Что лучше: 10 мегаящиков или 60 призов Старр? Решать будет сообщество!
Событие сообщества «Ящик или призы» (#BoxVsDrops) начинается ПРЯМО СЕЙЧАС вместе с УДВОЕНИЕМ ПРИЗОВ СТАРР и УДВОЕНИЕМ ОПЫТА и заканчивается 25 августа!
Мы снова будем вести учет ПОБЕД НАД ПРОТИВНИКОМ во всех игровых режимах (в том числе в дружеских матчах). Событие включает следующие три цели:
2 миллиарда побед — выбор между 1 мегаящиком и 6 призами Старр;
8 миллиардов побед — выбор между 2 мегаящиками и 12 призами Старр;
16 миллиардов побед — выбор между 7 мегаящиками и 42 призами Старр.
Вариант, который наберет больше голосов, станет доступен всему сообществу, и его можно будет забрать из магазина! После достижения каждой цели в этой статье будет доступно новое голосование за следующую награду!
Обратите внимание: у вас должно быть не меньше 400 трофеев, чтобы вы могли забрать эти награды.
У каждого игрока будет маленький, но очень привлекательный шанс стать победителем розыгрыша дополнительных подарков! Мы дарим 100 мегаящиков ИЛИ 50 легендарных призов Старр! Выбирать вам!
Для участия вам нужно сделать следующее:
опубликовать в любой соцсети снимок или запись экрана с вашим голосованием и убедить своих подписчиков проголосовать за тот же вариант, что и вы;
добавить хэштеги #BoxVsDrops и #Brawlstars!
Мы выберем 10 победителей 25 августа, когда событие закончится!