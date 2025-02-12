Вам просто нужно зайти в раздел новостей в игре и выбрать одного из двух претендентов на сердце Бо.

После каждого голосования будет увеличиваться количество наград, которое вы получите 19 февраля, когда событие закончится.

Но это еще не все! Если сообщество поучаствует в голосовании определенное количество раз, все награды за соответствующее голосование будут УДВОЕНЫ! Цель каждого голосования будет отображаться рядом с ним.

Каждые 2 дня будет проходить новое голосование, а в промежутке между ними будут начинаться бонусные события, например события с удвоенным опытом, призами Старр или «Мастерство без границ».

В последний день события сообществу предстоит проголосовать за одного из финалистов, который сможет страстно поцеловать самого Бо!