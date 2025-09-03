Skip to content
3/09/2025
Notas de lançamento: setembro de 2025

Novo evento! Brawl Stars e Subway Surfers

Nossa nova colaboração vai levar você para debaixo da terra! Mais ou menos...

Durante este evento, você viajará por quatro cidades diferentes e poderá usar os novos Supers Subway temporários, experimentar o novo modo de jogo Corrida do Subway, desbloquear recompensas temáticas (inclusive o visual Ollie Jake) e muito mais!

Mas, para fazer tudo isso, você vai precisar avançar no caminho de prêmios coletando trilhos. E como você consegue trilhos?

  • Vitórias diárias em vez de sorteios Starr diários

  • Um novo conjunto de missões a cada semana!

  • Evento do clube MEGATREM

  • Competições

  • Recompensas de criadores de conteúdo (fique de olho nos seus criadores favoritos)

ObtençãoTrilhos (quantidade máxima)
Competições100 (se virar a noite até o fim do evento)
Vitórias diárias189
Missões especiais150
Evento do clube: Megatrem160
Supercell Store5
Presentes de criadores de conteúdo20
Total624

Boomboxes

Ao avançar no caminho, você também ganha Boomboxes!

Cada Boombox é recheada de brindes que incluem recompensas especiais do evento, como visuais do Subway Surfers e das coleções Urbano e Grafite, além de outros itens de personalização. E cada caixa dá um Super Subway garantido!

  • Vale lembrar que nem todos os visuais relacionados ao evento estão nas Boomboxes, como os seguintes:

    • Ollie Jake (recompensa do caminho do evento)

    • Emz Despojada, Emz Ostentadora e Emz Funcional (visuais do Brawl Pass e Brawl Pass Plus)

    • Leon Grafite (visual de evento do clube)

    • Mina Grafite (parte da caixa de lançamento da Mina)

Supers Subway

  • Existem 8 Supers Subway diferentes, cada um com 3 níveis de melhoria.

  • Nas disputas, essas habilidades podem ser usadas com um controle adicional, assim como os Supers.

  • Os Supers Subway estarão disponíveis em todos os modos de jogo com o modificador Super Subway.

  • Confira os Supers Subway disponíveis durante o evento:

    • Supertênis: pule um obstáculo e ganhe um aumento de velocidade e um escudo temporários ao aterrissar.

    • Ímã de Brawlers: puxe um Brawler até você.

    • Carga de Prancha: atravesse obstáculos e oponentes, causando dano e atordoando no final.

    • Armadilha de Barreira: prenda os oponentes com barreiras de trem.

    • Mochila-spray: voe e ataque os oponentes lá de cima, deixando um rastro desacelerador de spray.

    • Via Rápida: dispare projéteis de trilho de trem que causam dano e que podem ser usados para que você se mova mais rapidamente.

    • Som na Caixa: solte uma onda musical que empurra os oponentes e cura os aliados.

    • Propulsão: avance na direção de oponentes ou obstáculos.

Corrida do Subway

Uma corrida com 10 jogadores por vários mapas diferentes! O primeiro jogador a ultrapassar 10 marcos vence.

  • A derrota leva você de volta ao último marco ultrapassado.

  • Derrotar outros jogadores dá um aumento de velocidade temporário.

  • Cada mapa tem um guarda atrás de você!

  • Os trens que atravessam o mapa causam dano quando atingem você.

Cronograma de eventos

1ª semana: Nova Iorque

  • Modo de jogo Corrida do Subway

2ª semana: Berlim

  • Evento do clube: MEGATREM. Colete trilhos com o seu clube e avance em um caminho compartilhado. Temos recompensas para todos os membros do clube, e o Leon Grafite é a melhor delas!

3ª semana: Rio de Janeiro

  • Evento de lançamento da nova Brawler Mina (mais informações abaixo).

4ª semana: Tóquio

  • Competições diárias → escolha entre 3 modos de jogo para competir e lute pela maior pontuação em cada disputa. Quanto mais alta é a sua posição, mais trilhos você recebe!

Durante o evento, cada fim de semana também terá um modo de jogo com o novo modificador Chuva de Moedas:

  • As moedas surgem aleatoriamente durante as disputas. Colete moedas para ganhar recompensas adicionais ao fim da disputa.

  • Você também recebe as moedas coletadas pelos aliados.

  • Você só fica com as moedas quando ganha.

  • Esse modificador tem um limite diário de moedas.

O evento do Subway Surfers começa em 4 de setembro e acaba em 30 de setembro.

Evento de Halloween do Brawl

O Halloween do Brawl começa mais cedo este ano, com um evento em que você pode coletar doces para ganhar recompensas e testar sua habilidade contra chefões aterrorizantes em uma dimensão sombria desconhecida!

Doce

  • Colete doces para trocar por recompensas como as seguintes:

    • Caixa de abóboras para receber recompensas imediatas.

    • Caixa de gostosuras que você pode melhorar e abrir mais tarde durante o evento para receber uma recompensa melhor.

  • Ganhe doces em vitórias diárias, missões especiais e derrotando chefões do Halloween do Brawl!

Haja Açúcar

  • Apenas em alguns fins de semana!

  • Ative uma vez por dia na tela de modos de jogo.

  • As vitórias dão mais doces por 10 minutos.

  • Recomeça diariamente às 8h UTC.

  • Quando expira no meio de uma disputa, você ainda recebe doces extras.

Modo Chefão do Halloween do Brawl

  • Encare chefões em várias fases cada vez mais difíceis.

  • Cada fase dá doces como recompensa.

  • Cada chefão tem habilidades e táticas diferentes. Veja quem você vai encarar:

    • Corvo Médico da Peste: alta mobilidade e ataques com veneno.

    • Tick sem Cabeça: servos explosivos para controle de área.

    • Spike da Carreta: longo alcance e reações em cadeia.

    • Kenji Kizu: guerreiro fantasma capaz de invocar um poderoso megaclone do Kenji.

    • R-T Gárgula: defesas poderosas e controle de zonas estratégicas.

    • Rico Mergulhador Fantasma: chuva de balas!

O evento de Halloween do Brawl acontecerá durante outubro. As datas serão anunciadas em breve!

Novos Brawlers

Mina

Destruidora mítica

  • Atributo: após cada ataque, uma barra começa a ser preenchida, indicando quanto tempo a Mina tem para usar o ataque seguinte. Quando o tempo acaba, o ciclo de ataques volta a 1.

  • Ataque principal: Combo de Capoeira

    • A Mina pode avançar no ciclo de ataques em menos tempo. Quando ela não é rápida o bastante, o combo é quebrado e o ciclo recomeça. Cada ataque da Mina também é acompanhado por uma investida curta.

    • Ataque 1: longo alcance, largura reduzida

    • Ataque 2: médio alcance, largura média

    • Ataque 3: curto alcance, largura ampla

  • Super: FURACÃO 3000

    • Mina golpeia o ar, criando um poderoso furacão que causa dano pesado e derruba os oponentes à frente dela.

  • Poder de estrela 1: ZUM, ZUM, ZUM

    • O terceiro ataque do combo da Mina também cura o equivalente a 50% do dano causado.

  • Poder de estrela 2: E O VENTO LEVOU

    • O Super da Mina também imobiliza os inimigos por 0,5s.

  • Acessório 1: MOINHO DE VENTO

    • Gera uma barreira de vento que bloqueia os projéteis por 3s.

  • Acessório 2: CAPOQUÊ?

    • O Super da Mina é recarregado instantaneamente quando atinge um oponente.

  • Título: Furacão

Ziggy

Controle mítico

  • Ataque principal: ABRACADABRA!

    • Ziggy lança um raio na área selecionada. Após um instante, em um passe de mágica, ele causa dano em área.

  • Super: TEMPESTADE FANTÁSTICA DO ZIGGY

    • O maior truque do Ziggy: uma gigantesca tempestade elétrica que se desloca rapidamente, causando dano aos inimigos no interior e desacelerando sempre que um Brawler inimigo está na área de efeito.

  • Poder de estrela 1: TROVEJADO

    • Os Brawlers que recebem dano do Super do Ziggy ficam 20% mais lentos por 1s.

  • Poder de estrela 2: O GRANDE ZIGGINI

    • Quando um raio atinge o alvo, o dano do ataque principal seguinte aumenta em 30%.

  • Acessório 1: DESCARGA ELÉTRICA

    • Ziggy atinge o inimigo mais próximo com raios a cada segundo durante 5s. Esses ataques não gastam munição.

  • Acessório 2: TRUQUE DE MESTRE

    • O raio seguinte também teletransporta o Ziggy para o local selecionado.

  • Título: O Magnífico

Novos eventos de lançamento de Brawler

Estamos mudando a forma como lançamos Brawlers! Agora é possível participar de um evento de 10 dias onde você tem a chance de ganhar o novo Brawler sem qualquer custo.

  • Você recebe 3 ingressos por dia para participar do evento.

  • Os ingressos não se acumulam. É preciso usá-los no mesmo dia.

    • Caso você escolha lutar com os amigos, todos os jogadores da equipe precisarão de um ingresso.

  • Os ingressos permitem participar de disputas em modos de jogo aleatórios, com uma fase de escolha semelhante à do Megacofre. O novo Brawler também estará disponível para escolha com o nível de poder máximo!

  • Modos de jogo:

    • Mina: Fute-brawl, Extermínio, Pique-gema

    • Ziggy: Zona Estratégica, Nocaute, Caça-estrelas

  • A cada 2 vitórias (no caso dos Brawlers míticos; pode ser diferente para outras raridades), você recebe uma caixa temática especial que pode conter o novo Brawler, itens de personalização especiais, progresso e moedas, inclusive gemas!

  • Após abrir um determinado número de caixas (14 no caso da Mina e do Ziggy), você sempre consegue o novo Brawler.

    • Se você já tiver recebido o Brawler nas caixas anteriores, receberá um visual mítico especial no lugar dele ao abrir 14 caixas!

    • Os visuais recebidos das caixas antes de conseguir o Brawler correspondente vão para o banco de visuais.

  • É possível comprar caixas na loja, e as caixas compradas também contam para você receber o Brawler grátis.

  • Teremos o Embate de Sósias no modo Combate para que todos se familiarizem com o novo Brawler no nível máximo.

  • Após o fim do evento, o novo Brawler irá para a trilha estelar antes que a temporada do Brawl Pass termine. Ou seja, você poderá usar os vales economizados para obter o novo Brawler caso não o tenha obtido no evento.

Novas hipercargas

  • Ollie: SUPER OU NADA

    • O Ollie agora pula! A área da explosão musical é maior e não consome munição quando começa a carregar.

  • Byron: MISTURA INSTÁVEL

    • O Super do Byron agora dispara o ataque principal dele em várias direções a partir do ponto de impacto.

  • Finx: VIAGEM TEMPORAL

    • Finx ativa uma área adicional do Super ao redor de si mesmo que acompanha os movimentos dele.

  • Jae-Yong: SUCESSO DE PÚBLICO

    • O Super do Jae-yong tem tempo de espera reduzido durante a hipercarga, e cada ativação é reforçada.

  • Juju: BOKOR

    • Juju invoca um Gris-Gris maior, com agulhas, dano e velocidade de movimento maiores, além de mais saúde.

  • Meeple: QUEBRANDO AS REGRAS

    • O Super cobre uma área mais ampla e permite que Meeple e os aliados atravessem muros e andem sobre a água.

  • Larry e Lawrie: DANDO O BOT

    • Larry invoca um segundo protótipo do Lawrie que causa mais dano e tem mais saúde que o Lawrie normal. Os acessórios que afetam Lawrie só se aplicam ao modelo "original".

  • Trunk: SÓ UMA PICADINHA

    • O Super do Trunk solta formigas que causam dano aos inimigos ao longo do tempo.

Novos visuais

Subway Surfers e arte urbana

  • Emz Despojada | Brawl Pass

  • Emz Ostentadora | Brawl Pass | Cromático 1

  • Emz Funcional | Brawl Pass | Cromático 2

  • DJ Poco | Hipercarga

    • Poco Ressonante | Hipercarga | Cromático 1

    • Poco Batida Brutal | Hipercarga | Cromático 2

  • Hank Ritmo Selvagem | Mítico

  • Ollie Jake | Épico

  • Janet Tricky | Épico

  • Byron Frank | Épico

  • Leon Grafite | Raro

  • Stu Grafite | Raro

  • Alli Grafite | Raro

  • Mina Grafite | Raro

Halloween do Brawl

  • Corvo Médico da Peste | Brawl Pass

    • Corvo Arauto do Além | Brawl Pass | Cromático 1

    • Corvo Velho Caçador | Brawl Pass | Cromático 2

  • Rico Mergulhador Fantasma | Mítico

  • R-T Gárgula | Mítico

  • Lobiruffs | Épico

  • Tick sem Cabeça | Lendário

  • Kenji Kizu | Hipercarga

Outros visuais

Carreta Brawl

  • El Grilo | Épico

  • Carl Palhaço Maluco | Épico

  • Spike da Carreta | Épico

Universidade Brawl

  • Barley Professor Sobrenatural | Épico

  • Chester Traquinas | Épico

  • Penny Gazeteira | Épico

Supercell ID

  • Buzz Pescador | Épico

Visuais prateados e dourados

  • Alli Prateada

  • Alli Dourada

  • Trunk Prateado

  • Trunk Dourado

Ajustes de balanceamento

Melhorias

  • Bibi

    • A barra de home run agora é recarregada após o uso, independentemente da munição.

  • Otis

    • Aumento de HP: 3.200 → 3.400

    • Dano do ataque principal aumentado de 3 x 460 para 3 x 500

  • Shelly

    • O acessório Disparada agora também recarrega toda a munição quando é ativado.

  • 8-BIT

    • Dano do ataque principal aumentado de 6 x 640 para 6 x 680

  • Chuck

    • Velocidade de recarga da hipercarga aumentada de 20 para 30

  • Gale

    • Dano aumentado de 6 x 560 para 6 x 600

  • Clancy

    • Limite do nível 1 reduzido de 9 para 7 acertos

    • Limite do nível 2 reduzido de 8 para 7 acertos

    • Fichas iniciais do poder de estrela Inspeção reduzidas de 3 para 2, e acertos necessários para subir de nível reduzidos de 6 para 5

  • Ruffs

    • Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada em 10%

  • Leon

    • Dano de proximidade aumentado de 30% para 35%

  • Trunk

    • Agora tem o atributo Tanque

Enfraquecimentos

  • R-T

    • Dano da hipercarga reduzido de 25% para 15%

    • Escudo da hipercarga reduzido de 25% para 15%

  • Tara

    • Recarga do acessório Corpo Fechado aumentada de 15s para 17s

  • Kit

    • Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 8 para 10 acertos

  • Mister P

    • Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 35 para 30

  • Bo

    • Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 45 para 40

  • Lily

    • Velocidade do superprojétil da hipercarga reduzida de 5.600 para 5.000

  • Bonnie

    • Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 35

Mudanças na Arena Brawl

Melhorias

  • Eugênio

    • Dano aumentado de 6% para 7%

    • Velocidade de movimento aumentada de 8 para 10

    • Velocidade de recarga aumentada de 2% para 2,5%

  • El Primo

    • Total de HP aumentado de 880 para 900

    • Dano aumentado de 4% para 5%

  • Darryl

    • Total de HP aumentado de 880 para 900

    • Dano aumentado de 4% para 5%

  • Leon

    • Dano aumentado de 5% para 6%

  • Bea

    • Dano aumentado de 6% para 8%

  • Max

    • HP aumentado de 600 para 700

  • Kaze

    • HP aumentado de 450 para 600

Enfraquecimentos

  • Shade

    • Dano reduzido de 5% para 3%

    • Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%

  • Juju

    • HP reduzido de 550 para 450

    • Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%

  • Barley

    • Dano reduzido de 3% para 2%

  • Mandy

    • Dano reduzido de 9% para 7%

  • Larry e Lawrie

    • HP reduzido de 550 para 450

  • Bull

    • Dano reduzido de 4% para 3%

  • Jae-yong

    • HP reduzido de 550 para 450

  • Alli

    • Dano reduzido de 4% para 3%

    • Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%

  • Bonnie

    • Dano reduzido de 9% para 7%

  • R-T

    • Dano reduzido de 4% para 2%

  • Doug

    • HP reduzido de 500 para 450

    • Velocidade de recarga reduzida de 2,5% para 2%

  • O tempo de espera para voltar ao combate agora é recalculado e aumenta de acordo com o nível na Arena Brawl.

  • O tempo de espera para voltar ao combate agora é visível durante as disputas.

  • A quantidade de troféus perdidos nas derrotas foi aumentada em 50%.

Mudanças em modos de jogo, mapas e troca de eventos

Mudanças na rotação de modos de jogo permanentes:

  • Fute-brawl, Nocaute, Hóquei-brawl, Nocaute 5x5, Pique-gema e Arena Brawl não vão mais se alternar com outros modos de jogo.

  • Roubo, Zona Estratégica e Corrida das Fichas vão alternar entre si.

  • Dodge-brawl, Volei-brawl e Basquete-brawl vão alternar entre si.

  • Extermínio, Caça-estrelas e Duelos vão alternar entre si.

Novos mapas da Corrida do Subway:

  • Caos urbano

  • Turbilhão nos trilhos

  • Meia-volta fatal

  • Rota circular

  • Via arco-íris

  • Batalha piuí abacaxi

  • Revolução ferroviária

Ambientes

  • Adições:

    • Subway Surfers

    • Subway Surfers (Combate)

    • Mortuário do Mortis (Combate)

  • Remoções

    • Pântano dos Pombinhos

    • Reino das Katanas (Combate)

Ranqueado

  • Temporada 1

    • Modo de jogo em destaque: Zona Estratégica (2 mapas adicionais)

    • Brawler grátis: Larry e Lawrie, Lily ou Amber

  • Temporada 2

    • Modo de jogo em destaque: Caça-estrelas (2 mapas adicionais)

    • Brawler grátis: Bo, Sprout ou Kenji

Caminho de troféus e emblemas de troféu de Brawler

Novos emblemas de troféu de Brawler:

  • Os emblemas agora refletem o ícone de cada Brawler.

  • Os emblemas aparecerão no cartão de batalha e ao lado do total de troféus do Brawler.

  • Novos marcos adicionados acima de 1.000 troféus: 1.200, 1.500 e 2.000.

    • Ao alcançar os novos marcos, os respectivos emblemas de Brawler são seus para sempre.

    • Os troféus da temporada ainda voltam a 1.000 quando ela acaba.

  • Pareamento dos modos de troféu ajustado para que jogadores com mais de 1.000 troféus encontrem adversários com um número de troféus similar.

O caminho de troféus tem mais 3 áreas:

  • Retorno ao Rancho

  • Minas do Mike

  • Cidade do Velho Oeste

Mudanças no Brawl Pass e nos registros

Os recursos dos caminhos de domínio removidos dos novos Brawlers foram adicionados ao caminho gratuito do Brawl Pass:

  • Patamar 0: +500 moedas

  • Patamar 1: +500 pontos de poder

  • Patamar 25: sorteio Starr aleatório substituído por 300 vales

  • Patamar 26: trocou de lugar com o patamar 28

  • Patamar 48: +2.500 moedas

Mudanças nos registros

  • Bull: empurre 3 em vez de 8 Brawlers na mesma disputa.

  • Buzz: atordoe 2 Brawlers em vez de 3 com um só Super.

  • Chester: use 2 Supers em vez de 3 em 1 hipercarga.

  • Colt: cause 10.000 de dano em vez de 15.000 com um só Super.

  • Doug: reviva 3 aliados na mesma disputa.

  • Edgar: elimine 2 Brawlers em vez de 3 em Combate Solitário.

  • Frank: atordoe inimigos 1 vez em vez de 2 com um só Super na mesma disputa.

  • Jacky: sobreviva a 25.000 de dano em vez de 50.000 na mesma disputa.

  • Jae-Yong: restaure 7.000 pontos de saúde em vez de 10.000 na mesma disputa em Combate Solitário.

  • Kaze: derrote 2 Brawlers em vez de 3 com um só Super no modo ninja.

  • Kit: derrote 2 Brawlers em vez de 3 enquanto se agarra a um Brawler aliado na mesma disputa.

  • Leon: derrote 4 Brawlers em vez de 6 sem ser derrotado na mesma disputa.

  • Meeple: derrote 3 Brawlers atravessando muros.

  • Mortis: atinja Brawlers 1 vez em vez de 3 com uma só investida na mesma disputa.

  • Nita: cause 10.000 de dano em vez de 50.000 com o Urso da Nita.

  • Ollie: provoque Brawlers 1 vez em vez de 3 com um só Super na mesma disputa.

  • Piper: derrote 3 Brawlers à máxima distância na mesma disputa.

  • Wattson: derrote 3 Brawlers no estado maximizado.

  • Hipercargas: use 2 em vez de 3 hipercargas na mesma disputa.

  • Registros adicionados da Arena Brawl:

    • Receba 3 melhorias de Kaiju na mesma disputa.

    • Derrote um Brawler 5 níveis acima do seu.

Essas são apenas algumas das mudanças planejadas para os registros. Estamos estudando o futuro dessa funcionalidade e compartilharemos mais detalhes em breve.

Mudanças nos preços globais

Os testes de preços globais iniciados no começo do ano foram concluídos!

Os ajustes de preços locais serão finalizados em 2 de setembro (com o lançamento da atualização) e afetarão mais de 100 países de regiões como América Latina, África, Leste Europeu, Sudeste Asiático e Ásia Central.

Não é possível fazer doações para jogadores de regiões com preços mais altos através da Supercell Store.

Correções de erros e melhorias

  • A descrição do ataque Nova Perspectiva do Gray foi corrigida para corresponder à sua funcionalidade.

  • O indicador de mira de Fute-brawl e outros objetos arremessados agora apontam para a direção certa.

  • O Super do Angelo agora causa dano depois que ele é derrotado.

  • Todos os Brawlers já podem atacar enquanto carregam o troféu em Ladrões de Troféus.

  • As torres de Conflitos Espirituais agora podem atingir alvos invisíveis.

  • Os projéteis dos visuais do Corvo agora mostram os efeitos corretos em vez dos efeitos do visual padrão.

  • A recarga do Super do Bull tem novos efeitos visuais, dependendo do visual usado.

  • A quantidade de ingressos do Megacofre foi reduzida de 15 para 6, e o número de vitórias necessárias para encher o megacofre foi ajustado.