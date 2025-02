Para desbloquear, você precisa ter um Brawler com 1000 troféus ou um total de 1500 troféus.

Depois de obter 1000 troféus, todos os troféus viram troféus da temporada. Use esse recurso para melhorar a caixa de troféus.

A caixa de troféus tem cinco níveis: pequena, grande, mega, ômega e ultra. Quanto maior a caixa, melhores as recompensas!

As recompensas concedidas por subir de patamar foram removidas, mas não se preocupe. No novo sistema, você recebe mais blings do que antes.