Внимание всем художникам!
Мы начинаем новый конкурс MAKE! И вы можете прочитать об этом больше ЗДЕСЬ!
В этот раз мы ищем скин от сообщества для Гейла! И тема — Зимние Праздники Бравлидейс!
Но придержите своих лошадей (или оленей?)! Подача заявок начинается только 13-го Августа!
Будьте креативны и не стесняйтесь всесторонне исследовать тему. Что Бравлидейс значит для Тебя? Оливье и мандарины (не трогай! - это на праздники), снег и две пары подштанников, Дед Мороз, Один дома, Ирония Судьбы или Крепкий орешек?! Выбор за Тобой!
Мы также внесли некоторые улучшения в платформу MAKE:
- Для того, чтобы стать финалистом, требуется не менее 1000 голосов.
- После достижения 1000 голосов, количество голосов больше не будет отображаться.
- Supercell выберет победителя из группы Финалистов.
- Заявки Финалистов будут всегда в ротации ради справедливого продвижения.
- Заявки будут открыты 13-го августа (так что у художников есть время на подготовку).
При подготовке скинов — обязательно прочитайте и следуйте инструкциям!
И, конечно же, предыдущие скины победителей MAKE все равно будут добавлены в игру в будущих обновлениях.