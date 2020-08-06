Внимание всем художникам!

Мы начинаем новый конкурс MAKE! И вы можете прочитать об этом больше ЗДЕСЬ!

В этот раз мы ищем скин от сообщества для Гейла! И тема — Зимние Праздники Бравлидейс!



Но придержите своих лошадей (или оленей?)! Подача заявок начинается только 13-го Августа!



Будьте креативны и не стесняйтесь всесторонне исследовать тему. Что Бравлидейс значит для Тебя? Оливье и мандарины (не трогай! - это на праздники), снег и две пары подштанников, Дед Мороз, Один дома, Ирония Судьбы или Крепкий орешек?! Выбор за Тобой!



Мы также внесли некоторые улучшения в платформу MAKE:



- Для того, чтобы стать финалистом, требуется не менее 1000 голосов.

- После достижения 1000 голосов, количество голосов больше не будет отображаться.

- Supercell выберет победителя из группы Финалистов.

- Заявки Финалистов будут всегда в ротации ради справедливого продвижения.

- Заявки будут открыты 13-го августа (так что у художников есть время на подготовку).



При подготовке скинов — обязательно прочитайте и следуйте инструкциям!



И, конечно же, предыдущие скины победителей MAKE все равно будут добавлены в игру в будущих обновлениях.