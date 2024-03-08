Испытание #BrawlLikeAGirl проводится в честь Международного женского дня!
На этот раз цель - 1,5 миллиарда побед с использованием ТОЛЬКО женских бойцов!
Если сообщество достигнет этой отметки, каждый получит ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРИЗ СТАРР!
И, как обычно, победы из всех режимов игры будут засчитываться для заполнения трекерной полосы!
Мероприятие начнется СЕЙЧАС и закончится 11 марта.
Как и раньше, в этом испытании будет несколько вех, за достижение которых вы получите дополнительные преимущества:
300 миллионов побед - Мастерство без границ : на 50% больше очков мастерства за победу
600 миллионов - Мастерство без границ: на 100% больше очков мастерства за победу
900 миллионов - Мастерство без границ: на 150% больше очков мастерства за победу
1,2 миллиарда - Мастерство без границ: на 200% больше очков мастерства за победу
1,5 миллиарда - 1 Легендарный Старр
В рамках празднования мы также передадим 150 000 долларов США трем некоммерческим организациям, которые занимаются образованием и гуманитарной помощью девочкам и женщинам по всему миру!
Ниже вы можете найти более подробную информацию о каждой из этих организаций, их работе и о том, как поддержать их, если вы хотите:
Фонд Малалы - https://malala.org/
Room to Read - https://www.roomtoread.org/
Международный комитет спасения - https://www.rescue.org/
У нас тоже будет такая акция!
Если сообществу удастся достичь финального рубежа события, мы выберем 10 случайных игроков, принявших участие в событии, которые получат ВСЕХ женских Браулеров в игре!
С победителями мы свяжемся 11 марта после окончания события через внутриигровое сообщение!
Вот и все! Действуйте и #BrawlLikeAGirl!