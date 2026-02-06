Skip to content
6/02/2026
Mudanças importantes na temporada de troféus

Estamos trabalhando em um novo sistema de troféus, e todos os detalhes serão compartilhados no Brawl Talk de 21 de fevereiro!

Para que a transição ao novo sistema seja a mais tranquila possível, confira a seguir algumas informações que você precisa saber. Os itens abaixo serão implementados após a atualização de manutenção de 24 de fevereiro:

  • O sistema da temporada de troféus e das caixas de troféus será removido.

  • Todo mundo receberá a sua última caixa de troféus com base na quantidade de troféus da temporada obtidos antes da atualização.

  • O prestígio da liderança será transferido para uma estatística no seu perfil do jogador.

  • Todo mundo receberá uma ultracaixa de troféus após a atualização de manutenção. Ou seja, quem conseguir 3.000 troféus da temporada antes de 24 de fevereiro poderá obter duas ultracaixas!

  • As ultracaixas de troféus, assim como os outros patamares das caixas de troféus, ainda aparecerão de vez em quando nos eventos da comunidade.

  • Todos os Brawlers com mais de 1.000 troféus voltarão a ter 1.000 troféus.

Quais são as novidades da próxima atualização?

  • Contaremos com um novo sistema de troféus que:

    • Incentiva todos os jogadores a irem mais longe.

    • Recompensa os jogadores dedicados e habilidosos com um novo título de Brawler em uma cor inédita para que eles possam exibir a sua conquista (falaremos mais sobre isso na semana que vem).

    • Melhora o pareamento usando o sistema MMR.

  • Um evento do tipo "Corrida de Recursos", que recompensa com mais moeda especial a cada disputa vencida.

  • Melhorias em como conseguir mais buffies:

    • Buffies disponíveis nas megamissões a cada temporada (ainda em desenvolvimento).

    • 1 buffie grátis em toda máquina de garra nova.

    • 1 oferta aleatória de buffie por 79 gemas.

    • O evento "Corrida de Recursos" mencionado acima.

Todos os detalhes serão revelados no Brawl Talk, e faremos uma nova publicação na semana que vem para reunir ideias de títulos!

Até lá!