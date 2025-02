Caso queira participar do programa e tenha uma organização de e-sports bem-sucedida para criar conteúdo legal para a sua equipe de Brawl Stars junto com as outras equipes já existentes, você já sabe o que fazer! Vamos ficar de olho nos cadastros enviados por este formulário. Se o seu cadastro chamar a nossa atenção, entraremos em contato com você!

O campeonato mundial de Brawl Stars é aberto para todos, e todas as equipes podem competir e ganhar uma parte do prêmio de US$ 2.000.000!