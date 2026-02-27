Notas de lançamento: fevereiro de 2026
⚠️ Após a manutenção ⚠️
Os servidores precisarão de um certo tempo para se estabilizar após a manutenção, e algumas coisas acontecerão nos próximos dias.
QUARTA-FEIRA, 25 de fevereiro: todas as novas recompensas de prestígio (até o máximo de 1.000 troféus para cada Brawler) que você ainda não possui serão concedidas, e as pontuações de prestígio anteriores serão atualizadas gradualmente. Ambas as mudanças ocorrerão gradativamente ao longo dos dias seguintes ao lançamento da atualização, portanto, pode levar algum tempo para que apareçam.
QUINTA-FEIRA, 26 de fevereiro: o evento de lançamento da caixa do Sirius e as missões de vitória com 99 Brawlers de #Brawlentines da comunidade serão prorrogados por mais um dia. Nessa data, o encontro com o Sirius terminará, e a recompensa final será entregue.
SEXTA-FEIRA, 27 de fevereiro: última caixa de troféus da temporada entregue + ultracaixa de troféus grátis!
Prestígio
Quando um Brawler chega a 1.000 troféus, os jogadores podem ganhar prestígio com ele e passar a receber troféus de prestígio, em vez dos troféus normais. Ganhar prestígio libera novas recompensas e personalizações exclusivas para ostentar a maestria desse Brawler, e todo o progresso de prestígio é permanente, sem reinício sazonal.
Rumo ao prestígio
Este menu pode ser acessado na tela do Brawler.
Os jogadores ganham recompensas no caminho rumo aos 1.000 troféus.
250: ícone de jogador e spray.
500: reações.
750: visual de 29 gemas (ou 1.000 de bling, se não houver nenhum visual de 29 gemas disponível).
1.000 troféus: o antigo título dourado do Brawler (substituindo a recompensa dos registros).
Prestígio 2: ícone neon.
Prestígio 3: novo título neon do Brawler.
Não é possível perder prestígio após alcançá-lo.
Os troféus de prestígio são adicionados ao caminho de troféus (da mesma forma que ganhar acima de 1.000 troféus da temporada hoje em dia).
Esses troféus ainda são válidos para as missões do tipo "ganhar troféus".
Se um jogador já tiver a recompensa ao chegar a um marco, essa recompensa aparecerá como resgatada.
Cartão de batalha de prestígio
Cartão de batalha de prestígio: universal para TODOS os Brawlers da conta.
O número que aparece é a soma do prestígio de todos os seus Brawlers.
Cada Brawler pode ter mais de um prestígio para contribuir para a soma.
Quanto mais prestígio você ganha, mais melhorias visuais o seu cartão de batalha recebe. As melhorias ocorrem com prestígio 1, 25 e 50 nesta atualização.
Códice de Brawlers no perfil
Exibe o prestígio de cada Brawler no seu perfil.
A soma do prestígio de todos os Brawlers é mostrada na tela inicial.
Placares
Os placares também serão atualizados para refletir os novos níveis de prestígio, tanto para a conta quanto para os placares específicos dos Brawlers.
Os placares da conta serão organizados pelo total de troféus somado ao total de troféus de prestígio.
Já os dos Brawlers serão organizados pelo total de prestígio.
Com a implementação do novo sistema de prestígio, também vamos aposentar a mecânica atual de prestígio, que se tornará um botão legado de estatísticas no seu perfil.
Mudanças no pareamento
Os pareamentos agora serão baseados em uma classificação oculta de compatibilidade (MMR), sem ligação com os troféus.
Prestígio 0 a 1: 0 a 999 troféus
Disputas contra bots: sim
Troféus de azarão: sim
Troféus de séries de vitórias x10: sim
Prestígio 1 a 2: 1.000 a 1.999 troféus
Disputas contra bots: sim
Troféus de azarão: sim
Troféus de séries de vitórias x10: sim
Prestígio 2 a 3: 2.000 a 2.999 troféus
Disputas contra bots: não
Troféus de azarão: não
Troféus de séries de vitórias x10: não
Prestígio 3 ou superior: 3.000 troféus ou mais
Disputas contra bots: não
Troféus de azarão: não
Troféus de séries de vitórias x10: não
Reajustamos os troféus da Arena Brawl.
Outras mudanças
A proteção contra trocas de vitórias ficará mais rígida a partir do prestígio 2.
O nome dos jogadores aparecerá como "?" a partir do prestígio 2.
Eventos "Mais"
Os eventos ao estilo "Mais Doce" agora valem para troféus, moedas, pontos de poder, sorteios Starr e sorteios caóticos!
Como funcionam
Após ativar o botão "Mais" na seleção de modos de jogo, os jogadores terão um tempo limitado para ganhar recompensas adicionais. Cada vitória rende mais recompensas, conforme o tipo do evento.
NOVOS Brawlers
Sirius - Ultra - Controle
Atributo: ao usar o Super enquanto as sombras estão ativas, indica o local para onde elas vão se mover e atacar.
Ataque: DOIS EM UM
Sirius invoca dois projéteis, uma Bomba Estelar que causa dano em área e um Furta-sombras que acerta um único alvo. Sirius coleta a sombra de um Brawler a cada quatro acertos. Sirius pode armazenar três sombras de Brawlers de cada vez.
Super: LIBERTA-SOMBRAS
Sirius liberta todas as sombras armazenadas dos Brawlers no mundo. Elas assumem as características do respectivo Brawler, como os ataques e a saúde.Sirius pode comandar as sombras! Toque para que elas retornem e sigam Sirius, ou mire para ordenar que defendam uma área.
Poder de estrela: SOMBRAS CÉLERES
As sombras ganham velocidade de movimento.
Poder de estrela: ENVOLTO EM SOMBRAS
A cada quatro Furta-sombras desferidos, duas sombras são armazenadas em vez de uma.
Acessório: NASCE UMA SOMBRA
Sirius lança um projétil que invoca uma sombra ao atingir o alvo, desacelerando-o.
Acessório: MESTRE DAS SOMBRAS
As sombras invocadas voltam para perto do Sirius, que restaura uma porcentagem da saúde delas.
Hipercarga: PODER ILIMITADO!
As sombras invocadas durante a hipercarga têm mais saúde e causam mais dano.
Título: Renegado
Najia - Mítica - Destruidora
Ataque: VOO VENENOSO
Najia lança um jarro que contém uma cobra mortífera. Enquanto o jarro está no ar, é possível soltar a cobra em qualquer direção.O jarro causa dano enquanto a cobra envenena o alvo. O veneno da cobra se acumula e causa mais dano com o tempo.
Super: PERIGO PEÇONHENTO
Najia solta três cobras que rastejam por uma certa distância e envenenam os inimigos dentro do alcance. As cobras também podem ser arremessadas dentro de um jarro a um local específico.
Acessório: REFIL TÓXICO
Reinicia a duração do veneno aplicado.
Acessório: JARRO DA NAJIA
Najia se esconde em um jarro. Quando ele se quebra, ela empurra e envenena os inimigos próximos.
Poder de estrela: GUARDIÃ OFÍDICA
Quando um Brawler é derrotado pelo veneno, uma cobra surge no lugar dele.
Poder de estrela: PRESAS PEÇONHENTAS
O dano do veneno aumenta em função da saúde do inimigo, causando 200 de dano extra quando o alvo está com a saúde cheia.
Hipercarga: não tem
Título: Peçonha
Evento de lançamento do Sirius
O evento de lançamento do Sirius contará com várias maneiras de desbloquear o novo Brawler!
1. Desafio "Vença com cada Brawler"
Vença uma disputa com cada Brawler para desbloquear o Sirius de graça.
É preciso ter todos os 99 Brawlers para completar o desafio.
Você também pode ganhar uma caixa do Sirius vencendo disputas com 50 Brawlers diferentes ao longo do evento.
2. Desafio da caixa do Sirius
Você precisa de 20 caixas do Sirius para completar o evento e desbloquear o Sirius. Para obter uma caixa, é necessário vencer duas vezes.
Os jogadores recebem 40 ingressos no total, a quantidade exata para 20 caixas.
Para conseguir a caixa do Sirius vencendo com 50 Brawlers, você só pode perder DUAS VEZES, o que torna este desafio o mais difícil de todos até hoje!
3. Caixa do Sirius
O Sirius também pode ser desbloqueado aleatoriamente em uma de suas caixas durante o evento.
Essa é a melhor caixa de Brawler que já lançamos! Ela concede Brawlers (incluindo o Sirius), moedas, pontos de poder, duplicadores de XP, vales, acessórios, poderes de estrela e hipercargas.
São oito recompensas por caixa!
Hipercargas
Glowbert: o Super hipercarregado do Glowbert agora causa medo independentemente da direção para onde ele está virado. O ataque cobre 360 graus, e os alvos amedrontados recebem 20% de dano extra de todas as fontes.
Pierce: dispara duas ondas de projéteis, e a segunda causa menos dano. Os projéteis atravessam os Brawlers.
NOVOS buffies
O menu de buffies terá uma nova máquina de garra com todos os seis buffies dos Brawlers!
Corvo
[Reformulado] Acessório: Veneno Instantâneo
Corvo causa o dano de veneno restante a todos os inimigos já afetados por sua toxina e recebe um escudo equivalente a 150% do valor do veneno.
Com buffie: reinicia a duração do veneno.
[Reformulado] Acessório: Toxina Desaceleradora
Lança uma kunai que causa dano, desacelera e envenena o primeiro inimigo atingido por um breve período.
Com buffie: a kunai ricocheteia nos inimigos próximos, causando o mesmo efeito.
Poder de estrela: Aura venenosa
O veneno do Corvo enfraquece os inimigos e faz com que eles inflijam 15% a menos de dano enquanto estão envenenados.
Com buffie: Corvo agora causa 5% a mais de dano por cada inimigo envenenado.
Poder de estrela: Corvo-abutre
O Corvo causa 40% a mais de dano com o ataque e o Super a inimigos com menos de 50% de saúde.
Com buffie: o veneno do Corvo dura mais 1s.
Hipercarga
Com buffie: os ataques principais hipercarregados perfuram os inimigos e retornam após alcançarem a distância máxima, causando 20% a menos de dano na volta.
Bibi
Acessório: Vitamina
Bibi recupera 1.000 pontos de saúde por segundo durante 4s.
Com buffie: carrega a barra de home run da Bibi na hora, e o próximo ataque converte 60% do dano causado em pontos de saúde.
[Reformulado] Acessório: Megagrude
Bibi lança um chiclete que reduz a velocidade de todos os inimigos atingidos em 20%.
Com buffie: quanto mais tempo o chiclete ficar no chão, maior será o efeito de desaceleração.
Poder de estrela: Home run
A velocidade de movimento da Bibi aumenta em 12% quando a barra de home run está cheia.
Com buffie: o home run causa +20% de dano.
Poder de estrela: Rebatedora de ataques
Quando a barra de home run está totalmente carregada, o dano recebido pela Bibi é reduzido em 20%.
Com buffie: Bibi ganha um escudo por 5s quando o seu Super atinge um Brawler inimigo.
Hipercarga
Com buffie: o ataque principal hipercarregado da Bibi carrega mais rápido.
Bull
[Reformulado] Acessório: Bife Tonificante > Bife Míssil
Bull lança um projétil, causando 1.600 de dano, e recebe 800 de saúde caso acerte.
Com buffie: o alvo fica marcado por 5s, e Bull converte 50% do dano causado em pontos de saúde.
[Reformulado] Acessório: Pisoteador
Bull pisa forte no chão e desacelera os inimigos próximos. Se um alvo já estiver mais lento, ele ficará atordoado.
Com buffie: atordoar um inimigo concede 30% de velocidade de movimento por 3s.
Poder de estrela: Berserker
Quando a saúde do Bull fica abaixo de 60%, sua velocidade de recarga duplica!
Com buffie: derrotar um Brawler enquanto esse efeito está ativo recarrega na hora o Super do Bull.
Poder de estrela: Marrento
Quando a saúde do Bull está abaixo de 40%, ele ganha um escudo que reduz o dano recebido em 30%.
Com buffie: derrotar um Brawler enquanto esse efeito está ativo deixa o Bull imune a dano por 0,5s.
Hipercarga
Com buffie: o ataque principal do Bull causa menos dano à longa distância, mas perfura todos os inimigos.
Nita
Acessório: Garra de Urso
Nita ordena que o seu urso golpeie violentamente o chão, deixando os inimigos na área atingida atordoados.
Com buffie: o próximo ataque do urso causa 50% a mais de dano.
Acessório: Pele Protetora
Pelos próximos 3s, o urso da Nita ganha 35% de proteção contra dano.
Com buffie: Nita e o urso ficam invulneráveis por 0,5s.
Poder de estrela: Amigo-urso
Nita recupera 1.094 pontos de saúde cada vez que o seu urso acerta um Brawler inimigo. Quando ela inflige dano a Brawlers inimigos, o urso recupera 1.094 pontos de saúde.
Com buffie: essa habilidade pode curar Nita ou o urso além do limite de saúde, até o máximo de 2.000.
Poder de estrela: Urso hiperativo
O urso da Nita ataca mais depressa, com o tempo entre ataques reduzido em 60%.
Com buffie: invocar o urso aumenta a velocidade de recarga da Nita em 25% por 3s.
Hipercarga
Com buffie: os ataques da Nita têm velocidade, amplitude e alcance maiores durante a hipercarga.
Leon
[Melhorado] Acessório: Holograma - Leon cria uma cópia de si mesmo para confundir os inimigos, e o clone os ataca causando pouco dano.
Com buffie: Leon pode reativar o acessório enquanto o clone está ativo e trocar de lugar com ele.
Acessório: Pirulito Furtivo - Leon cria uma área de invisibilidade para a sua equipe se esconder. O pirulito vai perdendo saúde com o tempo.
Com buffie: Leon e seus aliados ganham 15% de velocidade de movimento dentro da área.
Poder de estrela: Sinal de fumaça
Ao usar o Super, a velocidade de movimento do Leon aumenta em 30% durante a invisibilidade.
Com buffie: ao ficar visível, o primeiro ataque dele causa 15% a mais de dano.
Poder de estrela: Cura invisível
Leon recupera 1.440 pontos de saúde por segundo enquanto o Super está ativo.
Com buffie: a duração do Super aumenta em 1s.
Hipercarga
Com buffie: os ataques principais do Leon causam no mínimo 75% de dano a qualquer distância.
Bo
Acessório: Totem Sagrado - Bo cria um totem que aumenta a velocidade de recarga do Super dos aliados em 50%. O totem vai perdendo saúde com o tempo.
Com buffie: o raio de alcance do totem aumenta significativamente.
[Reformulado] Acessório: Detonador - Bo lança os detonadores das minas, explodindo-as e causando o mesmo dano e efeitos a todos os inimigos atingidos por elas.
Com buffie: as minas detonadas têm um alcance de explosão maior.
Poder de estrela: Olhos de águia
Bo detecta inimigos escondidos em arbustos a uma distância 150% maior do que a normal.
Com buffie: Bo não fica mais visível ao atacar em um arbusto.
Poder de estrela: Arapuca
Em vez de empurrar para longe, as armadilhas do Bo agora atordoam o inimigo por 2s.
Com buffie: a velocidade de posicionamento das armadilhas aumenta significativamente.
Hipercarga
Com buffie: o ataque principal do Bo dispara uma quarta flecha, e todas as flechas ganham alcance adicional.
Remoção de engrenagens e compensação
Vamos remover as seguintes engrenagens, e os jogadores receberão um reembolso integral de moedas na caixa de entrada como compensação.
Corvo: perde a engrenagem mítica (dano de veneno).
Bull: perde a engrenagem (recarga do Super).
Bo: perde a engrenagem (recarga).
Nita: perde a engrenagem (poder do companheiro).
Leon: perde a engrenagem mítica (duração do Super).
Temporadas e visuais
Temporada: Areia do Tempo
LILY PERSEGUIDORA DESÉRTICA | BP | ÉPICO
LILY CAMINHANTE DESÉRTICA | BP (cromático 1) | ÉPICO
LILY AREIAS NOTURNAS | BP (cromático 2) | ÉPICO
CORDELIUS SULTÃO | BP | ÉPICO
CORDELIUS SULTÃO ACALORADO | BP (cromático 1) | ÉPICO
CORDELIUS SULTÃO GELADO | BP (cromático 2) | ÉPICO
BIBI GUARDA-COSTAS | ÉPICO | 149 gemas
8-BIT CANÓPICO | MÍTICO | 199 gemas
DOUG FARAÔNICO | MÍTICO | 199 gemas
LARRY E LAWRIE LÂMPADA MÁGICA | LENDÁRIO | 299 gemas
Temporada: Fadas e Dragões
BONNIE FEÉRICA | BP | ÉPICO
BONNIE FEÉRICA SOMBRIA | BP (cromático 1) | ÉPICO
BONNIE FEÉRICA RELUZENTE | BP (cromático 2) | ÉPICO
GRIFF DRACÔNICO | BP | ÉPICO
GRIFF VORAZ | BP (cromático 1) | ÉPICO
GRIFF SOVINA | BP (cromático 2) | ÉPICO
MINA FEÉRICA | ÉPICO | 149 gemas
FRANK FEÉRICO | MÍTICO | 199 gemas
MAISIE DRACÔNICA | MÍTICO | 199 gemas
DRAGROM | LENDÁRIO | 299 gemas
Visuais diversos
TRUNK ROYALE | ÉPICO | 149 gemas
BERTGLOW | MÍTICO | 199 gemas
MELODIE INFLÁVEL | ÉPICO | 149 gemas
NITA BRUCE | MÍTICO | 199 gemas
Visual do Pro Pass
CORVO DRACÔNICO | Fase 1
CORVO COSPE-FOGO | Hipercarga 1
CORVO FORJA-CINZAS | Hipercarga (cromático 1)
CORVO DRAGÃO FANTASMA | Hipercarga (cromático 2)
Dourados/Prateados
Pierce Dourado
Pierce Prateado
Glowbert Dourado
Glowbert Prateado
Ajustes de balanceamento
JAE YONG- Melhoria leve
Saúde aumentada de 7.000 para 7.400.
LOU-Melhoria leve
Saúde aumentada de 6.800 para 7.000.
Tempo necessário para o congelamento em área do Super reduzido de 8,3s para 7,1s.
Agora, o temporizador de congelamento começa a diminuir após 2,5s em vez de 2s.
ZIGGY-Melhoria grande
Saúde aumentada de 6.000 para 6.400.
Tempo de espera melhorado em 5%.
Tempo de resposta melhorado em 5% ao gerar projéteis.
COLETTE - Melhoria leve
Dano do ataque principal aumentado de 1.000 para 1.100.
Percentual de dano do ataque principal aumentado de 37% para 39%.
Dano do Super aumentado de 2.000 para 2.200.
Percentual de dano do Super aumentado de 20% para 22%.
JANET - Melhoria leve
Velocidade dos projéteis aumentada para 4,2%.
Recarga do acessório "Som na Caixa" reduzida de 20s para 18s.
LOLA - Melhoria leve
Raio de colisão da hipercarga do ego aumentado.
Saúde normal do ego aumentada de 4.000 para 4.400.
LUMI - Melhoria leve
Saúde aumentada de 5.800 para 6.200.
GIGI -Melhoria leve
Tempo de resposta do ataque principal melhorado.
Ganho de velocidade ao atacar melhorado.
O dano do Super no nível máximo foi reduzido de 3.000 para 2.600 por acerto, e isso também se aplica aos ataques durante a hipercarga.
Agora, o potencial máximo de dano do combo é menor.
Ganho de velocidade na preparação do ataque aumentado de 20% para 30%.
BUZZ - Melhoria leve
Dispersão do ataque reduzida em 10% para que o dano de curta a média distância seja mais consistente.
Velocidade dos projéteis do Super aumentada em 3% para ataques normais, Supers e hipercargas.
Duração mínima do atordoamento aumentada de 0,5s para 0,6s.
KIT - Mudança
Enquanto Kit está vinculado a um aliado, os golpes desferidos têm uma dispersão maior, facilitando os acertos.
Atordoamento reduzido de 2s para 1,5s.
Duração da cura vinculada reduzida de 10s para 8s.
Cura por segundo aumentada de 10% para 15% da saúde máxima.
Cura por segundo da hipercarga aumentada de 20% para 25% da saúde máxima.
CHESTER - Melhoria leve
Dano por projétil aumentado de 1.280 para 1.340.
Saúde aumentada de 7.400 para 7.600.
BONNIE - Melhoria leve
Recarga do Super reduzida de seis para cinco disparos (com engrenagem épica, reduzida de cinco para quatro).
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 12 para 11 disparos (com engrenagem, reduzida para dez).
MORTIS - Enfraquecimento leve
O acessório "Pá Rodopiante" não atravessa mais paredes.
O acessório "Criatura Noturna" não carrega mais o Super.
PEARL - Melhoria leve
Dano do ataque principal aumentado de 6 x 540 para 6 x 560 (aumento de 7%).
A velocidade de recarga do Super e da hipercarga permanece a mesma.
LARRY E LAWRIE - Melhoria leve
Velocidade de recarga da hipercarga aumentada em 8%.
Agora, são necessários 2,6 Supers em vez de 2,8.
RUFFS - Melhoria grande
Cura do poder de estrela "Ascensão" aumentada de 30 para 40 pontos de saúde por segundo.
Saúde dos sacos de areia do acessório "Cobertura" aumentada de 35% para 40% da saúde máxima.
MINA - Enfraquecimento leve
Duração do acessório "Moinho de Vento" reduzida de 2s para 1,5s.
MEG - Melhoria leve
Raio de recarga da torre do acessório "Caixa de Ferramentas" aumentado de 800 para 880.
Escudo do poder de estrela "Campo de Força" aumentado de 25% para 30% ao sair da engenhoca.
SPIKE - Enfraquecimento leve
A hipercarga agora exige um pouco mais de três Supers para carregar.
O dano causado pelo acessório "Bomba de Espetos" agora aumenta conforme a distância. À queima-roupa, ele causa 60% do dano, o que equivale a 600 por espinho no nível 11. Na distância máxima, continua em 1.000 por espinho.
Recarga do acessório "Cacto Pacato" aumentada de 18s para 20s.
STU - Melhoria leve
Saúde aumentada de 6.800 para 7.000.
Cura do poder de estrela 2 aumentada de 544 para 560 a cada uso do Super.
FRANK - Enfraquecimento leve
Saúde reduzida de 14.000 para 13.600.
O acessório "Fone Antirruído" não carrega mais o Super nem a hipercarga, inclusive as versões com buffie.
Redução de dano do poder de estrela "Esponja" diminuída de 15% para 10%.
Aumento de dano do poder de estrela "Pilhagem" reduzido de 25% para 15%.
Alcance do acessório "Atração Irresistível" reduzido em 8%.
EMZ - Enfraquecimento leve
Recarga do Super com os ataques principais reduzida. Agora, são necessários dez acertos em vez de oito para carregar o Super por completo.
O acessório "Botão de Block" não carrega mais o Super nem a hipercarga, inclusive as versões com buffie.
COLT - Enfraquecimento leve
O acessório "Recarga Rápida" não carrega mais o Super nem a hipercarga, inclusive as versões com buffie.
BELLE - Melhoria leve
Dano do Super aumentado de 1.000 para 1.100.
Saúde aumentada de 5.600 para 5.800.
A hipercarga agora exige um ataque a menos e um Super a menos para carregar.
PIERCE - Enfraquecimento leve
Recarga do acessório "Munição sem Fim" aumentada de 16s para 18s.
O Super carrega 10% mais devagar para compensar a recarga mais rápida do último disparo.
CLANCY - Mudança
Ataque básico de nível 1 aumentado de 1.200 para 1.400.
Ataque básico de nível 2 aumentado de 1.400 para 1.500.
O nível 3 continua em 1.600.
O nível 2 agora exige seis disparos em vez de sete (quatro com o poder de estrela por duas fichas).
Balas do Super reduzidas de 16 para 12. Redução do dano de proximidade adicionada: 100% de dano no alcance máximo e 50% à queima-roupa (por exemplo, o dano máximo ao cofre agora é 7.000).
ROSA - Melhoria leve
Duração do Super aumentada de 3s para 4s.
ALLI - Enfraquecimento leve
Recarga do acessório "Ectotérmicos" aumentada de 14s para 16s.
RICO- Enfraquecimento leve
A quantidade de disparos necessários para carregar o Super passou de 12 para 15 para compensar o aumento na velocidade dos projéteis, permitindo acertar mais alvos.
Apenas no Arena Brawl
GIGI - Enfraquecimento grande
Saúde reduzida de 650 para 450.
Dano reduzido de 4 para 3.
GLOWBERT - Enfraquecimento grande
Saúde reduzida de 450 para 400.
Corrigimos o erro de XP em dobro.
PIERCE - Enfraquecimento grande
Saúde reduzida de 550 para 500.
Dano reduzido de 5 para 4.
Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos
Batalhas contra chefões
Batalhas contra chefões em masmorras: adicionamos chefões de masmorras exclusivos. Cada um oferece desafios e experiências de combate únicos.
Griff CHEFÃO, o soberano voraz
Exerce pressão contínua por meio da alta concentração de projéteis e do controle de área.
Grom CHEFÃO, o demolidor implacável
Ameaça extrema no mapa inteiro com explosivos de alcance ilimitado.
Obriga o reposicionamento constante e a percepção espacial.
Corvo CHEFÃO, o dragão em evolução
Chefão com várias fases que fica mais forte a cada derrota.
Passa de um assassino ágil a uma ameaça dracônica formidável.
Maisie CHEFONA, a executora rítmica
Usa projéteis com velocidades inconstantes para atrapalhar o ritmo dos jogadores.
Pune movimentos previsíveis e reações lentas.
Chefão especial do Dia da Mentira: um confronto de um dia só, disponível exclusivamente em 1º de abril.
Nita CHEFONA entra na arena com um ciclo de invocação complexo.
Novos modos de jogo sazonais
Combate Repaginado (Combate com reforços)
Os caixotes são substituídos por "caixas misteriosas".
Cada caixa contém um reforço permanente (de saúde, dano, velocidade ou escudo).
Há uma chance (40% por padrão) de obter outro item bônus consumível ou transportável.
Os reforços são perdidos parcialmente em caso de derrota (similares aos cubos de energia).
Aumento de dano (+15%).
Aumento de saúde máxima (+15%).
Aumento de velocidade (+10%).
Aumento de escudo (-10% de dano recebido).
Consumíveis: aumentos temporários.
Recarga instantânea da hipercarga (melhoria já existente).
Bebida de dano e velocidade (melhoria já existente).
Transportáveis: podem ser coletados e usados, ou lançados como um ataque.
Bola de boliche
Arremessada em linha reta.
Destrói muros.
Empurra, causa dano e atordoa os Brawlers.
Causa dano às caixas.
Se quebra após destruir muros suficientes.
Shuriken
Arremessado em linha reta.
Causa dano aos Brawlers ou às caixas ao acertar, mesmo enquanto está sendo transportado. Se quebra ao acertar o alvo.
Corta a grama.
Carro
O Brawler entra em um carro e fica mais rápido.
Destrói muros (mas o carro recebe dano). Explode ao receber dano.
Atropelar as caixas e os inimigos causa dano.
Bomba
Pode ser arremessada por cima de muros.
Explode após cerca de 1,5s, causando dano em área.
A explosão destrói muros.
Caça às Sombras (3x3 ou 5x5, variante da Ira de Samurai)
As sombras das aranhas e dos Brawlers aparecem por todo o mapa.
Derrote os clones sombrios e os Brawlers inimigos para coletar itens no formato de lua, inspirados na máscara do Sirius. A equipe que conseguir a quantidade necessária de luas (60/100) vence.
Um Sirius gigantesco aparece como minichefe.
Mapas:
3x3
Mansão sob o luar
Circo das sombras prateadas
Alameda da ilusão
Zona dos clones
5x5
Rede das sombras
Grande picadeiro
Percurso dos impostores
Festa das sombras
Caça ao Tesouro (modo já existente)
Mudança: agora interrompe o cronômetro quando duas equipes estão disputando a plataforma.
Modificadores
Tempestades de areia: uma tempestade de areia aparece de forma intermitente e cobre parte do mapa. Não é possível ver o lado de fora de dentro e vice-versa.
Projéteis em câmera lenta: uma lentidão que abrange o mapa inteiro aparece de forma intermitente e desacelera os projéteis.
Ambientes
Remoções:
Terra dos Doces
Barco do Darryl
Aquário de Monstros Marinhos
Força Starr
Pântano dos Pombinhos
Adições:
Circo Bizarro
Mansão MedieMal
Fuga da Pirâmide
Retrópole
Luta na Selva
Ferro-velho
Mapas
Nenhuma mudança.
Com a comunidade
Nenhuma mudança.
Megacofre
Nenhuma mudança.
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Pique-gema
Mapa 1: Fliperama rústico
Mapa 2: Fliperama de cristal
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Épico: Shade
Mítico: Squeak
Lendário: Kit
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Fute-brawl
Mapa 1: Espiralada
Mapa 2: Bola na orla
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Épico: Larry e Lawrie
Mítico: Doug
Lendário: Cordelius
Campeonato Mundial de Brawl Stars
Desafios do CMBS: de 27/02 a 01/03 e de 27/03 a 29/03.
Melhorias permanentes e recursos para facilitar a vida
Um novo modo de jogo foi adicionado às partidas casuais, nas quais o pareamento é aleatório e não se ganha nem se perde troféus.
As melhorias dos visuais Pro poderão ser obtidas nos sorteios ranqueados, e o visual Pro do Colt estará disponível a partir de meados de março! Os visuais Pro posteriores ficarão disponíveis oito meses depois do fim da temporada do Pro Pass.
Melhoramos o progresso no Pro Pass! O XP do Pro Pass ganho com vitórias foi aumentado de 25 para 50, e o XP do Pro Pass ao alcançar uma nova classe foi aumentado de 200 para 400.
Diferenciamos os efeitos visuais de escudos variados:
Escudo branco: você fica invulnerável ao ressurgir.
Escudo amarelo: você recebe menos dano.
Escudo azul-arroxeado: você ganha mais saúde no escudo. O escudo vai perdendo saúde com o tempo.
Recolocamos a notificação do campeonato na tela inicial (apontando para o Ranqueado).
O Combate solitário não concederá mais troféus em caso de desconexão. Os jogadores agora sofrerão desconexão caso permaneçam inativos por tempo demais no Combate solitário.
O Glowbert agora se chama Glowy. Depois que ele fez amizade com o Moe, o ratinho lhe deu esse apelido carinhoso!
Durante esta atualização, faremos um teste A/B nas megamissões:
80% dos jogadores receberão megamissões de acordo com o cronograma mensal padrão.
20% dos jogadores receberão megamissões semanalmente.
Correções de erros
Corrigimos o erro de exibição no cartão de batalha do Ranqueado (o Brawler selecionado no momento vs. o Brawler selecionado para o Ranqueado).
Corrigimos o erro em que a estrela-do-mar do primeiro acessório do Otis desaparecia após 5s, mesmo quando não havia inimigos por perto.
Agora, os projéteis podem fugir da área do acessório "Moinho de Vento" da Mina.
Corrigimos um erro incomum que podia causar travamentos na tela de seleção do Ranqueado.
Corrigimos o erro em que o acúmulo do efeito de lentidão do acessório do Squeak deixava o jogador imóvel.
Corrigimos um erro do servidor que acontecia às vezes com a ativação da Manopla Mordaz do Sam durante a hipercarga.
Os efeitos visuais do Amplia-dano do 8-BIT agora aparecem corretamente quando o poder de estrela "Ligado no 220v" está ativo.
Corrigimos o erro em que algumas ofertas da loja apareciam como indisponíveis para alguns jogadores.