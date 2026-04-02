Mudanças nos blings, na loja e nas personalizações
Mudanças nos blings, no catálogo e na loja!
Se você assistiu ao último vídeo "Isto não é um cronograma", já sabe que queremos resolver alguns problemas com os blings e as personalizações. Se não assistiu, então… agora você sabe!
Atualmente, enfrentamos alguns problemas na maneira como as personalizações são vistas, distribuídas e vendidas no Brawl. E é claro que não esperamos resolver tudo de uma vez, mas vamos abordar os pontos que consideramos mais problemáticos e como pretendemos resolvê-los.
Vamos testar uma nova versão do nosso sistema de personalizações na próxima atualização, começando pelos blings, o catálogo e a loja.
Os blings foram criados inicialmente para tornar as personalizações acessíveis a todos os jogadores. O objetivo era assegurar que o anúncio e o lançamento de visuais e personalizações fossem empolgantes para todo mundo, e não apenas para algumas poucas pessoas que podiam comprar. Nossa ideia era reduzir levemente a monetização das personalizações, com a expectativa de aumentar o envolvimento com o jogo de forma considerável, mas essa mudança não teve o efeito esperado. Na verdade, é possível que tenha até desvalorizado as personalizações.
O problema que afeta os blings é que eles nem sempre são uma recompensa desejada, em parte porque os jogadores têm tantos visuais que os novos já não despertam mais tanto interesse quanto antes.
Além disso, temos um catálogo de visuais disponíveis o tempo todo, no qual os jogadores podem gastar blings para comprar o visual ou a personalização de sua preferência. Mesmo assim, o bling é uma moeda que continua inflacionando (muitos jogadores não gastam e só acumulam cada vez mais), porque não há um forte incentivo para gastá-la. Não é por falta de opções, mas talvez haja tantos visuais hoje em dia que dê muito trabalho decidir o que você realmente quer comprar.
Essa é, claro, a nossa visão do comportamento atual dos jogadores. Com isso em mente, vamos fazer as seguintes mudanças.
A opção de usar blings no catálogo será removida. Em vez disso, eles poderão ser usados em uma nova seção da loja. Todos os visuais do catálogo continuarão em rotação, só vamos remover a possibilidade de comprá-los a qualquer momento.
Nossa hipótese é que será muito mais fácil escolher se houver menos opções para conferir diariamente, incentivando o hábito de acompanhar as ofertas.
Na nova seção da loja, haverá pacotes que poderão ser comprados com blings e trarão personalizações (como visuais, reações, ícones de perfil e sprays), além de caixas ou sorteios Starr.
Ou seja, os blings poderão ajudar você a avançar!
Os pacotes de blings são do tipo "Toque para exibir", e cada toque concede alguns blings.
As ofertas poderão variar de nenhum desconto até 100%!
Esses pacotes também poderão incluir visuais míticos e lendários.
Alguns pacotes permitirão escolher um visual de certa raridade dentre várias opções, então a experiência de escolha do catálogo será mantida, só não estará disponível o tempo todo.
Também fizemos uma reformulação geral da loja (vamos falar mais sobre isso no Brawl Talk)!
Outras mudanças que virão com a nova atualização
Também faremos alguns ajustes nas fontes F2P:
Implementaremos uma nova megamissão de blings a cada temporada (sem remover as atuais).
Adicionaremos mais blings às recompensas gratuitas do Brawl Pass.
Reduziremos a porcentagem de chance de visuais aparecerem em sorteios Starr, sorteios caóticos e caixas de Brawler.
O efeito principal dessas mudanças é que os jogadores continuarão recebendo, em média, a mesma quantidade de visuais, porém terão maior controle sobre quais recebem. Além disso, eles poderão adquirir mais aproveitando os pacotes de blings. A ideia é que essas mudanças tornem os visuais da sua coleção mais significativos, já que você terá escolhido mais deles.
Agora, você deve estar se perguntando:
Será que uso os meus blings agora ou espero a atualização?
De modo geral, seus blings terão mais relevância na nova atualização. Isso porque o novo sistema permitirá usar blings em pacotes que incluem ofertas, progressão e acesso esporádico a visuais de maior raridade.
No entanto, se houver visuais específicos no catálogo que você queira muito, é melhor comprá-los antes da atualização para não precisar esperar que apareçam na nova loja rotativa.
Como posso conseguir blings agora?
Jogue o modo Ranqueado (e colete recompensas do Pro Pass).
Conquiste as suas seis vitórias diárias.
Use a chave de recurso para obter blings (se ainda não tiver usado).
Consiga em um pequeno evento que acontecerá na semana de 30 de março.
Como sempre, esse é o plano para a próxima atualização, mas podemos ajustá-lo (ou não) com base no desempenho.
A lista de mudanças que queremos fazer nas personalizações ainda é longa, mas as mencionadas acima são as primeiras que vamos implementar na próxima atualização.
Por hoje é só! E mais informações ainda este mês no Brawl Talk!
Até mais!