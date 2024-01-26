Объединим усилия в новом событии сообщества «Совместный бой»!
Цель события — достичь 16 миллиардов побед за 14 дней, а подвох заключается в том, что засчитываются только победы, одержанные при игре в группе — либо после нажатия кнопки «Играть снова», либо при игре с командой друзей!
При этом засчитываются победы в любом режиме, включая 5 на 5, который будет доступен в течение события.
Событие «Совместный бой» начнётся с события с удвоенным опытом и особого квеста, чтобы помочь вам пройти Brawl Pass или получить несколько дополнительных призов Старр. После этого достижение этапов принесёт вам следующие награды:
2 миллиарда — эпический приз Старр,
4 миллиарда — двойные призы Старр,
6 миллиардов — эпический приз Старр,
8 миллиардов — «Мастерство без границ»: на 50 % больше очков мастерства за каждую победу,
10 миллиардов — мифический приз Старр,
12 миллиардов — «Мастерство без границ»: на 100 % больше очков мастерства за каждую победу,
14 миллиардов — «Лавина монет»: каждое полученное очко ежедневного опыта даёт одну монету, при этом действует множитель события с удвоенным опытом И любого удвоителя опыта, который активируете вы сами,
16 миллиардов — легендарный приз Старр.
Как и в предыдущих событиях, будет розыгрыш подарков. Условия участия очень простые — вам всего лишь нужно играть в событии каждый день!
Мы случайным образом выберем 1000 игроков из тех, кто участвовал в событии, с учётом количества дней игры в событии, и победители получат 150 кристаллов! Чем больше вы играете, тем выше шансы победить!
Но и это ещё не всё.
Мы также случайным образом выберем 5 игроков, которые получат дружеский билет!
Дружеский билет принесёт ОДИН МИЛЛИОН КРИСТАЛЛОВ победителю и по ОДНОМУ МИЛЛИОНУ КРИСТАЛЛОВ каждому из четырёх друзей, с которыми он играл чаще всего!
Победители розыгрыша получат уведомление в игре 9 февраля, так что не забывайте проверять «Входящие»!
На этом всё! Будет сложно, но вместе у нас получится!
Не забудьте поделиться этой новостью с друзьями и готовьтесь к совместному бою! #BrawlTogether!