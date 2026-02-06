Estamos trabalhando em um novo sistema de troféus, e todos os detalhes serão compartilhados no Brawl Talk de 21 de fevereiro!

Para que a transição ao novo sistema seja a mais tranquila possível, confira a seguir algumas informações que você precisa saber. Os itens abaixo serão implementados após a atualização de manutenção de 24 de fevereiro:

O sistema da temporada de troféus e das caixas de troféus será removido.

Todo mundo receberá a sua última caixa de troféus com base na quantidade de troféus da temporada obtidos antes da atualização.

O prestígio da liderança será transferido para uma estatística no seu perfil do jogador.

Todo mundo receberá uma ultracaixa de troféus após a atualização de manutenção. Ou seja, quem conseguir 3.000 troféus da temporada antes de 24 de fevereiro poderá obter duas ultracaixas!

As ultracaixas de troféus, assim como os outros patamares das caixas de troféus, ainda aparecerão de vez em quando nos eventos da comunidade.

Todos os Brawlers com mais de 1.000 troféus voltarão a ter 1.000 troféus.

Quais são as novidades da próxima atualização?

Contaremos com um novo sistema de troféus que: Incentiva todos os jogadores a irem mais longe. Recompensa os jogadores dedicados e habilidosos com um novo título de Brawler em uma cor inédita para que eles possam exibir a sua conquista (falaremos mais sobre isso na semana que vem). Melhora o pareamento usando o sistema MMR.

Um evento do tipo "Corrida de Recursos", que recompensa com mais moeda especial a cada disputa vencida.

Melhorias em como conseguir mais buffies: Buffies disponíveis nas megamissões a cada temporada (ainda em desenvolvimento). 1 buffie grátis em toda máquina de garra nova. 1 oferta aleatória de buffie por 79 gemas. O evento "Corrida de Recursos" mencionado acima.



Todos os detalhes serão revelados no Brawl Talk, e faremos uma nova publicação na semana que vem para reunir ideias de títulos!

Até lá!