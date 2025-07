Não atingimos os objetivos da última atualização, isso é evidente. Também cometemos alguns erros operacionais recentemente. Neste artigo, falamos sobre a nossa jornada até aqui, as mudanças em nossos planos para melhorar o estado atual do jogo e algumas novidades em que estamos trabalhando.

A raridade ultralendária surgiu para melhorar a monetização dos Brawlers e porque tínhamos um conceito de Brawler interessante, bem elaborado e superior ao de nível lendário. Pensamos que a raridade e o conceito novos de Brawler justificassem o preço mais elevado, mas nos enganamos. Isso nos fez repensar todo o conceito de lançamento dos Brawlers. Vamos remover as ofertas de acesso antecipado e melhorar o processo. Esse assunto será abordado mais adiante.

Também tentamos encerrar o evento de domínio antes do prazo, mas logo mudamos de ideia e deixamos o evento rolar até o fim. Acabamos nos antecipando em nossas decisões e, felizmente, pudemos reverter a situação. Dedicaremos mais tempo ao decidir como implementar mudanças em tempo real no jogo, a menos que estejamos lidando com algo que impeça você de jogar.

Objetivos da atualização

Melhorar recompensas e visuais do caminho de troféus e o tutorial para novos jogadores.

Adicionar um sistema de conquistas (registros) para que os veteranos possam exibir suas habilidades.

Lançar uma versão repaginada do evento Anjos e Demônios para que todos possam se divertir ainda mais.

Remover os domínios e redistribuir as recompensas da funcionalidade para torná-las mais acessíveis e rápidas de se obter.

Brawlers, modos de jogo, hipercargas e visuais são recursos focados em jogadores mais ativos, mas a equipe de desenvolvimento de funcionalidades precisa melhorar o jogo para todos os tipos de jogadores: iniciantes, intermediários e veteranos. Esse é o caminho para o crescimento sustentável de Brawl Stars.

Nós fomos mais ambiciosos do que deveríamos. Os registros passaram por diversas mudanças conceituais, e, no fim, optamos pela versão mais enxuta que podíamos publicar. Fizemos tudo para finalizar a funcionalidade a tempo, removemos muitos registros e não reservamos tempo para o refinamento. Como equipe, vamos aprender com o caso e planejar melhor a quantidade de tarefas que executamos.

Por que os domínios foram removidos?

O sistema de domínios não era a melhor opção técnica. Apesar de conceder excelentes recompensas, a maioria dos jogadores pouco interagia ou não compreendia o seu funcionamento, principalmente no que se refere à relação entre troféus e pontos de domínio. Era assim tanto para novos jogadores quanto para jogadores mais ativos. Esse sistema também incentivava a repetição de atividades, uma motivação pouco estimulante (há problemas semelhantes em alguns registros, mas você pode ler a seção dedicada a eles e conferir nossa abordagem sobre como melhorá-los). A questão é que negligenciamos alguns pontos importantes antes de realizarmos a remoção. Veja como realizaremos as devidas correções:

1 - As potenciais recompensas de domínio dos novos Brawlers também foram removidas. A partir da próxima atualização, elas serão integradas ao Brawl Pass de forma explícita (não aleatória) e serão equivalentes às recompensas de domínio de Brawlers lendários. Assim como no caminho de troféus, você pode obter essas recompensas se esforçando menos do que com os domínios.

3.000 moedas

450 pontos de poder

300 vales

2 - Não queremos incentivar o acúmulo ou armazenamento de vales, pois não coletar recompensas é uma maneira pouco intuitiva de jogar. Os jogadores não querem trocar vales por fama, mas liberar novos Brawlers logo após o acesso antecipado. Infelizmente, não temos um novo Brawler para julho, mas depois de Trunk (agosto), não haverá mais Brawlers com oferta de acesso antecipado. Na próxima atualização, vamos mudar completamente o funcionamento do acesso antecipado. O conceito ainda está em desenvolvimento, mas as ofertas de acesso antecipado serão removidas depois de Trunk, e todos terão uma chance de jogar com os Brawlers durante o acesso antecipado e de liberá-los mais cedo, de graça, apenas jogando. Além disso, esse evento de lançamento de Brawler concederá mais recompensas, além do reforço do Brawl Pass.

Melhoria nos registros

A comunidade se pronunciou sobre os registros, e a sua voz foi ouvida. Há muitos pontos a serem melhorados em longo e curto prazo.

1 - Muitas recompensas de registro ficaram de fora da versão enxuta a que você tem acesso agora, mas mais registros e recompensas entrarão no jogo nas próximas atualizações.

2 - Há muito menos recompensas de registro do que de domínio, e é impossível não comparar as duas opções, visto que há muitas tarefas e itens de personalização semelhantes, mas as recompensas de registro não substituirão as de domínio sozinhas. A substituição se dará pela soma das recompensas do caminho de troféus aprimorado (marcos resgatáveis), do evento 1000 Domínios e das atuais e futuras recompensas de registro. Os novos jogadores vão receber recompensas muito mais rápido do que antes, já os veteranos receberam diversos prêmios com muito menos esforço no evento 1000 Domínios. Ainda assim, faltava algo.

Por isso, além de adicionar mais registros e melhorar o Brawl Pass na próxima atualização, vamos ampliar consideravelmente a quantidade de eventos a partir desta quinta-feira:

Um minievento da comunidade com o Mortis

Desafio com vidas infinitas e visual gratuito

Megacofre

Hipercarga Caótica (de novo)

Mais missões

Teremos muito mais eventos e, assim, mais recompensas. Ao ampliar a quantidade de eventos, também reduzimos o tempo de obtenção de recompensas. O evento Hipercarga Caótica, por exemplo, exigirá menos vitórias para ser concluído. O evento Anjos e Demônios de 17 de julho vai durar duas semanas, em vez de um mês, mas concederá uma quantidade semelhante de recompensas.

3 - Atualmente, alguns registros não estão em seu estado ideal. O problema na obtenção dos registros é similar ao dos domínios: tarefas muito repetitivas. Algumas recompensas de registro são extremamente difíceis de serem obtidas, e o processo não é nada divertido.

Vamos ajustar o equilíbrio de registros praticamente impossíveis de serem concluídos.

Este tópico ainda está em discussão, mas é provável que os registros que exigem um certo número de vitórias sejam substituídos por outros que exijam que os jogadores sejam os craques das partidas, dando mais relevância ao título e resolvendo o problema de bots programados para vencer no jogo.

Quais registros você quer ver em Brawl Stars? Comente nesta publicação!

4 - Há discussões em andamento para melhorar alguns sistemas em longo prazo:

Melhorias visuais, de ícones a imagens de fundo

Melhorias de interface, como exibição do progresso após as disputas

Tipo de recompensas implementadas no futuro ou substituição dos sorteios Starr por completo

Recompensas aleatórias ou definidas

A atualização dos domínios e a dos blings foram duas das mais elogiadas que tivemos, e é ótimo ver tanto otimismo em nossos canais, mas elas não puderam conter a queda de jogadores do início de 2023, quando removemos as caixas. Isso nos levou aos sorteios Starr, uma atualização ainda polêmica e que também exigiu alocação de recursos, mas que, além de conter a queda de jogadores, foi responsável por uma das maiores taxas de retorno no cenário dos jogos. Depois do auge, voltamos a uma base estável, mas ainda três vezes maior do que a que tínhamos nesse mesmo período em 2023. Estamos muito empolgados com as próximas atualizações, pois estamos trabalhando em novas colaborações, Brawloween e mais.

E, claro, o equilíbrio não pode ser alcançado à custa da satisfação da comunidade. Temos muitos exemplos de vezes em que conquistamos sucesso tanto em termos de negócio quanto em termos de satisfação dos jogadores, e é para isso que trabalhamos. Mas o exemplo acima é uma prova de que precisamos testar algo diferente, e, quando as outras opções não saem como o esperado, às vezes é preciso trilhar caminhos impopulares. Assim como no caso dos sorteios Starr, acreditamos que se alocarmos os recursos para áreas mais acessíveis e que exigem menos esforço, como o caminho de troféus, mais jogadores serão contemplados, e nós sobreviveremos por mais tempo.

As recompensas aleatórias de Brawl Star vieram para ficar, pois acreditamos que elas são divertidas e ajudam no engajamento, seja na forma de caixa de troféus ou de sushi. Ao mesmo tempo, colocar sorteios Starr em todos os lugares não é a melhor maneira de fazer isso. Recompensas fixas também são legais, pois têm uma sequência de objetivos mais definida. Precisamos ajustar o equilíbrio entre as duas opções. Por isso, vamos adicionar mais recompensas fixas, a começar pela melhoria do Brawl Pass. Com relação às recompensas aleatórias, vamos adicioná-las de maneiras mais empolgantes no futuro.

Resumo da história