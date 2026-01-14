Skip to content
14 янв. 2026 г.
Blog – Brawl Stars

Обзор события #RandomBS

С сегодняшнего дня и до 22 января в игре будет царить абсолютный хаос! Каждый день в течение события #RandomBS в Brawl Stars будут происходить случайные вещи, которые полностью изменят игровой процесс.

Хаос затронет сразу три элемента игры, а сообществу предстоит достигать общих целей для разблокировки ежедневных наград.

Вот что вас ждёт:

  • случайная модификация игры каждый день;

  • случайная цель сообщества каждый день;

  • случайные ежедневные награды. Каждый день будет появляться новый набор из 3 наград, но в итоге будет выбрана только одна.

Вот что вас ждёт сегодня:

  • модификация: модификатор «Наповал» действует во всех игровых режимах;

  • цель: 700 миллионов побед над бойцами за 24 часа;

  • награды: 2567 удвоителей опыта, 1 мегаящик или 2 приза хаоса.

Если сообщество достигнет цели, мы выберем и объявим награду завтра.

Как узнать о сегодняшней модификации, цели и награде?

Каждый день (примерно в 8:00 UTC) в социальных сетях Brawl Stars мы будем публиковать короткое видео, из которого вы сможете узнать о модификации, цели и наборе наград текущего дня. А если сообщество сумело достичь цели предыдущего дня, в этом видео мы также расскажем о выбранной награде.

Однако в этот раз награды выбираются не так, как прежде: для определения награды менеджерам сообщества придётся принять участие в случайных испытаниях.

Список наград:

  • 2567 удвоителей опыта, 1 мегаящик или 2 приза хаоса;

  • 1050 блингов, 10 призов Старр или 512 очков силы;

  • 1998 очков опыта Pro Pass, 487 монет или значок;

  • 212 кредитов, 2 приза Старр или гиперзарядный скин «Скрэтчер Поко»;

  • 111 кристаллов, 11 кристаллов или 1 кристалл;

  • 501 блинг, спрей или 1 легендарный приз Старр;

  • 3 ролла, 6 ангельских призов или 9 демонических призов;

  • иконка игрока, 987 очков силы или Финкс бесплатно;

  • 1002 монеты, 2468 удвоителей опыта или 1 ящик-меха;

  • 2 приза хаоса, 1 гиперзарядный приз или 1 трофейный ящик.

А что за ежедневные модификации?

Каждый день в игре будет активироваться новая модификация (но только на 24 часа). Вот несколько примеров:

  • во всей игре доступен только режим «Броулбол»;

  • все убийцы заблокированы;

  • модификатор «Столкновение+» в каждом матче;

  • БОЛЬШИЕ ГОЛОВЫ?!

Следите за социальными сетями Brawl Stars и заходите в игру каждый день, чтобы всегда быть в курсе происходящего.

ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ

Мы выберем 10 игроков, каждый из которых получит по 100 легендарных призов Старр!

Условия участия:

  • опубликуйте в социальных сетях видеозапись любого случайного момента, который произошёл во время события;

  • не забудьте добавить хэштеги #BrawlStars и #RandomBS.

Вот и всё! Ничего сложного. Мы свяжемся с победителями после окончания события 23 января.

ПОГНАЛИ!