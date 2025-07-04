Побеждайте Мортиса и получайте награды!

Начиная с сегодняшнего дня и до 8 июля Мортис будет доступен БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ!

Вы также будете получать награды как за победы над Мортисом, так и за поражения, если вы играете за него!

Добро пожаловать на мини-событие сообщества «Игры Мортиса»!

В этот раз вас ждут две шкалы прогресса, у каждой из которых будет своя цель:

победить других бойцов 300 миллионов раз, играя за Мортиса;

победить Мортиса 300 миллионов раз.

НАГРАДЫ

Количество побед Мортисом и над ним — награда:

50 миллионов побед Мортисом и над ним — 5 призов Старр на обеих шкалах;

100 миллионов побед — 2 зомбоящика и значок со слезами счастья;

200 миллионов побед — гиперзаряд для Мортиса* и легендарный приз Старр;

300 миллионов побед — иконки игрока «Застрявший Мортис» и «Попа Мортиса».

* Чтобы получить эту награду, у вас должен быть Мортис 11-го уровня. Если у вас уже есть гиперзаряд для Мортиса, то вы получите 1000 монет в качестве альтернативной награды.

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

Розыгрыши подарков вернулись!

У вас есть шанс получить 999 991 кристалл!

Вам нужно просто поделиться своим лучшим моментом игры за Мортиса в любой социальной сети, используя хэштеги #MortisGames и #BrawlStars. В конце события мы выберем 10 победителей, каждый из которых получит по 999 991 кристаллу! Да, вы всё правильно прочитали.

БОЛЬШЕ СОБЫТИЙ ОДНОВРЕМЕННО!

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Новый сезон Brawl Pass «Легенды загробного мира»!

«Мегакопилка» со всеми спортивными режимами!

Событие сообщества УЖЕ НАЧАЛОСЬ и продлится до 8 июля. Не теряйте ни минуты — участвуйте и станьте настоящим порождением ночи!