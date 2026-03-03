Conforme a temporada do CMBS 2026 for avançando, traremos novas formas de mostrar o nosso apreço pelas conquistas alcançadas ao longo do ano.

Para começar, a equipe coroada como campeã mundial na temporada do CMBS 2026 também receberá um título de jogador exclusivo, concedido aosjogadores e demais membros da escalação vencedora.

Também planejamos oferecer uma recompensa de fim de temporada aos jogadores que competirem ativamente no decorrer do CMBS 2026. O sistema que estamos considerando atualmente permitiria que os jogadores votassem em uma dentre duas recompensas propostas (um ícone de perfil ou uma reação de jogador), para que tenham voz no que vão receber.

Algumas dessas ideias ainda estão em fase de desenvolvimento, mas não víamos a hora de compartilhá-las com toda a comunidade. E esse é só o começo: estamos abertos às opiniões e sugestões de vocês enquanto continuamos a moldar o futuro das recompensas competitivas.