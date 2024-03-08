Испытание #BrawlLikeAGirl проводится в честь Международного женского дня!

На этот раз цель - 1,5 миллиарда побед с использованием ТОЛЬКО женских бойцов!

Если сообщество достигнет этой отметки, каждый получит ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРИЗ СТАРР!

И, как обычно, победы из всех режимов игры будут засчитываться для заполнения трекерной полосы!

Мероприятие начнется СЕЙЧАС и закончится 11 марта.

Этапы и награды



Как и раньше, в этом испытании будет несколько вех, за достижение которых вы получите дополнительные преимущества:

300 миллионов побед - Мастерство без границ : на 50% больше очков мастерства за победу

600 миллионов - Мастерство без границ: на 100% больше очков мастерства за победу

900 миллионов - Мастерство без границ: на 150% больше очков мастерства за победу

1,2 миллиарда - Мастерство без границ: на 200% больше очков мастерства за победу

1,5 миллиарда - 1 Легендарный Старр