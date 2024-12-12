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12 дек. 2024 г.
Blog – Brawl Stars

Отмечаем годовщину и встречаем праздники!

С днем рождения нас всех! Прошло 6 лет с момента глобального выхода Brawl Stars.

По традиции мы будем отмечать эту дату начиная с сегодняшнего дня и до новогодних праздников. А это значит, что вас ждут... ПОДАРКИ!

Ниже приведена вся необходимая информация.

  • Базз Лайтер доступен БЕСПЛАТНО уже сейчас в праздничном календаре, который находится в магазине.

  • Пройдите до конца путь мастерства астрорейнджера, пока он не покинул игру!

  • Событие «Мегаёлка» — вступите в клуб, пользуйтесь билетами и собирайте подарки, которые можно будет открыть 25 декабря.

БАЗЗ ЛАЙТЕР ПРИБЫЛ В BRAWL STARS!

  • Вы можете получить Базза Лайтера бесплатно в праздничном календаре!

  • Это временный боец, который будет доступен с 12 декабря по 4 февраля.

  • У него есть собственный путь мастерства астрорейнджера с уникальными предметами. Пройдите его, пока Базз Лайтер не покинул игру.

  • Базз Лайтер начинает с бесконечным уровнем силы, гаджетом и гиперзарядом, но без звёздной силы.

  • Ему доступны 3 разных режима: крылья, лазер и меч. Каждый из них меняет основную атаку и Супер Базза Лайтера.

  • Каждый трофей, заработанный с помощью Базза Лайтера, идет в счёт разблокировки трофейного ящика.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Каждый день с сегодняшнего дня и до 25 декабря вас будет ждать подарок! В первый день это будет Базз Лайтер. Вот полный список:

ДЕНЬ 1 — Базз Лайтер;
ДЕНЬ 2 — иконка игрока;
ДЕНЬ 3 — 1 подарок;
ДЕНЬ 4 — значок;
ДЕНЬ 5 — 1 подарок;
ДЕНЬ 6 — иконка игрока;
ДЕНЬ 7 — 1 подарок;
ДЕНЬ 8 — значок;
ДЕНЬ 9 — 1 подарок;
ДЕНЬ 10 — значок;
ДЕНЬ 11 — 1 подарок;
ДЕНЬ 12 — иконка игрока;
ДЕНЬ 13 — легендарный приз Старр;
ДЕНЬ 14 — гиперзаряженный приз Старр и спрей.

Подарки будут доступны до 31 декабря. Не забудьте получить их все!

КЛУБНОЕ СОБЫТИЕ «МЕГАЁЛКА»

  • Вступите в клуб, если вы ещё не в клубе!

  • С 12 по 25 декабря все участники вашего клуба, включая вас, будут получать по 3 билета каждый день.

  • Используйте эти билеты в событии «Мегаёлка», чтобы набирать победы.

  • За каждые 25 клубных побед вы и ваш клуб будете получать по одному подарку. Собранные подарки можно будет открыть 25 декабря.

  • В событии «Мегаёлка» вы будете играть в случайных игровых режимах со случайными модификаторами (точно так же, как в событии «Мегакопилка»).

ПОДАРКИ И СКИНЫ

  • Скины «История игрушек» будут доступны только в магазине.

  • Игрушечные скины — это отдельная группа скинов. Изначально они будут доступны в подарках.

  • Подарки будут содержать ресурсы, например кристаллы и блинги, а также скины, бойцов, гиперзаряды и новейшие игрушечные скины.

  • Игрушечные скины также будут доступны в магазине начиная с 25 декабря.

СПАСИБО!

Огромное спасибо за то, что были с нами в течение ещё одного года. Надеемся, подарки вам понравятся!