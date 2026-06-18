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Blog – Brawl Stars
17 июн. 2026 г.

КУБОК СТАРР ОТ ADIDAS УЖЕ ИДЁТ!

Кубок Старр от adidas — первое футбольное событие сообщества, в котором игроки объединятся и создадут собственные команды для участия в масштабном турнире. Главный приз — титул чемпиона adidas! Кроме титула, можно получить бойца, скин, призы хаоса и многое другое!

Событие уже началось и продлится до 1 июля (финальные награды будут выданы до 2 июля). Вас ждут команды NPC, две настоящие команды сообщества и решающий матч суперфинала, который определит победителя! Погнали! 🔥

КАК ВСЁ РАБОТАЕТ

Сообщество Brawl Stars разделится на две команды, и до начала матчей игроки сами решат, какими будут эти команды: выберут логотипы, названия и так далее.

В течение первых двух дней обе команды будут формироваться с нуля с помощью голосования.

  • День 1 | Выбор названия.

Составляйте названия из двух наборов слов (прилагательные и существительные) и голосуйте за понравившийся вариант.

  • День 2 | Создание эмблемы.

Выберите форму, цвет и значок эмблемы, которая будет представлять вашу команду на протяжении всего турнира.

ТУРНИР

Когда команды будут сформированы, начнётся Кубок Старр от adidas — двенадцатидневное соревнование, разделённое на два этапа.

ЭТАП 1 | ГРУППОВОЙ ЭТАП (20–25 июня)

  • На групповом этапе пройдут три матча. В некоторых из них вам предстоит встретиться с командами NPC, состоящими из бойцов из трио «Ранчо», «Сладкая радуга» и других. Но не расслабляйтесь, борьба будет нешуточной!

Как проходят матчи?

  • Каждый матч длится два дня. За это время ваша команда должна заполнить шкалу сообщества раньше соперников. Для этого нужно побеждать в матчах нового режима «Суперброулбол». У команд NPC есть собственные шкалы, которые постепенно заполняются автоматически, поэтому постарайтесь опередить их!

ТРЕТИЙ МАТЧ ГРУППОВОГО ЭТАПА (24–25 июня)

  • Это первое настоящее противостояние: команда сообщества 1 против команды сообщества 2. Ваш первый шанс померяться силами!

ЭТАП 2 | ПЛЕЙ-ОФФ (с 26 июня по 1 июля)

Ниже приведено расписание после группового этапа.

  • Четвертьфинал

26–27 июня

  • Полуфинал

28–29 июня

  • Суперфинал

30 июня — 1 июля

Команда сообщества 1 против команды сообщества 2Решающий матч!

В суперфинале обе команды будут соревноваться за то, кто быстрее заполнит свою шкалу. Окончания времени ждать не придётся: победителем Кубка Старр от adidas станет команда, которая справится первой!

Испытания в перерыве

Чтобы сделать турнир ещё интереснее, на второй день каждого матча будет появляться испытание adidas, прохождение которого принесёт бонусную награду. Каждые два дня в 08:00 UTC мы будем публиковать короткое видео с подробностями, так что следите за экраном события и нашими соцсетями!

НАГРАДЫ

Ниже перечислены награды, которые можно получить во время события, а также их улучшенные версии, если сообщество пройдёт испытания adidas:

  • 1000 удвоителей опыта или Джэ Ён бесплатно (или 1000 кредитов, если у вас уже есть этот боец);

  • 3000 блингов или скин «Гридайрон Отис»;

  • трофейный мегаящик или трофейный ультраящик;

  • 5 призов хаоса или 10 призов хаоса;

  • 1000 или 2000 монет;

  • 1000 или 2000 очков силы.

ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ

У десяти счастливчиков есть шанс выиграть по 1 000 000 монет и 1 000 000 очков силы!

Как принять участие?

  • Ежедневно публикуйте в соцсетях (Instagram, X, Reddit или TikTok) видеоролик со своим лучшим голом в режиме «Супермяч» за день!

  • Используйте хэштеги #adidas и #BrawlStars.

  • Мы свяжемся с победителями после окончания события. Это может занять несколько дней.

Удачи всем участникам!