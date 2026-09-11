1) Vocês poderiam explicar como funciona o Programa de Parceria e detalhar as expectativas em relação aos parceiros, além dos requisitos para participar? (por @Imfern0listico no X)

O Programa de Parceria é um modelo de compartilhamento de receita entre a Supercell e alguns clubes de e-sports selecionados. O objetivo do programa é ajudar os clubes a manter operações mais sustentáveis para os projetos do Brawl Stars. Além disso, ao acompanharem as equipes favoritas, os fãs encontram mais formas de se relacionar com o e-sports do Brawl Stars.

O desempenho competitivo certamente influencia, mas não é o fator principal nem o único considerado. Também analisamos aspectos como audiência, participação dos fãs, relevância regional, histórico em outros jogos e compromisso com o Brawl Stars no longo prazo.

Quem tem interesse no Programa de Parceria pode conferir a nova página dos clubes aqui!

- Pedro

2) Como o Programa de Parceria vai funcionar no CMBS 2027? Vai ter alguma mudança? Vai ficar mais fácil de entrar? Vai ter mais vantagens ou itens de personalização no jogo para as equipes parceiras? (por @Gabriel30PT no X)

Não vamos incluir nenhum tipo de vantagem competitiva no programa.

Quanto à personalização, estamos explorando maneiras de permitir que os fãs expressem ainda mais seu apoio aos clubes, mas ainda não temos nada para compartilhar.

Quanto ao ingresso no programa, estamos tornando o processo mais transparente para que os clubes interessados saibam exatamente o que fazer e em que etapa do processo se encontram.

À medida que mais clubes aderem ao programa, e nós aumentamos o retorno financeiro para quem participa, nossas expectativas em relação aos parceiros também aumentam.

- Pedro

3) Serão 8 organizações parceiras por região? Caso os pontos do CMBS pertençam aos jogadores, eles vão precisar escolher uma das organizações parceiras para participar da liga? Valeu! Tenho certeza de que falo em nome de toda a comunidade ao dizer que essa foi a melhor decisão para o CMBS (por @DaaNTzBS no X)

Não necessariamente. Ser uma organização parceira não garante uma vaga na nossa liga principal. Um dos nossos objetivos com essa mudança é tornar a liga principal a mais competitiva possível, e é por isso que introduzimos o sistema de promoção e rebaixamento.

Ainda estamos definindo a quem os pontos pertencem e como eles serão distribuídos e vamos compartilhar mais informações assim que possível.

- Pedro

4) O que mais importa na hora de fechar parceria com uma organização? Por que algumas organizações entram no programa na hora e outras têm que esperar um ano? (por @catut4a no X)

A entrada de um novo clube no programa depende do nível de preparação dele (se tem a comissão técnica necessária, escalação fechada etc.) e das nossas metas para o ano.

Neste ano, nossa final mundial vai ser no Japão, então quisemos acelerar a entrada de novas equipes japonesas. Para as outras regiões, nosso foco é encontrar parceiros que compartilhem das nossas ambições para o jogo.

O que mais pesa para nós é uma combinação de fatores: desempenho de marketing, interação com a torcida, histórico competitivo e presença de torcida em regiões onde queremos crescer, entre outros.

- Pedro

5) Podemos esperar mais novidades para as organizações parceiras, como mais itens de personalização no jogo ou visuais para os vencedores da Copa Brawl?

Ainda não temos nada concreto para compartilhar, mas, desde o ano passado, estamos explorando diferentes formas de representar os clubes dentro do jogo.

Não temos exemplos agora, mas estamos trabalhando nisso!

- Pedro