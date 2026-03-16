Обзор 2025 года

В дополнение к Баззу Лайтеру мы создали серию скинов по мотивам «Истории игрушек» и временное событие в январе 2025 года. Оно было посвящено игровому автомату «Планета Пиццы», и в нем игрокам предлагались веселые вариации игровых режимов 2 на 2 и новые режимы, включая (спорный) аэрохоккей. Играя в январском сезоне, вы могли получить новые скины, нового бойца Мипла и скин Базза Лайтера для Вольта совершенно бесплатно! Все это сопровождалось серией видеороликов с участием Базза Лайтера и персонажей Brawl Stars — одни только анимационные ролики набрали более 40 000 000 просмотров. Можно смело сказать, что мы гордились (и до сих пор гордимся) качеством созданного тогда контента — как в игре, так и за ее пределами.

На бумаге все это звучит здорово. А на самом деле как все прошло?

К сожалению, я должен признать,что не очень. Мы подняли большую шумиху вокруг Базза Лайтера в Brawl Stars, но само его временное появление негативно сказалось сразу на нескольких аспектах игры: этот боец был слишком силен, и все играли только им, что мешало подбору игроков и обычному игровому процессу. Было очевидно, что Базз стал причиной серьезного недовольства в сообществе, но в то же время многим игрокам нравилось играть за него. Это стало особенно заметно, когда мы убрали его из игры: мы сразу увидели снижение активности.

Но на этом все не закончилось. Вместо того, чтобы выпустить Мипла в конце месяца (декабря 2024 года), как всех предыдущих бойцов, мы решили, что будет неплохо сделать его БЕСПЛАТНЫМ для всех игроков в событии с игровым автоматом «Планета Пиццы». Это оказалось ошибкой и привело к нежелательным последствиям. У тех игроков, кто успел отрыть всех бойцов до окончания сезона, накопленные в Brawl Pass кредиты превратились в славу, что было не очень приятно.

Что еще хуже, скины, которые можно было открыть в магазине события, не были связаны с «Историей игрушек», что казалось непоследовательным и несколько хаотичным. В довершение ко всему ошибка, связанная с валютой события, превратила все в настоящий бардак. В целом январское событие 2025 года было неудачным практически со всех точек зрения — и это отразилось на результатах. Выручка и ежемесячная активность игроков с декабря 2024 года по февраль 2025 года упали примерно на 20 %.

Сезонные колебания — это реальность, и мы привыкли видеть, как меняются поведение и вовлеченность игроков, когда люди возвращаются в школу и на работу после каникул. Однако в январе/феврале 2025 года мы потеряли больше ежедневных активных игроков, чем ожидались. Это было явное и существенное изменение. Мы стали замечать эту тенденцию еще в январе, но не успели достаточно быстро перестроиться и успеть до следующего обновления.

60-е обновление вышло в конце февраля 2025 года. Оно было ориентировано на игроков на поздней стадии игры, а также на обновление ранговой системы. Также в нем появились два новых бойца — Финкс и Луми, — которых тепло приняло сообщество, и вышла небольшая коллаборация с карточной игрой UNO™.