Обзор 2025 года
Мы решили, что будет интересно попробовать кое-что новое. Как 2025 год отразился на нас, членах команды разработчиков? Будет ли это интересно вам, нашему сообществу? Есть только один способ выяснить!
В декабре 2024 года мы выпустили обновление 59.0. Это была коллаборация с «Историей игрушек» Disney™, в которой появился первый временный боец в Brawl Stars: Базз Лайтер! Это обновление должно было перенести нас в 2025 год и заложить для будущего года прочную основу. Вернее, так мы думали.
Сотрудничество с Disney™ стало для нас исполнением мечты. Мы были счастливы возможности поработать с командами, стоящими за нашими самыми любимыми мультфильмами, и наше сотрудничество с Disney™ и Pixar™ шло гладко с первого дня, а обе стороны вдохновляли друг друга на протяжении всего процесса.
Базз Лайтер был одним из самых амбициозных бойцов, которых мы создали на тот день, и реализация всех задуманных для него идей требовала значительных вложений с нашей стороны. В итоге, чтобы обеспечить требуемое качество, потребовалось приложить такие усилия, которые мы обычно тратим на трех бойцов, и даже специально провести ряд исследований UI/UX.
В дополнение к Баззу Лайтеру мы создали серию скинов по мотивам «Истории игрушек» и временное событие в январе 2025 года. Оно было посвящено игровому автомату «Планета Пиццы», и в нем игрокам предлагались веселые вариации игровых режимов 2 на 2 и новые режимы, включая (спорный) аэрохоккей. Играя в январском сезоне, вы могли получить новые скины, нового бойца Мипла и скин Базза Лайтера для Вольта совершенно бесплатно! Все это сопровождалось серией видеороликов с участием Базза Лайтера и персонажей Brawl Stars — одни только анимационные ролики набрали более 40 000 000 просмотров. Можно смело сказать, что мы гордились (и до сих пор гордимся) качеством созданного тогда контента — как в игре, так и за ее пределами.
На бумаге все это звучит здорово. А на самом деле как все прошло?
К сожалению, я должен признать,что не очень. Мы подняли большую шумиху вокруг Базза Лайтера в Brawl Stars, но само его временное появление негативно сказалось сразу на нескольких аспектах игры: этот боец был слишком силен, и все играли только им, что мешало подбору игроков и обычному игровому процессу. Было очевидно, что Базз стал причиной серьезного недовольства в сообществе, но в то же время многим игрокам нравилось играть за него. Это стало особенно заметно, когда мы убрали его из игры: мы сразу увидели снижение активности.
Но на этом все не закончилось. Вместо того, чтобы выпустить Мипла в конце месяца (декабря 2024 года), как всех предыдущих бойцов, мы решили, что будет неплохо сделать его БЕСПЛАТНЫМ для всех игроков в событии с игровым автоматом «Планета Пиццы». Это оказалось ошибкой и привело к нежелательным последствиям. У тех игроков, кто успел отрыть всех бойцов до окончания сезона, накопленные в Brawl Pass кредиты превратились в славу, что было не очень приятно.
Что еще хуже, скины, которые можно было открыть в магазине события, не были связаны с «Историей игрушек», что казалось непоследовательным и несколько хаотичным. В довершение ко всему ошибка, связанная с валютой события, превратила все в настоящий бардак. В целом январское событие 2025 года было неудачным практически со всех точек зрения — и это отразилось на результатах. Выручка и ежемесячная активность игроков с декабря 2024 года по февраль 2025 года упали примерно на 20 %.
Сезонные колебания — это реальность, и мы привыкли видеть, как меняются поведение и вовлеченность игроков, когда люди возвращаются в школу и на работу после каникул. Однако в январе/феврале 2025 года мы потеряли больше ежедневных активных игроков, чем ожидались. Это было явное и существенное изменение. Мы стали замечать эту тенденцию еще в январе, но не успели достаточно быстро перестроиться и успеть до следующего обновления.
60-е обновление вышло в конце февраля 2025 года. Оно было ориентировано на игроков на поздней стадии игры, а также на обновление ранговой системы. Также в нем появились два новых бойца — Финкс и Луми, — которых тепло приняло сообщество, и вышла небольшая коллаборация с карточной игрой UNO™.
Обновление ранговой системы было сосредоточено на повышении требований к уровню силы бойцов, сезонной ротации свободно доступных бойцов (с максимальным уровнем), объединении очередей и более тесной связи с киберспортивной составляющей и Чемпионатом Brawl Stars, которая выражалась в новом Pro Pass и улучшаемых скинах. В целом мы хотели сделать что-то для наших самых вовлеченных игроков, увеличить количество ранговых игроков (!) и повысить общий интерес к киберспорту.
За первый месяц ранговая система 3.0 показала многообещающие результаты: игровое время игроков среднего диапазона трофеев выросло на 27 % по сравнению с предыдущим пиком в марте 2024 года и более чем в три раза по сравнению с предыдущим сезоном. Однако участие игроков с большим количеством трофеев (25 000+) снизилось на 50 % по сравнению с предыдущим пиком. Впрочем, за сезон оно выросло примерно на 180 %. К сожалению, в последующие месяцы вовлеченность и игровое время быстро вернулись к уровню предыдущих сезонов.
Переработка действительно сделала игру более доступной для новичков: число игроков с менее чем 5000 трофеев выросло на 90 % по сравнению с предыдущим пиком и почти на 300 % по сравнению с предыдущим сезоном. Как и для других групп, ситуация в конце концов нормализовалась, но она осталась на значительно более высоком уровне игрового времени, чем раньше.
В целом мы были недовольны состоянием ранговой игры (и остаемся недовольны по сей день). На переработку ушли значительные ресурсы, а поставленных целей мы не достигли. Хуже того, ранговый режим по определению ориентирован в первую очередь на наиболее вовлеченную (и хардкорную) часть нашего сообщества. Это означает две вещи: обновление не могло улучшить ситуацию для более широкой аудитории игроков (и, следовательно, не смогло замедлить спад), но и не улучшило ранговый режим для наших самых активных игроков. Слабо!
61-е обновление, вышедшее в конце апреля, в основном было посвящено событию «Битва за Царство Катаны», сюжетная линия которого началась за год до этого с выходом Кэндзи. Событие включало множество проверенных концепций и новых идей, включая «центр» события: силы васаби, роллы, новые бои с боссами в PvE, куча потрясающих скинов, игровая манга, продолжение историй в двухминутных роликах и, наконец, выпуск нашего первого ультралегендарного бойца: Кадзэ.
Событие прошло с большим успехом. В мае 2025 года число новых и вернувшихся игроков достигло максимума, а в некоторых странах, например в Японии, число наших ежедневных активных пользователей даже достигло новых абсолютных рекордов. Мета была разнообразнее, чем в предыдущих событиях, а сама тема стала хитом. С нашей точки зрения, это было одно из лучших событий, которые мы проводили в 2025 году. Это еще круче, если учесть, что изначально мы планировали коллаборацию с другой франшизой, а «Битва за Царство Катаны» стала результатом крутого поворота.
В этом месяце мы также впервые провели один из этапов Чемпионата Brawl Stars на территории США: на DreamHack Dallas состоялся Кубок Brawl — турнир середины сезона, в котором приняли участие 8 лучших команд со всего мира. Победителем стала команда HMBL (регион EMEA) — эти чемпионы мира 2024 года обеспечили дополнительное место в мировом финале для своего региона. Титул MVP достался Symantec. Команда Toxic Lotus также покорила сердца зрителей, показав лучший результат среди команд материкового Китаяв официальных турнирах Brawl Stars.
Но не все было так радужно и солнечно. После довольно незаметного выхода Джэ Ёна в конце апреля весь позитив вокруг выхода Кадзэ и ее игровых механик быстро был омрачен ценником в... 50 долларов США. Технически все было правильно: разница в цене соответствовала нашей обычной ценовой стратегии. Но в итоге этот релиз четко указал нам на то, какой ценник игроки считают приемлемым, — и такая цена за бойца явно была неприемлема большей части нашего сообщества. Впрочем, сам по себе ценник не был проблемой. Проблема заключалась в том, что покупка была единственным способом получить Кадзэ.
Последней частью этого обновления стала Арена — эксперимент по тестированию более продолжительного режима игры с ростом силы внутри каждой партии и механикой MOBA. Режим на время увеличил время игры в целом, но этот показатель быстро нормализовался, а режим не смог удержать игроков. Его популярность упала до уровня «Ограбления» и «Горячей зоны» во всех диапазонах трофеев.
Затем вышло 62-е обновление. Мы закончили давно запланированную переработку пути к славе и перешли от мастерства бойцов к системе видеозаписей. Изменения на пути к славе включали в себя значительные бонусы к прогрессу для новых игроков, что очень положительно сказалось, в частности, на показателе удержания на ранних этапах. Видеозаписи — это совсем другая история, и если говорить вкратце, то она не дала желаемого эффекта, и мы не смогли заинтересовать этой системой значительное количество игроков. Если хотите узнать больше, я настоятельно рекомендую посмотреть наш последний выпуск из серии «Пора объяснить», в котором Квинн, Дани, Адриан и Гонсало обсуждают именно эту функцию.
Мы мало говорили о том, насколько сложным был процесс разработки системы видеозаписей: мы редко используем термин «ад разработки» для игр-сервисов, но этот цикл разработки был настолько к этому близок, насколько возможно. Смена ответственных с разным видением дизайна, ограничения по времени, урезанный объем, бесконечные компромиссы — и люди, которые только что присоединились к команде и сразу оказались в самом центре этой неразберихи. С видеозаписями мы подвели не только вас — мы подвели всю команду Brawl Stars. И выводы, которые мы из этого сделали, были, наверное, самыми важными в 2025 году.
Что касается более позитивных моментов, то новые бойцы (Транк и Алли) нашли своих поклонников. Алли полюбилась создателем фанатского арта, а предыстория Транка разбила сердца и заставила плакать даже взрослых мужчин.
63-е обновление вышло в начале сентября, и вместе с ним началась коллаборация с Subway Surfers, для которой мы тоже придумали множество экспериментов:
Новая валюта события и собственный путь наград.
Управляемые силы со своим собственным джойстиком.
Изменения кнопки «Играть» и награды за 3 победы (вместо 8).
Одновременно наши друзья из SYBO Games отпраздновали появление Brawl Stars в Subway Surfers, впервые продемонстрировав глобальной аудитории версию своего фирменного геймплея для трех игроков.
Мы многому научились в ходе этого сотрудничества, и это позволило нам внести существенные изменения в следующей серии обновлений. В целом события стали для нас отличной возможностью узнать больше о наших игроках.
Однако в этом обновлении было еще много контента. Для меня основными моментами стали новые бои с боссами для хеллоуинского события в октябре, а также события, связанные с выходом новых бойцов! В том, что касается событий с выходом бойцов, мы по сей день продолжаем учиться, но для нас было важным шагом дать возможность большему количеству игроков получить новейший контент в кратчайшие сроки после выхода. Первыми выпущенными таким образом бойцами были Мина (немного слишком сильная?) и Зигги (пожалуй, несколько слабоватый). Тут мы получили еще один, не связанный с предыдущими, урок: в случае с Миной мы слишком сильно сделали акцент на влиянии бразильской культуры, вместо того чтобы сосредоточиться на ее месте в парке Старр. Выход Мины был частью стратегического плана по расширению нашего присутствия в Бразилии, наряду с проведением дополнительного отбора в Сан-Паулу и нашим сотрудничеством с Раисой Леал. Мы должны были (и могли) сбалансировать ее лучше, ведь раньше у нас довольно часто были подобные релизы (например, Кэндзи, Кадзэ, Мелоди и т. д.), и это многому нас научило.
Дополнительный отбор BSC в Сан-Паулу стал первым киберспортивным мероприятием Brawl Stars в Южной Америке. Зрители не подвели и тепло приветствовали 16 команд со всего мира. Конкуренция была очень жесткой, и зрители стали свидетелями того, как выбыли из гонки местные фавориты — команда Casa Brawl E-Sports. Турнир закончился тем, что четыре лучшие команды обеспечили себе участие в мировом финале Чемпионата Brawl Stars, который должен был состояться через несколько месяцев: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon и Papara SuperMassive. Это также стало для мня и небольшой группы членов команды Brawl Stars возможностью встретиться с местными авторами контента, чтобы обсудить экосистему и проблемы в регионе. Большое спасибо всем создателям контента, которые приняли участие в турнире и проводили с нами время, особенно во время тематических обсуждений. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
Еще одним болезненным уроком стала переделка, о которой никто не просил. Стремясь сделать жизнь игроков удобнее, мы решили обновить значки трофеев. Это изменение большинству из вас явно не понравилось, и, как вы, вероятно, уже заметили, в этом обновлении мы внесли еще одно изменение, чтобы улучшить ситуацию.
Однако 63-е обновление сделало для нас еще кое-что, чего многие не заметили: оно стабилизировало показатели удержания и остановило спад числа ежедневных активных пользователей.
В середине ноября мы выпустили 64-е обновление, а вместе с ним — нашу коллаборацию со Stranger Things к выходу финального сезона на Netflix. Также в нем были весьма значимые для качества жизни функции, например, переработка системы ежедневных побед и мегаквестов.
Скины в этом обновлении вызвали споры (поклонники сериала их хвалили, а остальные игроки оказались не в восторге), зато игровые элементы были единодушно признаны удачными, и люди много играли в «Столкновение в Изнанке» и с колодами бойцов! Для нас это был один из тех редких моментов, когда новый игровой режим значительно увеличивал общее время игры в Brawl Stars.
Мы все еще думаем над тем, как вернуть этот режим игры в будущем!
Помимо коллаборации со Stranger Things, мы выпустили Джиджи (да, еще одну убийцу). Она, пожалуй, оказалась даже более неоднозначной, чем скины Stranger Things. Праздничный сезон мы решили посвятить теме роботов-меха. Эта тема всегда была очень сильной, а Brawl Pass продемонстрировал лучшие показатели с лета, но рождественский сезон снова поставил перед нами вопрос: действительно ли мехи были лучшим вариантом для праздников?
28 ноября сообщество Brawl Stars и многие из авторов контента собрались вместе, чтобы провести мировой финал Чемпионата Brawl Stars на Dreamhack Winter в Стокгольме. Команды сражались за долю призового фонда в 1 000 000 долларов — и безграничную славу.
После живого исполнения оригинальной песни Brawl Stars «My Only Trophy» прошлогодние чемпионы мира, команда HMBLE (Европа, Ближний Восток и Африка), встретились с Crazy Raccoon (Восточная Азия). В матче, ставшем реваншем для суперфинала 2024 года, Crazy Raccoon поменялись ролями с HMBLE и победили со счетом 3:0, получив 400 000 долларов США и корону. Титул MVP получил Milkreo, один из самых опытных участников нашей киберспортивной программы. Заходите на YouTube и посмотрите наш документальный фильм «В погоне за славой» (4 части), чтобы еще раз вспомнить лучшие моменты прошлого года!
За кулисами, оставаясь незаметными практически для всех, почти 100 % нашей команды Brawl Stars отправились в Стокгольм, чтобы лично присутствовать на мировом финале. Также мы пригласили на это мероприятие 20 крупнейших авторов контента со всего мира и воспользовались возможностью собрать всех в одном месте, чтобы обсудить состояние игры и рассказать о том, что мы планируем на 2026 год.
65-е обновление — последнее обновление года — внесло несколько серьезных изменений в Brawl Stars:
Баффи!
Brawl Pass 3.0.
Призы хаоса.
Об этом обновлении сказано уже много, и мы видели жаркие дискуссии на Reddit и в X. Наша команда прокомментировала большинство вопросов по этим темам и рассказала об улучшениях специально для баффи в последнем выпуске «Пора объяснить».
Что касается показателей, то 65-е обновление стало самым успешным обновлением года. После стабилизации, наступившей за два обновления до этого, наши показатели вовлеченности с самого первого дня показали интенсивный рост, что очень хорошо подготовило нас к началу 2026 года. Спойлер: в январе (и феврале до сегодняшнего дня) положительная динамика сохранилась, и мы отлично начали год.
Последнее, о чем я хочу рассказать, — это событие, связанное с выпуском Пирса. Первый легендарный стрелок был очень хорошо принят игроками, и внутриигровая интеграция события и коротких роликов на YouTube сработала просто отлично. Скажу сразу: событие прошло успешно.
Но какой ценой? Некоторым из вас явно не понравился грубый юмор, да и сама тема больше подходила для летнего сезона. Мы должны были иначе выбрать время, и это снова стало для нас хорошим уроком. С технической точки зрения мы создали ряд новых возможностей для раскрытия сюжета и несколько новых инструментов для будущих событий. Мы уже использовали некоторые из этих инструментов во время события ко Дню святого Валентина, и мне не терпится увидеть, что еще команда сможет сделать с этой новой технологией.
Что еще произошло в 2025 году?
За год с января 2025 года команда выросла более чем на 20 человек, и совсем скоро нас будет уже 100. Если оглянуться назад, то на момент запуска игры в декабре 2018 года нас было всего 19 человек.
Самым большим изменением стало появление в Brawl Stars технической команды. Традиционно в Supercell все игровые команды получают поддержку от центрального технического отдела. Однако с годами компания росла, у нее параллельно шло множество игровых проектов (в том числе и новых), и расставлять приоритеты становилось все сложнее. Решением этой проблемы стало создание внутренних возможностей, и я рад сообщить, что мы собрали команду и уже увидели положительный эффект как для клиента игры (скорость загрузки), так и для инструментов для наших художников. В ближайшем будущем у технической команды есть такие приоритетные задачи:
Производительность клиента игры (например, использование памяти).
Улучшенные инструменты для наших разработчиков.
Возможность работы в реальном времени (например, мгновенные изменения баланса).
Новый игровой процесс.
Также у нас есть задачи, которые касаются серверной инфраструктуры, и ими мы тоже занимаемся. Сейчас, наверное, самое время сказать, что мы постоянно ищем новые таланты. Список наших вакансий можно найти на сайте supercell.com (на английском языке).
Наш генеральный директор Илкка уже рассказывал об общих показателях Supercell в своем ежегодном блоге (на английском языке). Для Brawl Stars 2025 год стал годом уроков, и первая его половина выглядела довольно мрачно, особенно по сравнению с прорывным 2024 годом. Тем не менее, в сентябре 2025 года ситуация стабилизировалась, и с тех пор игра растет каждый месяц. В итоге 2025 год стал вторым лучшим годом для Brawl Stars как по количеству ежемесячных активных пользователей, так и по доходам (третий лучший год — 2020).
Заканчивая, я хочу поблагодарить наше сообщество игроков и профессиональных игроков, наших авторов контента, комментаторов и партнеров, которые оставались с нами в хорошие и плохие времена, даже когда у нас не всегда все получалось. Без вас мы не смогли бы добиться таких успехов!
Мы с нетерпением ждем замечательного 2026 года и расскажем об этом в ролике «NOT A ROADMAP VIDEO», который выйдет в марте 2026 года.
Спасибо, что дочитали!
Фрэнк
Генеральный директор Brawl Stars