Сообщество Brawl Stars разделится на две команды, и до начала матчей игроки сами решат, какими будут эти команды: выберут логотипы, названия и так далее.

В течение первых двух дней обе команды будут формироваться с нуля с помощью голосования.

День 1 | Выбор названия.

Составляйте названия из двух наборов слов (прилагательные и существительные) и голосуйте за понравившийся вариант.

День 2 | Создание эмблемы.

Выберите форму, цвет и значок эмблемы, которая будет представлять вашу команду на протяжении всего турнира.

ТУРНИР

Когда команды будут сформированы, начнётся Кубок Старр от adidas — двенадцатидневное соревнование, разделённое на два этапа.

ЭТАП 1 | ГРУППОВОЙ ЭТАП (20–25 июня)

На групповом этапе пройдут три матча. В некоторых из них вам предстоит встретиться с командами NPC, состоящими из бойцов из трио «Ранчо», «Сладкая радуга» и других. Но не расслабляйтесь, борьба будет нешуточной!

Как проходят матчи?

Каждый матч длится два дня. За это время ваша команда должна заполнить шкалу сообщества раньше соперников. Для этого нужно побеждать в матчах нового режима «Суперброулбол». У команд NPC есть собственные шкалы, которые постепенно заполняются автоматически, поэтому постарайтесь опередить их!

ТРЕТИЙ МАТЧ ГРУППОВОГО ЭТАПА (24–25 июня)

Это первое настоящее противостояние: команда сообщества 1 против команды сообщества 2. Ваш первый шанс померяться силами!

ЭТАП 2 | ПЛЕЙ-ОФФ (с 26 июня по 1 июля)

Ниже приведено расписание после группового этапа.

Четвертьфинал

26–27 июня

Полуфинал

28–29 июня

Суперфинал

30 июня — 1 июля

Команда сообщества 1 против команды сообщества 2Решающий матч!

В суперфинале обе команды будут соревноваться за то, кто быстрее заполнит свою шкалу. Окончания времени ждать не придётся: победителем Кубка Старр от adidas станет команда, которая справится первой!