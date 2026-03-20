Jogadores brasileiros vão ter uma experiência diferente nos jogos da Supercell, baseada nas recentes mudanças na legislação brasileira no dia 17 de março de 2026.

Recompensas aleatórias compradas com dinheiro ou moeda do jogo (Gemas, Moedas, Pontos de Poder e Bling) serão alteradas ou removidas. A verificação de idade também será adicionada para jogadores brasileiros. Essas mudanças são necessárias para que nossos jogos continuem operando normalmente no país.

Algumas ações que estão planejadas para o próximo update são:

1 - As máquinas de Buffies vão sempre mostrar o próximo Buffie a ser enviado (o Buffie permanecerá o mesmo até ser coletado da máquina).

2 - As recompensas no final do Brawl Pass serão alteradas para recompensas determinísticas em vez de aleatórias.

3 - Em eventos de Brawlers, ao invés de Caixas, Tickets serão vendidos.

4 - Futuros eventos que contêm recompensas aleatórias na Loja serão substituídos por itens determinísticos.

Caso mais mudanças aconteçam no futuro, informaremos através do próprio jogo.