Melhorias

Lumi

Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada de 3.200 para 3.500.

Saúde básica aumentada de 3.100 para 3.500.

Nos últimos meses, a Lumi tem sido, de longe, uma das Brawlers menos eficazes. Então, queremos realizar algumas mudanças para fortalecer o seu conjunto de habilidades, permitindo que os jogadores usem o controle de espaço dos acessórios dela mais rapidamente. Além disso, aumentamos a saúde básica dela para melhorar a sua capacidade de troca de dano.

Lola

Redução do dano do Super diminuída de 50% para 35% quando o Ego está próximo da Lola.

A Lola vem apresentando um desempenho na média ou abaixo da média há algum tempo e precisa de um pequeno empurrão para se tornar mais competitiva. Essa mudança tem como objetivo dar a ela mais controle de espaço com o Ego e facilitar o uso dele.

Fang

Saúde básica aumentada de 4.500 para 4.800.

Atualmente, jogar com o Fang é tudo ou nada. Com essa mudança, queremos permitir que ele seja mais agressivo sem correr riscos excessivos e que seja capaz de pressionar um número maior de Brawlers.

Wattson

Taxa de recarga do Super aumentada de 70 para 75.

O Wattson já está se saindo bem, só precisa de um incentivo para deixar a sua presença ainda mais marcante. Essa mudança o ajudará a aproveitar melhor a sua vantagem ao usar o Super de forma agressiva, facilitando ataques em sequência.

Maisie

Poder de estrela: dano de Precisão Cirúrgica aumentado de 20% para 25%.

A categoria tiro preciso é bastante competitiva nos dias de hoje, e sentimos que a Maisie estava ficando um pouco para trás. Com um pouco mais de dano no alcance máximo, esperamos que ela possa fazer frente a outros Brawlers populares.

Draco

Resistência a dano do Super aumentada de 15% para 20%.

Velocidade de movimento do Super aumentada de 15% para 20%.

Em um meta dominado por tanques, o Draco simplesmente não é resistente, nem ameaçador o bastante, para competir com os demais. Essas mudanças vão ajudá-lo a recuperar parte do espaço que costumava ter, dando a ele mais controle de espaço e pressão ao carregar o Super.

Jae-yong

Acessório: tempo de espera de Papelada Burocrática reduzido de 15s para 12s.

No geral, o Jae-yong está tendo um bom desempenho, mas os seus acessórios vêm deixando a desejar. O objetivo dessa mudança é torná-los um pouco mais competitivos.

Darryl

Dano do Super aumentado de 400 para 660.

O Darryl é muito poderoso em determinadas situações, mas precisa ser mais imponente e versátil para competir com os tanques que dominam o meta.

Gigi

Bônus de velocidade de movimento do ataque principal aumentado de 30% para 35%.

Munição máxima do ataque principal aumentada de 8 para 10.

A Gigi precisa de mais mobilidade para perseguir os Brawlers inimigos e desviar dos seus ataques. Queremos que ela use o seu ataque principal com mais frequência como recurso para se movimentar e consiga enfrentar Brawlers com mais saúde.

Glowy

Alcance do ataque principal aumentado de 20 para 22.

A última série de mudanças foi um pouco dura demais com o Glowy, que continuou sendo um ótimo curador, mas com um papel extremamente específico. Por isso, tentamos encontrar um meio-termo, para que ele siga tendo um impacto maior, mas sem dominar todos os mapas.

Enfraquecimentos

Najia

O segundo projétil do ataque principal da Najia não mira mais automaticamente nos Brawlers inimigos após o primeiro projétil ser disparado sem comando. Tocar no momento certo ainda mira no Brawler mais próximo.

A saúde base das cobras do Super e do poder de estrela foi reduzida de 1.600 para 1.200.

As cobras invocadas pelo Super e pelo poder de estrela não explodem mais ao serem derrotadas. Elas só explodirão ao acertar os Brawlers inimigos.

O ataque principal da Najia é muito flexível e útil para conseguir informações e explorar os arbustos. Além disso, para diversos Brawlers, as cobras dela são muito difíceis de combater, exigindo várias munições para que sejam derrotadas. Brawlers de combate corpo a corpo têm poucas opções de contra-ataque, já que não conseguem destruí-las com segurança. Com tudo isso, ela deve se tornar um alvo mais confiável de enfrentar e de surpreender para os Brawlers corpo a corpo.

Leon

Correção de erro: o bônus de velocidade de movimento do poder de estrela "Sinal de Fumaça" e do acessório "Pirulito Furtivo" não se acumulam mais.

Saúde básica reduzida de 3.600 para 3.300.

O Leon está consistentemente entre os Brawlers de melhor desempenho, causando alto dano de forma confiável e concedendo melhorias incríveis à equipe com o seu acessório. Com as recentes correções de erros e uma redução na sua saúde básica, ele passa a agir como um algoz vulnerável, que deve estar bem posicionado para tirar o máximo proveito do seu conjunto de habilidades.

Ziggy

Atraso dos projéteis do ataque principal aumentado de 700 para 750.

Taxa de recarga do Super reduzida de 85 para 80.

Acessório: tempo de espera de Descarga Elétrica aumentado de 13s para 17s.

Devido à frequência de acerto do seu ataque principal, o Ziggy rapidamente se tornou um dos Brawlers mais poderosos do meta atual, o que faz dele um controle incrivelmente opressor. Não queremos reverter completamente a melhoria do seu ataque principal, mas apenas dar aos oponentes mais tempo para se esquivar. Seu acessório "Descarga Elétrica" também exerce uma pressão enorme e precisa de um tempo de espera um pouco maior, levando em consideração o quão poderoso é.

Grom

Dano do ataque principal reduzido de 1.140 para 1.040.

Poder de estrela: dano extra de Fator X aumentado de 30% para 35%.

O Grom sempre foi um pesadelo para os jogadores de nível intermediário, mas, de uns tempos para cá, tanto a sua porcentagem de uso quanto a sua taxa de vitórias vêm aumentando nos níveis mais altos. Ele chegou a figurar entre os 15 melhores Brawlers em relação à taxa de vitórias nas partidas ranqueadas na Lenda III e superior. Com essas mudanças, queremos manter a maior parte do seu poder, mas exigir um grau de habilidade mais alto para aproveitar ao máximo o seu dano. Vamos aliviar um pouco a pressão sobre os jogadores de nível intermediário e, ao mesmo tempo, permitir que os jogadores de nível mais alto extraiam todo o seu potencial.

Mortis

Poder de estrela: redução do dano de Bote Letal diminuída de 40% para 35%.

O Mortis é um Brawler superpopular e, além disso, mantém uma taxa de vitórias muito alta. Essa mudança fará com que ele se sinta um pouco menos à vontade ao atacar os inimigos com sua investida totalmente carregada e o levará a ser mais seletivo quanto às oportunidades de ataque.

Pierce

Dano do Super reduzido de 1.600 para 1.400.

Poder de estrela: lentidão de Missão: Nado Impossível reduzida de 30% para 25%.

Finalmente encontramos o Pierce! Com a introdução da sua Hipercarga, o seu Super parece estar se tornando excessivamente opressivo, além de que Missão: Nado Impossível é o seu poder de estrela de forma esmagadoramente dominante. Essas mudanças devem reduzir ligeiramente a potência dele, mas mantendo a sensação de poder do seu conjunto de habilidades.

Clancy

O alcance do ataque principal foi reduzido de 25 para 23.

O caranguejo ficou um POUCO exagerado com a última rodada de mudanças. No geral, a fase 3 dele está ótima e combina bem com o seu perfil, mas ficou um pouco fácil e previsível demais de alcançar, graças ao alcance e ao HP adicionais da última atualização. Reduzir o alcance dele diminuirá o número de situações em que ele será uma boa escolha e sua vantagem geral nos confrontos, deixando-nos com um crustáceo mais saudável.

Bibi

Poder de estrela: dano bônus do ataque Home Run reduzido de 20% para 15%.

Acessório: cura de Vitamina no ataque seguinte reduzida de 60% para 50%.

Bibi continua sendo um verdadeiro pesadelo, ostentando a maior taxa de vitórias nos níveis mais altos de jogo, mesmo após a última rodada de ajustes. Com a redução em seu poder de ataque e resistência, Bibi deve conseguir acertar triplos com mais frequência, em vez de Home Runs, com maior probabilidade de ser eliminada.

Mudanças