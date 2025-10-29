Skip to content
28 окт. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

Информация о событии сообщества «Страшные двери» #ScaryDoors

Событие сообщества «Страшные двери»!

20 дверей и 20 скрытых за ними наград...

Но открыть можно только 10!

Каждый день сообщество должно до конца дня выполнить 80 миллионов квестов, чтобы получить ключ, открывающий одну дверь. Чтобы помочь в достижении этой цели, в игру будут регулярно добавляться дополнительные квесты и особые мегаквесты.

Как выбрать дверь? Голосуйте в игре, на вкладке новостей. Если вы читаете это, значит, уже знаете, где её найти.

Процесс открывания двери и объявления награды будет записан заранее, и мы будем публиковать запись каждый день в 8:00 UTC в соцсетях Brawl Stars.

Каждый день можно открыть только одну дверь, и лишь в последний день сообщество сможет открыть сразу три!

НАГРАДЫ:

  • один гиперзарядный приз Старр;

  • 10 роллов;

  • 10 случайных призов Старр;

  • один случайный приз Старр;

  • три тыквенных ящика;

  • гиперзарядный скин «Манга Кэндзи»;

  • два мегаящика;

  • один трофейный ультраящик;

  • 20 кристаллов;

  • один кристалл;

  • Луми (альтернативная награда — 1000 кредитов);

  • 1000 очков силы;

  • 500 очков силы;

  • 200 очков силы;

  • 1000 монет;

  • 200 монет;

  • одна монета;

  • 500 кредитов;

  • хеллоуинский спрей;

  • удаление Мортиса из игры на целых два дня!

ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ

10 игроков получат по МИЛЛИОНУ КРИСТАЛЛОВ!

Всё просто: каждый день публикуйте скриншот двери, за которую голосуете, с хэштегами #ScaryDoors и #BrawlStars. Ваш шанс победить в розыгрыше зависит от количества дней, в которые вы поделитесь своим выбором.

Часто задаваемые вопросы

Когда я получу награду за день?
В 8:00 UTC каждого дня события, если ключ был получен, даже если шкала заполнилась раньше.

Можно ли получить одну и ту же награду несколько раз?
Нет. После открытия дверь удаляется из списка голосования.

У меня закончились квесты. Чем ещё я могу помочь?
Попросите своих друзей тоже выполнить все квесты!

У меня нет Кэндзи. Как мне получить гиперзарядный скин для него?
Если у вас нет Кэндзи, скин отправится в ваш банк скинов.