Aprendemos muito este ano e estamos fazendo algumas mudanças importantes:

Estratégia aprimorada:

A diversidade competitiva na final mundial foi impressionante, e queremos continuar identificando os jogadores mais versáteis.

Em 2026, adicionaremos um sistema de escolha de mapas, ajustaremos os banimentos (com banimentos em disputas globais e em partidas visíveis) e, talvez, implementemos novos modos conforme exploramos as nossas opções.

Fique de olho no evento fechado pré-temporada em janeiro.

Mudança de foco na LAN: com a Copa Brawl e a final mundial como os grandes eventos do ano, estamos redefinindo as prioridades de cada LAN:

A Copa Brawl tem 12 equipes, introduzindo a competição global e a representação das equipes mais cedo na temporada. As equipes também concorrem a mais prêmios e pontos do CMBS. O bom desempenho inicial é recompensado e aumenta as chances de chegar à final mundial.

A classificatória final tem oito equipes, deixando tudo mais intenso para quem se qualifica. Duas equipes avançam para a final mundial.

A final mundial tem 12 equipes e continua sendo o evento mais prestigioso do ano. Nossa meta é ver disputas de alta qualidade, com um cronograma otimizado, e eliminar as disputas nos bastidores.

Sudeste Asiático/Sul Asiático: em 2026, estas duas regiões terão um caminho alternativo para a qualificação. Divulgaremos os detalhes em um comunicado especial.

Resumidamente, a distribuição de vagas é a seguinte: