Recordes

Os recordes serão um sistema similar ao de conquistas em que você poderá ganhar recompensas por jogar muito (como os domínios) ou realizar façanhas com seus Brawlers. Por exemplo, feitos como ganhar de 1x3 no Nocaute ou acertar todos os três Brawlers inimigos com o mesmo golpe do Mortis.

Embora as recompensas de progresso não sejam a motivação principal da novidade, será possível ganhar vários sorteios Starr (aleatórios e lendários) com elas.

Conclua vários recordes para ganhar pontos de recorde e obter imagens de fundo do cartão de batalha para mostrar para todo mundo!

Além de, como já dissemos, as personalizações dos domínios (ícones de jogador, reações e títulos).

Sabemos que é muita informação, então talvez fique mais fácil acompanhar com seu criador de conteúdo favorito!

É isso! Agora pode ir lá jogar e conquistar os domínios!