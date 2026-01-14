Обзор события #RandomBS
С сегодняшнего дня и до 22 января в игре будет царить абсолютный хаос! Каждый день в течение события #RandomBS в Brawl Stars будут происходить случайные вещи, которые полностью изменят игровой процесс.
Хаос затронет сразу три элемента игры, а сообществу предстоит достигать общих целей для разблокировки ежедневных наград.
Вот что вас ждёт:
случайная модификация игры каждый день;
случайная цель сообщества каждый день;
случайные ежедневные награды. Каждый день будет появляться новый набор из 3 наград, но в итоге будет выбрана только одна.
Вот что вас ждёт сегодня:
модификация: модификатор «Наповал» действует во всех игровых режимах;
цель: 700 миллионов побед над бойцами за 24 часа;
награды: 2567 удвоителей опыта, 1 мегаящик или 2 приза хаоса.
Если сообщество достигнет цели, мы выберем и объявим награду завтра.
Как узнать о сегодняшней модификации, цели и награде?
Каждый день (примерно в 8:00 UTC) в социальных сетях Brawl Stars мы будем публиковать короткое видео, из которого вы сможете узнать о модификации, цели и наборе наград текущего дня. А если сообщество сумело достичь цели предыдущего дня, в этом видео мы также расскажем о выбранной награде.
Однако в этот раз награды выбираются не так, как прежде: для определения награды менеджерам сообщества придётся принять участие в случайных испытаниях.
Список наград:
2567 удвоителей опыта, 1 мегаящик или 2 приза хаоса;
1050 блингов, 10 призов Старр или 512 очков силы;
1998 очков опыта Pro Pass, 487 монет или значок;
212 кредитов, 2 приза Старр или гиперзарядный скин «Скрэтчер Поко»;
111 кристаллов, 11 кристаллов или 1 кристалл;
501 блинг, спрей или 1 легендарный приз Старр;
3 ролла, 6 ангельских призов или 9 демонических призов;
иконка игрока, 987 очков силы или Финкс бесплатно;
1002 монеты, 2468 удвоителей опыта или 1 ящик-меха;
2 приза хаоса, 1 гиперзарядный приз или 1 трофейный ящик.
А что за ежедневные модификации?
Каждый день в игре будет активироваться новая модификация (но только на 24 часа). Вот несколько примеров:
во всей игре доступен только режим «Броулбол»;
все убийцы заблокированы;
модификатор «Столкновение+» в каждом матче;
БОЛЬШИЕ ГОЛОВЫ?!
Следите за социальными сетями Brawl Stars и заходите в игру каждый день, чтобы всегда быть в курсе происходящего.
ОСОБЫЙ РОЗЫГРЫШ
Мы выберем 10 игроков, каждый из которых получит по 100 легендарных призов Старр!
Условия участия:
опубликуйте в социальных сетях видеозапись любого случайного момента, который произошёл во время события;
не забудьте добавить хэштеги #BrawlStars и #RandomBS.
Вот и всё! Ничего сложного. Мы свяжемся с победителями после окончания события 23 января.
ПОГНАЛИ!