Depois de coletar todos os buffinhos de todos os Brawlers da máquina de garra, você poderá usar blings para conseguir diferentes visuais para eles. Os visuais não afetam a funcionalidade nem o poder do buffinho, mas são FOFOS demais!

Cada uso da máquina de garra para conseguir visuais custa 10.000 blings.

Design dos buffinhos: Brawlers reformulados

Antes de abordar o design dos buffinhos, precisamos falar sobre as reformulações de Brawlers e por que preferimos melhorar itens já existentes em vez de tentar algo totalmente novo. Os motivos são vários, mas podem ser resumidos em três:

1. Queríamos mais camadas de domínio nas disputas competitivas, mas sem complicar as mecânicas principais.

É bem mais fácil entender e se acostumar com uma melhoria em algo que já existe do que se familiarizar com um novo poder (principalmente quando ele envolve um novo botão). Esperamos que os jogadores competitivos tenham um novo nível de profundidade em cada disputa, e que os principiantes possam experimentar a novidade sem aprender algo totalmente novo nem mudar a forma como jogam.

2. Estamos perto dos 100 Brawlers lançados. É o momento ideal para avaliá-los e melhorar ou alterar os kits deles caso pareçam ultrapassados (mas sem alterar o conceito básico do Brawler).

3. Queremos manter o foco na utilidade e na habilidade em vez da força bruta (como acontecia com a hipercarga). O foco no kit que os Brawlers já têm é uma forma mais refinada de deixá-los mais poderosos. Alguns buffinhos deixam a habilidade "maior" e "mais forte" porque isso às vezes faz sentido, mas nem sempre.

Também vamos remover (e reembolsar) as engrenagens épicas e míticas dos Brawlers que receberem buffinhos. Infelizmente, essas engrenagens não agradaram o bastante para justificar o esforço de desenvolvimento. Como é algo que já queríamos fazer há algum tempo, a introdução dos buffinhos é a oportunidade ideal.

Também vamos transformar os acessórios em controles que você pode mirar (quando isso fizer sentido para o acessório em questão). Pode não parecer grande coisa, mas definitivamente vai levar o nível de habilidade no Brawl a um novo patamar. Se você tiver dificuldade no início, não se preocupe: mesmo com a funcionalidade de mira, ainda será possível usar o acessório simplesmente tocando nele como sempre.