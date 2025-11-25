Notas de lançamento: outubro de 2025
Manutenção: 25 de novembro
Teremos um período de manutenção para os ajustes de balanceamento em Stranger Things, MAS, ANTES, vamos falar sobre o que está acontecendo com o abuso do sistema de pacotes de carta e visuais de Stranger Things! ⚠️
Bug dos pacotes mais estranhos:
• Os jogadores encontraram uma forma de ver o conteúdo dos pacotes mais estranhos antes de abri-los.
• Infelizmente, uma nova atualização do cliente seria necessária para corrigir o problema. Por isso, não faremos modificações até o fim do evento.
Também gostaríamos de esclarecer algumas coisas sobre as probabilidades dos pacotes mais estranhos:
• As recompensas dos pacotes mais estranhos são determinadas quando você acessa o jogo e não quando abre um pacote. Ou seja, se você não acessa o jogo, o conteúdo dos pacotes não é definido.
• Depois que você acessa o jogo, o conteúdo dos pacotes mais estranhos é definido de acordo com as probabilidades listadas na página de suporte.
• As ofertas mudam a cada hora. Quando você está on-line no momento da atualização, o sistema ajusta as chances de obter os diferentes conteúdos dos pacotes mais estranhos.
• No cenário ideal, em que o jogador não vê o conteúdo dos pacotes antes de abri-los, o horário em que os conteúdos são definidos não importa, já que o resultado final ao abrir um pacote é o mesmo.
• É como comprar um pacote de cartas colecionáveis em uma loja física ou um pacote de figurinhas na banca de jornal. O conteúdo já está ali, e você paga para abrir o pacote.
• O bug pode dar a impressão de que existe um "horário ideal" para acessar o jogo, mas os conteúdos são definidos apenas quando você acessa o jogo. Eles não mudam a cada hora na sua ausência.
• Escolhemos esse sistema por vários motivos, como a carga do servidor e a otimização do jogo, mas também para evitar outros tipos de trapaças, como fechar o aplicativo ao abrir um pacote mais estranho e assim alterar o resultado dos pacotes cada vez que eles são abertos. Existem outras formas de evitar esses problemas, mas se não fosse o bug encontrado durante o evento, o sistema escolhido teria sido suficiente.
• O sistema funciona conforme o anunciado, e todos os jogadores têm as mesmas chances quando acessam o jogo no mesmo horário.
⚖️ Ajustes de balanceamento em Stranger Things ⚖️
🔺 Bolas de fogo ao redor:
• Dano: 500 → 1.000
🔺 O dano dá um escudo temporário:
• Taxa: 35/30% → 40/35%
• Duração: 2s → 5s
• Limite: 2.000 → 4.000
🔺 Escudo:
• 10% → 15%
• 5% → 10%
🔺 Cura:
• 80/50/30% → 100/60/40%
• 50/30/20% → 90/50/30%
🔺 Cura do dano causado:
• 30% → 35%
🔺 Recarga do acessório (em alguns decks):
• 50/30/10% → 60/30/10%
🔺Recuperação antecipada de saúde:
• 50% → 80%
🔺 Ricochete de projéteis (Rico):
• Taxa de ricochete: 50/100/200% → 80/150/250%
• Limite de ricochetes: 5 → 6
🔺 Piper:
• Recarga do acessório 50% mais rápida → Dano +35%
• Recarga do acessório (carta super-rara) substituída por velocidade do projétil (carta super-rara)
• Recarga do acessório (carta épica) substituída por velocidade do projétil (carta épica)
🔺 Colt:
• Alcance do ataque +2 → Dano +35%
🔺 Mandy:
• Cartas de recarga do acessório substituídas por cartas de velocidade de movimento
🔺 Chuck, Buzz, Fang:
• O dano dá um escudo temporário → Escudo (não se desgasta com o tempo, só ao receber dano)
• Chuck: o dano dá um escudo temporário de 35% → escudo de 30%
• Fang/Buzz: o dano dá um escudo temporário de 30% → escudo de 25%
🔻 Foco de projéteis:
• Taxa: -20%
Manutenção: 12 de novembro
AJUSTES DE BALANCEAMENTO ⚖️
Ollie
• Dano reduzido: 2.000 → 1.800.
• Recarga do acessório Se Liga Só aumentada: 15s → 18s.
Mina
• Saúde reduzida: 8.200 → 7.400.
• Dano do segundo golpe reduzido: 2.800 → 2.000.
Cordelius
• Bônus de velocidade de movimento durante o Super reduzido: 20% → 10%.
• Velocidade de recarga reduzida: 30% → 20%.
Byron
• Quantidade de dardos durante a hipercarga reduzida: 12 → 6.
• Velocidade dos projéteis ligeiramente reduzida.
Kaze
• Duração da invisibilidade do acessório reduzida ao valor básico: 2s → 1,5s.
• Dano inicial do Super Punho Estelar na forma ninja reduzido: 3.000 → 2.720. Velocidade da investida reduzida para 20%.
Meeple
• Duração do Super hipercarregado reduzida: 12s → 10s.
Moe
• A partir de agora, é possível começar a usar a munição do Super logo após a ativação durante a hipercarga.
Ajustes de balanceamento na Arena Brawl ⚖️
MELHORIAS 🔺
Eve
• Saúde aumentada: 450 → 600.
• Velocidade de recarga aumentada: 1,5% → 2%.
Lumi
• Saúde aumentada: 300 → 400.
Jae-yong
• Saúde aumentada: 450 → 550.
Willow
• Dano aumentado: 2% → 3%.
ENFRAQUECIMENTOS 🔻
Meeple
• Saúde reduzida: 650 → 600.
• Dano reduzido: 6% → 5%.
Nani
• Saúde reduzida: 600 → 500.
Trunk
• Dano reduzido: 4% → 3%.
Ajustes de balanceamento em Combate Invertido ⚖️
ENFRAQUECIMENTOS 🔻
Hank
• Tamanho da bolha reduzido: 35/25/15% → 25/15/10%.
• Velocidade de movimento reduzida: 15/20/25% → 10/15/20%.
• Velocidade de recarga do Super reduzida: 30/60/100% → 25/50/75%.
Shelly
• Escudo reduzido: 15/25% → 5/10%.
• Velocidade de recarga do Super reduzida: 30/60% → 25/50%.
• Saúde aumentada (para a raridade lendária, reduzida de 2.000 para 1.500).
• Menor dispersão dos projéteis removida.
Lily
• Recarga do acessório lendário reduzida: 50% → 40%.
Belle/Ziggy/Gale
• Eficácia da carta de desaceleração reduzida (-20%).
MELHORIAS 🔺
Melhorias gerais nas cartas de companheiros
• Saúde dos companheiros aumentada: 20/40/60% → 40/60/80%.
• Velocidade de movimento dos companheiros aumentada: 20/35% → 30/50%.
• Velocidade de recarga passiva do Super aumentada (+20%).
Ajustes nos baralhos
• Meg: a carta de carga da hipercarga foi substituída pela carta de velocidade.
• Moe: a carta de carga da hipercarga foi substituída pela carta de escudo.
• Kaze: a carta de carga da hipercarga foi substituída pela visão através dos arbustos.
• Mister P: a carta de aumento de tamanho dos projéteis também expande a área de efeito deles.
As cartas de alcance de ataque foram substituídas por cartas de recarga passiva do Super.
• Colette: a carta épica duplicada de aumento de alcance foi substituída por uma que permite causar mais 25% de dano a um inimigo com pelo menos 50% de saúde.
• Colt: o alcance de ataque da carta lendária foi aumentado de 1 para 2.
CORREÇÕES DE ERROS
🐛 As vitórias em algumas fases de Rastreando Hawkins contavam como derrotas ao jogar em equipe.
🐛 A bola do Fute-brawl se chocava contra um muro invisível se algum dos jogadores destruía um muro ao mesmo tempo.
🐛 A tela de carregamento do jogo ficava travada em 87% quando os convites para equipe de jogadores que os haviam silenciado expiravam.
🐛 As engrenagens do Brawler não funcionavam quando um jogador entrava em uma batalha amistosa com um Brawler que não estava no nível máximo.
🐛 O erro de servidor 44 era exibido quando a torreta da hipercarga da Pam era posicionada pouco antes de a Pam ser derrotada.
🐛 Os bots da Arena Brawl ficavam presos.
🐛 O Moe não podia usar munição ao atacar com o Super durante a hipercarga.
🐛 Os indicadores vermelhos que mostravam quando a bola estava em posse da equipe adversária fora do campo de visão do jogador no Fute-brawl não eram exibidos.
🐛 Os valores de hipercarga de alguns Brawlers apareciam desatualizados ao usar uma de suas formas secundárias.
**Está disponível uma atualização opcional para Android e iOS que corrige os seguintes problemas:**🪲 O ícone de megamissão de um Brawler não desaparecia mesmo depois que a megamissão desse Brawler já tinha sido concluída.
🪲 Os mapas do modo Caça-estrelas gerados com o criador de mapas faziam com que o jogo travasse.
🪲 O botão do Subway Surfers continuava aparecendo na caverna de treinamento.
🪲 O resgate de itens na loja fazia com que o jogo travasse.
🪲 O botão do Brawl Pass não mostrava o contador de recompensas não resgatadas quando havia recompensas bônus a resgatar.
Além disso, os sorteios Starr lendários não oferecerão mais visuais super-raros, somente épicos.
As coisas estão ficando estranhas...
Colaboração com Stranger Things, Gigi, a Brawler bailarina, mudanças na hipercarga, novos visuais de robô e muito mais!
Visuais da temporada
Lumi Onze | Brawl Pass | Épico
Lumi Onze Retrô | Brawl Pass | Cromático 1
Lumi Onze Thriller | Brawl Pass | Cromático 2
Draco Eddie | Mítico
Bull Hopper | Épico
Gus Will | Épico
Berry Scoops Ahoy | Épico
Nita Dustin | Hipercarga
Nita Dustin Anos 80 | Cromático 1
Nita Dustin do Futuro | Cromático 2
Aventure-se em Combate Invertido
Novo modo de jogo estilo roguelite! Monte um baralho com poderes exclusivos para vencer uma rodada!
Escolha um Brawler para iniciar a rodada.
Cada fase é disputada por dez jogadores em um Combate Invertido todos contra todos.
A cada fase, você escolhe um entre três poderes diferentes para equipar até o fim da rodada.
Cada baralho de Brawler contém cartas de poder com três possíveis raridades: épica, mítica ou lendária. Quanto mais alta a raridade, melhor o poder.
Os quatro melhores jogadores de cada fase avançam para a próxima fase.
Os dois primeiros colocados entre os quatro melhores recebem uma carta mais rara para a fase seguinte: o segundo colocado recebe uma carta mítica ou melhor, e o primeiro colocado recebe uma carta lendária.
Você ganha waffles ao vencer cada fase até atingir o limite da fase atual.
Depois de iniciar uma rodada, é preciso ir até o fim, seja com uma vitória ou uma derrota.
Quando você perde uma fase, a rodada acaba, mas é possível iniciar outra.
As fases do Mundo Invertido abrem a cada três dias. Você poderá iniciar rodadas até a fase fechar, o que encerrará qualquer rodada que estiver em andamento.
Após vencer cinco fases, você escapa do Mundo Invertido e leva para casa as recompensas! Colete os seus troféus e waffles após cada rodada.
Baralhos dos Brawler e waffles
Ganhe waffles e use-os na loja do evento para abrir pacotes de cartas.
É possível conseguir waffles nos modos Combate Invertido e Rastreando Hawkins (luta contra chefões), megamissões, vitórias diárias e brindes.
Você pode coletar waffles de graça diariamente durante o evento!
Novos pacotes de cartas serão disponibilizados na loja do evento a cada dia.
Cada pacote incluirá um baralho completo de cartas de poder para um Brawler específico, podendo conter também itens de personalização e progresso.
O pacote mais estranho inclui um baralho de Brawler e nenhuma outra recompensa.
O pacote estranhíssimo inclui um baralho de Brawler e também pode conter moedas e itens de personalização.
Depois de liberar o baralho de um Brawler, você poderá acessar os modos de jogo do Mundo Invertido com esse Brawler.
Rastreando Hawkins (luta contra chefões)
Três jogadores enfrentam um chefão NPC em cinco fases de dificuldade progressiva.
Você ganha waffles ao vencer cada fase até atingir o limite.
Chefões: Vecna e Demogorgon! E o Frank Cavaleiro Espectral.
Central de eventos
Os jogadores podem ver todos os baralhos e os baralhos que já desbloquearam, além do Brawler usado na rodada atual.
Cada Brawler aparece juntamente com o número de rodadas que venceu.
Ao coletar pelo menos 60 pacotes de cartas, você recebe o visual Nita Dustin.
Coleção de visuais do evento
Complete a coleção para receber um spray exclusivo do evento.
Nova Brawler!
Gigi: algoz mítica
Gigi, uma marionete enfeitiçada que causa arrepios por onde passa e nunca se separa da sua luva mágica. Você pode encontrá-la no Bazar das Bizarrices, dançando entre as estantes.
Atributo (NOVO): esta Brawler carrega o seu Super ficando perto de projéteis e ataques corpo a corpo do oponente.
Ataque: PIRUETA POTENCIALIZADORA
Gigi rodopia, causando dano a todos os inimigos ao seu redor e ganhando velocidade de movimento enquanto gira.
Super: APARIÇÃO AUTÔMATA
Gigi carrega o seu ataque e, em seguida, aparece na área selecionada. Ela pode carregá-lo novamente para retornar à sua posição inicial, causando dano em área ao partir.
Acessório: FIOS INFINDÁVEIS
A área de recarga do Super fica maior.
Acessório: SUMIÇO SIMULADO
Gigi cria uma área temporária no solo, que faz com que ela e os aliados fiquem invisíveis enquanto estão dentro dela.
Poder de estrela: PLIÉ PROTETOR
Aumenta a velocidade de recarga do Super quando não recebe dano por um determinado período.
Poder de estrela: MÃO MÁGICA
O Super agora cura ao se teletransportar.
Título: Mestre das cordas
Hipercargas
Mudança global nas estatísticas de hipercarga para todos os Brawlers:
Ataque: +5%
Escudo: +5%
Velocidade de movimento: +20%
Explicação: as hipercargas estão um pouco fortes demais, a ponto de deixar os adversários frustrados. A redução dos bônus gerais fará com que seja mais fácil combatê-las em todo o jogo.
A final mundial vem aí, e os dados mostram um meta saudável, com algumas exceções. Além das mudanças consideráveis na hipercarga, tentamos deixar ainda mais Brawlers com taxas de vitória de 45% a 55% e tornar alguns poderes de estrela e acessórios mais relevantes para que o jogo não se resuma a "hipercarga = vitória".
Pam: FOFURA DA MAMÃE
A torreta da Pam pode curar os aliados além da saúde máxima, concedendo-lhes um escudo que expira com o tempo.
Alli: PETISCO PANTANOSO
Alli se cura com o equivalente a 20% do dano causado durante a hipercarga, e o dano do ataque principal dela agora é calculado com base na porcentagem máxima de saúde em vez da porcentagem de saúde atual.
Mina: TRÍPLICE TUFÃO
O Super agora dispara três furacões em formação cônica que podem ricochetear. Observação: o acessório usado para recarregar o Super não funciona com o Super na versão hipercarregada.
Ziggy: VÓRTICE VORAZ
O Super hipercarregado volta à posição do Ziggy após atingir o limite de alcance ou de duração.
Mais visuais
Temporada: Natal Robótico
Mandy Robô | Brawl Pass | Épico
Mandy Robô Vespa | Brawl Pass | Cromático 1
Mandy Robô Sombria | Brawl Pass | Cromático 2
Piper Robô
Piper Robô Lótus | Hipercarga
Piper Robô Pétala | Hipercarga | Cromático 1
Piper Robô Rosa | Hipercarga | Cromático 2
Jessie Robô | Lendário
Jessie Robô Chiclete | Cromático 1
Jessie Robô Brilhante | Cromático 2
Visuais diversos
Mister P Rato de Academia | Super-raro
Melodie Malhadora | Épico
Charlie Ginasta | Épico
Penny Rainha Arqueira | Supercell ID Rewards | Épico
Visual do Pro Pass
Leon Tigre | Fase 1
Leon Tigre Sombrio | Fase 2 (hipercarga)
Leon Tigre Branco | Hipercarga | Cromático 1
Leon Tigre Predador | Hipercarga | Cromático 2
Visuais de 199 gemas
Gigi Espantalho | Mítico
Gigi Espantalho de Outono| Mítico | Cromático 1
Gigi Espantalho de Inverno | Mítico | Cromático 2
Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos
OUTROS NOVOS MODOS DE JOGO
Extermínio em Trios
Extermínio com quatro equipes competindo entre si pelo maior número de eliminações.
Quatro equipes de três jogadores (azul, vermelha, laranja e amarela).
A primeira equipe a alcançar dez eliminações é a vencedora.
Os líderes das equipes são indicados por uma coroa.
Pique-gema em Trios
Pique-gema com quatro equipes competindo entre si.
Quatro equipes de três jogadores (azul, vermelha, laranja e amarela).
O jogo começa com gemas espalhadas pelo mapa.
Cada mapa tem uma quantidade diferente de minas de gemas.
Quando a contagem regressiva de vitória está ativa, o Brawler com a maior quantidade de gemas da equipe que está ganhando recebe um indicador fora da tela, que é visível para todos os jogadores inimigos.
Ambientes
REMOVIDOS:
Bola na orla
Reino das Katanas
Floresta Encantada
Subway Surfers
ADICIONADOS:
Bazar das Bizarrices (Gigi)
Circo Bizarro (Halloween do Brawl)
Pântano dos Pombinhos (Halloween do Brawl)
SUBSTITUÍDOS:
Ilha Tropical -> Ilha do Gelo (modos 5x5 e Arena Brawl)
Mapas
Extermínio 4x3
Porto torto
Posto dominado
Estreito estrangulador
Pântano petrificado
Pique-gema 4x3
Paga polar
É tudo meu
Tesouro sob pressão
Gemas de gelo
Combate Invertido
Croquete
Lótus
Comunidade fechada
Megachefão
Frank
Vecna
Com a comunidade
Combate
Croquete
Lótus
Comunidade fechada
Andaime improvisado
Pique-gema
Furto ferroviário
Zona estratégica
Zoneamento
Ingresso do além
Nocaute
Cortesia
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Fute-brawl
Espiralada
Torrão gramado
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Nani
Buzz
Draco
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Zona Estratégica
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Berry
Lumi
Leon
Melhorias permanentes
Vitórias diárias
A cada dia, você tem um conjunto diferente de recompensas para ganhar!
O novo sistema dá um prêmio pelas seis primeiras vitórias do dia.
As recompensas pelas vitórias diárias são aleatórias. Veja o que você pode receber:
Sorteios Starr (a recompensa mais comum)
Sorteios Starr de hipercarga
Sorteios Starr angelicais
Sorteios Starr demoníacos
Sushis
Megacaixas
Presentes (disponibilidade com base na temporada)
Caixas de robô (lançamento muito limitado)
Cada dia pode ser o seu "dia de sorte" e dar recompensas melhores, como megacaixas ou sorteios Starr de hipercarga!
Criação de equipes
Mudanças na criação de equipes
Botão "Formar equipe" movido para mais perto do Brawler.
A lista agora mostra os jogadores com quem você conquistou vitórias recentemente, permitindo que você os convide para jogar.
Configurações adicionais para controlar e silenciar convites.
Opção "Buscar equipe" renomeada para "Entrar já".
O botão "Jogar de novo" agora aparece mais rapidamente após a batalha, para você formar uma equipe em menos tempo!
Megamissões
Novas missões em sequência com recompensas de tirar o fôlego!
As megamissões têm duas recompensas: uma varia, e a outra é um montão de XP do Brawl Pass.
Dois tipos de missões: megamissões e missões ômega.
As recompensas das missões ômega são duas vezes melhores!
Cada temporada do Brawl Pass traz uma sequência com sete megamissões. A última megamissão é exclusiva do Brawl Pass. As megamissões não concluídas expiram ao fim da temporada do Brawl Pass.
Os requisitos das megamissões variam. Eles podem ser relacionados a um modo de jogo, a um Brawler ou globais (como ganhar troféus, causar dano e eliminar Brawlers).
Caso você não goste do requisito da megamissão atual, existe a opção de trocar.
Ao trocar de megamissão, você perde o progresso já obtido.
MUDANÇAS NO XP
Não é mais possível receber XP de batalha. Em vez disso, você receberá mais XP nas megamissões.
Os duplicadores de XP ficaram mais potentes: em vez de dar o dobro de XP de batalha, agora eles dobram o XP das missões. Ou seja, são uma fonte muito mais significativa de XP!
Caixa robô
A caixa robô chega em dezembro! Ela pode conter visuais de robô e outros itens de progresso, como poderes de estrela, sorteios Starr de hipercarga, acessórios e muito mais!
Para conferir o conteúdo exato, consulte o portal de suporte da Supercell.
Mudanças no pareamento
Em outubro de 2024, fizemos a transição dos troféus globais baseados na conta para os troféus de Brawler. Isso aumentou drasticamente a velocidade do pareamento. No entanto, observamos uma queda de qualidadeem algumas faixas de troféus. Desde a atualização anterior, experimentamos diferentes filas e percebemos um efeito positivo com as mudanças, então as ativamos para todos os modos de jogo normais até o final da atualização 63.
O pareamento agora leva em consideração:
A habilidade do seu Brawler, com base nos troféus do Brawler selecionado
Sua habilidade geral, com base na média de troféus dos seus melhores Brawlers
Como funciona:
Quanto mais troféus o Brawler tem, mais o pareamento é baseado nele.
Quanto menos troféus o Brawler tem, mais a sua habilidade geral influencia o pareamento.
Motivo da mudança:
Nível de dificuldade mais consistente nas disputas
Mais proteção para que os novos jogadores não sejam aniquilados no primeiro dia por jogadores profissionais
Permite que os jogadores experientes experimentem novos Brawlers sem dominar as primeiras disputas e impede que os novos jogadores enfrentem adversários muito avançados antes da hora
Incentiva a variação de Brawlers sem prejudicar o equilíbrio do jogo
Mudanças no balanceamento
MELHORIAS
Ziggy
Dano de ataque: 1.760 → 1.900
No fim das contas, ele não era tão poderoso quanto pensava. Mas vamos ver como as coisas se comportam com essa melhoria! Talvez ainda seja preciso ajustar o ataque principal dele para ficar um pouquinho mais fácil de acertar.
Pearl
Atributo: o dano aumenta mais rápido ao longo do tempo → 8%
Apesar de estar sendo usada com alguma regularidade nas divisões mais altas de certos modos de jogo, seus pontos fracos são evidentes, especialmente nas divisões mais baixas. Com essa mudança, a ideia é torná-la mais flexível. Para isso, aumentamos a sua regeneração de calor, assim como o dano causado e a frequência dos Supers, e melhoramos a presença dela no mapa, possivelmente tornando os seus dois poderes de estrela mais relevantes.
Maisie
Saúde: 7.200 → 7.400
Ironicamente, no meta atual, quem está sob a mira é a classe tiro preciso, mas a Maisie é um ponto fora da curva. É mais difícil acertar os tiros dela por causa do atraso, então buscamos dar a ela mais oportunidades de sobreviver e de se aproximar dos oponentes. Um acréscimo de 3% de saúde vai fazer alguma diferença? Quem sabe! Mas o impacto será maior se não usar a mira automática com ela.
Wattson
Recarga do acessório Oscilação de Energia: 15s → 13s
O Wattson é popular em partidas nas divisões mais baixas, mas também precisa se destacar nas mais altas. Ele se sobressai graças à sua capacidade de melhorar níveis, embora nem sempre seja fácil se manter neles (ou seja, não dar com as dez)... por isso, reduzimos o tempo de recarga do acessório dele para ajudá-lo a acumular mais munição!
Pam
Saúde da torreta aumentada: 5.600 → 6.080
Essa será uma GRANDE atualização para a Pam. Além de finalmente ganhar uma hipercarga, a torreta curadora dela receberá uma melhoria considerável. A ideia é que ela ajude as equipes de forma mais eficiente e que brilhe nos mapas de Pique-gema, onde controlar o centro é crucial.
Max
Velocidade de recarga da hipercarga: 35% → 45% (30 disparos em vez de 40)
Recarga do acessório Tênis Tenaz: 10s → 8s
Depois que o Jae-yong foi lançado, percebemos que a Max tem sido usada com menos frequência nos modos competitivos. Seu acessório, Tênis Tenaz, também deve ser uma escolha atrativa, pois agora tem um dos menores tempos de recarga de acessórios do jogo. SAI DA FRENTE!
Poco
Saúde: 7.400 → 7.600
Musicoterapia Cura com o poder de estrela: 962 → 988
É simples: o Poco deve dar suporte aos aliados, mas, para isso, precisa sobreviver UM POUQUINHO mais.
Penny
Velocidade do ataque de canhão: +6%
A Penny não recebe ajustes há algum tempo, então queríamos dar um pouco de velocidade ao seu Atirador Experiente para aumentar a pressão e fortalecer o papel dela como controle.
Melodie
Saúde: +3%
Isso vai ajudá-la a se destacar entre os outros algozes e a ficar um pouco mais resistente.
Colette
Saúde: +3%
Com essa melhoria, ela deve ter tempo o suficiente para realizar um golpe adicional e sobreviver a batalhas frente a frente contra um tanque.
Sam
Dano do ataque principal sem manopla: +25%
Velocidade de recarga do Super aumentada: +25% (10 → 8 disparos)
Sim, nós nos colocamos no lugar de quem joga com o Sam (de todos os três jogadores) e, depois do lançamento da hipercarga dele, entendemos que o Super deveria carregar mais rápido. Queríamos tornar a versão dele sem manopla um pouco mais imponente para que as pessoas não precisassem tentar ativá-la novamente assim que ela terminasse.
Edgar
Aumento da cura com o dano do poder de estrela Punhos Implacáveis: 25% → 30%
Aumento de dano do poder de estrela Sem Amortecimento: +10% (1.350 → 1.490)
Quem joga de Edgar vai ficar feliz com essa atualização, pois estamos melhorando os dois poderes de estrela dele. Esse Brawler é amado e escolhido por muitas pessoas, mas pode fazer um gol contra se você não souber jogar com ele. Com essas mudanças, o Edgar deve ser um bom aliado com mais frequência.
Rosa
Cura nos arbustos com o poder de estrela Vida Vegetal: 300 → 400 pontos de saúde por segundo
Em sinergia com o seu acessório, Rosa agora está ainda mais integrada à natureza: os seus arbustos e os do mapa concedem reforços adicionais, permitindo que ela passe mais tempo em meio à vegetação!
Ash
Saúde: +4%
Saúde recuperada com o acessório Calmante: 3.240 → 3.360
Com essa melhoria, o Ash vai estar entre os Brawlers com mais saúde no jogo. Ele estava muito dependente da hipercarga, mas, agora que ele tem um pouco mais de saúde, é mais fácil escolher um entre os acessórios dele que mais combina com o seu estilo de jogo.
Nani
Dano: +8%
Dano do poder de estrela Foco Automático: +8%
Acertar golpes com a Nani não é moleza, então quem joga com ela vai sentir a diferença da melhoria na hora. Também esperamos que essa mudança incentive mais pessoas a jogarem com ela.
Trunk
Dano: +7%
Vimos muitas partidas incríveis com o Trunk nas últimas classificatórias finais do competitivo, mas, para jogadores casuais, sentimos que ele precisava causar mais dano para realmente fazer a diferença.
Stu
Velocidade de recarga da hipercarga: +16% (38 disparos → 32 disparos)
Com as mudanças nas hipercargas, ainda é importante que o Stu tenha mais mobilidade, e ativar a hipercarga com mais frequência vai ajudar nisso.
Gale
Velocidade de recarga do Super: +20% (18 golpes → 15 golpes)
O Gale sempre foi um Brawler difícil de equilibrar, pois nem todos os projéteis dos seus disparos amplos costumam acertar o alvo. Essa mudança deve ajudar a ativar o Super dele e a acabar com os inimigos!
ENFRAQUECIMENTOS
Mina
Recargas dos acessórios: 18s → 20s
Dano do terceiro ataque: 4.400 → 4.000
Velocidade de recarga do Super: 5 → 7
A MINA ESTAVA MUITO FORTE
Lumi
Redução da velocidade de lançamento do projétil: em torno de 9% na prática (mas o retorno ainda é rápido
e continua sendo mais forte à queima-roupa)De modo geral, a Lumi estava se saindo bem, mas estava causando muito estrago nas mãos de jogadores particularmente talentosos. Esse enfraquecimento não deve impactar muito os jogadores casuais e deve torná-la uma escolha mais segmentada nas divisões mais altas.
Cordelius
Dano do poder de estrela Combomelos: 30% → 20%
Dano do segundo cogumelo: 2.080 → 1.920
Nós melhoramos o ataque dele há pouco tempo, mas, com o seu poder de estrela, ele ficou mais forte do que deveria. Se você antecipar os ataques dele ou reagir depressa com uma habilidade de controle dispersivo, um enfraquecimento do poder de estrela não deve ser capaz de deter contra-ataques.
Bonnie
Velocidade de recarga do Super: 4 → 6 disparos (3 → 5 com engrenagem épica)
Velocidade de recarga da hipercarga: 10 → 12 disparos (11 com engrenagem)
Ela estava ativando o Super muito depressa, ainda mais com o seu acessório. O enfraquecimento não deve tirá-la do meta, então não se preocupe se você é fã da Bonnie.
Mister P
Velocidade de recarga do Super com ataques: 6 → 8 disparos
Parece perseguição? Parece. É? CLARO QUE NÃO. O Mister P é o terror dos tiros precisos nas disputas de Caça-estrelas e Nocaute, mas agora ele vai ter que fazer hora extra para liberar os pinguins.
Draco
Dano do Super: 2.560 → 2.240 (por segundo)
Velocidade de movimento: 20% → 15%
Agora, não tem mais essa de botão roxo da vitória. O mestre do Starr Park ainda é forte, mas não é imbatível! Assim esperamos...
Kit
Velocidade de recarga da hipercarga: 40% → 30%
Recarga do acessório Caixa de Papelão: 20s → 23s
Velocidade de recarga do Super: 4 → 5 ataques
O Kit, que, ALIÁS, deveria ser um Brawler de suporte, estava muito forte. Ainda mais com a invisibilidade constante que ele ganhava com o acessório. Esperamos que esse enfraquecimento coloque esse gato no seu devido lugar (ajudando os aliados).
Finx
Velocidade de recarga da hipercarga: 35% → 30%
Poder de estrela Hora do Enigma: 30% → 25%
O Finx precisa de um TEMPO! Hehehe. Sacou? Ele estava ativando a hipercarga muito depressa! Além disso, seu poder de estrela punia bastante os Brawlers que dependiam muito das suas munições.
Byron
Velocidade de recarga da hipercarga: 40% → 30%
Kaze
Velocidade de recarga da hipercarga: 45% → 30%
Tanto o Byron quanto o Kaze estavam em uma situação semelhante: ambos eram uma boa escolha para jogadores competitivos, que acabam ativando as suas hipercargas muitas vezes por disputa, mas quase não eram escolhidos por jogadores casuais. O enfraquecimento da velocidade de recarga da hipercarga deles deve fazer com que sejam opções mais equilibradas no competitivo, sem que isso afete muito a vida dos jogadores casuais.
REFORMULAÇÕES
El Primo
Melhoria* Velocidade de recarga do Super com ataques: 12 → 11 disparos
Enfraquecimento* Pequeno enfraquecimento na velocidade de recarga do Super com o ataque do Super.Da última vez em que adicionamos o atributo de tanque para os tanques, o El Primo era a própria definição de meta. Queremos que ele caminhe em direção ao meta novamente, mas estamos sendo mais cautelosos com as melhorias e enfraquecimentos. Esperamos que ele consiga DAR UM SALTO (que trocadilho maravilhoso) em direção ao competitivo novamente.
Tara
Enfraquecimento* Enfraquecimento da velocidade de recarga do Super com o ataque principal: 10 → 12 disparos
Melhoria* Velocidade de recarga do Super com o bônus do Super: 17% → 25%A Tara gira em torno do seu buraco negro. E, como esse é um momento importante da disputa, queremos dar ênfase à recompensa de quem consegue usar o Super dela direito. Isso faz com que errar tenha um impacto maior... Mas o caminho é esse, se pensarmos no quão poderoso o Super dela é.
Ollie
Enfraquecimento* Velocidade de recarga da hipercarga: 30% → 25%* Escudo temporário do poder de estrela Renegado: 4.000 → 3.000* O Ollie hipercarregado não pula mais. Em vez disso, ele realiza uma investida, como no Super.O Ollie já era forte, e, claro, sua hipercarga não ajudou no meta. Agora, você deve conseguir impedir que ele provoque você e escape com o Super como fazia antes. Mas não se engane: um Ollie hipercarregado continua sendo assustador...
Kenji
Remoção do teletransportador da hipercarga
Removemos o botão de morte instantânea do Kenji.
Jae-yong
Enfraquecimento* Dano do acessório Guerreiro aos Domingos: 2.300 → 2.100* Diminuímos um pouco a velocidade de execução do ataque.* Aumento da lentidão do acessório Papelada Burocrática: 20% → 30% e 0,75s → 1,25sO Jae era um dos melhores personagens suporte do último meta. POIS ISSO FICOU NO PASSADO! Não o enfraquecemos completamente, mas tentamos apresentar mais opções ao equilibrar o acessório Papelada Burocrática, que não era muito popular. A Pam ainda ficaria orgulhosa dele.
Correções de erros e melhorias
Corrigido: efeito da engrenagem de velocidade de recarga não aplicado ao ego da Lola.
Corrigido: no modo Hipercarga Caótica, as fichas de hipercarga não carregavam a hipercarga do Stu.
Corrigido: problemas com a mira do Super do Mico ao alvejar obstáculos ou água.
Corrigido: o poder de estrela Botas Estilosas do Colt não aumentava a velocidade de movimento.
Corrigido: ao usar o acessório Capoquê? da Mina e sofrer uma derrota antes de usar o Super, você voltava sem o Super.
Corrigido: o efeito incapacitante não era aplicado ao Super do Corvo e do Trunk.
Corrigido: após destruir um muro, se um projétil atingia o mesmo lugar logo depois de desaparecer, ele se comportava como se o muro ainda estivesse lá.
Corrigido: as habilidades de alguns Brawlers não causavam dano a um Brawler manipulado pelo Super da Willow.
Bate-papo do clube otimizado em dispositivos antigos.