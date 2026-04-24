Notas de lançamento: abril de 2026
Reformulação da loja
A loja foi totalmente redesenhada para facilitar a descoberta de ofertas e a navegação entre as seções, permitindo que você encontre exatamente o que procura!
Agora, a loja está dividida em abas, cada uma com a própria seleção de ofertas. Se uma aba não tiver ofertas ativas, ela permanecerá oculta para manter a organização. Quando você rola a tela por uma aba, suas dimensões são reduzidas para dar mais espaço para você navegar.
É possível exibir até sete abas ao mesmo tempo.
Ao tocar em uma oferta, é mostrada uma visualização detalhada, na qual você pode conferir mais informações sobre cada item incluso na oferta.
Agora, cada item conta com uma descrição na visualização detalhada.
Bazar das Bizarrices
Uma maneira totalmente nova de obter visuais por blings, com ofertas personalizadas atualizadas todos os dias!
A cada 24 horas, novos pacotes de visuais ficam disponíveis por blings, e, a cada 48 horas, surge uma nova oferta de blings por gemas. As ofertas são personalizadas para cada jogador.
Toque para ver as ofertas do dia e ganhar 10 blings por toque.
Os jogadores terão mais chances de receber visuais para os Brawlers com que jogam frequentemente, para os Brawlers que liberaram recentemente ou para os Brawlers que já estejam no nível de poder 11.
Pacotes:
Tipos de ofertas: normal (um visual e duas recompensas secundárias) e grande (dois visuais e quatro recompensas secundárias).
Tipos de visuais das recompensas: um visual específico ou uma escolha de um patamar de raridade.
Tipos de recompensas secundárias: sorteios Starr (aleatórios), sorteios Starr (lendários), sorteios de hipercarga, sorteios caóticos, caixas de troféus (pequenas a ômega), megacaixas, sorteios angelicais, sorteios demoníacos, sushis, caixas robô, reações, sprays e ícones.
Os descontos variam de 0% a 100%.
À sua espera, está a Juju, que reage com uma frase, um balão de fala e uma pose!
NOVOS Brawlers
Damian: tanque mítico
Damian ADORA fazer barulho. Ele é o vocalista da banda que formou com o seu irmão, Draco, mas a música faz com que ele fique descontrolado e quebre tudo o que vê pela frente! Seus shows costumam terminar com muita destruição... do palco e de outros Brawlers.
Atributo: o Super é carregado quando o Brawler recebe dano.
Ataque (Trio Pesadão): Damian desfere um soco poderoso. Após dois socos seguidos, seu próximo ataque é um chute explosivo que empurra e incendeia os inimigos. Depois de um breve intervalo, o fogo se espalha até os oponentes próximos.
Super (Roda punk): Damian salta e cria uma roda-punk. Dentro dela, os inimigos são repelidos quando atingem as caixas de som, recebendo 1.400 de dano.
Acessório (Alô, Alô, Aliados!): Damian arremessa o microfone em direção a um local específico. O primeiro aliado a pegá-lo recupera saúde.
Acessório (Barreira do Som): Damian cria uma barreira temporária de amplificadores indestrutíveis!
Poder de estrela (Roots Muros Roots): os inimigos empurrados contra a parede ficam atordoados.
Poder de estrela (Admirável Soco Novo): durante o Super, Damian usa o seu punho flamejante para queimar os inimigos.
Hipercarga (Da Chama ao Caos): o Super do Damian incendeia o chão quando ele aterrissa, causando dano por segundo aos inimigos dentro da roda punk!
Starr Nova: algoz mítica
Uma fã de cosplay que acredita ser a personagem principal do anime Starr Nova. Isso causa uma certa confusão às vezes, pois ela acha que pode resolver os problemas do mundo real com uma espada enorme!
Ataque (Madeixas Starr, Ação!): Starr Nova usa o seu glorioso cabelo como arma, disparando dois projéteis loiros.
Super (Cristal Nova, Transformação!): Starr Nova corre para a frente e assume a sua forma suprema, conjurando a espada Starr! Ela ganha velocidade de movimento, converte o dano recebido em saúde, e o seu ataque principal muda de forma. A transformação dura 7s.
Acessório (Tempo Flutuante): Starr Nova aciona um dispositivo antigravidade, fazendo com que os aliados dentro do alcance flutuem!
Acessório (Starr da Amizade e da Justiça): Starr Nova dispara uma esfera de energia que causa dano aos inimigos e restaura a saúde dos aliados. Ela também pode se teletransportar em direção à esfera antes de atingir um alvo!
Poder de estrela (Poder Sublimado): acertar um inimigo enquanto está transformada aumenta o dano em 5%, até o máximo de 30%.
Poder de estrela (Starr Mística): o ataque principal da Starr Nova também restaura a saúde dos aliados.
Bolt: tanque épico
Bolt é um brinquedo da linha Brinquedo Bélico. Apesar de ter sido projetado para causar dano ao rolar por cima de tudo, ele sempre sonhou em ser um carrinho de corrida e alcançar altas velocidades. É melhor não ficar no caminho dele!
Atributo: a velocidade de movimento aumenta enquanto se move.
Ataque (Brinquedo Bélico): Bolt pode causar dano rolando em direção aos Brawlers! Quanto mais alta a velocidade, mais dano. No ataque principal, Bolt libera o excesso de calor, causando o dobro de dano em área e ganhando velocidade!
Super (Sobrecarga): Bolt entra em modo de sobrecarga, ganhando velocidade, reduzindo o dano recebido e deixando um rastro destrutivo por onde passa.
Acessório (Reparo Rápido): Bolt ganha um escudo baseado em sua velocidade atual.
Acessório (Bate-bola): Bolt pula para um local específico e causa dano em área. O ataque destrói obstáculos, mas perde toda a velocidade no impacto.
Poder de estrela (Pelos Ares): quando está em velocidade máxima, Bolt manda os inimigos pelos ares.
**Poder de estrela (Bola Imparável):**durante o Super, Bolt fica imune a controle dispersivo e recebe 15% da velocidade máxima.
Evento da Starr Nova
No evento da Starr Nova, os jogadores podem desbloquear o visual Finx Rei do Vácuo gratuitamente e evoluir as transformações das garotas Starr para usar em modos de jogo selecionados. O modificador transformação estará ativo nos modos de jogo em destaque e em modos de troféu selecionados aleatoriamente.
Quando o modificador Starr Nova estiver ativo, cristais surgirão durante a partida. Colete um para se transformar em uma das cinco garotas Starr por tempo limitado.
As Starr Girls têm visuais exclusivos (variantes da Starr Nova, Bea, Juju, Amber e do Spike) e são muito mais fortes do que o Brawler básico.
Um efeito visual especial é mostrado antes de a transformação terminar.
Há dois modificadores: um com a Starr Nova e outro sem (ela será apresentada durante o evento).
As garotas Starr começam no nível de poder 11 e podem ser melhoradas até o nível de poder 30 abrindo sorteios Nova.
Exceção: a Starr Nova começa com poder máximo. O cristal da Starr Nova será apresentado na segunda semana do evento.
Ao melhorar uma garota Starr usando sorteios Nova, você habilita uma ativação de dano para a personagem na tela do evento. Se tocar nela, você lançará um ataque que causará dano ao Finx. Cause dano suficiente ao Finx para liberar o visual dele! Após desbloquear o visual Finx Rei do Vácuo, você ganhará recompensas alternativas.
NOVOS buffies
Colette
Acessório 1: Nananinanão! [REFORMULAÇÃO]
Colette dispara um projétil que enfeitiça um Brawler por 1s. Gasta munição.
Com buffie: o projétil atravessa obstáculos e Brawlers.
Acessório 2: Saúde Trocada [REFORMULAÇÃO]
Colette dispara um projétil que restaura 80% do dano causado. Consome munição e pode ser usado três vezes antes de ativar o tempo de espera.
Com buffie: é possível exceder o limite de cura, criando um escudo equivalente a 1.000 pontos da saúde máxima.
Poder de estrela 1: Empurrão
Todos os Brawlers inimigos acertados pelo Super da Colette são empurrados ao ponto mais distante do ataque. Na distância máxima, eles ficam atordoados por 0,2s.
Com buffie: a velocidade da investida do Super fica bem mais alta.
Poder de estrela 2: Tributação em Massa
Colette recebe 75% menos dano durante o Super e ganha um escudo de 30% de redução de dano caso acerte um Brawler.
Com buffie: o Super da Colette rouba 33% de munição dos Brawlers atingidos.
Hipercarga com buffie: Espírito Rebelde
Colette complementa cada ataque principal com um segundo golpe menor, que causa menos dano.
Griff
Acessório 1: Cofrinho
Griff lança um cofrinho que explode após alguns instantes, causando dano, destruindo obstáculos ao redor e empurrando os Brawlers.
Com buffie: Griff pode atirar no cofrinho com o ataque principal, aumentando gradualmente o dano e o raio de explosão. O cofrinho explodirá quando estiver totalmente carregado.
Acessório 2: Chuva de Moedas [REFORMULAÇÃO]
Griff lança uma chuva de moedas em uma área específica, causando dano contínuo aos Brawlers dentro dela.
Com buffie: a chuva de moedas aumenta ao longo de sua duração.
Poder de estrela 1: Aceita Bala? [REFORMULAÇÃO]
Griff ganha um ataque um pouco mais amplo e adiciona outra rajada de moedas.
Com buffie: disparar com a munição completa lança uma megamoeda que causa dano extra no meio.
Poder de estrela 2: Crédito Empresarial
Griff recupera 15% da saúde perdida a cada 2 segundos.
Com buffie: quando os projéteis do Super do Griff retornam, eles o curam em 5% da saúde perdida.
Hipercarga com buffie: Dedução de Impostos
Agora, o ataque principal do Griff também atravessa os inimigos durante a hipercarga.
Edgar
Acessório 1: Alçar Voo [REFORMULAÇÃO]
Edgar lança o cachecol, agarrando-se ao Brawler ou à parede mais próxima. Edgar salta para trás de qualquer Brawler atingido ou salta por cima de qualquer parede atingida.
Com buffie: Edgar também ganha um aumento de velocidade por um breve intervalo ao se agarrar a uma parede ou a um Brawler.
Acessório: Refúgio
Edgar ganha um escudo que o protege dos próximos 3.700 de dano. O escudo vai enfraquecendo com o passar do tempo.
Com buffie: ele também fica imune a controle dispersivo por 1s.
Poder de estrela 1: Sem Amortecimento
Edgar causa dano aos inimigos próximos ao aterrissar usando o Super ou o acessório "Alçar Voo". Os Brawlers próximos ao centro da área de aterrissagem recebem mais dano.
Com buffie: acertar um Brawler com o epicentro também carrega o Super do Edgar.
Poder de estrela 2: Punhos Implacáveis
Aumenta a cura proveniente dos ataques principais em 30%.
Com buffie: ao eliminar um Brawler, Edgar também recupera uma porcentagem da sua saúde máxima na hora.
Hipercarga com buffie: Explosão
Agora, Edgar lança mais dois cachecóis a uma distância maior, causando menos dano. Os inimigos à curta distância podem ser atingidos tanto pelos cachecóis básicos quanto pelos cachecóis hipercarregados.
NOVA hipercarga
Hipercarga da Najia (Poder Ilimitado!): ao usar o Super, Najia lança seis jarros. As cobras que saem de dentro deles deixam um rastro de veneno.
Temporadas e visuais
Temporada: Patrulha Starr
SPIKE PATRULHA STARR | ÉPICO | Brawl Pass
SPIKE CAÇADOR STARR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
SPIKE GUARDIÃO STARR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
COLETTE RAINHA DO VÁCUO | ÉPICO | Brawl Pass
COLETTE ESTRELA BRANCA | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
COLETTE BURACO NEGRO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
JUJU PATRULHA STARR | MÍTICO | 149 gemas
BEA PATRULHA STARR | ÉPICO | 149 gemas
AMBER PATRULHA STARR | LENDÁRIO | 299 gemas
AMBER RAINHA DO VÁCUO | LENDÁRIO | 299 gemas
FINX REI DO VÁCUO | MÍTICO | 199 gemas
Temporada: Craques do Brawl
EUGÊNIO BOM DE BOLA | ÉPICO | Brawl Pass
EUGÊNIO GOLEIRO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
EUGÊNIO IMPEDE-PONTOS | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
CARL BOM DE BOLA | ÉPICO | Brawl Pass
CARL ATACANTE | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
CARL CHUTADOR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
LOU SUPERATACANTE | LENDÁRIO | 299 gemas
WATTSON MARCA-PONTOS | MÍTICO | 199 gemas
OTIS QUARTERBACK | MÍTICO | 199 gemas
MEEPLE ÁRBITRO | MÍTICO | 199 gemas
Visuais diversos
My Hero Academia
EL PRIMO: ALL MIGHT | LENDÁRIO | 299 gemas
GUS: TOMURA SHIGARAKI | MÍTICO | 199 gemas
JANET: URAVITY | ÉPICO | 149 gemas
FANG: DEKU | ÉPICO | 149 gemas
EDGAR: BAKUGO | MÍTICO | 199 gemas
E-sports
JACKY E-SPORTS | ÉPICO | 149 gemas
Visuais prateados e dourados
NAJIA DOURADA
NAJIA PRATEADA
Reformulação dos visuais
Os visuais míticos e lendários agora têm efeitos adicionais!
As animações de abertura de visuais de diferentes raridades foram aprimoradas.
Com exceção dos visuais de My Hero Academia, os novos visuais não virão com reações, sprays e ícones.
Ajustes de balanceamento
Melhorias
Lumi
Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada de 3.200 para 3.500.
Saúde básica aumentada de 3.100 para 3.500.
Nos últimos meses, a Lumi tem sido, de longe, uma das Brawlers menos eficazes. Então, queremos realizar algumas mudanças para fortalecer o seu conjunto de habilidades, permitindo que os jogadores usem o controle de espaço dos acessórios dela mais rapidamente. Além disso, aumentamos a saúde básica dela para melhorar a sua capacidade de troca de dano.
Lola
Redução do dano do Super diminuída de 50% para 35% quando o Ego está próximo da Lola.
A Lola vem apresentando um desempenho na média ou abaixo da média há algum tempo e precisa de um pequeno empurrão para se tornar mais competitiva. Essa mudança tem como objetivo dar a ela mais controle de espaço com o Ego e facilitar o uso dele.
Fang
Saúde básica aumentada de 4.500 para 4.800.
Atualmente, jogar com o Fang é tudo ou nada. Com essa mudança, queremos permitir que ele seja mais agressivo sem correr riscos excessivos e que seja capaz de pressionar um número maior de Brawlers.
Wattson
Taxa de recarga do Super aumentada de 70 para 75.
O Wattson já está se saindo bem, só precisa de um incentivo para deixar a sua presença ainda mais marcante. Essa mudança o ajudará a aproveitar melhor a sua vantagem ao usar o Super de forma agressiva, facilitando ataques em sequência.
Maisie
Poder de estrela: dano de Precisão Cirúrgica aumentado de 20% para 25%.
A categoria tiro preciso é bastante competitiva nos dias de hoje, e sentimos que a Maisie estava ficando um pouco para trás. Com um pouco mais de dano no alcance máximo, esperamos que ela possa fazer frente a outros Brawlers populares.
Draco
Resistência a dano do Super aumentada de 15% para 20%.
Velocidade de movimento do Super aumentada de 15% para 20%.
Em um meta dominado por tanques, o Draco simplesmente não é resistente, nem ameaçador o bastante, para competir com os demais. Essas mudanças vão ajudá-lo a recuperar parte do espaço que costumava ter, dando a ele mais controle de espaço e pressão ao carregar o Super.
Jae-yong
Acessório: tempo de espera de Papelada Burocrática reduzido de 15s para 12s.
No geral, o Jae-yong está tendo um bom desempenho, mas os seus acessórios vêm deixando a desejar. O objetivo dessa mudança é torná-los um pouco mais competitivos.
Darryl
Dano do Super aumentado de 400 para 660.
O Darryl é muito poderoso em determinadas situações, mas precisa ser mais imponente e versátil para competir com os tanques que dominam o meta.
Gigi
Bônus de velocidade de movimento do ataque principal aumentado de 30% para 35%.
Munição máxima do ataque principal aumentada de 8 para 10.
A Gigi precisa de mais mobilidade para perseguir os Brawlers inimigos e desviar dos seus ataques. Queremos que ela use o seu ataque principal com mais frequência como recurso para se movimentar e consiga enfrentar Brawlers com mais saúde.
Glowy
Alcance do ataque principal aumentado de 20 para 22.
A última série de mudanças foi um pouco dura demais com o Glowy, que continuou sendo um ótimo curador, mas com um papel extremamente específico. Por isso, tentamos encontrar um meio-termo, para que ele siga tendo um impacto maior, mas sem dominar todos os mapas.
Enfraquecimentos
Najia
O segundo projétil do ataque principal da Najia não mira mais automaticamente nos Brawlers inimigos após o primeiro projétil ser disparado sem comando. Tocar no momento certo ainda mira no Brawler mais próximo.
A saúde base das cobras do Super e do poder de estrela foi reduzida de 1.600 para 1.200.
As cobras invocadas pelo Super e pelo poder de estrela não explodem mais ao serem derrotadas. Elas só explodirão ao acertar os Brawlers inimigos.
O ataque principal da Najia é muito flexível e útil para conseguir informações e explorar os arbustos. Além disso, para diversos Brawlers, as cobras dela são muito difíceis de combater, exigindo várias munições para que sejam derrotadas. Brawlers de combate corpo a corpo têm poucas opções de contra-ataque, já que não conseguem destruí-las com segurança. Com tudo isso, ela deve se tornar um alvo mais confiável de enfrentar e de surpreender para os Brawlers corpo a corpo.
Leon
Correção de erro: o bônus de velocidade de movimento do poder de estrela "Sinal de Fumaça" e do acessório "Pirulito Furtivo" não se acumulam mais.
Saúde básica reduzida de 3.600 para 3.300.
O Leon está consistentemente entre os Brawlers de melhor desempenho, causando alto dano de forma confiável e concedendo melhorias incríveis à equipe com o seu acessório. Com as recentes correções de erros e uma redução na sua saúde básica, ele passa a agir como um algoz vulnerável, que deve estar bem posicionado para tirar o máximo proveito do seu conjunto de habilidades.
Ziggy
Atraso dos projéteis do ataque principal aumentado de 700 para 750.
Taxa de recarga do Super reduzida de 85 para 80.
Acessório: tempo de espera de Descarga Elétrica aumentado de 13s para 17s.
Devido à frequência de acerto do seu ataque principal, o Ziggy rapidamente se tornou um dos Brawlers mais poderosos do meta atual, o que faz dele um controle incrivelmente opressor. Não queremos reverter completamente a melhoria do seu ataque principal, mas apenas dar aos oponentes mais tempo para se esquivar. Seu acessório "Descarga Elétrica" também exerce uma pressão enorme e precisa de um tempo de espera um pouco maior, levando em consideração o quão poderoso é.
Grom
Dano do ataque principal reduzido de 1.140 para 1.040.
Poder de estrela: dano extra de Fator X aumentado de 30% para 35%.
O Grom sempre foi um pesadelo para os jogadores de nível intermediário, mas, de uns tempos para cá, tanto a sua porcentagem de uso quanto a sua taxa de vitórias vêm aumentando nos níveis mais altos. Ele chegou a figurar entre os 15 melhores Brawlers em relação à taxa de vitórias nas partidas ranqueadas na Lenda III e superior. Com essas mudanças, queremos manter a maior parte do seu poder, mas exigir um grau de habilidade mais alto para aproveitar ao máximo o seu dano. Vamos aliviar um pouco a pressão sobre os jogadores de nível intermediário e, ao mesmo tempo, permitir que os jogadores de nível mais alto extraiam todo o seu potencial.
Mortis
Poder de estrela: redução do dano de Bote Letal diminuída de 40% para 35%.
O Mortis é um Brawler superpopular e, além disso, mantém uma taxa de vitórias muito alta. Essa mudança fará com que ele se sinta um pouco menos à vontade ao atacar os inimigos com sua investida totalmente carregada e o levará a ser mais seletivo quanto às oportunidades de ataque.
Pierce
Dano do Super reduzido de 1.600 para 1.400.
Poder de estrela: lentidão de Missão: Nado Impossível reduzida de 30% para 25%.
Finalmente encontramos o Pierce! Com a introdução da sua Hipercarga, o seu Super parece estar se tornando excessivamente opressivo, além de que Missão: Nado Impossível é o seu poder de estrela de forma esmagadoramente dominante. Essas mudanças devem reduzir ligeiramente a potência dele, mas mantendo a sensação de poder do seu conjunto de habilidades.
Clancy
O alcance do ataque principal foi reduzido de 25 para 23.
O caranguejo ficou um POUCO exagerado com a última rodada de mudanças. No geral, a fase 3 dele está ótima e combina bem com o seu perfil, mas ficou um pouco fácil e previsível demais de alcançar, graças ao alcance e ao HP adicionais da última atualização. Reduzir o alcance dele diminuirá o número de situações em que ele será uma boa escolha e sua vantagem geral nos confrontos, deixando-nos com um crustáceo mais saudável.
Bibi
Poder de estrela: dano bônus do ataque Home Run reduzido de 20% para 15%.
Acessório: cura de Vitamina no ataque seguinte reduzida de 60% para 50%.
Bibi continua sendo um verdadeiro pesadelo, ostentando a maior taxa de vitórias nos níveis mais altos de jogo, mesmo após a última rodada de ajustes. Com a redução em seu poder de ataque e resistência, Bibi deve conseguir acertar triplos com mais frequência, em vez de Home Runs, com maior probabilidade de ser eliminada.
Mudanças
A nuvem tóxica agora causa dano adicional aos Brawlers que estiverem dentro dela. Quanto mais fundo você estiver na nuvem tóxica, maior será o dano!
Mudanças em mapas, modos de jogo, ambientes e troca de eventos
Batalhas contra chefões: Colette Rainha do Vácuo e Finx Rei do Vácuo
Chegaram duas novas batalhas contra chefões com desafios totalmente novos! Todas as batalhas contra chefões agora são para 5 jogadores.
Colette Rainha do Vácuo: procure os ninhos de livros sombrios ou encare a fúria das Colettes em miniatura!
Finx Rei do Vácuo: uma batalha contra o chefão em duas fases. Quando o Finx é derrotado pela primeira vez, ele volta ainda mais forte como o Rei do Vácuo! Uma torre central ora ajuda, ora prejudica os Brawlers. Finx também invoca seus amigos gatos (Kit) para ajudar a derrotar os Brawlers.
Pontuação de velocidade máxima: depois de derrotar o chefe no nível de dificuldade mais alto, você poderá ver seu melhor tempo nessa pontuação.
Quando um aliado é derrotado, ele agora deixa cair todos os seus cubos de energia, em vez de apenas metade.
Novos modos de jogo sazonais
Evento Adidas
O Brawl Stars fez uma parceria com a Adidas em um evento de futebol para a comunidade por tempo limitado! Entre em campo no novíssimo modo Megabola, participe da Supercopa Starr da Adidas e explore o ambiente inédito da Arena Adidas!
Superfute-brawl:
Uma versão supercarregada do Fute-brawl com novas mecânicas que recompensam a precisão e o trabalho em equipe!
Os Brawlers podem dar chutes carregados enquanto estão com a bola.
Mantenha o ataque pressionado para carregar o chute.
Os chutes carregados ao máximo causam dano aos Brawlers.
A carga é mantida quando um jogador aliado pega a bola carregada por um breve instante (passe rápido).
Goleiro:
Ambas as equipes têm um goleiro.
O goleiro pode se mover em uma área próxima ao seu respectivo gol.
Ele sempre se move entre o gol e a bola.
Ele defende automaticamente qualquer chute que se aproxime o suficiente, fazendo a bola ricochetear contra ele como se fosse uma parede.
É possível derrotá-lo e deixá-lo atordoado por um breve intervalo.
Ambientes
Remoções:
Circo Bizarro
Ilha de Gelo
Retrópole
Luta na Selva
Show de Acrobacia
Bazar da Tara
Adições:
Arena Adidas (novo)
Gramado (Megabola)
Biomutação
Loja de Lembrancinhas
Bazar das Bizarrices
Coreto do Poco
Combate Fuga da Pirâmide (novo)
Combate Ferro-velho (novo)
Starr Toons
Combate Starr Toons (novo)
Ilha Tropical
Mapas
Megabola
Arena Adidas:
Arena do sufoco
Bola na gaveta
Coliseu da tabelinha
Perigo na banheira
Gramado:
Sacudindo o filó
Gol de placa
Parque dos pênaltis
Caos no meio-campo
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Zona Estratégica
Mapas em destaque: No liminar, Viagem rápida
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Épico: Grom
Mítico: Mina
Lendário: Corvo
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Nocaute
Mapas em destaque: Fontes fartas, Garganta do braço dourado
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Épico: Bea
Mítico: Finx
Lendário: Spike
Arena Brawl
Para manter o Arena Brawl equilibrado e emocionante, trouxemos uma nova rodada de ajustes de balanceamento específicos!
Pierce
Dano reduzido de 4% para 2%.
Recarga reduzida de 100 para 50.
Mortis
Recarga reduzida de 200 para 150.
Saúde reduzida de 650 para 500.
Emz
Dano reduzido de 2% para 1%.
Sirius
Velocidade de movimento reduzida de 8 para 6.
Colt
Dano reduzido de 6% para 3%.
Tick
Dano reduzido de 8% para 7%.
Recarga reduzida de 250 para 225.
Bibi
Saúde reduzida de 750 para 650.
Dano reduzido de 4% para 3%.
Shade
Saúde reduzida de 450 para 350.
Jae-yong
Recarga aumentada de 2 para 200 (não, você não leu errado, era 2 mesmo 😅).
Jacky
Dano aumentado de 2% para 4%.
Dano aumentado de 150 para 200.
Ash
Dano aumentado de 2% para 3%.
Finx
Recarga aumentada de 200 para 300.
Eve
Dano aumentado de 4% para 5%.
Lola
Dano aumentado de 4% para 5%.
Dano aumentado de 150 para 200.
Mico
Recarga aumentada de 200 para 300.
Max
Dano aumentado de 5% para 6%.
Melhorias permanentes e recursos para facilitar a vida
Estão chegando novas melhorias e recursos sociais para deixar a sua experiência no Brawl Stars ainda mais legal!
Amigos favoritos (disponível posteriormente nesta atualização):
Adicione amigos à sua lista de favoritos e receba notificações quando eles estiverem on-line para jogarem juntos!
Adicionamos configurações para silenciar as notificações de amigos on-line e a opção de navegar no modo anônimo, para que outras pessoas não recebam notificações de amigos on-line enviadas por você.
Tela de amigos modernizada (disponível posteriormente nesta atualização):
Agora, será possível ordenar os seus amigos por: vitórias juntos, total de troféus, total de prestígio, divisão e status on-line.
A estatística "Vitórias juntos" foi corrigida. O jogo registrará corretamente as vitórias com os seus amigos.
Você poderá adicionar um breve comentário sobre o seu amigo para lembrar por que o adicionou ou quem ele é (visível somente para você).
No menu "Amigos", você poderá selecionar as configurações para "Bloquear pedidos de amizade" e "Receber notificações dos amigos favoritos".
As sugestões de amigos foram atualizadas e agora também incluirão os amigos do Game Center.
Denúncias nas partidas com troféus:
A função de denúncia foi adicionada às partidas com troféus (anteriormente disponível apenas no Ranqueado).
Os jogadores agora terão uma reputação nas partidas com troféus (separada da reputação do Ranqueado).
Se um jogador receber muitas denúncias por sabotagem ou trapaça, será temporariamente suspenso das partidas com troféus. As denúncias por jogador desfavorável não afetarão a reputação.
Primeiro, o jogador recebe uma advertência e, à medida que as denúncias aumentam, pode sofrer uma suspensão. Se continuar sendo denunciado, o tempo de suspensão aumentará.
Mesmo após serem suspensos das partidas com troféus, os jogadores ainda podem jogar no Combate Solitário e nos mapas do criador de mapas.
O Supercofre e os eventos de lançamento também oferecem suporte a denúncias e suspensões.
A reputação é recuperada por meio de partidas sem infrações (ou seja, sem denúncias recebidas no modo troféu).
Melhorias nos efeitos dos visuais:
A Nita Shiba Inu passou por uma reformulação completa dos efeitos visuais! Antes, esse visual tão querido pelos fãs não tinha efeitos visuais personalizados no projétil do ataque principal e do Super, dois dos efeitos mais comuns no jogo. Adicionamos um novo efeito visual ao ataque principal e um projétil completamente repaginado para o Super, ambos com um adorável estilo Shiba, assim como vários outros ajustes gerais atualizados para os padrões modernos do Brawl Stars.
Aproveite para conferir a Nita Shiba Inu na loja durante as comemorações da Golden Week!
Atualizações nos efeitos dos visuais clássicos:
Estamos estudando maneiras de reformular alguns visuais mais antigos cujos efeitos visuais não envelheceram tão bem. O visual Nita Shiba Inu é o primeiro a passar por esse processo, mas poderemos atualizar outros visuais clássicos no futuro quando for o momento certo. Não perca!
Diversos:
Agora, a máquina de buffies funciona por trios (três Brawlers), então você tem mais chances de conseguir o buffie desejado!
Com o lançamento da atualização, uma oferta aleatória de buffie ficará disponível na loja por 14 dias.
Atualizamos o funcionamento da bola no Fute-brawl e no Hóquei-Brawl com base em cálculos físicos. A sensação será um pouco diferente ao chutar a bola ou acertar o disco, mas a distância e o tempo continuarão praticamente os mesmos. Isso nos permitiu corrigir problemas que faziam com que a bola ou o disco ficassem descontrolados quando obstáculos eram destruídos.
Os cartões de batalha de prestígio foram adicionados com 100 e 200 de prestígio.
O indicador do ataque principal do Fang agora exibe o alcance adicional concedido pelo seu sapato.
O logotipo "DragonForce" foi alterado para "DragonForge".
Correções de erros
Correções gerais
Corrigido um erro que fazia com que o tempo de espera para encontrar partidas em duplas ou trios fosse excessivamente longo.
Corrigido um travamento do jogo no Android, que ocorria ao sair do aplicativo usando o botão "Voltar" e, em seguida, reiniciar o jogo.
Correções nos Brawlers
Corrigido o erro em que o Hank conseguia realizar um ataque invisível ao lançar várias vezes o ataque principal.
A descrição do acessório "Pele Protetora" da Nita agora corresponde ao seu funcionamento no jogo.
Corrigido o erro que impedia os Brawlers de usarem os seus ataques principais e Supers ao arremessarem objetos sob o controle da "Marionete" da Willow.
Corrigido o erro em que o ataque principal da Willow não carregava o Super após usar o acessório "Pura Magia".
As estatísticas de dano de ataque e de dano por segundo do Glowy no nível seguinte agora são exibidas corretamente.
Corrigido o erro que impedia o Super da Gigi de carregar quando os inimigos disparavam projéteis dentro do alcance de carregamento do Super.
Corrigido o erro em que a velocidade de movimento do poder de estrela "Sinal de Fumaça" do Leon se acumulava incorretamente com a do acessório "Pirulito Furtivo".
Corrigidos diversos problemas relacionados aos efeitos sonoros, incluindo: o som do ataque principal sendo reproduzido tanto no início quanto no final com o visual Maisie Dracônica, o som do ataque do Frank sendo reproduzido duas vezes e a ausência total de efeitos sonoros com o visual Melodie Inflável.
Corrigido um erro que permitia que o Super do Eugênio e o acessório do Gray ignorassem a imunidade ao controle dispersivo.
Corrigido um erro que permitia que os clones dos Brawlers invocados por Sirius atacassem indefinidamente ao copiar um Brawler com diversos tipos de ataque, como Kenji.
Corrigido o erro em que o ataque principal hipercarregado do Doug podia atingir inimigos abaixo da Janet enquanto ela estava voando.
Corrigido o erro em que o acessório Bomba de Espetos do Spike não aplicava a variação de dano com base na distância nas versões normal e com buffie.