PRÉVIA DO CMBS 2026
Com a conclusão da final mundial de 2025 (parabéns para a Crazy Raccoon!), é hora de conferir o que vem por aí em 2026!
Temos um roteiro familiar, formatos atualizados e várias melhorias de qualidade de vida.
CALENDÁRIO DE 2026
Duas divisões, três LANs e um ano fantástico!
Divisão de primavera: começa em 30 de janeiro com o Desafio do Campeonato no jogo.
Cronograma das finais mensais de fevereiro:
Leste Asiático: 14 de fevereiro
EMEA: 15 de fevereiro
América do Sul: 22 de fevereiro
América do Norte: 23 de fevereiro
Eventos globais: a Copa Brawl chega para ficar como o grande evento de meio de ano, com a classificatória final e a final mundial encerrando 2026. Também vamos visitar três novos países no ano que vem. Mais detalhes no fim de janeiro!
JORNADA PARA A FINAL MUNDIAL
A jornada do ano que vem segue um roteiro familiar. Caso você esteja começando, confira o guia de 2025 para ter uma ideia.
MUDANÇAS NO FORMATO
Aprendemos muito este ano e estamos fazendo algumas mudanças importantes:
Estratégia aprimorada:
A diversidade competitiva na final mundial foi impressionante, e queremos continuar identificando os jogadores mais versáteis.
Em 2026, adicionaremos um sistema de escolha de mapas, ajustaremos os banimentos (com banimentos em disputas globais e em partidas visíveis) e, talvez, implementemos novos modos conforme exploramos as nossas opções.
Fique de olho no evento fechado pré-temporada em janeiro.
Mudança de foco na LAN: com a Copa Brawl e a final mundial como os grandes eventos do ano, estamos redefinindo as prioridades de cada LAN:
A Copa Brawl tem 12 equipes, introduzindo a competição global e a representação das equipes mais cedo na temporada. As equipes também concorrem a mais prêmios e pontos do CMBS. O bom desempenho inicial é recompensado e aumenta as chances de chegar à final mundial.
A classificatória final tem oito equipes, deixando tudo mais intenso para quem se qualifica. Duas equipes avançam para a final mundial.
A final mundial tem 12 equipes e continua sendo o evento mais prestigioso do ano. Nossa meta é ver disputas de alta qualidade, com um cronograma otimizado, e eliminar as disputas nos bastidores.
Sudeste Asiático/Sul Asiático: em 2026, estas duas regiões terão um caminho alternativo para a qualificação. Divulgaremos os detalhes em um comunicado especial.
Resumidamente, a distribuição de vagas é a seguinte:
MELHORIAS DE QUALIDADE DE VIDA
Graças ao feedback dos jogadores, identificamos algumas áreas que podiam ser melhoradas. Estas são as nossas prioridades para 2026:
Recompensas por competir: os jogadores devem ser recompensados em cada etapa. Queremos introduzir recompensas para os competidores durante a classificatória mensal.
Recompensas por interagir: event.brawlstars.com volta a dar brindes exclusivos. São reações, sprays e ícones não encontrados em nenhum outro lugar.
Qualificação otimizada: a qualificação direta da divisão Pro na classificatória mensal chega ao fim. Todos seguem o mesmo caminho até o CMBS.
Pontos: os pontos do CMBS na divisão de verão vão de 2x a 1,5x para recompensar a consistência no desempenho.
Esses são só os destaques iniciais. Agradecemos por um 2025 incrível e esperamos ver você no ano que vem!
Atenciosamente,
Sr. Brawl E-sports