Mudanças nos blings, no catálogo e na loja!

Se você assistiu ao último vídeo "Isto não é um cronograma", já sabe que queremos resolver alguns problemas com os blings e as personalizações. Se não assistiu, então… agora você sabe!

Atualmente, enfrentamos alguns problemas na maneira como as personalizações são vistas, distribuídas e vendidas no Brawl. E é claro que não esperamos resolver tudo de uma vez, mas vamos abordar os pontos que consideramos mais problemáticos e como pretendemos resolvê-los.

Vamos testar uma nova versão do nosso sistema de personalizações na próxima atualização, começando pelos blings, o catálogo e a loja.

Os blings foram criados inicialmente para tornar as personalizações acessíveis a todos os jogadores. O objetivo era assegurar que o anúncio e o lançamento de visuais e personalizações fossem empolgantes para todo mundo, e não apenas para algumas poucas pessoas que podiam comprar. Nossa ideia era reduzir levemente a monetização das personalizações, com a expectativa de aumentar o envolvimento com o jogo de forma considerável, mas essa mudança não teve o efeito esperado. Na verdade, é possível que tenha até desvalorizado as personalizações.

O problema que afeta os blings é que eles nem sempre são uma recompensa desejada, em parte porque os jogadores têm tantos visuais que os novos já não despertam mais tanto interesse quanto antes.

Além disso, temos um catálogo de visuais disponíveis o tempo todo, no qual os jogadores podem gastar blings para comprar o visual ou a personalização de sua preferência. Mesmo assim, o bling é uma moeda que continua inflacionando (muitos jogadores não gastam e só acumulam cada vez mais), porque não há um forte incentivo para gastá-la. Não é por falta de opções, mas talvez haja tantos visuais hoje em dia que dê muito trabalho decidir o que você realmente quer comprar.