20 дверей и 20 скрытых за ними наград...

Но открыть можно только 10!

Каждый день сообщество должно до конца дня выполнить 80 миллионов квестов, чтобы получить ключ, открывающий одну дверь. Чтобы помочь в достижении этой цели, в игру будут регулярно добавляться дополнительные квесты и особые мегаквесты.

Как выбрать дверь? Голосуйте в игре, на вкладке новостей. Если вы читаете это, значит, уже знаете, где её найти.

Процесс открывания двери и объявления награды будет записан заранее, и мы будем публиковать запись каждый день в 8:00 UTC в соцсетях Brawl Stars.

Каждый день можно открыть только одну дверь, и лишь в последний день сообщество сможет открыть сразу три!

НАГРАДЫ:

один гиперзарядный приз Старр;

10 роллов;

10 случайных призов Старр;

один случайный приз Старр;

три тыквенных ящика;

гиперзарядный скин «Манга Кэндзи»;

два мегаящика;

один трофейный ультраящик;

20 кристаллов;

один кристалл;

Луми (альтернативная награда — 1000 кредитов);

1000 очков силы;

500 очков силы;

200 очков силы;

1000 монет;

200 монет;

одна монета;

500 кредитов;

хеллоуинский спрей;

удаление Мортиса из игры на целых два дня!

ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ

10 игроков получат по МИЛЛИОНУ КРИСТАЛЛОВ!

Всё просто: каждый день публикуйте скриншот двери, за которую голосуете, с хэштегами #ScaryDoors и #BrawlStars. Ваш шанс победить в розыгрыше зависит от количества дней, в которые вы поделитесь своим выбором.

Часто задаваемые вопросы

Когда я получу награду за день?

В 8:00 UTC каждого дня события, если ключ был получен, даже если шкала заполнилась раньше.

Можно ли получить одну и ту же награду несколько раз?

Нет. После открытия дверь удаляется из списка голосования.

У меня закончились квесты. Чем ещё я могу помочь?

Попросите своих друзей тоже выполнить все квесты!

У меня нет Кэндзи. Как мне получить гиперзарядный скин для него?

Если у вас нет Кэндзи, скин отправится в ваш банк скинов.