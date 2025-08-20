O BRAWL VIAJA PARA O BRASIL, SIL, SIL!
A classificatória final do Campeonato Mundial de Brawl Stars acontecerá de 10 a 12 de outubro, e você NÃO vai querer perder!
O Brawl Stars está chegando para conquistar os corações de todos na Brasil Game Show. É a sua chance de curtir o primeiro evento do CMBS na América do Sul!
Dezesseis equipes de sete regiões competirão por quatro vagas na final mundial de Brawl Stars. Para muitas equipes, essa é a oportunidade de ouro para alcançar a glória internacional na temporada de 2025.
A classificatória final acontecerá entre os dias 10 e 12 de outubro!
O Brawl Stars está PRONTO para encarar a maior convenção da América do Sul: a Brasil Game Show! Se quiser acompanhar as batalhas épicas entre as melhores equipes na disputa por uma das quatro vagas na final do Campeonato Mundial de Brawl Stars, adquira já os seus ingressos!
Confira o link: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Vai assistir de casa? Ganhe recompensas no seu Pro Pass do Ranqueado!
A classificatória final chegou trazendo um novo Passe Ranqueado! Entre com o seu Supercell ID, faça previsões, interaja e ganhe recompensas! O visual Dynamike Assombrado já está disponível, além de sorteios Starr e outras ótimas recompensas.
Acesse event.brawlstars.com/pt para começar.
Boa sorte a todas as equipes participantes, e nos vemos na Brasil Game Show!
Sr. Brawl E-sports