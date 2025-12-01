Novo poder, mudanças no Brawl Pass e um novo sorteio Starr!
Agora que todas as hipercargas foram lançadas, está na hora de implementar a próxima mudança permanente no jogo!
Veja abaixo uma visão geral das mudanças e novidades que chegam ao Brawl Stars no mês que vem. É altamente recomendável ler todo o artigo, pois ele explica como as mudanças estão conectadas.
Sabemos que o progresso é um assunto delicado, mas estamos tentando introduzir um novo poder que seja divertido e deixe o jogo mais interessante, principalmente para os jogadores de longa data. Também vamos reforçar as principais fontes de recursos para tornar a jornada mais agradável e gratificante.
ATENÇÃO! Tudo ainda está em desenvolvimento, então podemos fazer pequenos ajustes até o lançamento.
Antes de entrar em detalhes, vamos resumir cada mudança.
MUDANÇAS DE JOGABILIDADE
Mudanças:
Não vamos adicionar o nível de poder 12.
Vem aí um novo poder: os buffinhos!
Os buffinhos reforçam poderes de estrela, acessórios e hipercargas!
Cada Brawler recebe três buffinhos: um para os dois poderes de estrela, um para os dois acessórios e mais um para a hipercarga.
Além desse novo poder, alguns Brawlers vão receber ajustes nas habilidades ou na jogabilidade.
Os buffinhos da máquina de garra custam 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder.
Cada uso da máquina de garra dá um buffinho garantido. A atualização terá 18 buffinhos no total, e outras máquinas de garra com novos buffinhos serão adicionadas.
Também é possível comprar buffinhos pagando o equivalente em gemas a 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder.
No futuro, teremos ofertas de gemas ou compras no aplicativo com desconto.
Ao desbloquear a funcionalidade, você recebe um uso grátis da máquina de garra.
As engrenagens míticas e épicas serão removidas e reembolsadas para os Brawlers que receberem buffinhos. Todas as engrenagens épicas e míticas serão removidas depois que todos os Brawlers com essas engrenagens receberem os buffinhos.
Agora é possível mirar com alguns acessórios (como o controle do ataque e do Super).
Objetivos:
Adicionar mais camadas de domínio à jogabilidade sem torná-la mais complicada (sem novos botões). Os veteranos recebem mais opções táticas. Os jogadores casuais podem continuar jogando do mesmo jeito.
Reformular os kits de Brawlers antigos que não fazem mais sentido (sem alterações quando o kit do Brawler ainda funciona bem).
Aprofundar o progresso dos Brawlers e dar ao jogador um novo item útil e bacana para conquistar.
NOVO ITEM DE PODER: BUFFINHOS
Os buffinhos são um novo poder que melhora os acessórios, os poderes de estrela e as hipercargas, além de deixar o visual do seu Brawler ainda mais bacana! Cada Brawler vai receber três buffinhos: um para ambos os acessórios, um para os dois poderes de estrela e um para a hipercarga. Os buffinhos são escolhidos aleatoriamente na máquina de garra.
São eles: BUFFINHO DE ACESSÓRIO, BUFFINHO ESTELAR e HIPERBUFFINHO!
Máquina de garra
É nela que você vai conseguir os seus buffinhos! Cada uso custa 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder, e cada máquina contém os buffinhos de um conjunto específico de Brawlers.
No futuro, eles também estarão disponíveis para compra direta com gemas ou no aplicativo. Anteriormente, com as hipercargas, tentamos disponibilizar uma oferta de gemas primeiro e depois permitir a compra com moedas. Desta vez, queremos começar com 1.000 moedas e 2.000 pontos de poder e depois disponibilizar a compra com gemas ou no aplicativo. Visto que é uma abordagem inédita, vamos monitorar os resultados de perto e fazer alterações caso ela não funcione (ou seja, caso não agrade nem desperte o interesse dos jogadores).
Os novos buffinhos serão distribuídos entre diferentes máquinas de garra, ou seja, as recompensas disponíveis serão sempre as mesmas, independentemente de quantos buffinhos sejam adicionados ao jogo. No momento, a ideia é ter 18 buffinhos por máquina (6 Brawlers no total).
O primeiro buffinho é sempre grátis ao receber 1.000 troféus e desbloquear a funcionalidade.
Depois de coletar todos os buffinhos de todos os Brawlers da máquina de garra, você poderá usar blings para conseguir diferentes visuais para eles. Os visuais não afetam a funcionalidade nem o poder do buffinho, mas são FOFOS demais!
Cada uso da máquina de garra para conseguir visuais custa 10.000 blings.
Design dos buffinhos: Brawlers reformulados
Antes de abordar o design dos buffinhos, precisamos falar sobre as reformulações de Brawlers e por que preferimos melhorar itens já existentes em vez de tentar algo totalmente novo. Os motivos são vários, mas podem ser resumidos em três:
1. Queríamos mais camadas de domínio nas disputas competitivas, mas sem complicar as mecânicas principais.
É bem mais fácil entender e se acostumar com uma melhoria em algo que já existe do que se familiarizar com um novo poder (principalmente quando ele envolve um novo botão). Esperamos que os jogadores competitivos tenham um novo nível de profundidade em cada disputa, e que os principiantes possam experimentar a novidade sem aprender algo totalmente novo nem mudar a forma como jogam.
2. Estamos perto dos 100 Brawlers lançados. É o momento ideal para avaliá-los e melhorar ou alterar os kits deles caso pareçam ultrapassados (mas sem alterar o conceito básico do Brawler).
3. Queremos manter o foco na utilidade e na habilidade em vez da força bruta (como acontecia com a hipercarga). O foco no kit que os Brawlers já têm é uma forma mais refinada de deixá-los mais poderosos. Alguns buffinhos deixam a habilidade "maior" e "mais forte" porque isso às vezes faz sentido, mas nem sempre.
Também vamos remover (e reembolsar) as engrenagens épicas e míticas dos Brawlers que receberem buffinhos. Infelizmente, essas engrenagens não agradaram o bastante para justificar o esforço de desenvolvimento. Como é algo que já queríamos fazer há algum tempo, a introdução dos buffinhos é a oportunidade ideal.
Também vamos transformar os acessórios em controles que você pode mirar (quando isso fizer sentido para o acessório em questão). Pode não parecer grande coisa, mas definitivamente vai levar o nível de habilidade no Brawl a um novo patamar. Se você tiver dificuldade no início, não se preocupe: mesmo com a funcionalidade de mira, ainda será possível usar o acessório simplesmente tocando nele como sempre.
DESIGN DOS BUFFINHOS: VAMOS AO QUE INTERESSA!
Agora, vamos falar sobre as reformulações do Colt e do Spike e os buffinhos deles!
Para esclarecer: o efeito do buffinho é adicionado ao acessório, poder de estrela ou hipercarga atual.
Colt:
Acessório 1: Colt dispara 2 balas que desaceleram o alvo atingido.
Acessório 1 + buffinho: quando acerta, rouba 1 projétil do alvo (o alvo perde 1 projétil e Colt recarrega 1 projétil).
Acessório 2: uma bala que destrói muros ou arbustos e consome projéteis (sem alteração).
Acessório 2 + buffinho: a bala é mais larga e causa mais dano por golpe.
Poder de estrela 1: aumenta a velocidade de movimento do Colt (sem alteração).
Poder de estrela 1 + buffinho: Colt ganha uma recarga de movimento quando atinge o alvo.
Poder de estrela 2: aumenta o alcance e a velocidade das balas de Colt.
Poder de estrela 2 + buffinho: causa mais dano quando o alvo está longe.
Hipercarga: duas linhas de balas no Super (sem alteração).
Hipercarga + buffinho: Colt executa o ataque principal em menos tempo (facilitando os acertos), e a hipercarga dura 2 segundos a mais.
Spike
Acessório 1: dispara 2 ondas de 3 espinhos que causam dano e desaceleram.
Acessório 1 + buffinho: imobiliza brevemente quando atinge o alvo 3 vezes.
Acessório 2: gera um cacto que cura a área ao redor quando é destruído.
Acessório 2 + buffinho: também explode quando é destruído, empurrando e causando dano aos inimigos ao redor.
Poder de estrela 1: todo dano causado pelo Super cura automaticamente o Spike (sem que ele precise estar dentro do Super).
Poder de estrela 1 + buffinho: o Super do Spike é ativado mais rapidamente.
Poder de estrela 2: os espinhos do ataque do Spike se curvam e giram.
Poder de estrela 2 + buffinho: os espinhos se curvam mais.
Hipercarga: o Super do Spike agora é maior (sem alteração).
Hipercarga + buffinho: o ataque principal do Spike explode duas vezes, e o estado da hipercarga dura 2 segundos a mais.
Como se não bastasse, os buffinhos lembram aqueles chaveirinhos fofos e aparecem brevemente durante as partidas, mas estão sempre com o seu Brawler na tela principal. O plano é lançar buffinhos para 6 Brawlers na próxima atualização e continuar fazendo isso regularmente. Os buffinhos levam mais tempo para implementar do que as hipercargas, então, em algumas atualizações, podemos lançar menos de 6.
BRAWL PASS
Mudanças:
Teremos melhorias tanto no caminho grátis quanto no caminho pago do Brawl Pass e do Brawl Pass Plus.
Como a utilidade do Brawl Pass aumentará, o preço também será ajustado.
O Brawl Pass passa a custar US$ 8,99*, e o Brawl Pass Plus US$ 12,99*.
O Brawl Pass normal agora inclui os visuais do Brawl Pass, os visuais cromáticos e títulos!
Os Brawl Passes agora têm CHAVES e um COFRE!
As chaves permitem abrir um cofre específico e escolher a recompensa desejada. No momento, existem quatro chaves. Cada uma abre um cofre com um conjunto específico de recompensas. Existem chaves para recursos, Brawlers, visuais e buffinhos.
As recompensas finais agora custam 2.800 de XP e dão diferentes caixas ou sorteios Starr, que são sempre melhores que um sorteio Starr normal.
*Os preços variam de acordo com a região do jogador.
Objetivos:
Deixar o passe mais valioso.
Proporcionar mais liberdade aos jogadores em relação ao progresso dos Brawlers e das contas.
Despertar novamente o interesse pelo Brawl Pass, diversificando as opções de recompensas disponíveis.
Melhorar a monetização para ter mais jogadores comprando o Brawl Pass em vez de menos jogadores comprando mais ofertas.
DETALHES DO NOVO BRAWL PASS
O Brawl Pass será melhorado com 10 patamares extras, novos itens e mais vantagens de modo geral. Como a sua utilidade aumentou, o preço também está subindo: US$ 8,99* pelo Brawl Pass normal e US$ 12,99* pelo Brawl Pass Plus, que continua sendo a melhor oferta do jogo.
Os títulos e visuais cromáticos passaram para o Brawl Pass normal. Agora, a vantagem de comprar o Brawl Pass Plus é que você recebe muito mais chaves.
Cada temporada agora contém 2 visuais do Brawl Pass (além dos visuais cromáticos). São eles:
*Os preços variam de acordo com a região do jogador.
IMPORTANTE: os preços só serão alterados na temporada de janeiro. Ainda é possível comprar o Brawl Pass e o Brawl Pass Plus na Supercell Store pelo preço atual (e estocar alguns passes na sua conta).
Compare os caminhos do antigo e do novo Brawl Pass:
CAMINHO GRÁTIS
Melhoramos as recompensas com mais 1.000 moedas e uma chave de recurso que pode ser trocada por 2.000 pontos de poder, ou seja, o equivalente a um buffinho grátis. Tudo isso além dos sorteios caóticos e dos blings e vales adicionais.
BRAWL PASS
Os títulos, visuais do Brawl Pass e visuais cromáticos agora fazem parte do Brawl Pass normal. Você também tem mais liberdade para escolher como avançar em termos de recursos, visuais e chaves de Brawler!
BRAWL PASS PLUS
MAIS CHAVES! O suficiente para comprar os dois visuais do Brawl Pass (e suas variações cromáticas), que serão lançados a cada temporada a partir de janeiro. E gemas. Porque todo mundo gosta de gemas.
TOTAL (GRÁTIS + BRAWL PASS PLUS)
Novo item do Brawl Pass: chaves
As chaves são usadas para abrir um cofre do Brawl Pass! Lá, você encontrará recursos, visuais, Brawlers e buffinhos. Existem quatro chaves diferentes (cada uma para uma categoria diferente de recompensa), e você poderá usá-las como quiser. Cada oferta do cofre custa 1 chave (exceto os pacotes de visuais antigos, que custam 2 chaves) para que você possa manter o foco nas recompensas que mais quer.
Com as chaves, esperamos proporcionar aos jogadores mais liberdade em relação ao progresso. Com os buffinhos custando mais pontos de poder do que moedas, você poderá usar a sua chave de recurso para conseguir pontos de poder ou o que mais precisar. O mesmo vale para os visuais: caso você não goste do visual atual da temporada, é só usar a chave para obter um visual do Brawl Pass anterior.
Observação sobre as chaves de visual: os visuais do Brawl Pass recém-lançado sempre custam 1 chave. Você pode obter os visuais da nova temporada imediatamente ou usar mais 1 chave para obter um visual de uma temporada anterior. Todos os visuais do Brawl Pass (a partir da temporada da Força Starr de janeiro de 2024 e que não são de colaborações) estarão no cofre de visuais.
IMPORTANTE! Ao comprar um visual do Brawl Pass com chaves, você recebe o visual da temporada e os dois visuais cromáticos!
Veja o que você pode obter com as chaves:
|Chave de novo Brawler
|Custo em chaves
|Raridade
|1
|Épico
|2
|Mítico
|4
|Lendário
|6
|Ultralendário
|Chave de recurso
|Custo em chaves
|Recompensa
|1
|2.000 moedas
|1
|2.000 pontos de poder
|1
|5.000 blings
|Chave de pacote de visuais
|Custo em chaves
|Recompensa
|1
|Visual + 2 visuais cromáticos do novo Brawl Pass
|2
|Visual + 2 visuais cromáticos de um Brawl Pass antigo
|Chave de buffinho
|Custo em chaves
|Tipo
|1
|Buffinho específico
Recompensa final do Brawl Pass
Agora, as recompensas finais custam 2.800 de XP, são sempre diferentes e podem ser um sorteio demoníaco, um sushi, um sorteio caótico (raramente) e muito mais. O que você recebe da recompensa final é sempre melhor que um sorteio Starr aleatório.
Também será possível usar gemas para "melhorar" a recompensa final. Se você não coletar as recompensas finais antes que a temporada termine, a recompensa padrão (não melhorada) será enviada à sua conta.
OUTRAS NOVIDADES
Mudanças:
Melhoramos toda a economia do jogo!
O novo tipo de sorteio Starr (sorteio caótico) pode ter a raridade melhorada e também ser dividido como o sushi. Todas as divisões têm a mesma raridade, e os níveis de raridade do sorteio caótico vão de super-raro a ultra (uma nova raridade disponível apenas em sorteios caóticos).
Nas vitórias diárias, você terá a chance de conseguir um sorteio caótico em dezembro se tiver um dia de sorte, e os dias normais terão um sorteio caótico a partir de janeiro!
Megamissões (2 megamissões adicionadas por temporada, sendo uma delas ômega).
Caminho de troféus (até 25.000 troféus no início do caminho para os novos jogadores não ficarem para trás).
Também teremos eventos normais e da comunidade.
Os pontos de poder ficam duas vezes mais baratos. A partir desta atualização, o preço básico para a compra direta de pontos passa a ser de 1 gema por 10 pontos em vez de 5 pontos (a mesma conversão de moedas para gemas), e as ofertas da loja serão atualizadas de acordo com essa mudança.
Objetivos:
Com menos hipercargas de agora em diante, queremos que os jogadores ainda tenham itens úteis para conquistar.
Mais liberdade e recursos predeterminados para que os jogadores possam escolher como melhorar as próprias contas.
Reforçar a economia de modo a deixar o Brawl bem mais gratificante, sem que os jogadores novos ou casuais fiquem para trás.
Na atualização atual, facilitamos parcialmente o progresso com as megamissões e as novas vitórias diárias. Agora, vamos facilitar ainda MAIS!
Adicionamos recursos a várias fontes, inclusive no início do caminho de troféus para quem começou a jogar e em diferentes partes do jogo para os veteranos (como as recompensas finais do Brawl Pass e as megamissões). Todos os jogadores se beneficiarão das mudanças, sem que os principiantes fiquem para trás.
Também estamos introduzindo um novo sorteio Starr: o sorteio caótico, que, em média, é 4x mais valioso! Ele dá tudo que um sorteio Starr dá, mas também pode ser dividido até 8 vezes, como o sushi. A raridade do sorteio é a raridade multiplicada, ou seja, você tem a chance mínima de conseguir 8 sorteios lendários de uma vez, ou até mesmo 8 ULTRAS, a nova raridade encontrada apenas em sorteios caóticos.
Os sorteios caóticos aparecerão no novo Brawl Pass, aleatoriamente nas vitórias diárias e também ocasionalmente em eventos.
Aqui estão todos os itens que você pode conseguir em um SORTEIO CAÓTICO ULTRA!
Se você já tiver todos os itens de uma categoria, receberá uma recompensa alternativa (moedas, blings ou vales).
|Hipercarga aleatória
|24,7%
|Brawler mítico
|24,7%
|Brawler lendário
|9,9%
|Brawler ultra
|0,4%
|Visuais épicos
|9,9%
|Visuais míticos
|3,9%
|Visuais lendários
|1,4%
|Buffinho
|24,7%
Ou seja, você pode receber as recompensas acima OITO VEZES caso consiga dividir em 8 um sorteio de raridade ultra!
E FINALMENTE...
É só isso mesmo! Valeu por ler até aqui, e não se esqueça de deixar a sua opinião nas nossas redes sociais!
A gente se vê no Brawl Talk de 13 de dezembro!