Teremos um período de manutenção para os ajustes de balanceamento em Stranger Things, MAS, ANTES, vamos falar sobre o que está acontecendo com o abuso do sistema de pacotes de carta e visuais de Stranger Things! ⚠️

Bug dos pacotes mais estranhos:

• Os jogadores encontraram uma forma de ver o conteúdo dos pacotes mais estranhos antes de abri-los.

• Infelizmente, uma nova atualização do cliente seria necessária para corrigir o problema. Por isso, não faremos modificações até o fim do evento.

Também gostaríamos de esclarecer algumas coisas sobre as probabilidades dos pacotes mais estranhos:

• As recompensas dos pacotes mais estranhos são determinadas quando você acessa o jogo e não quando abre um pacote. Ou seja, se você não acessa o jogo, o conteúdo dos pacotes não é definido.

• Depois que você acessa o jogo, o conteúdo dos pacotes mais estranhos é definido de acordo com as probabilidades listadas na página de suporte.

• As ofertas mudam a cada hora. Quando você está on-line no momento da atualização, o sistema ajusta as chances de obter os diferentes conteúdos dos pacotes mais estranhos.

• No cenário ideal, em que o jogador não vê o conteúdo dos pacotes antes de abri-los, o horário em que os conteúdos são definidos não importa, já que o resultado final ao abrir um pacote é o mesmo.

• É como comprar um pacote de cartas colecionáveis em uma loja física ou um pacote de figurinhas na banca de jornal. O conteúdo já está ali, e você paga para abrir o pacote.

• O bug pode dar a impressão de que existe um "horário ideal" para acessar o jogo, mas os conteúdos são definidos apenas quando você acessa o jogo. Eles não mudam a cada hora na sua ausência.

• Escolhemos esse sistema por vários motivos, como a carga do servidor e a otimização do jogo, mas também para evitar outros tipos de trapaças, como fechar o aplicativo ao abrir um pacote mais estranho e assim alterar o resultado dos pacotes cada vez que eles são abertos. Existem outras formas de evitar esses problemas, mas se não fosse o bug encontrado durante o evento, o sistema escolhido teria sido suficiente.

• O sistema funciona conforme o anunciado, e todos os jogadores têm as mesmas chances quando acessam o jogo no mesmo horário.

⚖️ Ajustes de balanceamento em Stranger Things ⚖️

🔺 Bolas de fogo ao redor:

• Dano: 500 → 1.000

🔺 O dano dá um escudo temporário:

• Taxa: 35/30% → 40/35%

• Duração: 2s → 5s

• Limite: 2.000 → 4.000

🔺 Escudo:

• 10% → 15%

• 5% → 10%

🔺 Cura:

• 80/50/30% → 100/60/40%

• 50/30/20% → 90/50/30%

🔺 Cura do dano causado:

• 30% → 35%

🔺 Recarga do acessório (em alguns decks):

• 50/30/10% → 60/30/10%

🔺Recuperação antecipada de saúde:

• 50% → 80%

🔺 Ricochete de projéteis (Rico):

• Taxa de ricochete: 50/100/200% → 80/150/250%

• Limite de ricochetes: 5 → 6

🔺 Piper:

• Recarga do acessório 50% mais rápida → Dano +35%

• Recarga do acessório (carta super-rara) substituída por velocidade do projétil (carta super-rara)

• Recarga do acessório (carta épica) substituída por velocidade do projétil (carta épica)

🔺 Colt:

• Alcance do ataque +2 → Dano +35%

🔺 Mandy:

• Cartas de recarga do acessório substituídas por cartas de velocidade de movimento

🔺 Chuck, Buzz, Fang:

• O dano dá um escudo temporário → Escudo (não se desgasta com o tempo, só ao receber dano)

• Chuck: o dano dá um escudo temporário de 35% → escudo de 30%

• Fang/Buzz: o dano dá um escudo temporário de 30% → escudo de 25%

🔻 Foco de projéteis:

• Taxa: -20%