
- Pedro
5) Podemos esperar mais novidades para as organizações parceiras, como mais itens de personalização no jogo ou visuais para os vencedores da Copa Brawl?
Ainda não temos nada concreto para compartilhar, mas, desde o ano passado, estamos explorando diferentes formas de representar os clubes dentro do jogo.
Não temos exemplos agora, mas estamos trabalhando nisso!
- Pedro
Perguntas gerais
1) O e-sports do Brawl Stars vai voltar para a Suécia em 2027? Seria sensacional, porque a final mundial do ano passado foi realmente incrível, além de ter sido o meu primeiro evento presencial. Foi, sem dúvida, uma experiência nota 10! (por @Sleepymunmun no X)
Que bom que você teve uma experiência tão incrível! É exatamente para isso que trabalhamos quando organizamos esses eventos. Ao planejar nossos eventos, levamos em conta dois cenários: regiões onde já temos uma base ativa de jogadores e regiões onde queremos crescer, usando o e-sports como uma ferramenta essencial de marketing para essa expansão.
Vamos continuar buscando novos locais, especialmente os que permitem que mais fãs compareçam. De toda forma, esperamos ver você lá! <3
- Pedro e Kim
2) Como as equipes vão poder se classificar para o Challengers? (por @CommandBS no X)
Queremos que o Challengers seja um ecossistema aberto.
Ainda estamos definindo o caminho exato de classificação.
- Kim
3) Como as partidas semanais vão impactar o site do evento e o sistema de recompensas? Teremos recompensas e trilha novas a cada uma ou duas semanas? (por honestlynotBG no Reddit)
Ótima pergunta! Ainda estamos trabalhando nos detalhes, mas a meta é oferecer recompensas inéditas para a comunidade a cada fim de semana em que houver transmissão!
- Kim
4) A Supercell ou o CMBS pensam em fazer parte da Esports World Cup num futuro próximo?(por @brunoclash_ no X)
A Supercell acabou não entrando na EWC este ano porque tínhamos outras prioridades para o calendário. De qualquer forma, vamos reavaliar a possibilidade se as prioridades mudarem lá na frente.
Temos grande respeito pelos organizadores, pela ambição por trás do evento e pelo espírito competitivo de todos os participantes. Tanto a Supercell quanto a equipe do Brawl Stars, pela qual respondo diretamente, permanecem comprometidas com o e-sports e com a busca por novas oportunidades.
- Pedro
5) A equipe já avaliou mais ferramentas de seleção, como a definição dinâmica de lados em vez do formato pré-determinado de vermelho e azul, já que isso gera uma diferença considerável entre as equipes? (por @brunoclash_ no X)
Esse foi um dos principais comentários que recebemos sobre o novo fluxo de seleção, e estamos trabalhando para permitir a escolha de lado em vez de decidir no cara ou coroa.
- Rose
6) As sessões de perguntas e respostas vão acontecer com mais frequência daqui para a frente? (por @JakeC0ld no X)
Sim, o nosso objetivo é ter mais transparência e proximidade com vocês, então com certeza teremos novas sessões de perguntas e respostas, desde que vocês aprovem o formato!
Também temos outras ideias sobre esse tema...
- Kim
7) Como vão funcionar as duas finais do Challengers? Com base no vídeo e no blog, parece que as finais ocorrem pouco antes dos dois grandes eventos presenciais. Isso significaria que as equipes disputariam uma vaga nesse evento, além da disputa por promoções? (por @UnstabledMotion no X)
As equipes do Challengers que disputam no torneio de promoção brigam unicamente por uma vaga na liga principal. O acesso a eventos internacionais é obtido por meio da participação nas ligas principais.
Se uma equipe do Challengers for promovida, ela poderá disputar uma vaga em eventos internacionais no segmento seguinte, não no mesmo em que conquistou a promoção.
- Pedro
8) O que está acontecendo com a China, afinal? Ela não tem uma região do Brawl Stars Challengers. Ela também vai ter uma liga própria ou continua com as finais mensais? Como as equipes chinesas vão se classificar para eventos internacionais? (por Dagam-37 no Reddit)
A China continental não vai ficar de fora e continuará sendo representada internacionalmente, mas a estrutura de competição por lá pode acabar sendo diferente do resto do mundo.
Vamos compartilhar mais informações antes do fim do ano.
- Kim
9) Nós vamos ter alguma melhoria nas ferramentas e recursos disponibilizados para os desenvolvedores criarem e aprimorarem novas soluções que jogadores e fãs possam usar na comunidade do CMBS? Falo principalmente de ferramentas que já existem, como a API do Brawl Stars! (por @Vitor_0502 no X)
Nada que já possamos anunciar, mas a resposta é sim!
- Kim
Isso encerra a nossa primeira sessão de perguntas e respostas do CMBS! Nosso enorme agradecimento a todos que enviaram perguntas pelo Reddit, X e Instagram.
Não conseguimos responder a todas as dúvidas desta vez, mas queremos fortalecer o diálogo e a transparência com a comunidade daqui em diante, o que pode significar mais sessões de perguntas e respostas no futuro!
- Equipe de e-sports do Brawl Stars