PRÓXIMA ETAPA NAS RECOMPENSAS DO CMBS
É com muito orgulho que anunciamos que novas recompensas estão chegando ao Campeonato Mundial de Brawl Stars! Então, vamos fazer alterações em diversas etapas da jornadano CMBS, visando tornar as recompensas ganhas no caminho mais consistentes e significativas.
Desafio do Campeonato
Começando nos dias 27 a 29 de março, um sorteio caótico será concedido a cada três vitórias no Desafio do Campeonato. O formato continua o mesmo, mas alcançar os marcos será bem mais recompensador! Quantos deles você conseguirá alcançar?
Classificatórias mensais
A partir dos dias 7 e 8 de março, os jogadores também receberão recompensas por participar da classificatória mensal:
Dia 1: um sorteio caótico a cada rodada concluída.
Dia 2: um sorteio Starr lendário pela rodada 1 eum sorteio caótico por cada outra rodada concluída.
As 16 equipes melhores colocadas na classificação do CMBS, qualificadas diretamente para o dia 2, receberão as recompensas do dia 1 de forma automática.
Finais mensais
Se você chegou a esta fase, antes de mais nada, parabéns! Você joga muito! Os competidores das finais mensais disputam uma parcela da premiação de US$ 2 milhões e a oportunidade de se classificar para os eventos presenciais, como a Copa Brawl, a classificatória final e a final mundial, e queremos garantir que a sua participação seja devidamente reconhecida dentro do jogo. Por isso, os jogadores que participarem das finais mensais também ganharão um sorteio caótico a cada rodada concluída.
Estamos muito animados com as novas recompensas do CMBS 2026! Ao longo do ano, elas poderão variar devido a diversos fatores, como eventos no jogo, mas o valor geral continuará o mesmo.
Eventos presenciais
Os jogadores que se classificarem e competirem nos eventos presenciais continuarão recebendo as recompensas específicas para visitantes de cada evento, e os campeões mundiais ainda serão premiados com uma reação exclusiva de campeão!
E tem mais!
Conforme a temporada do CMBS 2026 for avançando, traremos novas formas de mostrar o nosso apreço pelas conquistas alcançadas ao longo do ano.
Para começar, a equipe coroada como campeã mundial na temporada do CMBS 2026 também receberá um título de jogador exclusivo, concedido aosjogadores e demais membros da escalação vencedora.
Também planejamos oferecer uma recompensa de fim de temporada aos jogadores que competirem ativamente no decorrer do CMBS 2026. O sistema que estamos considerando atualmente permitiria que os jogadores votassem em uma dentre duas recompensas propostas (um ícone de perfil ou uma reação de jogador), para que tenham voz no que vão receber.
Algumas dessas ideias ainda estão em fase de desenvolvimento, mas não víamos a hora de compartilhá-las com toda a comunidade. E esse é só o começo: estamos abertos às opiniões e sugestões de vocês enquanto continuamos a moldar o futuro das recompensas competitivas.
Siga o Brawl Esports nas nossas redes para não perder nenhuma novidade: