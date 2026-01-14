С сегодняшнего дня и до 22 января в игре будет царить абсолютный хаос! Каждый день в течение события #RandomBS в Brawl Stars будут происходить случайные вещи, которые полностью изменят игровой процесс.

Хаос затронет сразу три элемента игры, а сообществу предстоит достигать общих целей для разблокировки ежедневных наград.