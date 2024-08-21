Что лучше: 10 мегаящиков или 60 призов Старр? Решать будет сообщество!

Событие сообщества «Ящик или призы» (#BoxVsDrops) начинается ПРЯМО СЕЙЧАС вместе с УДВОЕНИЕМ ПРИЗОВ СТАРР и УДВОЕНИЕМ ОПЫТА и заканчивается 25 августа!

Мы снова будем вести учет ПОБЕД НАД ПРОТИВНИКОМ во всех игровых режимах (в том числе в дружеских матчах). Событие включает следующие три цели:

2 миллиарда побед — выбор между 1 мегаящиком и 6 призами Старр;

8 миллиардов побед — выбор между 2 мегаящиками и 12 призами Старр;

16 миллиардов побед — выбор между 7 мегаящиками и 42 призами Старр.

Вариант, который наберет больше голосов, станет доступен всему сообществу, и его можно будет забрать из магазина! После достижения каждой цели в этой статье будет доступно новое голосование за следующую награду!

Обратите внимание: у вас должно быть не меньше 400 трофеев, чтобы вы могли забрать эти награды.

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

У каждого игрока будет маленький, но очень привлекательный шанс стать победителем розыгрыша дополнительных подарков! Мы дарим 100 мегаящиков ИЛИ 50 легендарных призов Старр! Выбирать вам!

Для участия вам нужно сделать следующее:

опубликовать в любой соцсети снимок или запись экрана с вашим голосованием и убедить своих подписчиков проголосовать за тот же вариант, что и вы;

добавить хэштеги #BoxVsDrops и #Brawlstars!

Мы выберем 10 победителей 25 августа, когда событие закончится!