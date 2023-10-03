В честь появления гиперзарядов в призах Старр мы проводим новое событие «Звездопад»: #ShootingStarrDrops!

Смотрите ВИДЕО или прочитайте далее, чтобы узнать больше:

ДВОЙНЫЕ ПРИЗЫ СТАРР!

Двойные призы Старр для всех — каждый день!

С 3 по 17 октября одерживайте ежедневные победы, как обычно, с одним отличием — вместо одного приза Старр вы будете получать ДВА!

НОВАЯ ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА!

4 миллиарда побед над противником за 14 дней! За достижение этапов все игроки сообщества будут получать БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЗЫ СТАРР, в том числе легендарные!

Засчитывается каждая победа над противником в трофейной лиге, силовой лиге, Лиге клубов, испытаниях, дружеских матчах и режиме создания карт.

Сначала каждый игрок сможет забрать бесплатный редкий приз Старр из магазина, но после этого для получения каждой награды потребуется достигнуть следующих этапов:

500 миллионов побед = сверхредкий приз Старр,

1 миллиард побед = эпический приз Старр,

2 миллиарда побед = эпический приз Старр,

3 миллиарда побед = мифический приз Старр,

4 миллиарда побед = легендарный приз Старр.

Но 4 миллиарда побед — это еще не конец! За каждый следующий миллиард сообщество будет получать по легендарному призу Старр!

Так что вы сможете получить еще один легендарный приз Старр, одержав 5 миллиардов побед над противником, затем 6, 7 и так далее.

Предела нет! Только помните, что нужно успеть достигнуть цели до 17 октября.

РОЗЫГРЫШИ ОТ АВТОРОВ КОНТЕНТА!

Авторы контента Brawl также устраивают РОЗЫГРЫШИ КРИСТАЛЛОВ!

Каждый автор контента разыграет до 8 кодов на 170 кристаллов каждый. Ищите хэштег #ShootingStarrDrops в соцсетях, чтобы принять участие!

И последний сюрприз: вы же знаете, что нужно сделать, когда видишь падающую звезду, правда? Загадать желание!

Среди разыгрываемых кодов будут 5 ЗОЛОТЫХ КОДОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ЖЕЛАНИЯ в игре!

Если вам повезет выиграть золотой код, мы свяжемся с вами и разрешим загадать ОДНО желание, связанное с Brawl Stars (в пределах возможного), после чего постараемся исполнить его.

Может быть, вы хотите получить ВСЕ скины в игре? Или подарить все значки своему лучшему другу? Или миллион кристаллов? Только скажите!



Изменения в игре: Техническое Обслуживание 3 октября

Подключение 5ого и 6 игровых слотов со следующими изменениями: Слот 1 = Столкновение 24/7 (без изменений) Слот 2 = Броулбол 24/7 (без изменений) Слот 3 = Захват кристаллов 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт) Слот 4 = Осада & Зачистка (без изменений) Слот 5 = Нокаут 24/7 (добавлены 4 карты, итого стало 8 карт) Слот 6 = Ограбление & Горячая Зона (4 карты на каждый режим)

Обновлённый список квестов для соответствия новой ротации игровых режимов

Увеличен лимит очков силы до 99999. Мы намерены полностью убрать это ограничение в следующем обновлении игры

Гиперзаряд теперь может быть получен в Легендарном Starr Drop

Перераспределены шансы выпадения и количество монет, очков силы и удвоителя жетонов из Starr Drops

Теперь игроки стану получать меньше силовых очков и удвоителей жетонов, но больше монет из Starr Drops

Вот и все! Пора побеждать противников!



TL:DR? Смотрите видео объявление ниже!