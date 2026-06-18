КУБОК СТАРР ОТ ADIDAS УЖЕ ИДЁТ!
Кубок Старр от adidas — первое футбольное событие сообщества, в котором игроки объединятся и создадут собственные команды для участия в масштабном турнире. Главный приз — титул чемпиона adidas! Кроме титула, можно получить бойца, скин, призы хаоса и многое другое!
Событие уже началось и продлится до 1 июля (финальные награды будут выданы до 2 июля). Вас ждут команды NPC, две настоящие команды сообщества и решающий матч суперфинала, который определит победителя! Погнали! 🔥
КАК ВСЁ РАБОТАЕТ
Сообщество Brawl Stars разделится на две команды, и до начала матчей игроки сами решат, какими будут эти команды: выберут логотипы, названия и так далее.
В течение первых двух дней обе команды будут формироваться с нуля с помощью голосования.
День 1 | Выбор названия.
Составляйте названия из двух наборов слов (прилагательные и существительные) и голосуйте за понравившийся вариант.
День 2 | Создание эмблемы.
Выберите форму, цвет и значок эмблемы, которая будет представлять вашу команду на протяжении всего турнира.
ТУРНИР
Когда команды будут сформированы, начнётся Кубок Старр от adidas — двенадцатидневное соревнование, разделённое на два этапа.
ЭТАП 1 | ГРУППОВОЙ ЭТАП (20–25 июня)
На групповом этапе пройдут три матча. В некоторых из них вам предстоит встретиться с командами NPC, состоящими из бойцов из трио «Ранчо», «Сладкая радуга» и других. Но не расслабляйтесь, борьба будет нешуточной!
Как проходят матчи?
Каждый матч длится два дня. За это время ваша команда должна заполнить шкалу сообщества раньше соперников. Для этого нужно побеждать в матчах нового режима «Суперброулбол». У команд NPC есть собственные шкалы, которые постепенно заполняются автоматически, поэтому постарайтесь опередить их!
ТРЕТИЙ МАТЧ ГРУППОВОГО ЭТАПА (24–25 июня)
Это первое настоящее противостояние: команда сообщества 1 против команды сообщества 2. Ваш первый шанс померяться силами!
ЭТАП 2 | ПЛЕЙ-ОФФ (с 26 июня по 1 июля)
Ниже приведено расписание после группового этапа.
Четвертьфинал
26–27 июня
Полуфинал
28–29 июня
Суперфинал
30 июня — 1 июля
Команда сообщества 1 против команды сообщества 2Решающий матч!
В суперфинале обе команды будут соревноваться за то, кто быстрее заполнит свою шкалу. Окончания времени ждать не придётся: победителем Кубка Старр от adidas станет команда, которая справится первой!
Испытания в перерыве
Чтобы сделать турнир ещё интереснее, на второй день каждого матча будет появляться испытание adidas, прохождение которого принесёт бонусную награду. Каждые два дня в 08:00 UTC мы будем публиковать короткое видео с подробностями, так что следите за экраном события и нашими соцсетями!
НАГРАДЫ
Ниже перечислены награды, которые можно получить во время события, а также их улучшенные версии, если сообщество пройдёт испытания adidas:
1000 удвоителей опыта или Джэ Ён бесплатно (или 1000 кредитов, если у вас уже есть этот боец);
3000 блингов или скин «Гридайрон Отис»;
трофейный мегаящик или трофейный ультраящик;
5 призов хаоса или 10 призов хаоса;
1000 или 2000 монет;
1000 или 2000 очков силы.
ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ
У десяти счастливчиков есть шанс выиграть по 1 000 000 монет и 1 000 000 очков силы!
Как принять участие?
Ежедневно публикуйте в соцсетях (Instagram, X, Reddit или TikTok) видеоролик со своим лучшим голом в режиме «Супермяч» за день!
Используйте хэштеги #adidas и #BrawlStars.
Мы свяжемся с победителями после окончания события. Это может занять несколько дней.
Удачи всем участникам!