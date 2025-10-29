Информация о событии сообщества «Страшные двери» #ScaryDoors
Событие сообщества «Страшные двери»!
20 дверей и 20 скрытых за ними наград...
Но открыть можно только 10!
Каждый день сообщество должно до конца дня выполнить 80 миллионов квестов, чтобы получить ключ, открывающий одну дверь. Чтобы помочь в достижении этой цели, в игру будут регулярно добавляться дополнительные квесты и особые мегаквесты.
Как выбрать дверь? Голосуйте в игре, на вкладке новостей. Если вы читаете это, значит, уже знаете, где её найти.
Процесс открывания двери и объявления награды будет записан заранее, и мы будем публиковать запись каждый день в 8:00 UTC в соцсетях Brawl Stars.
Каждый день можно открыть только одну дверь, и лишь в последний день сообщество сможет открыть сразу три!
НАГРАДЫ:
один гиперзарядный приз Старр;
10 роллов;
10 случайных призов Старр;
один случайный приз Старр;
три тыквенных ящика;
гиперзарядный скин «Манга Кэндзи»;
два мегаящика;
один трофейный ультраящик;
20 кристаллов;
один кристалл;
Луми (альтернативная награда — 1000 кредитов);
1000 очков силы;
500 очков силы;
200 очков силы;
1000 монет;
200 монет;
одна монета;
500 кредитов;
хеллоуинский спрей;
удаление Мортиса из игры на целых два дня!
ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ
10 игроков получат по МИЛЛИОНУ КРИСТАЛЛОВ!
Всё просто: каждый день публикуйте скриншот двери, за которую голосуете, с хэштегами #ScaryDoors и #BrawlStars. Ваш шанс победить в розыгрыше зависит от количества дней, в которые вы поделитесь своим выбором.
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу награду за день?
В 8:00 UTC каждого дня события, если ключ был получен, даже если шкала заполнилась раньше.
Можно ли получить одну и ту же награду несколько раз?
Нет. После открытия дверь удаляется из списка голосования.
У меня закончились квесты. Чем ещё я могу помочь?
Попросите своих друзей тоже выполнить все квесты!
У меня нет Кэндзи. Как мне получить гиперзарядный скин для него?
Если у вас нет Кэндзи, скин отправится в ваш банк скинов.