Você vai ter a chance de liberar o El Primo Bob Esponja DE GRAÇA! Colete verdinhas para obter visuais do Bob Esponja, reforços e muito mais!

Libere El Primo Bob Esponja DE GRAÇA!

Se ainda não estiver em um clube... ENTRE JÁ EM UM!

Colete o total de 400.000 verdinhas com o seu clube.

A contribuição de cada integrante conta para o clube inteiro!

Como obter verdinhas?

Cada jogador precisa obter aproximadamente 18.000 verdinhas no total. Confira como obtê-las:

Os modos de jogo com o modificador do Bob Esponja dão 400 verdinhas na primeira vitória de cada dia!

A oferta diária em sequência da loja concede um total de 4.600 verdinhas.

É possível conseguir 10 verdinhas por oferta diária liberada no Siri Cascudo.

O desafio com vidas infinitas do dia 20 de setembro proporcionará 1.500 verdinhas no total.

Você também pode obter verdinhas com gemas, tanto na loja quanto nas transações em que o novo recurso precisa ser completado.

Consiga todos os visuais do Bob Esponja!

Buzz Patrick, Jessie Sandy, Seu Tick Siriguejo e Darryl Plankton estão disponíveis no Siri Cascudo e podem ser adquiridos com verdinhas!

Mortis Molusco está disponível no Brawl Pass e no Brawl Pass Plus.

El Primo Bob Esponja pode ser obtido como recompensa do clube.

Os visuais e os reforços do Bob Esponja estão disponíveis no Siri Cascudo durante toda a temporada, de 5 de setembro a 2 de outubro.

Siri Cascudo e reforços

Todo dia, você tem a chance de receber uma ou mais ofertas diárias DE GRAÇA !

Visite o Siri Cascudo e gaste suas verdinhas para obter as ofertas especiais com os visuais e os reforços do Bob Esponja!

Cada reforço deixa uma categoria específica de Brawler mais forte! Assim que conseguir um reforço, ele será equipado em todos os seus Brawlers da mesma categoria.

Caso obtenha o mesmo reforço de novo, ele é melhorado, mas só pode subir de nível duas vezes.

Os reforços só funcionam nos modos de jogo com o modificador do Bob Esponja.

Perguntas frequentes

Posso obter os visuais do Bob Esponja depois que a temporada acabar?

Sim! Após o fim da temporada, todos os visuais e itens de personalização do Bob Esponja (incluindo El Primo Bob Esponja e Mortis Molusco e suas variações de cor) só poderão ser adquiridos na loja como compras no aplicativo e não estarão disponíveis em troca de gemas.

Os visuais e os itens de personalização ficam disponíveis por 1 ano e não estarão mais na loja depois de setembro de 2025, mas os jogadores que os conseguirem antes disso ainda poderão usá-los. Por enquanto, não está nos nossos planos trazê-los de volta após esse período.

Posso obter os reforços do Bob Esponja após o fim da temporada?

Não.

De quantos membros ativos eu preciso no meu clube para receber o El Primo Bob Esponja de graça?

Você precisa de cerca de 23 integrantes ativos do clube.

As verdinhas obtidas com gemas também contam para o progresso do clube?

Sim, ambos os tipos valem: tanto as verdinhas que você compra diretamente quanto as das ofertas em que o recurso é completado com gemas.

Quem luta num abacaxi no fundo do mar?

El Primo Bob Esponja!