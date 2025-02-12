В новом и самом необычном событии сообщества в истории Brawl Stars вашей целью будет найти пару для Бо!
Вам просто нужно зайти в раздел новостей в игре и выбрать одного из двух претендентов на сердце Бо.
После каждого голосования будет увеличиваться количество наград, которое вы получите 19 февраля, когда событие закончится.
Но это еще не все! Если сообщество поучаствует в голосовании определенное количество раз, все награды за соответствующее голосование будут УДВОЕНЫ! Цель каждого голосования будет отображаться рядом с ним.
Каждые 2 дня будет проходить новое голосование, а в промежутке между ними будут начинаться бонусные события, например события с удвоенным опытом, призами Старр или «Мастерство без границ».
В последний день события сообществу предстоит проголосовать за одного из финалистов, который сможет страстно поцеловать самого Бо!
День 1:
Джеки против Чарли,
3 или 6 подарков (в зависимости от того, достигнута ли цель для удвоения).
День 2:
двойной опыт.
День 3:
второе голосование,
500 или 1000 монет.
День 4:
50-процентное «Мастерство без границ».
День 5:
третье голосование,
2500 блингов или скин «Романтик Динамайк» (включая 2500 блингов).
День 6:
двойные призы Старр.
День 7:
четвертое голосование,
от 10 до 20 призов Старр.
День 8:
100-процентное «Мастерство без границ».
День 9:
пятое голосование,
1 или 2 гиперзарядных приза Старр.
День 10:
финальное голосование.
Кроме этого, во время события в игре снова будут доступны самые популярные режимы 2 на 2.
Собранные во время события награды будут отправлены после окончания финального голосования 19 февраля.
Анджело,
Амбер,
Чарли,
Джеки,
Лола,
Мэнди,
Мелоди,
Мортис,
Пайпер,
Рико.
На этот раз у вас будет шанс выиграть 1 миллион кристаллов и поделиться им со своим избранником!
Чтобы принять участие в голосовании, опубликуйте валентинку для своей второй половинки в любой социальной сети. Главное, не забудьте добавить хэштеги #Brawlentines и #Brawlstars!
В последний день события мы выберем 5 победителей, которые и разделят приз со своими избранниками.
На этом всё! Событие уже началось и продлится до 19 февраля. Голосуйте!