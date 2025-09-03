Notas de lançamento: setembro de 2025
Novo evento! Brawl Stars e Subway Surfers
Nossa nova colaboração vai levar você para debaixo da terra! Mais ou menos...
Durante este evento, você viajará por quatro cidades diferentes e poderá usar os novos Supers Subway temporários, experimentar o novo modo de jogo Corrida do Subway, desbloquear recompensas temáticas (inclusive o visual Ollie Jake) e muito mais!
Mas, para fazer tudo isso, você vai precisar avançar no caminho de prêmios coletando trilhos. E como você consegue trilhos?
Vitórias diárias em vez de sorteios Starr diários
Um novo conjunto de missões a cada semana!
Evento do clube MEGATREM
Competições
Recompensas de criadores de conteúdo (fique de olho nos seus criadores favoritos)
|Obtenção
|Trilhos (quantidade máxima)
|Competições
|100 (se virar a noite até o fim do evento)
|Vitórias diárias
|189
|Missões especiais
|150
|Evento do clube: Megatrem
|160
|Supercell Store
|5
|Presentes de criadores de conteúdo
|20
|Total
|624
Boomboxes
Ao avançar no caminho, você também ganha Boomboxes!
Cada Boombox é recheada de brindes que incluem recompensas especiais do evento, como visuais do Subway Surfers e das coleções Urbano e Grafite, além de outros itens de personalização. E cada caixa dá um Super Subway garantido!
Vale lembrar que nem todos os visuais relacionados ao evento estão nas Boomboxes, como os seguintes:
Ollie Jake (recompensa do caminho do evento)
Emz Despojada, Emz Ostentadora e Emz Funcional (visuais do Brawl Pass e Brawl Pass Plus)
Leon Grafite (visual de evento do clube)
Mina Grafite (parte da caixa de lançamento da Mina)
Supers Subway
Existem 8 Supers Subway diferentes, cada um com 3 níveis de melhoria.
Nas disputas, essas habilidades podem ser usadas com um controle adicional, assim como os Supers.
Os Supers Subway estarão disponíveis em todos os modos de jogo com o modificador Super Subway.
Confira os Supers Subway disponíveis durante o evento:
Supertênis: pule um obstáculo e ganhe um aumento de velocidade e um escudo temporários ao aterrissar.
Ímã de Brawlers: puxe um Brawler até você.
Carga de Prancha: atravesse obstáculos e oponentes, causando dano e atordoando no final.
Armadilha de Barreira: prenda os oponentes com barreiras de trem.
Mochila-spray: voe e ataque os oponentes lá de cima, deixando um rastro desacelerador de spray.
Via Rápida: dispare projéteis de trilho de trem que causam dano e que podem ser usados para que você se mova mais rapidamente.
Som na Caixa: solte uma onda musical que empurra os oponentes e cura os aliados.
Propulsão: avance na direção de oponentes ou obstáculos.
Corrida do Subway
Uma corrida com 10 jogadores por vários mapas diferentes! O primeiro jogador a ultrapassar 10 marcos vence.
A derrota leva você de volta ao último marco ultrapassado.
Derrotar outros jogadores dá um aumento de velocidade temporário.
Cada mapa tem um guarda atrás de você!
Os trens que atravessam o mapa causam dano quando atingem você.
Cronograma de eventos
1ª semana: Nova Iorque
Modo de jogo Corrida do Subway
2ª semana: Berlim
Evento do clube: MEGATREM. Colete trilhos com o seu clube e avance em um caminho compartilhado. Temos recompensas para todos os membros do clube, e o Leon Grafite é a melhor delas!
3ª semana: Rio de Janeiro
Evento de lançamento da nova Brawler Mina (mais informações abaixo).
4ª semana: Tóquio
Competições diárias → escolha entre 3 modos de jogo para competir e lute pela maior pontuação em cada disputa. Quanto mais alta é a sua posição, mais trilhos você recebe!
Durante o evento, cada fim de semana também terá um modo de jogo com o novo modificador Chuva de Moedas:
As moedas surgem aleatoriamente durante as disputas. Colete moedas para ganhar recompensas adicionais ao fim da disputa.
Você também recebe as moedas coletadas pelos aliados.
Você só fica com as moedas quando ganha.
Esse modificador tem um limite diário de moedas.
O evento do Subway Surfers começa em 4 de setembro e acaba em 30 de setembro.
Evento de Halloween do Brawl
O Halloween do Brawl começa mais cedo este ano, com um evento em que você pode coletar doces para ganhar recompensas e testar sua habilidade contra chefões aterrorizantes em uma dimensão sombria desconhecida!
Doce
Colete doces para trocar por recompensas como as seguintes:
Caixa de abóboras para receber recompensas imediatas.
Caixa de gostosuras que você pode melhorar e abrir mais tarde durante o evento para receber uma recompensa melhor.
Ganhe doces em vitórias diárias, missões especiais e derrotando chefões do Halloween do Brawl!
Haja Açúcar
Apenas em alguns fins de semana!
Ative uma vez por dia na tela de modos de jogo.
As vitórias dão mais doces por 10 minutos.
Recomeça diariamente às 8h UTC.
Quando expira no meio de uma disputa, você ainda recebe doces extras.
Modo Chefão do Halloween do Brawl
Encare chefões em várias fases cada vez mais difíceis.
Cada fase dá doces como recompensa.
Cada chefão tem habilidades e táticas diferentes. Veja quem você vai encarar:
Corvo Médico da Peste: alta mobilidade e ataques com veneno.
Tick sem Cabeça: servos explosivos para controle de área.
Spike da Carreta: longo alcance e reações em cadeia.
Kenji Kizu: guerreiro fantasma capaz de invocar um poderoso megaclone do Kenji.
R-T Gárgula: defesas poderosas e controle de zonas estratégicas.
Rico Mergulhador Fantasma: chuva de balas!
O evento de Halloween do Brawl acontecerá durante outubro. As datas serão anunciadas em breve!
Novos Brawlers
Mina
Destruidora mítica
Atributo: após cada ataque, uma barra começa a ser preenchida, indicando quanto tempo a Mina tem para usar o ataque seguinte. Quando o tempo acaba, o ciclo de ataques volta a 1.
Ataque principal: Combo de Capoeira
A Mina pode avançar no ciclo de ataques em menos tempo. Quando ela não é rápida o bastante, o combo é quebrado e o ciclo recomeça. Cada ataque da Mina também é acompanhado por uma investida curta.
Ataque 1: longo alcance, largura reduzida
Ataque 2: médio alcance, largura média
Ataque 3: curto alcance, largura ampla
Super: FURACÃO 3000
Mina golpeia o ar, criando um poderoso furacão que causa dano pesado e derruba os oponentes à frente dela.
Poder de estrela 1: ZUM, ZUM, ZUM
O terceiro ataque do combo da Mina também cura o equivalente a 50% do dano causado.
Poder de estrela 2: E O VENTO LEVOU
O Super da Mina também imobiliza os inimigos por 0,5s.
Acessório 1: MOINHO DE VENTO
Gera uma barreira de vento que bloqueia os projéteis por 3s.
Acessório 2: CAPOQUÊ?
O Super da Mina é recarregado instantaneamente quando atinge um oponente.
Título: Furacão
Ziggy
Controle mítico
Ataque principal: ABRACADABRA!
Ziggy lança um raio na área selecionada. Após um instante, em um passe de mágica, ele causa dano em área.
Super: TEMPESTADE FANTÁSTICA DO ZIGGY
O maior truque do Ziggy: uma gigantesca tempestade elétrica que se desloca rapidamente, causando dano aos inimigos no interior e desacelerando sempre que um Brawler inimigo está na área de efeito.
Poder de estrela 1: TROVEJADO
Os Brawlers que recebem dano do Super do Ziggy ficam 20% mais lentos por 1s.
Poder de estrela 2: O GRANDE ZIGGINI
Quando um raio atinge o alvo, o dano do ataque principal seguinte aumenta em 30%.
Acessório 1: DESCARGA ELÉTRICA
Ziggy atinge o inimigo mais próximo com raios a cada segundo durante 5s. Esses ataques não gastam munição.
Acessório 2: TRUQUE DE MESTRE
O raio seguinte também teletransporta o Ziggy para o local selecionado.
Título: O Magnífico
Novos eventos de lançamento de Brawler
Estamos mudando a forma como lançamos Brawlers! Agora é possível participar de um evento de 10 dias onde você tem a chance de ganhar o novo Brawler sem qualquer custo.
Você recebe 3 ingressos por dia para participar do evento.
Os ingressos não se acumulam. É preciso usá-los no mesmo dia.
Caso você escolha lutar com os amigos, todos os jogadores da equipe precisarão de um ingresso.
Os ingressos permitem participar de disputas em modos de jogo aleatórios, com uma fase de escolha semelhante à do Megacofre. O novo Brawler também estará disponível para escolha com o nível de poder máximo!
Modos de jogo:
Mina: Fute-brawl, Extermínio, Pique-gema
Ziggy: Zona Estratégica, Nocaute, Caça-estrelas
A cada 2 vitórias (no caso dos Brawlers míticos; pode ser diferente para outras raridades), você recebe uma caixa temática especial que pode conter o novo Brawler, itens de personalização especiais, progresso e moedas, inclusive gemas!
Após abrir um determinado número de caixas (14 no caso da Mina e do Ziggy), você sempre consegue o novo Brawler.
Se você já tiver recebido o Brawler nas caixas anteriores, receberá um visual mítico especial no lugar dele ao abrir 14 caixas!
Os visuais recebidos das caixas antes de conseguir o Brawler correspondente vão para o banco de visuais.
É possível comprar caixas na loja, e as caixas compradas também contam para você receber o Brawler grátis.
Teremos o Embate de Sósias no modo Combate para que todos se familiarizem com o novo Brawler no nível máximo.
Após o fim do evento, o novo Brawler irá para a trilha estelar antes que a temporada do Brawl Pass termine. Ou seja, você poderá usar os vales economizados para obter o novo Brawler caso não o tenha obtido no evento.
Novas hipercargas
Ollie: SUPER OU NADA
O Ollie agora pula! A área da explosão musical é maior e não consome munição quando começa a carregar.
Byron: MISTURA INSTÁVEL
O Super do Byron agora dispara o ataque principal dele em várias direções a partir do ponto de impacto.
Finx: VIAGEM TEMPORAL
Finx ativa uma área adicional do Super ao redor de si mesmo que acompanha os movimentos dele.
Jae-Yong: SUCESSO DE PÚBLICO
O Super do Jae-yong tem tempo de espera reduzido durante a hipercarga, e cada ativação é reforçada.
Juju: BOKOR
Juju invoca um Gris-Gris maior, com agulhas, dano e velocidade de movimento maiores, além de mais saúde.
Meeple: QUEBRANDO AS REGRAS
O Super cobre uma área mais ampla e permite que Meeple e os aliados atravessem muros e andem sobre a água.
Larry e Lawrie: DANDO O BOT
Larry invoca um segundo protótipo do Lawrie que causa mais dano e tem mais saúde que o Lawrie normal. Os acessórios que afetam Lawrie só se aplicam ao modelo "original".
Trunk: SÓ UMA PICADINHA
O Super do Trunk solta formigas que causam dano aos inimigos ao longo do tempo.
Novos visuais
Subway Surfers e arte urbana
Emz Despojada | Brawl Pass
Emz Ostentadora | Brawl Pass | Cromático 1
Emz Funcional | Brawl Pass | Cromático 2
DJ Poco | Hipercarga
Poco Ressonante | Hipercarga | Cromático 1
Poco Batida Brutal | Hipercarga | Cromático 2
Hank Ritmo Selvagem | Mítico
Ollie Jake | Épico
Janet Tricky | Épico
Byron Frank | Épico
Leon Grafite | Raro
Stu Grafite | Raro
Alli Grafite | Raro
Mina Grafite | Raro
Halloween do Brawl
Corvo Médico da Peste | Brawl Pass
Corvo Arauto do Além | Brawl Pass | Cromático 1
Corvo Velho Caçador | Brawl Pass | Cromático 2
Rico Mergulhador Fantasma | Mítico
R-T Gárgula | Mítico
Lobiruffs | Épico
Tick sem Cabeça | Lendário
Kenji Kizu | Hipercarga
Outros visuais
Carreta Brawl
El Grilo | Épico
Carl Palhaço Maluco | Épico
Spike da Carreta | Épico
Universidade Brawl
Barley Professor Sobrenatural | Épico
Chester Traquinas | Épico
Penny Gazeteira | Épico
Supercell ID
Buzz Pescador | Épico
Visuais prateados e dourados
Alli Prateada
Alli Dourada
Trunk Prateado
Trunk Dourado
Ajustes de balanceamento
Melhorias
Bibi
A barra de home run agora é recarregada após o uso, independentemente da munição.
Otis
Aumento de HP: 3.200 → 3.400
Dano do ataque principal aumentado de 3 x 460 para 3 x 500
Shelly
O acessório Disparada agora também recarrega toda a munição quando é ativado.
8-BIT
Dano do ataque principal aumentado de 6 x 640 para 6 x 680
Chuck
Velocidade de recarga da hipercarga aumentada de 20 para 30
Gale
Dano aumentado de 6 x 560 para 6 x 600
Clancy
Limite do nível 1 reduzido de 9 para 7 acertos
Limite do nível 2 reduzido de 8 para 7 acertos
Fichas iniciais do poder de estrela Inspeção reduzidas de 3 para 2, e acertos necessários para subir de nível reduzidos de 6 para 5
Ruffs
Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada em 10%
Leon
Dano de proximidade aumentado de 30% para 35%
Trunk
Agora tem o atributo Tanque
Enfraquecimentos
R-T
Dano da hipercarga reduzido de 25% para 15%
Escudo da hipercarga reduzido de 25% para 15%
Tara
Recarga do acessório Corpo Fechado aumentada de 15s para 17s
Kit
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 8 para 10 acertos
Mister P
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 35 para 30
Bo
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 45 para 40
Lily
Velocidade do superprojétil da hipercarga reduzida de 5.600 para 5.000
Bonnie
Velocidade de recarga da hipercarga reduzida de 40 para 35
Mudanças na Arena Brawl
Melhorias
Eugênio
Dano aumentado de 6% para 7%
Velocidade de movimento aumentada de 8 para 10
Velocidade de recarga aumentada de 2% para 2,5%
El Primo
Total de HP aumentado de 880 para 900
Dano aumentado de 4% para 5%
Darryl
Total de HP aumentado de 880 para 900
Dano aumentado de 4% para 5%
Leon
Dano aumentado de 5% para 6%
Bea
Dano aumentado de 6% para 8%
Max
HP aumentado de 600 para 700
Kaze
HP aumentado de 450 para 600
Enfraquecimentos
Shade
Dano reduzido de 5% para 3%
Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%
Juju
HP reduzido de 550 para 450
Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%
Barley
Dano reduzido de 3% para 2%
Mandy
Dano reduzido de 9% para 7%
Larry e Lawrie
HP reduzido de 550 para 450
Bull
Dano reduzido de 4% para 3%
Jae-yong
HP reduzido de 550 para 450
Alli
Dano reduzido de 4% para 3%
Velocidade de recarga reduzida de 2% para 1,5%
Bonnie
Dano reduzido de 9% para 7%
R-T
Dano reduzido de 4% para 2%
Doug
HP reduzido de 500 para 450
Velocidade de recarga reduzida de 2,5% para 2%
O tempo de espera para voltar ao combate agora é recalculado e aumenta de acordo com o nível na Arena Brawl.
O tempo de espera para voltar ao combate agora é visível durante as disputas.
A quantidade de troféus perdidos nas derrotas foi aumentada em 50%.
Mudanças em modos de jogo, mapas e troca de eventos
Mudanças na rotação de modos de jogo permanentes:
Fute-brawl, Nocaute, Hóquei-brawl, Nocaute 5x5, Pique-gema e Arena Brawl não vão mais se alternar com outros modos de jogo.
Roubo, Zona Estratégica e Corrida das Fichas vão alternar entre si.
Dodge-brawl, Volei-brawl e Basquete-brawl vão alternar entre si.
Extermínio, Caça-estrelas e Duelos vão alternar entre si.
Novos mapas da Corrida do Subway:
Caos urbano
Turbilhão nos trilhos
Meia-volta fatal
Rota circular
Via arco-íris
Batalha piuí abacaxi
Revolução ferroviária
Ambientes
Adições:
Subway Surfers
Subway Surfers (Combate)
Mortuário do Mortis (Combate)
Remoções
Pântano dos Pombinhos
Reino das Katanas (Combate)
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Zona Estratégica (2 mapas adicionais)
Brawler grátis: Larry e Lawrie, Lily ou Amber
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Caça-estrelas (2 mapas adicionais)
Brawler grátis: Bo, Sprout ou Kenji
Caminho de troféus e emblemas de troféu de Brawler
Novos emblemas de troféu de Brawler:
Os emblemas agora refletem o ícone de cada Brawler.
Os emblemas aparecerão no cartão de batalha e ao lado do total de troféus do Brawler.
Novos marcos adicionados acima de 1.000 troféus: 1.200, 1.500 e 2.000.
Ao alcançar os novos marcos, os respectivos emblemas de Brawler são seus para sempre.
Os troféus da temporada ainda voltam a 1.000 quando ela acaba.
Pareamento dos modos de troféu ajustado para que jogadores com mais de 1.000 troféus encontrem adversários com um número de troféus similar.
O caminho de troféus tem mais 3 áreas:
Retorno ao Rancho
Minas do Mike
Cidade do Velho Oeste
Mudanças no Brawl Pass e nos registros
Os recursos dos caminhos de domínio removidos dos novos Brawlers foram adicionados ao caminho gratuito do Brawl Pass:
Patamar 0: +500 moedas
Patamar 1: +500 pontos de poder
Patamar 25: sorteio Starr aleatório substituído por 300 vales
Patamar 26: trocou de lugar com o patamar 28
Patamar 48: +2.500 moedas
Mudanças nos registros
Bull: empurre 3 em vez de 8 Brawlers na mesma disputa.
Buzz: atordoe 2 Brawlers em vez de 3 com um só Super.
Chester: use 2 Supers em vez de 3 em 1 hipercarga.
Colt: cause 10.000 de dano em vez de 15.000 com um só Super.
Doug: reviva 3 aliados na mesma disputa.
Edgar: elimine 2 Brawlers em vez de 3 em Combate Solitário.
Frank: atordoe inimigos 1 vez em vez de 2 com um só Super na mesma disputa.
Jacky: sobreviva a 25.000 de dano em vez de 50.000 na mesma disputa.
Jae-Yong: restaure 7.000 pontos de saúde em vez de 10.000 na mesma disputa em Combate Solitário.
Kaze: derrote 2 Brawlers em vez de 3 com um só Super no modo ninja.
Kit: derrote 2 Brawlers em vez de 3 enquanto se agarra a um Brawler aliado na mesma disputa.
Leon: derrote 4 Brawlers em vez de 6 sem ser derrotado na mesma disputa.
Meeple: derrote 3 Brawlers atravessando muros.
Mortis: atinja Brawlers 1 vez em vez de 3 com uma só investida na mesma disputa.
Nita: cause 10.000 de dano em vez de 50.000 com o Urso da Nita.
Ollie: provoque Brawlers 1 vez em vez de 3 com um só Super na mesma disputa.
Piper: derrote 3 Brawlers à máxima distância na mesma disputa.
Wattson: derrote 3 Brawlers no estado maximizado.
Hipercargas: use 2 em vez de 3 hipercargas na mesma disputa.
Registros adicionados da Arena Brawl:
Receba 3 melhorias de Kaiju na mesma disputa.
Derrote um Brawler 5 níveis acima do seu.
Essas são apenas algumas das mudanças planejadas para os registros. Estamos estudando o futuro dessa funcionalidade e compartilharemos mais detalhes em breve.
Mudanças nos preços globais
Os testes de preços globais iniciados no começo do ano foram concluídos!
Os ajustes de preços locais serão finalizados em 2 de setembro (com o lançamento da atualização) e afetarão mais de 100 países de regiões como América Latina, África, Leste Europeu, Sudeste Asiático e Ásia Central.
Não é possível fazer doações para jogadores de regiões com preços mais altos através da Supercell Store.
Correções de erros e melhorias
A descrição do ataque Nova Perspectiva do Gray foi corrigida para corresponder à sua funcionalidade.
O indicador de mira de Fute-brawl e outros objetos arremessados agora apontam para a direção certa.
O Super do Angelo agora causa dano depois que ele é derrotado.
Todos os Brawlers já podem atacar enquanto carregam o troféu em Ladrões de Troféus.
As torres de Conflitos Espirituais agora podem atingir alvos invisíveis.
Os projéteis dos visuais do Corvo agora mostram os efeitos corretos em vez dos efeitos do visual padrão.
A recarga do Super do Bull tem novos efeitos visuais, dependendo do visual usado.
A quantidade de ingressos do Megacofre foi reduzida de 15 para 6, e o número de vitórias necessárias para encher o megacofre foi ajustado.